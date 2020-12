Jakość obrazu to jedna z najważniejszych rzeczy, w czasie używania komputera. Niezależnie od tego czy montujesz wideo, oglądasz film, czy grasz w gry, oczekujesz wysokiego komfortu i pewności. Oto trzy propozycje na prezent pod choinkę od LG, które sprostają Twoim oczekiwaniom.

Filmy i gry w 4K - oto propozycje na prezent pod choinkę od LG

Monitor LG 27GN950-B, na którym można grać w 4K i 144 Hz, ultra ergonomiczny monitor idealny do montażu wideo lub multimedialny projektor 4K to prezenty, o których marzy wielu z nas. W poniższym filmie prezentujemy Wam trzy interesujące sprzęty od LG, które imponują jakością i funkcjonalnością. Takie prezenty pod choinkę spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób. Sprawdźcie sami i dajcie znać co o nich sądzicie w komentarzach. Wesołych Świąt!

Dwa słowa o tym ciekawym sprzęcie. Monitor LG 27GN950 pozwala wykorzystać pełnię możliwości najlepszych kart graficznych. Można cieszyć się płynną rozgrywką w 4K, nawet przy 144 kl/s (jeśli ktoś ma odpowiednio wydajny sprzęt).

Drugi monitor LG 32UN880 to sprzęt z podstawką Ergo, która umożliwia w zasadzie swobodną regulację. Model ten cechuje się również znakomitą jakością obrazu, dużą przekątną i rozdzielczością 4K, więc znakomicie nadaje się do pracy z grafiką i materiałami wideo.

Z kolei projektor LG HU70LS pozwoli spędzić miłe wieczory na oglądaniu filmów i seriali w wysokiej jakości. Obraz ma tak dobrą jasność, kontrast, kolory i płynność, że na projektorze można nawet grać. Będzie też przydatny w zastosowaniach biurowych.

Zobacz również: