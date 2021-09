Samsung Galaxy Buds2, Buds Pro czy Buds Live? Porównuję trzy słuchawki bezprzewodowe i sprawdzam które są najlepsze w danej sytuacji. Do miasta, do domu, do sportu, pod względem ANC, baterii, mikrofonu, wygody. Warto przeczytać zanim kupisz, bo wyniki są interesujące.

Test Samsung Galaxy Buds 2 i porównanie do Galaxy Buds Pro oraz Galaxy Buds Live

Galaxy Buds 2 to najnowsze słuchawki całkowicie bezprzewodowe (TWS) w ofercie firmy Samsung i jednocześnie najwygodniejsze słuchawki dokanałowe jakie tej producent dotychczas stworzył. Zaskoczyło mnie też to, że przy zachowaniu bardzo małych wymiarów cechują się wysoką jakością dźwięku, świetną aktywną redukcją hałasu (ANC), dobrymi mikrofonami oraz wystarczającym czasem pracy na baterii.

Korzystając z okazji chciałem porównać Buds 2, Buds Pro i Buds Live. W tej recenzji sprawdzam które z nich lepiej grają, są wygodniejsze, łatwiejsze w obsłudze, działają dłużej i mają więcej funkcji w aplikacji na telefon. Które warto kupić najbardziej? Przekonajmy się!

Galaxy Buds2 vs Buds Pro vs Buds Live

Słowo na początek. Podobnie jak w świecie Wiedźmina, tak również w świecie słuchawek nic nie jest czarno-białe. Nie ma słuchawek perfekcyjnych pod każdym względem, ani też absolutnie nienadających się do niczego. Wszystkie modele są w odcieniach szarości, z tym, że jedne są znacznie lepsze i warto na nie zwrócić uwagę, a inne znacznie gorsze i należy je omijać szerokim łukiem.

od lewej: Galaxy Buds 2, Buds Pro, Buds Live

Wygoda noszenia

Gdy słucham muzyki w domu, bardziej preferuję słuchawki douszne niż dokanałowe. Zapewniają one lepszą wentylację, przydatną gdy używam słuchawek przez kilka godzin bez przerwy (szczególnie latem). Ponadto słuchawki douszne zazwyczaj mają bardziej przestrzenne brzmienie, z większą ilością powietrza, a taka charakterystyka bardzo mi pasuje. Natomiast brak dobrej izolacji w cichym domu mi nie przeszkadza (na tym zależy mi po wyjściu do miasta).

Dlatego w tej sytuacji najczęściej korzystam ze słuchawek Galaxy Buds Live, które dla mnie są bardzo wygodne i zapewniają zaskakująco dobry bas. Zawdzięczają to hybrydowej konstrukcji, która teoretycznie jest douszna, ale w praktyce przylega tak ściśle, że słuchawki całkiem nieźle zatrzymują ciśnienie wewnątrz ucha i tym samym generują miękkie, mocne tony niskie.



Galaxy Buds Live

Z kolei Buds Pro są dokanałowe i mają jeszcze lepszy bas, ale o dziwo po dłuższym czasie zauważyłem, że łatwiej wypadają z uszu od Buds Live.

I tak sobie z przyjemnością korzystałem z moich “lajwów” do chwili, gdy na scenę weszły Galaxy Buds 2 i łagodnie mówiąc pozamiatały.



Galaxy Buds 2

Nowe słuchawki Samsung Galaxy Buds2 łączą idealny komfort z fenomenalnym dźwiękiem. Są wygodniejsze od Buds Live, lepiej grające od Buds Pro i mniejsze od obu.

Do jakości dźwięku przejdę za moment, ale pod względem komfortu muszę przyznać, że słuchawki Galaxy Buds 2 mnie urzekły. Są lekkie, obłe, maleńkie i niemal nie wystają poza obręb uszu. Mogłem z nimi leżeć na boku głowy i nic mnie nie uciskało. To idealne słuchawki do audiobooków, podcastów i słuchania muzyki w czasie czytania w łóżku.

