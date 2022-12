Crucial P5 Plus to obecnie jeden z najbardziej opłacalnych dysków pod PCI-Express 4.0 – model o pojemności 1 TB kosztuje niecałe 500 złotych. W tej cenie otrzymujemy nośnik oparty o autorską konstrukcje, która zapewnia bardzo dobre osiągi (transfery sekwencyjne sięgają 6600 MB/s przy odczycie i 5000 MB/s przy zapisie). Co ważne, producent udziela na sprzęt 5-letniej gwarancji z całkiem wysokim współczynnikiem TBW. Crucial P5 Plus osiąga wysokie temperatury, więc warto go montować w złączu wyposażonym w radiator.

Najważniejsze cechy: Format dysku M.2 2280

Pojemność 1000 GB

Interfejs dysku PCIe 4.0 x4/NVMe 1.4

Szybkość zapisu 5000 MB/s

Szybkość odczytu 6600 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND