realme 6s to ciekawy smartfon dla osób dysponujących ograniczonym budżetem. Warto zainteresować się nim zwłaszcza teraz, bo producent obniżył cenę do niezwykle kuszącego poziomu.

realme 6s za jedyne 599 złotych na Cyber Monday

O marce realme zrobiło się głośniej kilka miesięcy temu, bo właśnie wtedy oficjalnie weszła na nasz rynek. Warto jednak wiedzieć, że w globalnych zestawieniach producentów jest już na 7. miejscu, a przecież powstała dopiero w 2018 roku. Szybkie zyskiwanie na popularności nie dziwi. Po pierwsze, skupia się na smartfonach z dość szeroko pojętej średniej półki. Po drugie, oferuje modele o dobrej relacji ceny do możliwości, a właśnie takie są najbardziej poszukiwane i lubiane.

realme 6s to doskonały przykład i jeden z pierwszych smartfonów tego producenta dostępny w Polsce. W ramach promocji przygotowanej na Cyber Monday wariant 4 GB + 64 GB oferowany jest za jedyne 599 złotych. Oznacza obniżkę o aż 300 złotych względem ostatnich cen z większości sklepów.

realme 6s za 599 zł

Dlaczego warto kupić realme 6s? Patrząc na smartfony do 1000 złotych oferuje naprawdę sporo. Biorąc pod uwagę nową cenę można nawet pokusić się o stwierdzenie, że w niektórych elementach specyfikacji jest bezkonkurencyjny. Przesada? Zapoznajcie się z jego największymi atutami.

6,5-calowy wyświetlacz z odświeżaniem 90 Hz

Na rynku mobilnym pojawił się ostatnio trend stosowania wyświetlaczy o wyższej częstotliwości odświeżania. Jak każdą ważniejszą nowość tak i tę początkowo zarezerwowano dla modeli z wyższej półki. realme 6s bardzo pozytywnie zaskakuje, bo mimo niskiej ceny może pochwalić się 6,5-calowym ekranem LCD IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz.

Co daje takie rozwiązanie? Większą płynność animacji przy każdym przesuwaniu treści, a tym samym zauważalnie lepszy komfort obsługi. Najbardziej odczuwalne jest to np. przy przewijaniu przeglądarki internetowej, korzystaniu z portali społecznościowych i przy wszystkich dynamicznych materiałach, zwłaszcza grach. Coraz więcej osób uważa, że dobry telefon do gier nie może nie oferować wyświetlacza o podwyższonej częstotliwości odświeżania i takich głosów będzie zapewne przybywać.

Procesor MediaTek Helio G90T o dobrej wydajności

Oczywiście sam ekran nie wystarczy do tego, aby cieszyć się komfortowym graniem. Potrzeba jeszcze odpowiedniej wydajności. Na szczęście i tutaj realme 6s wypada bardzo dobrze. Jego sercem jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G90T (2x Cortex-A76 2,05 GHz + 6x Cortex- A55 2 GHz) z układem graficznym Mali-G76.

Mówimy tutaj o jednym z lepszych procesorów, które są stosowane w przystępnych cenowo smartfonach. Przygotowano go właśnie pod kątem gamingu, w związku z czym jego połączenie z ekranem 90 Hz nie jest przypadkowe. W realme 6s dochodzą do tego jeszcze technologia HyperBoost i 4 GB pamięci RAM. Dzięki temu smartfon sprawdza się w wielu grach przygotowanych pod system Google Android, naturalnie nie ma też problemu z innymi elementami, takimi jak aplikacje portali społecznościowych i inne popularne programy wykorzystywane podczas codziennego korzystania z tego typu urządzenia. W swojej klasie cenowej to jeden z wydajniejszych smartfonów.

Flash Charge 30W, czyli 60 minut do pełnego naładowania

Dla wielu użytkowników bardzo istotną kwestią jest też bateria, często to właśnie ona wpływa na ostateczną decyzję dotyczącą zakupu. W tym przypadku mamy do czynienia z pojemnością 4300 mAh. Może nie rekordową, ale bez wątpienia solidną, a dodatkowo producent ma tutaj dodatkowego asa w rękawie.

Chodzi o technologię szybkiego ładowania Flash Charge 30W. Pozwala ona naładować baterię do 70% w zaledwie 30 minut lub do 100% w 60 minut. To bardzo praktyczne rozwiązanie wykraczające poza standardy w tym przedziale cenowym i zwiększające komfort korzystania ze smartfona, istotne zwłaszcza przy modelu ukierunkowanym na młodszych użytkowników i gry. Dzięki pięciowarstwowej ochronie baterii nie trzeba martwić się przy tym o nagrzewanie, ponieważ taka konstrukcja je znacząco ogranicza.

Poczwórny aparat i kilka innych przydatnych rozwiązań

Wart uwagi smartfon powinien zapewniać jak najszerszą funkcjonalność. Dobry ekran, odpowiednia wydajność i solidna bateria to rzecz jasna bardzo mocne fundamenty. Czy realme 6s może pochwalić się czymś jeszcze? Jak najbardziej.

Znalazło się tutaj miejsce dla poczwórnego aparatu fotograficznego. Zaakcentowania wymaga przede wszystkim obiektyw główny 48 Mpix zapewniający zdjęcia o rozdzielczości maksymalnie 8000 x 6000 pikseli i wspierany trybem Super NightScape 2.0 zapewniającym lepsze zdjęcia nocne. Jest też obiektyw szerokokątny 119° idealny do fotografowania krajobrazu, budynków czy większej grupy osób, a także dodatkowe obiektywy makro oraz czarno-biały portretowy. Dla osób sympatyzujących z portalami społecznościowymi zadbano natomiast o aparat selfie 16 Mpix z trybem AI Beauty i efektem bokeh.

realme 6s nie ma się też czego wstydzić jeśli chodzi o zaplecze komunikacyjne, dysponuje modułami łączności Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac i NFC. Wspiera również funkcję dual SIM. Co w tym kontekście istotne, umożliwia obsługę dwóch kart SIM oraz dodatkowo rozbudowę pamięci wewnętrznej za pomocą karty SD do 256 GB (slot jest potrójny).

Nie zabrakło też czytnika linii papilarnych. Ulokowano go na bocznej krawędzi, w przycisku zasilania. Bardzo dobrze wypada szybkość działania, odblokowywanie urządzenia trwa zaledwie 0,29 sekundy. Ogólna jakość wykonania smartfona może być dla wielu pozytywnym zaskoczeniem. Wykorzystano tu wprawdzie tworzywo sztuczne (w tej cenie to nic dziwnego), ale wszystkie elementy są poprawnie spasowane, a porty i głośnik wyposażone w uszczelkę i siatkę przeciwpyłową, całość jest odporna na zachlapania. Wybrane przez producenta warianty kolorystyczne Lunar White oraz Eclipe Black wpadają w oko, na naszych zdjęciach możecie zobaczyć tę pierwszą.

Inne ciekawe promocje realme na Black Week

Z jakiegoś powodu realme 6s nie do końca Ci odpowiada? Być może mimo tego znajdziesz tu coś dla siebie. Nie jest to bowiem jedyny smartfon tego producenta, którego cena została obniżona. Z okazji Black Week promocjami objęto również kilka innych modeli.

realme 6 (4 GB + 128 GB) w x-kom - 150 zł taniej (z 849 zł na 699 zł)

realme C11 (2 GB + 32 GB) na Allegro - 100 zł taniej (z 499 zł na 399 zł)