Są dokanałowe i nie mają prawie żadnych otworów wentylacyjnych (oprócz mikrofonów)., ale mimo to uszy nie pociły się nadmiernie, a wielogodzinne słuchanie było bardzo przyjemne. W dodatku słuchawki na tyle dobrze “komponowały się” z moimi uszami, że mogłem z nimi ćwiczyć, biegać i jeździć na rowerze, a mimo to nie wypadały.



Galaxy Buds 2

Połączenie lekkości, maleńkich wymiarów i obłych kształtów sprawia, że są to wybitnie wygodne słuchawki. Mógłbym tutaj nawet napisać, że są tak małe, że ich wyjmowanie z uszu bywa czasami lekko kłopotliwe, bo trudno jest chwycić gładką, zaokrągloną powierzchnię.

Werdykt: Najwygodniejsze są słuchawki Samsung Galaxy Buds 2.

Aktywna redukcja hałasu i izolacja. Które są najlepsze do miasta?

Wszystkie trzy modele słuchawek mają aktywną redukcję hałasu (ANC). Trzeba jednak pamiętać, że skuteczność działania tej funkcji jest uzależniona od izolacji pasywnej, czyli od tego jak dobrze słuchawki odcinają kanał słuchowy od zewnętrznych dźwięków.

Tutaj odpowiedź jest prosta: najlepsze są Galaxy Buds 2, trochę gorzej spisują się Buds Pro, a najsłabszą izolację zapewniają Buds Live.

Galaxy Buds 2 mają najlepszą aktywną redukcję szumu / hałasu dlatego, że wyposażone są w najlepsze gumki (uszczelki dokanałowe), a także ich mała, głęboko osadzona konstrukcja lepiej wypełnia małżowinę uszną. Ponadto w ich przypadku ANC wspierane jest przez algorytmy uczenia maszynowego, które zdecydowanie poprawiają jakość działania aktywnej redukcji hałasu.

Galaxy Buds Pro też są bardzo dobre, a na dodatek oferują możliwość regulacji siły działania ANC. Jednak w moim odczuciu mają trochę gorsze gumki od Buds 2, więc realnie mogą spisywać się odrobinę gorzej (choć to zależy od indywidualnej budowy ucha).

Natomiast Buds Live w ogóle nie są dokanałowe, więc ANC nie ma szans dorównać pozostałym dwóm modelom.

Dodam tutaj jeszcze, że dla osób które używają dużych lub wręcz bardzo dużych uszczelek dokanałowych najlepsze będą Buds 2. Ich gumki w rozmiarze L są tak naprawdę XL - jedne z największych, jakie spotkałem w fabrycznych kompletach ze słuchawkami. Dla mnie to zaleta, bo one pasują mi po prostu idealnie.

Werdykt: Najlepsze ANC mają Galaxy Buds2.

Dźwięk otoczenia

W mieście maksymalna redukcja hałasu jest bardzo przydatna, pod warunkiem, że poruszamy się w relatywnie bezpiecznym miejscu. Jeśli idziesz po chodniku i nie przechodzisz przez jezdnię lub drogi rowerowe, to efektywnie działające ANC zapewnia wyższy komfort. Jeśli jednak Twoja droga krzyżuje się z pojazdami, to lepiej włączyć tryb dźwięk otoczenia, zwany też trybem “przezroczystym”.

W Buds Live jest z tym najmniejszy problem, bo one po prostu nie mają mocnej izolacji. Z jednej strony najlepiej słychać potencjalne niebezpieczeństwo np. w czasie biegania w mieście, ale z drugiej strony hałas przeszkadza w słuchaniu muzyki. Tych słuchawek nie mogę polecić do miasta tak bardzo jak dwóch pozostałych. W Buds Pro odsłuch działa dobrze i pozwala usłyszeć pojazdy oraz prowadzić rozmowę. Nie mam tutaj powodów do narzekania - wszystko jest tak jak należy.

