Szukacie prezentu na Święta Bożego Narodzenia? Ciekawą opcją może być zakup gamingowego laptopa – to praktyczny sprzęt, który pozwoli miło spędzić wolny czas, a przy okazji nada się do nauki i rozwijania zainteresowań.

Płatna współpraca z marką MSI

Sezon świąteczny zbliża się coraz większymi krokami, więc coraz więcej osób zastanawia się nad wyborem idealnego prezentu dla najbliższych. Łatwo pomyśleć, trudniej zrobić. Mamy jednak świetną propozycję! Wspólnie z firmami MSI i NVIDIA przygotowaliśmy poradnik, który powinien was przekonać do zakupu gamingowego laptopa.

Co wybrać? Wybór może wydawać się skomplikowany. W sklepach znajdziemy ogromną liczbę gamingowych laptopów różniących się specyfikacją. Warto zwrócić uwagę na modele MSI, które zostały wyposażone w najnowsze karty graficzne NVIDA GeForce RTX 40. Dlaczego? Jest kilka istotnych powodów.



Laptopy dla graczy często wyróżniają się efektowną stylistyką - tutaj przykład modelu MSI Alpha 17

Piękna i płynna grafika w grach

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40 bazują na architekturze Ada Lovelace, która została zaprojektowana typowo z myślą o grach. Nowe układy zapewniają spory skok wydajności, a przy tym oferują wsparcie dla technologii poprawiających jakość i płynność rozgrywki

Porównanie grafiki w grze Portal RTX bez aktywnej funkcji Ray Tracing (po lewej) i z aktywną funkcją Ray Tracing (po prawej)

Karty graficzne GeForce RTX 40 pozwalają wykorzystać potencjał techniki Ray Tracing, która symuluje zachowanie światła w prawdziwym świecie. W niektórych grach zastosowano technikę Path Tracingu, gdzie jeszcze lepiej oddano działanie fizyki światła. Dzięki zastosowaniu dedykowanych jednostek RT, gracze mogą liczyć na jeszcze bardziej realistyczną animację, przy zachowaniu optymalnej wydajności.

Mówiąc o kartach graficznych GeForce RTX 40, nie bez znaczenia jest też technika skalowania Deep Learning Super Sampling (DLSS) z funkcją generatora klatek (Frame Generator), dzięki której można poprawić płynność animacji w grach. Istotną rolę odgrywają tutaj sprzętowe jednostki Tensor, dzięki którym można uzyskać optymalne skalowanie obrazu, bez pogorszenia jakości animacji. Wzrost wydajności potrafi być naprawdę spory.

Cyberpunk 2077 - porównanie grafiki bez aktywnej funkcji DLSS (po lewej) i z aktywną funkcją DLSS 3.5 z włączonym Ray Reconstruction (po prawej)

Układy graficzne NVIDIA pozwalają wykorzystać potencjał najnowszej wersji technologii - DLSS 3.5 z obsługą funkcji Ray Reconstruction. Możemy liczyć na jeszcze piękniejszą grafikę, zwłaszcza przy wielu źródłach światła.

Co to oznacza w praktyce? Laptopy MSI z kartami graficznymi GeForce RTX 40 zapewniają lepszą jakość grafiki, a do tego oferują płynniejsze działanie gier. Ma to istotne znaczenie, bo gry korzystające z technologii Ray Tracing stały się standardem gamingu. Nowe technologie można spotkać m.in. w takich hitach, jak: Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Portal with RTX (PT) czy Diablo IV. Czy trzeba o lepsze rekomendacje?

Cenne wsparcie przy nauce i rozwijaniu zainteresowań

Laptop nie musi jednak służyć tylko do grania. Wydajny komputer to przydatne narzędzie, które ułatwi naukę i będzie wsparciem przy rozwijaniu zainteresowań. Układy graficzne GeForce RTX 40 pozwalają przyspieszyć wykonywanie zadań z zakresu inżynierii, architektury, informatyki, analityki danych czy ekonomii.



