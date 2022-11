Szukasz nowoczesnego, kompaktowego i mobilnego laptopa? Nie wiesz jaki ultrabook wybrać? Koniecznie przeczytaj nasz poradnik, a dowiesz się, które modele warto obecnie kupić. Oto nasz ranking ultrabooków.

Co to jest ultrabook? Pierwsze ultrabooki wyposażone były w procesory marki Intel, ponieważ to właśnie ta firma stworzyła ten termin. „Ultrabook” to w zasadzie znak towarowy Intela, który wykorzystywany jest w odniesieniu do wysokiej klasy laptopów. Jak wiadomo, laptopy to mobilne komputery, nastawione na pracę w domu, w biurze, a także „w terenie”, na przykład w czasie podróży. Ultrabooki są zatem kwintesencją takiego podejścia. Warto jednak dodać, że część opisanych wyżej założeń uległa obecnie zmianie. Ultrabooki to nadal laptopy z górnej półki, które charakteryzują się atrakcyjną stylistyką, wysoką wydajnością, smukłą obudową i lekką wagą (zdecydowanie poniżej 2kg) oraz długim czasem pracy na baterii. Nie są to jednak komputery wyposażone obowiązkowo tylko w procesor marki Intel - firma AMD w swojej ofercie ma obecnie znakomite procesory mobilne Ryzen, które wykorzystywane są w bardzo dobrych modelach ultrabooków.

Jeżeli zastanawiacie się na zakupem laptopa, który będzie przede wszystkim wygodny w transporcie i mobilny, zajrzyjcie do naszego poradnika jaki lekki laptop kupić. Tutaj skupiamy się na poleceniu Wam dobrych ultrabooków.

Nasz ranking ultrabooków:

Dodajmy, że tego typu komputery nie należą do najtańszych, ale zdecydowanie warte są swojej ceny. Staraliśmy się jednak, by w naszym zestawieniu znalazły się ultrabooki za rozsądną kwotę. Warto jednak uświadomić sobie, że dobry ultrabook do 3000 zł to raczej trudny orzech do zgryzienia i oznacza dużo niepotrzebnych kompromisów. Urządzenia naprawdę warte uwagi, z pamięcią rzędu 16GB czy z dobrym ekranem zaczynają się od progu około 4000 złotych.

W naszym zestawieniu skupiliśmy się na modelach opartych na najnowszych podzespołach, czyli procesorach Intel Tiger Lake (Core 11-tej generacji) oraz AMD Cezanne (Ryzen 5xxx). Nie zabrakło tu również MacBooka z procesorem Apple M1.

Jak ultrabook w 2022 roku? Oto polecane modele

Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ITL5 – dobry ultrabook do 4000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 W trzecim kwartale bieżącego roku firma Lenovo mogła pochwalić się największym udziałem w globalnym rynku laptopów, dlatego w naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć komputera tej marki. Proponowany przez nas model wyposażony jest w 14-calowy wyświetlacz wykonany w technologii IPS. Co ważne jego proporcje to 16:10 więc świetnie nada się na przykład do pracy, ale także do każdego innego zastosowania. Wysoką wydajność, a co za tym idzie niezakłóconą pracę zapewni procesor Intel Core i5 11. generacji oraz 16 GB pamięci RAM. Na uwagę zasługują także głośniki Harman Kardon, obsługujące technologię dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Waga 1350 g

DELL Inspiron 5415-8741 - dobry ultrabook 14 cali Ocena benchmark.pl









4,5/5 W czołówce producentów laptopów znajduje się także firma Dell. Model Inspiron 14 z serii 5000 to klasyka gatunku. Laptop wyposażony jest w procesor AMD Ryzen 7 5700U, 16 GB pamięci, szybki dysk SSD o pojemności 512 GB oraz 14-calowy ekran o rozdzielczości Full HD. Na uwagę zasługuje także zastosowanie technologii Wi-Fi 6 oraz szybkie ładowanie baterii (od 0 do 80% w około godzinę). Warto też wspomnieć o podświetlanej klawiaturze oraz zawiasie, który delikatnie unosi tył laptopa, co pozytywnie wpływa na komfort pisania oraz zwiększa efektywność systemu chłodzenia. Użytkownicy docenią także minimalistyczny design oraz jego niewielką wagę i wymiary. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 5700U

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Waga 1440 g

Asus ZenBook 13 UX325EA – najlepszy ultrabook za rozsądną cenę Ocena benchmark.pl









4,6/5 Asus ostatnio mocno miesza na rynku komputerów przenośnych, a najnowsze modele tej marki to godne polecenia laptopy. ZenBook to nowoczesny i smukły ultrabook, który waży około 1,1 kg, a wysokość jego obudowy wynosi 14 milimetrów. Wyposażony został w wydajne podzespoły oraz 13-calowy wyświetlacz OLED, który zapewnia bardzo dobre odwzorowanie kolorów oraz wysoki kontrast, a jednocześnie warto też dodać, że OLED to najbardziej przyjazny dla oczu typ wyświetlacza. Producent deklaruje, że żywotność baterii wynosi aż 18 godzin, a naładowanie jej od 0 do 60% trwa około 50 minut. Gdyby tego było mało, to obudowa spełnia wymagania standardu wytrzymałości MIL-STD-810G. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Waga 1110 g

HUAWEI MateBook D 14 – tani ultrabook Ocena benchmark.pl









4,2/5 Najtańszy w naszym zestawieniu ultrabook. Mimo stosunkowo niskiej ceny ten laptop wyróżnia się nowoczesnym designem oraz podzespołami, które świetnie sprawdzą się w standardowych zastosowaniach. Został wyposażony w czterordzeniowy procesor Intel Core i5 11. generacji, 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Komputer posiada także 14-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD typu IPS z matową powłoką. Warto także zwrócić uwagę na niską wagę oraz wąskie ramki wokół ekranu. Bateria o pojemności 56 Wh wystarcza na cały dzień pracy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1400 g

Złącza 1x HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, combo jack (wejście/wyjście audio)

Apple MacBook Air 13.3'' (MGN73ZE/A) – ultrabook z dobrym ekranem Ocena benchmark.pl









4,7/5 Tego komputera nie trzeba przedstawiać chyba nikomu, kto choć trochę interesuje się tą branżą. Nie jest to już nowatorskie rozwiązanie, ale nadal warto go kupić. To pierwszy MacBook z układem M1 o architekturze ARM, który zaprojektowany został przez firmę Apple. Komputer pozbawiony jest aktywnego systemu chłodzenia, co oznacza, że nie ma w nim wentylatorów, które czasem potrafią nieźle hałasować. Plusem jest wyświetlacz Retina o rozdzielczości 2560 na 1600 pikseli oraz dochodzący do kilkunastu godzin czas pracy na baterii. Nowy MacBook Air z układem M2 jest zdecydowanie droższy, ale proponowany przez nas model z pewnością spełni oczekiwania zdecydowanej większości użytkowników. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Big Sur

Procesor główny (nazwa) Apple M1

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Waga 1290 g Zobacz recenzję

Jaki ultrabook wybrać?

Naszym zdaniem najciekawszą propozycję w zestawieniu stanowi Asus ZenBook 13 UX325EA, który jest lekką, wydajną, nowoczesną i stosunkowo niedrogą propozycją. Dla miłośników firmy Apple polecamy MacBooka Air z układem M1 który charakteryzuje się na razie o wiele atrakcyjniejszym stosunkiem ceny do jakości, w porównaniu z nowszą generacją tego sprzętu.