Jednak najlepsze wrażenia zapewniały najnowsze Galaxy Buds 2. Skutecznie redukują hałasy, a w razie potrzeby najlepiej przepuszczają dźwięki (to również jest oparte na przetwarzaniu maszynowym, bo bazuje na podobnych algorytmach, jak w przypadku ANC). Głośność dźwięku otoczenia można regulować.

Werdykt: Najlepsze do miasta są słuchawki Samsung Galaxy Buds2, bo mają najlepszą aktywną redukcję hałasu, a gdy trzeba to najlepiej przepuszczają zewnętrzne dźwięki.

Odsłuch własnego głosu podczas rozmów

Tutaj sytuacja wygląda dość ciekawie. Buds Pro mają opcję rozpoznawania głosu, która automatycznie aktywuje Dźwięk otoczenia, gdy rozpozna naszą mowę. Dzieje się to zawsze gdy zaczniemy mówić - nawet podczas słuchania muzyki.

Buds 2 mają opcję włączania odsłuchu własnego głosu tylko w czasie połączeń głosowych (nie aktywuje się w żadnej innej sytuacji.

Natomiast Buds Live nie uszczelniają ucha idealnie, więc słyszymy swój głos bez większego problemu. Co prawda po włączeniu ANC trochę słabiej, ale wciąż można usłyszeć siebie i innych.

Werdykt: W każdym z trzech modeli można usłyszeć swój głos. Najlepiej w Buds Live bez włączonego ANC.



Galaxy Buds Live

Mikrofon i jakość głosu

Wszystkie trzy modele mają 6 mikrofonów (po 3 w każdej słuchawce). W czasie rozmów aktywna jest opcja redukcji szumu w mikrofonie. Jakość głosu nagranego przez słuchawki możecie ocenić na poniższym filmie.

Dodam, że wszystkie słuchawki testowane były w połączeniu ze smartfonem Samsung Galaxy S21 Plus.

Dajcie znać w komentarzu jak wy to oceniacie, ale moim zdaniem wielkich różnic nie ma. To jest dla mnie pewne zaskoczenie, bo w oryginalnej recenzji Buds Live napisałem, że mikrofon jest dość słaby. Najwyraźniej poprawiono tę sytuację w którejś aktualizacji oprogramowania firmware.

Obecnie wszystkie trzy słuchawki mają po prostu dobre mikrofony. Na zewnątrz, szczególnie w wietrzny dzień Galaxy Buds 2 mogą czasami spisywać się lepiej, ale nie koniecznie musi to być cecha mikrofonu, lecz po prostu kształtu obudowy (mniejsza i bardziej zaokrąglona). Zauważyłem, że Buds Live niekiedy zapewniają trochę gorszą stabilność połączenia, gdy używam ich ze smartfonem innej firmy niż Samsung (sporadyczne sytuacje).

Werdykt: Moim zdaniem Buds 2, Buds Pro i Buds Live mają zbliżoną jakość mikrofonu. Wszystkie trzy oceniam pozytywnie.

Wodoszczelność. Które są najlepsze do sportu?

Samsung Galaxy Buds2 - IP67

- IP67 Samsung Galaxy Buds2 - IP67

- IP67 Samsung Galaxy Buds Live - IPx2

Nie trzeba tu chyba zbyt wiele tłumaczyć. Galaxy Buds 2 i Buds Pro mają bardzo dobrą wodoszczelność. Są odporne na pot i deszcz, więc ze spokojem nadają się do sportu. Wytrzymają nawet całkowite zalanie i wpadnięcie do wody (mogą leżeć na głębokości do 1 metra, przez maksymalnie 30 minut).

Jednak podczas uprawiania sportu liczy się nie tylko odpornosć na wilgoś, ale też obsługa i komfort. Pod tym względem najlepsze są Galaxy Buds 2 - najlżejsze, najwygodniejsze, najlepiej trzymające się uszu.

Werdykt: Najlepszą wodoszczelność mają Buds 2 i Buds Pro. Najlepszymi słuchawkami do sportu są Buds 2, bo najlepiej trzymają się uszu i są najlżejsze, a także mają najlepsze ANC i tryb odsłuchu.

Sterowanie dotykowe

Czułość dotyku w każdym z trzech modeli jest wysoka i wszystkie mają przydatną opcję zablokowania obsługi dotykowej. Wszystkie pozwalają regulować głośność bezpośrednio na słuchawkach, albo zamiast tego po przytrzymaniu możemy przełączać ANC / brak ANC / dźwięk otoczenia.

Werdykt: Wszystkie trzy słuchawki obsługuje się dotykowo bardzo łatwo i wygodnie.



Galaxy Buds Pro

Czas pracy na baterii - porównanie Buds 2, Buds Pro i Buds Live

Wszystkie trzy modele mają niemal takie same akumulatorki w słuchawkach i etui:

Galaxy Buds2 - 61mAh w każdej słuchawce + 472 mAh w etui

- 61mAh w każdej słuchawce + 472 mAh w etui Galaxy Buds Pro - 61 mAh w każdej słuchawce + 472 mAh w etui

- 61 mAh w każdej słuchawce + 472 mAh w etui Galaxy Buds Live - 60 mAh w każdej słuchawce + 472 mAh w etui

Realnie jednak można zauważyć różnice. Podczas moich testów z najnowszymi wersjami firmware, przy połowie głośności i bez ANC, Galaxy Buds Live działały 6 godzin, Buds Pro 7 godzin, a Buds 2 również około 7 godzin.

Po włączeniu ANC ten czas skracał się w Buds Live do lekko ponad 4 godzin, Buds Pro 5 - 5,5 godziny, a w Buds 2 do 5 godzin.

Oczywiście każde etui pozwala naładować słuchawki około 2,5 raza (może niecałe 2,5), więc łączny czas odtwarzania muzyki może przekroczyć 20 godzin w każdym z tych modeli słuchawek.

Werdykt: Najdłużej na baterii działają Galaxy Buds Pro, ale model Buds 2 jest niemal równie dobry.



Galaxy Buds Pro

Galaxy Buds2 - szybkość ładowania w etui

do 50% - około 17 minut

do 75% - około 37 minut

do 100% około 1 godzina

Czas ładowania do 50% jest bardzo szybki - to duża zaleta. Później szybkość ładowania zaczyna spadać, a powyżej 80% słuchawki uzupełniają energię wolno.

Wszystkie trzy modele słuchawek mają funkcję bezprzewodowego ładowania baterii (indukcyjne w standardzie Qi, wbudowane w etui).



Galaxy Buds 2 - bezprzewodowe ładowanie baterii

Aplikacja na telefon

Po otwarciu etui słuchawki są automatycznie rozpoznawane przez smartfon. Na ekranie pojawia się odpowiednia animacja wraz z adekwatnym kolorem słuchawek.

Darmowa aplikacja Galaxy Wearable pasuje do wszystkich tych słuchawek. Oferuje jednak dostęp do innych opcji, w zależności od tego, jaki model połączymy ze smartfonem. Możecie to sprawdzić na poniższych zrzutach ekranowych.

Jakość dźwięku. Galaxy Buds 2 vs Buds Pro vs Buds Live

W skrócie: Buds 2 mają potężne tony niskie, cofnięty środek i mocną górę. Są ocieplone, rozrywkowe i imponują mocą. Buds Pro są o wiele chłodniejsze i jaśniejsze. Mają słabsze tony niskie, ale znacznie lepszy środek i lepszą przestrzeń w górze pasma. Buds Live: Mają zazwyczaj mocny dół, dość ciepłe brzmienie, niezły środek, ale gorszą górę od Buds 2 i Buds Pro.

Najpierw sprawdzę tak zwane basy.

