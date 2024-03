Razer Blade 14 powraca w 2024 roku w odświeżonej wersji - czy to nadal tak zjawiskowy laptop, jak poprzednie modele? Czy zachwyca wydajnością i kulturą pracy? Sprawdziliśmy to dla Was.

5/5

Płatna współpraca z marką Razer.

Poprzednio przez nas testowany Razer Blade 14 pochodził z 2022 roku, zatem nie ukrywamy, że byliśmy mocno pozytywnie zaskoczeni tym, jakie zmiany poczyniono w modelu z 2024 roku. Jednocześnie u podstaw to nadal tak samo bezkompromisowy ultramobilny laptop dla graczy, z jakim zawsze model ten utożsamiano. Jeżeli właśnie szukacie sprzętu, który połączy mobilność, wydajność i kulturę pracy w jednej, wyjątkowo solidnej obudowie, to koniecznie obejrzyjcie naszą wideorecenzję.

Wideorecenzja laptopa Razer Blade 14 RZ09-0508

Kliknij obrazek poniżej, aby oglądać

Specyfikacja testowanego Razer Blade 14

Procesor: AMD Ryzen 9 8945HS 4.0 GHz;

5.2 GHz w trybie Boost;

16 MB cache L3;

8 rdzeni/16 wątków Pamięć: 32 GB (2x16 GB 5600 MHz CL46) Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop - 8 GB GDDR6;

140 W TGP;

zintegrowana AMD Radeon 780M Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4. x4 System operacyjny: Windows 11 Home Klawiatura: wyspowa, nożycowa, N-key rollover;

indywidualne podświetlenie RGB Razer Chroma Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 14", IPS, 2560x1600 px, 500 nit, 240 Hz, w pełni matowy;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 45° Napęd optyczny: brak Bateria: 4-komorowa, Li-Ion, 68 Wh Wymiary: 319,7 (Sz) x 220 (G) x 16,8 (W) mm Waga: 1,87 kg Materiały obudowy: czarne anodowane aluminium CNC Komunikacja: Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Qualcomm FastConnect 7800);

Bluetooth 5.4 Złącza: 2x USB typu A 3.2 gen.2;

2x USB typu C 4.0 (z DisplayPort 1.4 i i PD 3.0);

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic);

1x HDMI 2.1 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 2.1 MPx z podczerwienią;

2 głośniki (THX);

2 mikrofony Cena w dniu testu: 14 899 zł Gwarancja: 3 lata;

2 lata na baterię

Razer Blade 14 z 2024 roku to wzór do naśladowania dla innych producentów mobilnego sprzętu

Rynek laptopów jest obecnie w bardzo złym stanie. Specyfikacje podawane przez producentów praktycznie nic nie znaczą, jako że finalna wydajność zwykle zależy od skuteczności chłodzenia i limitów zasilania. Nic zatem dziwnego, że do Razer Blade 14 podchodziliśmy ze sporą dozą niepewności. Niemalże najszybszy procesor AMD w połączeniu z RTX 4070 Laptop na limicie 140 W – to zwykle kończy się bardzo źle w tak kompaktowych laptopach. Tymczasem Razer Blade 14 dosłownie w każdej kwestii spisał się na medal i dostarczył dokładnie to, co obiecywano – mobilność, wydajność i jakość wykonania w połączeniu z kulturą pracy.



To niesamowite, jak Razer potrafi łączyć poważną, niemalże biznesową sylwetkę z gamingowymi akcentami!

Nie będziemy tutaj transkrybować powyższej wideorecenzji, a jedynie podkreślimy to, co naszym zdaniem wyróżnia nowego Razer Blade na tle konkurencji (oraz co można by zrobić lepiej). Najistotniejsze będzie tutaj pierwszorzędne połączenie wydajności i kultury pracy. Zdarzało nam się już testować podobne 14-calowe konstrukcje również wyposażone w RTX 4070 i zbliżonej klasy procesor, tylko, że żadna z nich nie była ani tak cicha podczas pracy/grania, ani też nie oferowała tak wysokiej wydajności (praktycznie pełnego wykorzystania limitu 140 W, jaki NVIDIA dopuszcza dla tego układu). A co najlepsze – Razer Blade przoduje w obu kwestiach jednocześnie!



To najprawdopodobniej jedyna seria laptopów, na których można dyskretnie ogrywać Cyberpunka podczas nudnego wykładu lub sejmowych posiedzeń!

Niesamowicie przyjemne w codziennym użytkowaniu peryferia – klawiatura, touchpad czy nawet kamera i głośniki – to kolejna ogromna zaleta tego modelu. Tak samo, jak wiele dostępnych złączy oraz relatywnie pojemna bateria pozwalająca na cały dzień pracy biurowej. W każdym z tych aspektów Razer Blade 14 bez wątpienia zajmuje miejsce na podium, co ponownie czyni z niego sprzęt wyjątkowy i czuć tutaj dbałość o każdy detal.



Zielone złącza USB to znak rozpoznawczy laptopów Razer.

Pomiar czasu pracy na baterii

PCMark 10 - Modern Office

tryb oszczędzania baterii, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit MSI Prestige 16 AI Evo

(99 Wh) 20:40 h HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h ASUS Zenbook S 13 OLED

(63 Wh) 12:40 h ASUS Vivobook S15 OLED

(75 Wh) 12:04 h ASUS Zenbook 14 Duo OLED

1 ekran

(75 Wh) 11:23 h Razer Blade 14 (RZ09-0508)

(68 Wh) 10:23 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h ASUS Zenbook Pro 14 OLED

(76 Wh) 9:00 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 8:58 h ASUS Zenbook 14 Duo OLED

2 ekrany

(75 Wh) 8:35 h ASUS ExpertBook B7 Flip

(63 Wh) 8:11 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 6:45 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h MSI Raider GE66-12UH

(99 Wh) 4:54 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:51 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:04 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:04 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb oszczędzania energii, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% ASUS Zenbook S 13 OLED

(63 Wh) 14:11 h HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h MSI Prestige 16 AI Evo

(99 Wh) 12:45 h ASUS Zenbook 14 Duo OLED

(75 Wh) 11:17 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 8:09 h ASUS Zenbook Pro 14 OLED

(76 Wh) 7:41 h ASUS ExpertBook B7 Flip

(63 Wh) 7:31 h Razer Blade 14 (RZ09-0508)

(68 Wh) 6:57 h ASUS Vivobook S15 OLED

(75 Wh) 6:53 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 4:38 h MSI Raider GE66-12UH

(99 Wh) 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:08 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:06 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:00 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% MSI Prestige 16 AI Evo

(99 Wh) 3:43 h ASUS Zenbook 14 Duo OLED

(75 Wh) 2:40 h Razer Blade 14 (RZ09-0508)

AMD Radeon R780M

(68 Wh) 2:35 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 1:27 h MSI Raider GE78 HX 13V

(99 Wh) 1:26 h MSI Titan GT77 HX 13V

(99 Wh) 1:24 h Razer Blade 14 (RZ09-0508)

NVIDIA GeForce RTX 4070

(68 Wh) 1:19 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(90 Wh) 1:16 h ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(90 Wh) 1:08 h

To, w czym Razer od lat wiedzie prym (nie tylko w branży laptopów, ale też peryferiów), to personalizacja ich sprzętu. Możliwość przypisania różnej animacji do każdego klawisza z osobna może się wydawać przesadną swobodą, ale w istocie to dopiero początek możliwości, zwłaszcza jeżeli posiadamy więcej akcesoriów od Razera. W aplikacji Synapse jest dosłownie zakładka „Gamer Room”, w której możemy sterować całym (odpowiednio wyposażonym) pokojem!



Nasz na szybko utworzony schemat podświetlenia korzysta z 6 animacji i 5 stref – możliwości są praktycznie nieskończone!