Karty Nvidia GeForce RTX 4090 i RTX 4050 (bez dopisków Ti) oferują znaczącą poprawę wydajności względem standardowych laptopów ze zintegrowaną grafiką



Nowoczesne laptopy sprawdzą się na kierunkach związanych z inżynierią i architekturą. Możemy liczyć na szybsze renderowanie na potrzeby projektowania i modelowania 3D, a także płynną wizualizację na potrzeby symulacji mechanicznych, strukturalnych i elektrycznych.

Potencjał układów graficznych można wykorzystać także w informatyce, analityce danych i ekonomii. Dzięki wykorzystaniu układów graficznych NVIDIA RTX 40, laptop zapewni szybszą analizę danych na potrzeby przetwarzania dużych zestawów danych. To także szybsze szkolenie w dziedzinie głębokiego uczenia i modeli uczenia maszynowego, na potrzeby przetwarzania języka naturalnego i pracy z danymi tabelarycznym.

Twórcy treści i projektanci powinni docenić sterowniki NVIDIA Studio. Oprogramowanie pozwoli przyspieszyć działanie aplikacji do zastosowań kreatywnych – ulepszają funkcje, zmniejszają powtarzalność i przyspieszając pracę. Oprogramowanie przechodzi szeroko zakrojone testy, aby zapewnić wymaganą wydajność i niezawodność, dzięki czemu użytkownicy nie muszą się obawiać o stabilność pracy komputera.

Istotną kwestią są także nowe funkcje. Układy graficzne GeForce RTX 40 przyspieszą wykonywanie zadań związanych z edycją wideo i streamowaniem rozgrywki. Nowa architektura obsługuje 8. generację enkodera NVIDIA (NVENC). Z głównych zmian, wprowadzono sprzętowe wsparcie dla kodeka AV1, który zapewnia nawet o 50% większą wydajność w porównaniu do starego kodeka H.264.

Zmiany powinny być odczuwalne nie tylko dla twórców, ale też dla widzów. Nowy kodek pozwoli zmniejszyć ilość danych przesyłanych przez łącze i jednocześnie poprawić jakość przesyłanego obrazu. W praktyce komputer będzie mniej obciążony (co może mieć istotne znaczenie przy słabszych maszynach i/lub wykonywaniu kilku zadań jednocześnie).

Ogromnym ułatwieniem może być także aplikacja NVIDIA Broadcast, która szczególnie sprawdzi się podczas streamowania rozgrywki. Narzędzie pozwoli pozbyć się niechcianych hałasów, ustawić wirtualne tło, pozbyć się szumów z obrazu transmisji, a nawet symulować kontakt wzrokowy z widzami. Rozwiązanie bazuje na algorytmach sztucznej inteligencji.

Smukłe i lekkie konstrukcje

Laptop do grania niektórym może kojarzyć się z dużą i ciężką konstrukcją, którą trudno zabrać ze sobą w podróż. Te czasy odeszły w niepamięć, a nowe układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 40 pozwalają na tworzenie lekkich i smukłych laptopów. Wszystko dzięki koncepcji NVIDIA MAX-Q, czyli szeregu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które optymalizują działanie laptopów, aby zapewnić wysoką wydajność w smukłej formie.



Laptopy do gier oferują świetne osiągi, ale wymagają też zastosowania efektywnego chłodzenia - w modelu MSI Alpha 17 zastosowano specjalne otwory wentylacyjne po bokach obudowy

Duża w tym zasługa nowoczesnej, energooszczędnej architektury NVIDIA Ada Lovelace. Producent znacząco poprawił efektywność energetyczną względem układów starszej generacji, dzięki czemu laptopy zapewniają świetną wydajność przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i dłuższym czasie pracy na baterii.

Warto dodać, że dostępne laptopy wykorzystują układy graficzne o różnych limitach mocy, które przystosowano do konstrukcji laptopa i zastosowanego układu chłodzenia. W mniejszych, smuklejszych modelach zastosowano energooszczędne chipy, natomiast w większych, rozbudowanych sprzętach są to topowe rdzenie z wyższymi limitami mocy.



