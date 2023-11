Jest zgrabniejszy, jest ładniejszy i nadal bardzo szybki – MSI Stealth 16 Studio w unikatowym wydaniu Mercedes-AMG Motorsport. Czym się różni od bazowego modelu? Jaką funkcjonalność i wydajność oferuje? Na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedzi w niniejszej wideorecenzji.

ocena redakcji:









4,9/5

Podczas naszej wizyty na tegorocznych targach Computex na Tajwanie z pewnością największe wrażenie w kontekście laptopów zrobił na nas właśnie MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. Laptop, obok którego nie da się przejść obojętnie, nawet jeżeli zupełnie nie interesuje nas tematyka sportu samochodowego. Zaimponował nam do tego stopnia, że od samego powrotu do kraju polowaliśmy na taki egzemplarz, aby go dokładnie przetestować i w końcu się udało. Jako że jest to produkt zbyt wyjątkowy, aby temat wyczerpać w formie tradycyjnej recenzji, to przygotowaliśmy ją przede wszystkim w formie wideo, do którego już teraz serdecznie zapraszamy!

Wideorecenzja laptopa MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsports

Specyfikacja testowanego laptopa MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsports

Procesor: Intel Core i9-13000H;

5.4 GHz w trybie Boost;

34 MB cache L3;

14 rdzenie/20 wątków;

PL1 115 W, PL2 45 W Pamięć: 32 GB DDR5 (2x16 GB 5200 MHz) Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6;

115 W TGP;

zintegrowana Intel Iris Xe (32 UE) Dysk: 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4.0 x4;

jeden wolny slot y M.2 2280 PCIe gen 4.0 x4 System operacyjny: Windows 11 Klawiatura: wyspowa, mechaniczna;

SteelSeries;

podświetlenie RGB Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 16", 3840x2400px, 600 nit, 60 Hz, błyszcząca;

HDR-TB 600, OLED

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 90° Napęd optyczny: brak Bateria: 4-komorowa, Li-Pol, 99,9 Wh Wymiary: 355.8 x (Sz) x 259.7 (G) x 19.95 (W) mm Waga: 1,88 kg;

2,5 kg z zasilaczem Materiały obudowy: stop aluminium z magnezem;

anodowany w kolorze Selenite Gray Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Killer);

Bluetooth 5.3;

2,5 GbE LAN Złącza: 1x USB typu A 3.2 gen.2;

1x USB typu C 4.0 (Thunderbolt 4, DP 1.4);

1x USB typu C 3.2 gen.2 (DP 1.2);

1x miniJack 3,5 mm (combo);

1x HDMI 2.1;

1x czytnik kart SD;

1x RJ45 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 2.1 MPx;

kamera IFR;

czytnik lini papilarnych;

6 głośniki 2 W;

2 mikrofony Cena w dniu testu: 14 499 zł Gwarancja: 2 lata

Czym wyróżnia się wersja AMG Motorsports od zwykłego Stealth?

Pierwsze, czym ta unikatowa wersja zachwyca, to poziom rozpieszczenia kupującego mnogością gadżetów oraz ogólnie znacznie wyższej klasy opakowaniem laptopa. Jak już mogliście się przekonać (na filmie powyżej), w zestawie dostajemy dodatkowo:

myszkę przewodową w barwach AMG (Selenite Gray) z podświetleniem RGB;

podkładkę materiałową z obszyciem (zdobienia MSI/AMG) 25x33 cm;

pendrive 128 GB USB-A/C (z OTG) w metalowej obudowie (logo AMG);

futerał na zasilacz i akcesoria (z logo AMG/MSI);

dwie opaski na kable (z logo AMG/MSI);

trzy pocztówki z ilustracjami nawiązującymi do MSI/AMG.

Sam zasilacz również jest zdobiony logo Mercedes-AMG i oczywiście jest bardzo zgrabny, nawet pomimo oferowania 240 W mocy. Pod pokrywą laptopa jest jeszcze ukryta ściereczka (dostępna też w standardowym Stealth 16 Studio), na której również dołożono logo Mercedes-AMG.



Tak zacny zestaw akcesoriów stanowczo nie jest standardem, nawet w tych najdroższych modelach laptopów!

Laptop jest lżejszy, jako że nie wykonano go z samego aluminium (jak „zwykłe” MSI Stealth 16 Studio), tylko z jego stopu z magnezem. Dzięki temu jest również sztywniejszy i ogólnie lepiej „leży w dłoni”. Cała konstrukcja dostała w różnych miejscach liczne zdobienia nawiązujące do marki Mercedes-AMG – czasem bezpośrednio w formie logo, a czasem delikatniej w formie wzorów na klawiszach lub fragmentach obudowy. Ogólnie z której strony by nie spojrzeć (włącznie ze spodem…), od razu widać, że jest to laptop wyjątkowy. Jednocześnie nie są to zdobienia nachalne i odpustowe, a co najważniejsze – są bardzo spójne ze sobą.



Złączy mogłoby być więcej, ale przynajmniej są w najwyższym obecnie dostępnym standardzie (w tym Thunderbolt 4).

Całości dopełnia fakt, że laptop został pomalowany tym samym lakierem (albo raczej kolorem) Selenite Gray, który stosuje na swoich autach Mercedes-AMG. Jest to kolor prawnie zastrzeżony, co gwarantuje unikatowość laptopa.



Zdobienia nie przytłaczają, a przy tym faktycznie laptop się wyróżnia.

Piękna matryca, wybitna klawiatura i wydajne podzespoły „pod maską” – oto MSI Stealth 16 Mercedes-AMG

Bardzo nas ucieszyło, że MSI faktycznie adekwatnie do wagi współpracy dobrało podzespoły laptopa. Jest to praktycznie topowa wersja MSI Stealth 16 Studio, zatem wyposażona w bardzo szybki Core i9-13900H oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop 8 GB (105 W TGP). Całość uzupełniają 32 GB pamięci systemowej oraz bardzo szybki SSD o pojemności 2 TB. Wyniki wydajności podaliśmy na filmie, więc tylko szybko je tutaj streścimy.

Jest szybko – laptop bez problemu odprowadza ciepło z podzespołów (co umożliwia rozbudowany układ chłodzenia z aż pięcioma ciepłowodami), więc nie jest również głośno, ani ciepło na obudowie. Praca kreatywna przebiega bardzo sprawnie, ale również gracze nie będą mieli powodów do narzekań – skalując rozdzielczość do optymalnego FHD (4K na 16” w grach nie ma sensu…) zagramy nawet w najnowsze tytuły w najwyższych ustawieniach, zwykle utrzymując znacznie powyżej 60 FPS.



Wydajność to drugie imię laptopa MSI Stealth 16 Mercedes-AMD (choć jest też wariant z wolniejszym RTX 4060).

Matryca to klasa sama w sobie – 16-calowy panel OLED o rozdzielczości 4K+ („plus”, bo to 3840x2400 px, czyli złote proporcje 16:10) został wyśmienicie przez MSI skalibrowany i na laptopie można „out of box” ruszyć z pracą przy edycji zdjęć lub filmów. Nasze testy potwierdziły pokrycie w 100% gamutu Adobe RGB oraz DCI-P3, a producent przygotował nawet specjalne profile dedykowane do pracy w każdym z tych (oraz kilku innych) gamutów.



Bardzo wygodna klawiatura i gładzik to podstawa przyjemnej pracy "w terenie".

Na wyróżnienie zasługuje też bardzo wygodna klawiatura od SteelSeries (z regulacją podświetlenia niezależnie dla każdego przycisku), nagłośnienie składające się z aż sześciu głośników oraz system kamer i mikrofonów. Ogólnie czuć, że obcujemy z produktem tak bardzo premium, jak to tylko możliwe. Widać to również po baterii, która ma 99,9 Wh (podczas gdy limitem dla np. linii lotniczych jest wartość poniżej 100 Wh) i pozwala pracować bez podpinania zasilacza przez ponad 8 godzin!



Gry na ekranie OLED wyglądają obłędnie!

Ile trzeba dopłacić do takiego wypasu? Czy opłaca się kupić MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport?

Teraz uwaga – pora na najlepszą wiadomość! Testowany przez nas teraz MSI Stealth 16 Mercedes-AMG jest w wielu sklepach tańszy od swojego odpowiednika bez tych specjalnych oznaczeń! Ogólnie gdzie by nie spojrzeć, to cena tego wyjątkowego laptopa to dokładnie 14 599 zł, podczas gdy w takim Komputroniku jego „zwyczajny” (cięższy i bez OLED) odpowiednik o tej samej specyfikacji to już koszt 14 999 zł! Nawet najtańsze oferty zwykle nie schodzą poniżej 14 000 zł, co czyni z modelu AMG wyjątkowo opłacalny wybór, zakładając oczywiście, że potrzebujemy tak wydajnego, ale zarazem solidnego i mobilnego sprzętu z wyśmienitym ekranem.

Opinia o MSI Stealth Mercedes-AMG Motorsport A13VG-247PL Plusy Unikatowy design i kolor opatentowany przez AMG,

lekka, ale bardzo solidna konstrukcja ze stopu aluminium i magnezu,

przepiękna matryca OLED 4K+,

wysoka wydajność w zastosowaniach kreatywnych i profesjonalnych,

wysoka wydajność w grach (w rozdzielczości FHD),

bardzo wygodna klawiatura i touchpad,

długi czas pracy na baterii (do 8 godzin w pracy biurowej),

wysoka jakość kamery, głośników i mikrofonów,

automatyczne zarządzanie wydajnością z pomocą AI,

ogromny zestaw dodatków bardzo wysokiej jakości,

nowoczesne złącza i szybka komunikacja bezprzewodowa. Minusy złączy mogłoby być więcej.

Nasza ocena laptopa MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport 98% 4.9/5