Kendrick Lamar - Backseat Freestyle

Tutaj zdecydowanie wygrywają Galaxy Buds 2, na drugim miejscu Buds Pro, a na ostatnim Buds Live. Chcę podkreślić słowo “zdecydowanie”, bo tony niskie w Buds 2 są o wiele mocniejsze, głębsze, bardziej dociążone i miękkie, niż w Buds Pro. Nie zrozumcie mnie źle. Buds Pro też mają dobre basy, ale tutaj brzmienie jest bardziej zrównoważone, z niezłym dołem, dość wyraźnym środkiem i lekką górą. Natomiast w Buds 2 tony niskie są potężne, środek jest cofnięty, a góra jest zdecydowanie mocniejsza niż w Buds Pro (oczywiście po odpowiednim dopasowaniu wielkości uszczelek do swojego ucha. Buds Live grają zupełnie inaczej. Bardziej przestrzennie, z większą ilością powietrza, dołem dobrym pod względem jakości, ale lżejszym i bardziej płaskim. Mają dobry środek, ale w górze słychać lekką kompresję.

Słowem: Najlepsze basy mają Galaxy Buds 2. Generują tony niskie niemal jak z subwoofera.

Alix Perez - Floating

Przepaść. To słowo najlepiej opisuje różnicę w mocy tonów niskich między Galaxy Buds 2, a Buds Pro. Pierwsze z nich po prostu imponują potężnym basem i ogólną mocą dźwięku. Natomiast w Buds Pro dół jest o wiele słabszy, ale środek lepszy i góra lżejsza oraz trochę bardziej czysta. Co ciekawe nawet Buds Live generują w tym utworze lepsze tony niskie od Buds Pro. Basy są prawie tak mocne jak w Buds 2, ale słuchawki mają jednak gorszy środek i lżejszą górę pasma. Pod względem ogólnej dynamiki wygrywają Buds 2, pod względem czystości i separacji dźwięków lepsze są Buds Pro, a Buds Live są zaskakująco zbliżone do Buds 2, z trochę gorszą górą, ale odrobinę lepszą przestrzenią (scena bardziej obszerna).

Death - Empty Words

A teraz ostra, szybka gitara. Tutaj Buds 2 dociążają dół perkusji i podbijają talerze, ale lekko zaniedbują gitary. Z kolei Buds Pro osłabiają dół, ale środek i góra są bardzo dobre. Buds Live grają z mocnym dołem, niezłym środkiem, ale gorszą górą. W zasadzie nie ma wielkiego zaskoczenia, że Buds 2 i Buds Pro mają mocniejsze i bardziej wyraziste wysokie częstotliwości, bo te słuchawki są wyposażone w oddzielne przetworniki dla dołu i góry pasma. Natomiast Buds Live mają tylko jedne przetworniki dla całości. Wokal jest chyba najlepszy w Buds Pro i szczerze przyznam, że po lekkich modyfikacjach korektora dźwięku, moim zdaniem Buds Pro są najlepsze do cięższej muzyki gitarowej i ostrego wokalu.



Galaxy Buds Pro

The Midnight - Days of Thunder

W słuchawkach Buds 2 zdecydowanie słychać tutaj brzmienie w kształcie ostrej litery “V”, czyli z bardzo mocnym dołem, cofniętym środkiem i ostrą górą. Zupełnie szczerze - taka charakterystyka pasuje do tego utworu. Daje wiele frajdy i sprawia, że muzyka jest żywa, dynamiczna i rozrywkowa. Przesiadka na Buds Pro to zupełna zmiana klimatu - o wiele jaśniejsze brzmienie, lekki, chłodny dół, wyraźniejszy wokal i czystsza góra, z lepszą przestrzenią. Ciekawie, ale nie tak dynamicznie jak w Buds 2 i z mniejszą mocą. Z kolei Buds Live cieszą uszy mocnym, miękkim dołem (choć nie tak potężnym jak w Buds 2), ale gorszą górą niż w Buds Pro.

