Czasy, w których profesjonalne granie było tożsame z posiadaniem matrycy TN, odchodzą do lamusa. Na przykładzie monitorów wyposażonych w nowe matryce IPS przedstawimy Wam poradnik, jak dobrać nowoczesny monitor do swoich potrzeb będąc graczem.

Czy wybór monitora to łatwe zadanie?

Czasy nastały takie, że więcej czasu spędzamy w domu i jednym ze sposobów na jego rozdysponowanie jest zanurzenie się w świecie gier. Nic tak w tym nie pomaga, jak odpowiednio dobrany monitor, który nie tylko zachwyci nas paletą barw, ale też wspomoże podczas potyczek błyskawicznym czasem reakcji i krystalicznie ostrym obrazem w ruchu. Mając na uwadze to, z jakim zainteresowaniem z Waszej strony spotkały się nasze ostatnie recenzję monitorów LG wyposażonych w matryce NanoIPS, postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej ofercie tego producenta, aby opracować niniejszy artykuł.

Nie tak dawno temu przygotowaliśmy dla Was zestawienie TOP 10 monitorów do grania, jednak sytuacja na rynku jest dynamiczna, zatem zebraliśmy kilka ogólnych wskazówek odnośnie tego, czym kierować sie przy wyborze monitora. Zwłaszcza, że producenci zwykle swoje monitory bez wyjątku zachwalają jako idealne do absolutnie wszystkiego, a jak łatwo się domyślić, nie jest to specjalnie bliskie prawdy (w rozsądnym budżecie). Z góry uprzedzamy, że skupiliśmy się (nie bez powodu, ale o tym dalej) na matrycach IPS - co to oznacza można się dowiedzieć z artykułu "Matryca TN, VA czy IPS?". Ale do rzeczy - monitor, jak wszystko w życiu, trzeba dobrać do swoich potrzeb i w tym postaramy się Wam pomóc. Najpierw jednak musicie określić, na czym Wam zależy.

Jakim typem gracza jesteś?

Gracz „E-sportowiec”

Najważniejsze dla Ciebie są wyniki w grach online. Najlepszy KDr na serwerze Counter-Strike Global Offensive, najwięcej strzelonych bramek w Rocket League, odznaczenie MVP w każdej rozgrywce Battlefield – to Twój cel. Ilość kolorów, jakie wyświetlane są na ekranie schodzi na drugi albo i trzeci plan, bo i tak, aby uzyskać wyższą wydajność, grasz na „low”. Liczy się tylko minimalizacja opóźnień w komunikacji człowiek-maszyna.

Gracz „PC Master Race”

Dla Ciebie najważniejsze są wrażenia z gry. Ma być nie tylko szybko, ale też barwnie. Tutaj rozdzielczość FHD to jak obelga i marnowanie potencjału graficznego gier. Nie należy też zapominać, że 60 Hz odświeżania kaleczy oczy, a 100% pokrycia sRGB oznacza tyle, że obraz nie jest czarno-biały, ale do czerpania radości z grania oczekuje się jednak więcej. Innymi słowy – jesteś graczem, który czerpie radość z dużych gier, jak Red Dead Redemption 2 albo Wiedźmin 3, ale nie kosztem rozmazanego obrazu w grach, takich jak Doom Ethernal czy Need For Speed Heat.

Gracz „Casualowy”

Jesteś graczem „niedzielnym” – grasz głównie dla fabuły i raczej w mniej wymagające, zwykle też nie sieciowe tytuły (lub gry strategiczne, które co do zasady dużo od mnitora nie wymagają). Tutaj też liczy się immersja w grach, ale nie tylko w grach – równie często sięgasz po film albo używasz monitora też do, tfu, pracy.

Czy już wiesz, który opis najlepiej do Ciebie pasuje? Jeżeli tak, to korzystając z listy poniżej możesz przenieść się do poradnika dla Ciebie, ale oczywiście zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem, począwszy od pierwszego z wymienionych typów, już na kolejnej stronie.