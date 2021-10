Samsung SSD 980 PRO może nie należy do najtańszych modeli, ale na pewno zalicza się do jednych z najwydajniejszych dysków SSD pod PCI-Express 4.0. Osiągi? 7000 MB/s przy odczycie i 5100 MB/s przy zapisie. Do tego 1 mln operacji losowych na sekundę (IOPS). Rzecz jasna mamy do czynienia z w pełni autorską konstrukcją opartą o 8-kanałowy kontroler Samsung Elpis i nowoczesne pamięci 3D TLC NAND (niestety już nie są to układy MLC NAND, jak w przypadku poprzednika – SSD 970 PRO). Mimo wszystko nośnik powinien spełnić oczekiwania entuzjastów, którzy wymagają bardzo szybkiego dostępu do plików. Co ważne, nie jest też specjalnie drogi – SSD 980 PRO w wersji 2 TB kosztuje około 1900 złotych.

Najważniejsze cechy: Format dysku M.2 2280

Pojemność 2000 GB

Interfejs dysku PCIe 4.0 x4/NVMe 1.3

Szybkość zapisu 5100 MB/s

Szybkość odczytu 7000 MB/s

Kości pamięci Samsung TLC V-NAND