W modelu MSI Alpha 17 otwory wentylacyjne umieszczono także pod spodem laptopa

Funkcja Dynamic Boost optymalizuje podział mocy między procesorem a układem graficznym, a Battery Boost ustala równowagę między użyciem mocy przez podzespoły, jakością obrazu i stopniem rozładowania akumulatora. WhisperMode dostosowuje prędkość obrotową wentylatorów do temperatur komponentów.

Laptop do gier? Zobacz MSI Alpha 17 C7VF

Do naszej redakcji trafił model MSI Alpha 17 C7VF, czyli obecnie jeden z ciekawszych laptopów dla graczy w średnim segmencie cenowym. Konstrukcja na pewno wyróżnia się efektownym designem, ale do tego oferuje bardzo dobre parametry.



MSI Alpha 17 to jeden z ciekawszych laptopów dla graczy w średnim segmencie cenowym

Alpha 17 to większa konstrukcja, niż większość standardowych laptopów do gier. Producent zastosował 17,3-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px (WQHD), który może pochwalić się odświeżaniem na poziomie 240 Hz. Dodatkowym atutem jest świetne odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia, dzięki czemu sprzęt sprawdzi się także przy tworzeniu treści.



Wygodna podświetlana klawiatura to podstawa w gamingowych maszynach takich jak MSI Alpha 17

„Pod maską” znalazły się najnowsze komponenty. Udostępniona nam konfiguracja wykorzystuje kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 z 8 GB pamięci VRAM – to model, który poradzi sobie z nowszymi tytułami na średnich ustawieniach.

Całość wspomaga mocny 16-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 9 7945HX, 16 GB nowoczesnej pamięci DDR5 (działającej w trybie dwukanałowym) oraz szybki dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB. To konfiguracja, która pozwoli na sprawne wykonywanie nawet profesjonalnych zadań.



Model MSI Alpha 17 wyróżnia bogaty i nowoczesny komplet złączy

Na uwagę zasługuje też bateria o pojemności 99,99 Wh, co przełoży się na długi czas pracy w podróży. Warto jednak mieć świadomość, że Alpha 17 jest większy od standardowych laptopów do gier – obudowa ma niespełna 26 mm grubości, a całość waży 2,8 kg.

Wyjątkowe oferty na gamingowe laptopy MSI

Laptop do grania to praktyczny prezent, który na pewno będzie służył przez lata. Sprzęt pozwoli miło spędzić czas, ale przy okazji ułatwi naukę na kierunkach technicznych i posłuży rozwijaniu twórczych zainteresowań.

Co kupić pod choinkę? Tak się składa, że właśnie trwa akcja GeForce Holiday Deals, w ramach której sklepy przygotowały wyjątkowe oferty na zakup komputerów i laptopów z kartami GeForce RTX. Nie brakuje też ciekawych ofert na gamingowe laptopy MSI.

Wśród tańszych modeli warto zwrócić uwagę np. na modele MSI Cyborg 15, MSI Katana 15 czy MSI Thin GF63, które zaoferują wszystkie nowinki technologiczne, a przy tym nie będą dużym obciążeniem dla portfela. Liczba dostępnych konfiguracji jest naprawdę spora, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie.



W modelu MSI Alpha 17 część gniazd przeniesiono na tył obudowy, co ułatwia podłączenie przewodów

Wymagający (i majętni) klienci powinni zwrócić uwagę na świetne modele MSI Alpha 17, MSI Titan GT77HX czy specjalną edycję MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. To sprzęt z najwyższej półki, który powinien spełnić oczekiwania graczy i twórców treści.

Przy okazji warto dodać, że firma MSI przygotowała promocję Year End Sale, dzięki której można zgarnąć rok dodatkowej gwarancji, kod do gry Call od Duty Modern Warfare oraz Assassin's Creed Mirage oraz gadżety MSI. Wystarczy kupić laptopa biorącego udział w promocji u wybranego partnera, zarejestrować produkt oraz przesłać zdjęcie numeru seryjnego i dowodu zakupu. Szczegóły akcji znajdziecie na stronie MSI Year End Sale.

Płatna współpraca z marką MSI