Ostatecznie to jednak też sprzęt bardzo wygodny i niesamowicie wydajny podczas kreatywnej pracy. Ze smutkiem stwierdziliśmy, że montaż wideo odbywa się na nowym Razer Blade 14 znacznie sprawniej niż na naszym dedykowanym do tego zaledwie rocznym PC (który wcale nie kosztował dużo mniej!). Mamy tu też piękną matową matrycę IPS o jasności 500 nitów i proporcjach 16:10, zatem pracę zabierzemy ze sobą nawet do pobliskiego parku w słoneczny dzień! Tutaj jedynie nieco szkoda, że zabrakło wsparcia dla HDR i może jeszcze podświetlenia strefowego mini LED, ale w zastosowaniach, do których jest ten model kierowany, nie jest to krytycznie ważne.

Pomiar wydajności w grach - Razer Blade 14 RZ09-0508

[FPS], 2560x1600 px + upscaling , więcej=lepiej

Assassin's Creed:

Mirage

Ultra + DLSS Q 90

59 Cyberpunk 2077

RT Ultra + DLSS Q + FG 50

26 Avatar: Frontiers

of Pandora

Ultra + FSR 3 Q + FG 81

69 Alan Wake 2

PT Ultra + DLSS Q + FG 34

27 Dying Light 2

RT Ultra + DLSS Q + FG 88

77 Horizon Zero Dawn

Ultra + DLSS Q 114

85 Legenda: Tryb Turbo - średni FPS

Tryb Turbo - 1% Low FPS

Pomiar wydajności w grach - Razer Blade 14 RZ09-0508

[FPS], 1920x1200 px , więcej=lepiej

Assassin's Creed:

Mirage

Ultra 97

67 Cyberpunk 2077

RT Ultra + DLAA + FG 62

50 Avatar: Frontiers

of Pandora

Ultra + FSR 3 FG 81

69 Alan Wake 2

PT Ultra + DLSS Q + FG 41

27 Dying Light 2

RT Ultra + DLSS FG 84

72 Horizon Zero Dawn

Ultra + TAA 131

97 Legenda: Tryb Turbo - średni FPS

Tryb Turbo - 1% Low FPS

Pomiar wydajności w grach na baterii - Razer Blade 14 RZ09-0508

[FPS], 1920x1200 px , więcej=lepiej

Assassin's Creed:

Mirage

Niskie 56

39 Cyberpunk 2077

Niskie 49

41 Avatar: Frontiers

of Pandora

Niskie 42

39 Dying Light 2

Niskie 50

26 Horizon Zero Dawn

Niskie 72

56 Legenda: Tryb Turbo - średni FPS

Tryb Turbo - 1% Low FPS

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Strix SCAR 17

AMD Ryzen 9 7945HX, GeForce RTX 4090

32 GB, TGP 175 W 9254 MSI Titan 18 HX A14V

Intel Core i9-14900HX + RTX 4090 Laptop

64 GB, TGP 175 W 9198 MSI Titan GT77 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

64 GB, TGP 175 W 8768 Razer Blade 14 RZ09-0508

AMD Ryzen 9 8945HS, GeForce RTX 4070

TGP 140 W 8298 ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

64 GB, TGP 175 W 7810 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 7790 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti

32 GB, TGP 150 W 7615 ASUS ROG Zephyrus G14

AMD Ryzen 9 6900HS, Radeon RX6800S

TGP 105 W 7590 ASUS Zenbook Pro 14 OLED

Intel Core i5-13500H, GeForce RTX 4060

TGP 75 W 7470 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 MSI Raider GE66

Intel Core i7-12700H + GeForce RTX 3080 8 GB

TGP 150 W 7344 ASUS Zenbook 14 Duo OLED

Intel Core Ultra 9 185H z Intel ARC 7321 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 7202 MSI Prestige 16 AI Evo

Core Ultra 7 155H z Intel ARC 7099 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7055 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 6802 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 6231 ASUS Vivobook S15 OLED

