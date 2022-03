Serwery NAS kojarzą się z wielkimi obudowami na liczne dyski HDD, tymczasem QNAP TBS-464 pokazuje, że da się zrobić taki sprzęt operujący wyłącznie na dyskach M.2! Jak sprawdza się w praktyce? Czy warto taki NAS kupić? Jakie są jego mocne i słabe strony? Tutaj się tego dowiecie!

ocena redakcji:









4,5/5

QNAP słynie z wychodzenia naprzeciw potrzebom swoich użytkowników, często nawet zanim Ci zdadzą sobie sprawę z istnienia takich potrzeb. Tak właśnie może być w tym przypadku, gdyż serwer QNAP TBS-464 znacznie wykracza poza to, jak postrzegamy obecnie serwery NAS i czego od nich oczekujemy. W wielu kwestiach jest bardzo innowacyjny, ale w kilku nieco nas rozczarował – zapraszamy do wideorecenzji, z której tego wszystkiego się dowiecie.

Wideorecenzja serwera QNAP TBS-464 (oraz jego „unboxing”)

Specyfikacja serwera QNAP TBS-464

System: QTS 5.0 Procesor: Intel Celeron N5095;

Intel UHD Graphics;

4 rdzenie i 4 wątki 64-bit x86;

taktowanie 2,0 GHz (2,9 GHz Turbo);

szyfrowanie AES-NI Pamięć: 8 GB DDR4;

brak możliwości rozbudowy/wymiany RAM;

4 GB Flash Ilość zatok dysków: 4x M.2 2280 PCI-E 3.0 x2 NVMe Sieć: 2 x RJ45 10/100/1000/2500 Mbps;

funkcja agregacji Złącza dodatkowe: 2x USB 3.2 gen.1 Typu A;

3x USB 2.0 Typu A;

2x HDMI 2.0;

1x czujnik IR;

1x mocowanie Kensington Lock Wskaźniki LED: zasilanie, status, dyski, LAN Wyświetlacz LCD: nie Obsługa trybów RAID: JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10;

możliwość rozszerzenia powierzchni (USB) Przyciski: zasilanie, szybkie kopiowanie, reset Wymiary: 30 × 230 × 165 mm Waga: 0,8 kg (bez dysków);

1,2 kg (z dyskami i radiatorami) Środowisko pracy: 0-40 st. C Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 65 W Pobór mocy: Hibernacja: 2 W;

Uśpienie SSD: 18 W;

Praca typowa: 28 W Wake on LAN: tak Współpraca z systemem operacyjnym: Windows, Mac OSX, Linux, Unix Protokoły sieciowe: CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI;

Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN) System plików: EXT4, EXT3, FAT (tylko dysk zewnętrzny);

NTFS (tylko dysk zewnętrzny), HFS+ (tylko do odczytu) Konfiguracja sieci: TCP / IP, stały lub dynamiczny adres Serwer DHCP, dyn. DNS: tak Jumbo Frame: tak Wirtualizacja: tak - certyfikat Citrix, Microsoft, Vmware;

Virtualisation Station, Linux Station, Container Station Usługa Network Discovery: UPnP, SNMP, Bonjour Windows Active Directory: tak oraz LDAP, praca jako kontroler domeny Inne usługi: iSCSI target, serwer poczty, serwery multimediów;

serwer kamer sieciowych, serwer VPN;

klient VPN, DHCP, druku, WWW, PHP/MySQL;

serwer druku, chmura, pakiet APP Center Serwer plików i FTP: FTP over SSL, TLS, tryb pasywny, kontrola pasma FTP, TFTP Kopie zapasowe: kopia na nośnik zewnętrzny, kopia na inny serwer QNAP;

kopia na inny serwer NAS, obsługa Time Machine Powiadomienie awaryjne: e-mail, SMS, komunikatory Inne usługi: kosz sieciowy, monitor zasobów on-line, harmonogram wł/wył Zarządzanie systemem: poprzez przeglądarkę internetową, Qfidner oraz aplikację mobilną

Czy warto kupić QNAP TBS-464?

Na to pytanie w zasadzie odpowiedzieliśmy już w filmie, ale pozwolimy tutaj sobie jeszcze nieco ten temat rozwinąć. Serwer składający się tylko i wyłącznie z dysków SSD w formacie M.2 NVMe z definicji będzie dosyć drogą inwestycją, zwłaszcza jeżeli poza prędkością zależy nam na pojemności. Przykładowo, przy obecnych cenach dysków M.2 o pojemności 2 TB, cena tego w pełni obsadzonego serwera przekroczy znacznie 7 tysięcy złotych (za 6 TB pojemności w konfiguracji RAID 5). Początkowo mieliśmy wrażenie, że to sporo, jednak same testy, a także zwyczajne (służbowe) używanie tego NAS po ich zakończeniu, sprawiły, że zdanie zmieniliśmy.

Zakup urządzenia takiego, jak QNAP TBS-464 musi być decyzją dobrze przemyślaną i podpartą zapotrzebowaniem na taką wydajność, choć ten ma też w sobie coś z produktu luksusowego

Oczywiście wszystko zawsze sprowadza się do tego, do czego serwera NAS chcemy używać - jeżeli poza NAS potrzebujemy też sprzętu do prowadzenia konferencji, to za sprawą QNAP KoiMeeter będzie to praktycznie idealny sprzęt. Należy jednak mieć na uwadze też jego ograniczenia, jak brak możliwości rozbudowy pamięci (oraz to, że nie jest to pamięć ECC) albo limity 5 Gbps przepustowości USB/LAN (wynikające z architektury procesora). QNAP oczywiście mógłby zastosować mocniejszą jednostkę obliczeniową (z większą liczbą lini PCI-E), to jednak (wraz z implementacją szybszych standardów) znacznie podniosłoby cenę urządzenia. W naszym odczuciu podjęto dobrą decyzję o wypuszczeniu takiego nieco tylko ograniczonego, ale jeszcze nie kosmicznie drogiego serwera, którego zakup można uzasadnić nawet w warunkach domowych.

Nasza ocena domowego/biznesowego serwera NAS QNAP TBS-464 90% 4.5/5