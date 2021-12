Razer to jeden z tych producentów, który rozumie problemy użytkowników i stara się wychodzić im naprzeciw. Od lat pomaga tak graczom, a od niedawna także pracownikom.

Razer Productivity Suite, czyli ergonomiczny sprzęt do pracy… gdziekolwiek się jej oddajesz

Jeśli Razer kojarzy ci się wyłącznie ze sprzętem do gier, to… absolutnie nie ma w tym nic dziwnego. Jeżeli cenisz sobie ergonomię, to przydatna jednak może okazać się świadomość, że ten kalifornijski producent od pewnego czasu tworzy również urządzenia biurowe.

Ergonomia i mobilność – o to chodzi

Zupełnie tak jak te gamingowe, biurowe peryferia Razera cechują się wysoką jakością wykonania oraz – przede wszystkim – zapewniają komfort, niezależnie od tego, gdzie oddajesz się swoim zadaniom. Czy jest to biuro w firmie, czy pokój w mieszkaniu, czy nawet stolik w restauracji lub miejsce w pociągu – zestaw Productivity Suite gwarantuje wygodę i ergonomię, jakiej potrzebujesz, by pracować w pełni efektywnie.

Jest tak przede wszystkim ze względu na mobilność tych urządzeń. Są lekkie i bezproblemowe w transporcie, a że łączą się z komputerem bezprzewodowo, to nie wymagają zbyt dużej przestrzeni. Nie ma też problemu ze zbyt małą liczbą portów albo też ich nie najlepszym rozmieszczeniem w laptopie. Równocześnie zaś – co chyba w tym wszystkim jest najlepsze – działają długo na baterii, więc możesz liczyć na niezawodność, która przecież w pracy jest jedną z kluczowych cech.

Istotne, szczególnie jeśli przychodzi ci czasem pracować w domu (a już w ogóle, jeśli robisz to w godzinach nocnych), jest również ciche działanie. Dzięki temu nie ma ryzyka, że pobudzisz swoich współlokatorów, gdy po nocach będziesz próbować skończyć projekt, mając w głowie zbliżający się deadline.

Wszystko czego potrzebujesz – klawiatura, myszka i podkładka pod oba te urządzenia

Najnowszym zestawem spod znaku Razer Productivity Suite jest ten z dopiskiem Pro. Tworzą go trzy produkty, mianowicie klawiatura Pro Type Ultra, myszka Pro Click Mini oraz podkładka Pro Glide XXL.

Klawiatura Razer Pro Type Ultra

Zacznijmy od klawiatury Razer Pro Type Ultra, zapewniającej wygodne, a zarazem ciche pisanie. To możliwe, dzięki miękkim nasadkom klawiszy oraz specjalnym przełącznikom mechanicznym. Te ostatnie – swoją drogą – cechują się też bardzo długą żywotnością, sięgającą nawet 80 milionów kliknięć. A wracając do kwestii wygody, jeśli tylko masz dość miejsca, to możesz skorzystać z podpórki pod nadgarstki, wypełnionej pluszem i obitej sztuczną skórką. Twoje nadgarstki podziękują ci za to wsparcie.

Jeśli priorytetem jest dla ciebie szybkość reakcji, możesz wykorzystać łączność HyperSpeed, wymagającą wpięcia odbiornika do portu USB w komputerze. Jeśli zaś zależy ci na uwolnieniu gniazd, równie dobrze możesz skorzystać z Bluetootha. Co więcej, masz możliwość podłączenia tej klawiatury nawet do 4 urządzeń naraz, pomiędzy którymi przełączasz się, wciskając jeden przycisk. Długi czas pracy jest kolejnym atutem, a konkretnie mówimy tu o 200 godzinach od ładowania do ładowania.

Myszka Razer Pro Click Mini

Drugim elementem zestawu jest wyjątkowo poręczna i mobilna myszka Razer Pro Click Mini. Taka jej charakterystyka sprawia, że równie wygodnie korzysta się z niej w gabinecie, jak i podczas podróży. Podobnie jak klawiatura została wyposażona w ciche przełączniki, których żywotność szacowana jest na 15 milionów kliknięć. Kolejną cechą wspólną są dwie opcje łączności bezprzewodowej oraz możliwość sparowania urządzenia nawet z czterema różnymi komputerami stacjonarnymi i laptopami.

Swoją precyzję myszka zawdzięcza sensorowi optycznemu Razer 5G Advanced o czułości regulowanej w zakresie 400 – 6400 DPI. Bez trudu zatem dostosujesz jej działanie do swoich potrzeb. Na pewno docenisz też 4-kierunkowe kółko (pozwalające na przewijanie w pionie i poziomie), które w dodatku wykorzystuje technologię HyperScroll. Dzięki niej możesz przełączać się pomiędzy dwoma trybami pracy: szybkim – swobodnym oraz precyzyjnym – co ząbek. Dopełnieniem całości są dodatkowe przyciski, które możesz sobie dowolnie zaprogramować.

Podkładka Razer Pro Glide XXL

Czas na ostatni element zestawu. Jak sama nazwa wskazuje, podkładka Razer Pro Glide XXL ma bardzo dużą powierzchnię. Na tyle dużą, by zmieściła się na niej nie tylko myszka, ale i klawiatura. Dzięki temu uzyskujesz jednolitą, płaską przestrzeń roboczą na sporej części blatu. Teksturowana powierzchnia z mikrosplotem pozwala ci liczyć na dokładne śledzenie ruchów myszy, a gęsta guma od spodu gwarantuje pełną stabilność. Jeśli ma to dla ciebie znaczenie, to docenisz też pewnie to, jak profesjonalnie prezentuje się ten zestaw w komplecie…

Artykuł powstał we współpracy z Razer.