Intel Core i5-13500H, ARC A350M

TGP 35 W 6151

Pomiary wydajności w różnych zastosowaniach

Laptop: Razer Blade 14

RZ09-0508

Ryzen 9 8945HS

GeForce RTX 4070 (140 W)

14 990 zł ASUS Zenbook 14

Duo OLED

Core Ultra 9 185H

Intel ARC (20 W)

12 999 zł OMEN

Transcent 14

Core Ultra 9 185H

GeForce RTX 4070 (65 W)

12 790 zł ASUS Zenbook

Pro 14 OLED

Core i5-13500H

RTX 4060 8 GB (75 W)

8990 zł Cinebench R24

GPU: 11 477 NDA 8820 B/D Cinebench R24

Single Core: 104 104 109 B/D Cinebench R24

Multi Core: 980 928 867 B/D Blender (CPU)

BMW [minuty]: 2:24.05 2:51.58 2:44.02 2:53.05 Blender (GPU Optix/HIP)

Barcelona [minuty]: 0:24.76 6:31.12 0:28.47 1:19.68 7-Zip [MIPS] 87 510 74 877 66 672 78 158

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: Razer Blade 14

RZ09-0508

Ryzen 9 8945HS

GeForce RTX 4070 (140 W)

14 990 zł ASUS Zenbook 14

Duo OLED

Core Ultra 9 185H

Intel ARC (20 W)

12999 zł MSI Prestige

16 AI Evo

Core Ultra 7 155H

Intel ARC (20 W)

6790 zł ASUS Zenbook

Pro 14 OLED

Core i5-13500H

RTX 4060 8 GB (75 W)

8990 zł 3DSMax 07 (FHD): 100.54 22.64 14.89 89.89 Catia 06 (FHD): 65.59 18.57 15.50 58.98 Creo 03 (FHD): 104.54 19.91 18.76 95.31 Energy 03 (FHD): 44.86 5.38 5.72 35.28 Maya 06 (FHD): 406.33 76.87 72.98 335.17 Medical 03 (FHD): 39.65 14.80 16.51 22.35 Solidworks 05 (FHD): 274.42 38.00 36.71 225.98



Nieważne, czy montujemy filmy, czy tworzymy grafikę – Razer Blade 14 zachwyci nas wydajnością.

Niezależnie od wszystkich wspomnianych zalet jego cena nie jest dla każdego. Ponad 14 tysięcy złotych to niemała kwota jak za laptopa. Nieco inaczej zaczyna to wyglądać, gdy uznamy go za potężne narzędzie do mobilnej pracy, które tylko dodatkowo świetnie też spisze się w ramach rozrywki i ogólnie multimediów. Taki sprzęt to zakup, który realnie posłuży nam długie lata i najpewniej nawet po takim czasie nie będzie nosił znaczących śladów „zmęczenia”. Z naszej strony ogromna rekomendacja dla tego modelu – jeżeli możecie sobie pozwolić na taką inwestycję we własny komfort i wydajność pracy, to zdecydowanie warto.

Opinia o Razer Blade 14 RZ09-0508 Plusy bardzo wysoka wydajność – tak w grach, jak i w zastosowaniach kreatywnych,

nadzwyczajna jakość wykonania,

wyjątkowa kultura pracy pod obciążeniem,

wyśmienita matryca IPS (2560x1600 px, 100% DCI-P3, 600 nit),

super wygodny touchpad i klawiatura (za wyjątkiem prawego Ctrl),

nieograniczone możliwości personalizacji,

długi czas pracy na baterii,

bardzo dobra kamera i mikrofony,

dużo złączy USB,

w zestawie naklejki i ściereczka do ekranu. Minusy brak zasilacza USB-C w zestawie (tylko duży zasilacz 230 W),

brak obsługi HDR,

cena jak za dwukrotnie szybszego PC i zwykłego laptopa 14”…

Nasza ocena ultrabooka Razer Blade 14 RZ09-0508: 100% 5/5





W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.