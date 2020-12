realme 7 5G to jeden z najtańszych telefonów z 5G na rynku. Wyróżnia się też wyświetlaczem 120 Hz, wydajnym procesorem i dużą baterią. Działa szybko, robi dobre zdjęcia i filmy, wygląda nowocześnie i jest dobrze wykonany. Oto moje wrażenia z używania realme 7 5G.

4,5/5 Plusy - bardzo szybkie działanie,; - dość długi czas pracy na baterii i szybkie ładowanie,; - duży wyświetlacz 120 Hz,; - pamięć 6 / 128 GB,; - łączność 5G, dual SIM, NFC, Bluetooth 5.1 i dwuzakresowe Wi-Fi,; - nagrywanie filmów 4K30 i FHD60,; - bardzo szybki czytnik linii papilarnych,; - atrakcyjna obudowa. Minusy - jakość aparatu mogłaby być trochę wyższa w tej cenie.

realme 7 5G - moje wrażenia i opinia

Smartfony w cenie do 1500 zł cieszą się ogromnym wzięciem na polskim rynku. Za relatywnie niewielkie pieniądze oferują coraz lepszą szybkość, funkcjonalność i jakość. W tym przedziale cenowym realme ma jedne z najbardziej opłacalnych smartfonów, jakie można kupić w na przełomie lat 2020 i 2021.

Teraz producent umocnił swoją pozycję jeszcze bardziej, wprowadzając model realme 7 5G za 1299 zł. Wyróżnia się on nie tylko najnowszą, superszybką łącznością internetową, ale też kilkoma innymi cechami. Oto moje pierwsze wrażenia z jego używania.

Wyświetlacz 120 Hz i dobry procesor

Najnowszy realme 7 5G robi kolejny krok do przodu, pod względem płynności i szybkości działania. Już poprzednie modele działały świetnie, a teraz jest jeszcze lepiej. Zawdzięczamy to połączeniu wyświetlacza o bardzo wysokim odświeżaniu 120 Hz, z nowoczesnym i wydajnym procesorem MediaTek Dimensity 800U 5G (8 rdzeni, proces technologiczny 7 nm, układ graficzny Mali-G57 MC3).

Pod względem szybkości działania smartfon wyróżnia się bardzo pozytywnie, w klasie cenowej poniżej 1500 zł. Czuć, że realme wykonało kawał dobrej roboty pod względem optymalizacji. Przeglądarka internetowa z wieloma kartami, odtwarzacze muzyki i filmów, popularne aplikacje narzędziowe, komunikatory, media społecznościowe - wszystko to działa tak szybko, że nie czułem żadnego niedosytu.

Nowy realme 7 5G ma wyświetlacz IPS LCD 6,5 cala. Wiem, że w modelu realme 7 Pro zastosowano ekran AMOLED, który ma wielu zwolenników, ale dobry IPS też potrafi pozytywnie zaskoczyć. Jest duży, jasny, dość kontrastowy, z nasyconymi kolorami i wysoką rozdzielczością. Filmy, gry, zdjęcia i strony są ostre, wyraźne i wyglądają atrakcyjnie. Ponadto zyskujemy dwukrotnie lepszą płynność obrazu, podczas animacji i przewijania stron (realme 7 5G 120 Hz vs realme 7 Pro 60 Hz).

Wrażenia z codziennej obsługi realme 7 5G są po prostu wyśmienite. Smartfon pracuje bezproblemowo i bardzo szybko, w zasadzie w każdej sytuacji. Nadaje się również do grania.

Dużo pamięci, microSD i dual SIM

Pamięci też jest pod dostatkiem. Smartfon ma 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej UFS 2.1, dla aplikacji, zdjęć, filmów, muzyki itp. Do tego dochodzi jeszcze miejsce na na kartę pamięci microSD. Gigabajtów szybko nie zabraknie. Szufladka dual SIM jest hybrydowa, więc jeśli chcemy rozszerzyć pamięć, to musimy usunąć jedną kartę nano SIM. Co ważne oba sloty SIM wspierają łącznosć 5G.

Bardzo szybki czytnik linii papilarnych

Każdy smartfon powinien odblokowywać się tak szybko jak ten. Czytnik linii papilarnych jest umieszczony z boku obudowy, po prawej stronie. Telefon można więc odblokować wygodnie prawym kciukiem albo lewym palcem wskazującym, ewentualnie środkowym.

Dobry czas pracy na baterii

W tym artykule opisuję swoje pierwsze wrażenia, więc do pełnej oceny akumulatora musiałbym spędzić ze smartfonem więcej, niż kilka dni. Jednak wszystko wskazuje na to, że smartfon działa na baterii do około 2 dni. Więcej, jeśli ktoś używa telefonu oszczędnie, bez map GPS i bez aparatu. Około 1,5 dnia przy bardziej intensywnym korzystaniu. Są to wyniki podobne jak w przypadku realme 7, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że realme 7 5G jest szybszy i wydajniejszy. Czas pracy trzeba więc określić, jako dobry. Typowy SOT wynosi około 6-7,5 godziny.