Sarah Jarosz - When Doves Cry - Recorded At Spotify Studios NYC

Wokalno - akustyczny utwór, lekki, czysty i czytelny. S…łychać zachowanie podobne jak wcześniej. Buds 2: bardzo mocne, dociążone, długo wybrzmiewające, wibrujące tony niskie, ocieplony, ale wyraźny i bardzo przyjemny wokal, a także dobrej jakości, lekko ocieplone, mocne tony wysokie. Buds Pro: znacznie chłodniejsze i jaśniejsze brzmienie oraz większa przestrzeń. Słychać lepszą szczegółowość w środku pasma i więcej powietrza w górze. Buds Live: Mocne tony niskie, ocieplony środek i niezła góra (ale gorsza niż w Buds 2 i Buds Pro). Ogólne brzmienie słuchawek Buds Live jest zdecydowanie bliższe słuchawkom Buds 2 - niemal równie ciepła ale z mniej obciążonym dołem oraz nie tak ostrą górą. Generują trochę lepszą przestrzeń, ale mają słabszą dynamikę i gorszą szczegółowość (szczególnie w górze).



Galaxy Buds Live

Głośność

Wszystkie trzy słuchawki są głośne. Ja na żadnych nie słuchałem muzyki przez dłuższy czas przy maksymalnej głośności, bo był to poziom decybeli szkodzący słuchowi (no chyba, że ktoś już ma uszkodzony słuch i dlatego musi słuchać bardzo głośno). Subiektywnie Buds Pro są odrobinę głośniejsze od pozostałych, ale może to tylko wrażenie spowodowane tym, że grają jaśniej i bardziej wysokotonowo.

Werdykt: Moim zdaniem najlepszą jakość dźwięku mają słuchawki Samsung Galaxy Buds2. Ich brzmienie jest najmocniejsze, najbardziej dynamiczne i rozrywkowe, z zachowaniem mocnych tonów niskich i czystej góry.

Galaxy Buds 2, Buds Pro czy Buds Live - które są lepsze?

Lubisz potężne basy i rozrywkowe, dynamiczne brzmienie? Wybierz Galaxy Buds 2. Wolisz jaśniejsze, chłodniejsze i bardziej wyrównane brzmienie? Wybierz Galaxy Buds Pro. Preferujesz mocny dół, łagodną górę, większą przestrzeń, ale kosztem gorszej izolacji? Wybierz Galaxy Buds Live.

Najlepsze do miasta są Buds 2, bo mają najlepsze ANC i świetną izolację pasywną. Modele Buds 2 i Buds Pro są też wodoodporne - wytrzymają nawet ulewę. Natomiast jeśli ktoś lubi jak uszy “oddychają” i nie pocą się, a ANC nie jest najważniejsze, bo muzyki słucha najczęściej w domu lub w cichym biurze, to Buds Live spiszą się znakomicie.

Wszystkie trzy modele słuchawek z najnowszymi wersjami firmware mają dobrą jakość mikrofonu, działają dość długo na baterii, mają wygodną obsługę dotykową i sporo wspólnych funkcji w aplikacji. Są też widoczne różnice, które opisałem w tym porównaniu.



Galaxy Buds 2

Moim zdaniem najlepsze są słuchawki Samsung galaxy Buds 2. Uważam, że Galaxy Buds2 to najlepsze słuchawki bezprzewodowe w swojej cenie. Ich brzmienie bardzo przypadło mi do gustu, mają świetne ANC i dla mnie są najwygodniejsze. To po prostu fenomenalne słuchawki bezprzewodowe.

A które byłyby dla Ciebie najlepsze? Napisz swoją opinię w komentarzu. Udanego dnia!

Opinia o Samsung Galaxy Buds 2 Plusy wysoka jakość dźwięku,

mocne basy i duża moc dźwięku,

bardzo dobra aktywna redukcja hałasu (ANC),

wodoszczelność IP67,

bezprzewodowe ładowanie baterii,

dobry czas pracy na baterii,

dobre mikrofony,

słuchawki są małe, lekkie i wygodne,

funkcja przekazywania dźwięków zewnetrznych oraz słyszenia własnego głosu,

wysoka jakosć wykonania,

bardzo dobra aplikacja na telefon (po polsku). Minusy kolor czarny w praktyce jest ciemno szary.