Dotyczy to oczywiście sytuacji, w której wyświetlacz ustawiony jest w tryb automatycznego odświeżania (przełączanie między 120, a 60 Hz). Po włączeniu stałego poziomu 120 Hz czas może się lekko skrócić, ale szczerze - wielkiej różnicy nie ma. Można śmiało włączyć stałe 120 Hz i cieszyć się idealną płynnością, przez cały czas.

Ładowanie akumulatora jest wystarczająco szybkie. Co prawda nie tak dobre jak w modelu realme 7 Pro, ale wciąż w pełni akceptowalne. Ładowarka 30 W z funkcją Dart Charge uzupełnia energię do połowy, w około pół godziny, a do pełna w trochę ponad godzinę (68 minut).

Bałtycki błękit

Smartfon realme 7 5G dostępny jest w kolorze niebieskim, który nosi nazwę Baltic Blue (bałtycki błękit). Miły akcent, szczególnie dla klientów z Europy Środkowej. Obudowa jest bardzo podobna do podstawowego realme 7, choć wymiary są o ułamki milimetrów mniejsze. Ciekawe jest np. to, że pomimo zastosowania identycznego akumulatora, grubość spadła z 9,4 do 9,1 mm.

Obudowa jest plastikowa, ale jej jakość stoi na dobrym poziomie. Tył ma półmatową powierzchnię, na której drobne rysy są mniej widoczne, niż na błyszczącej. Ponadto w komplecie dostajemy miękkie, przezroczyste plecki ochronne.

Wyświetlacz przykrywa płaskie szkło Gorilla Glass, z fabrycznie nałożoną cienką folią ochronną. Ramki są dość wąskie, a ogólna stylistyka jest nowoczesna i atrakcyjna. Smartfon trzyma się wygodnie i obsługuje dość komfortowo, zwłaszcza jeśli ktoś lubi duże wyświetlacze.

Jakość dźwięku

Smartfon ma klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm, co z pewnością ucieszy wiele osób, które będa mogły podłączyć do niego ulubione słuchawki. Jakość dźwięku na wyjściu mini jack jest bardzo dobra jak na smartfon. Dźwięk jest czysty, dynamiczny lekko ocieplony.

Ja smartfon testowałem z prawdziwie bezprzewodowymi słuchawkami realme Buds Air Pro, które okazały się znakomite. Prywatnie mam dwie pary słuchawek TWS firm konkurencyjnych i muszę przyznać że realme wypada bardzo obiecująco. Dźwięk jest basowy, mocny, dynamiczny, szczegółowy - po prostu świetny. Słuchawki realme Buds Air Pro zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Zaznaczę tylko, że musiałem użyć własnych uszczelek dokanałowych, trochę większych od tych, które były dostępne w komplecie. Wtedy jakość i moc tonów niskich była rewelacyjna. Te słuchawki kosztują poniżej 350 zł i są warte każdej złotówki.

Głośnik jest jeden. Umieszczono go na dolnej krawędzi, a jego jakość i donośność jest przeciętna. Typowa dla wielu innych smartfonów klasy średniej.

System

Smartfon realme 7 5G ma system Android 10, z interfejsem graficznym realme UI 1.0. W moim odczuciu największą zaleta jest to, że bardzo przypomina on czystego Androida, zarówno pod względem optymalizacji i szybkości, jak i wyglądu i prostoty obsługi. Producent dodał garść aplikacji i funkcji, ale nie obciążają one telefonu odczuwalnie.

Z realme 7 5G korzysta się bardzo wygodnie. Imponuje zwłaszcza szybkość działania. Na co dzień w zasadzie nie spotykałem się z “lagami” i przyhaczeniami. Popularne aplikacje działają znakomicie.

Kilka różnych aparatów

Nowy realme 7 5G ma takie same aparaty, jak wcześniejszy realme 7. Z tyłu zastosowano aparat główny 48 Mpx f/1.8, który w trybie automatycznym zapisuje zdjęcia czterokrotnie mniejsze (12 Mpx). Jest też obiektyw ultraszerokokątny, o szerszym polu widzenia 119 stopni i jasności f/2.3. Do tego dołożono dwa podobne moduły 2 Mpx f/2.4 - jeden do zdjęć makro, a drugi do rozpoznawania głębi ostrości. Przedni aparat do selfie ma 16 Mpx i optykę f/2.1.

W moim odczuciu jakość zdjęć pasuje bardziej do tańszego realme 7, niż do realne 7 5G, ale ogólnie rzecz ujmując jest w porządku. W jasny, słoneczny dzień można zrobić całkiem atrakcyjne zdjęcia. Szkoda tylko, że w trybie HDR (również automatycznym HDR) obraz na zdjęciach jest mocniej wyostrzony. Smartfonem można robić zoom cyfrowy 2 lub 5x.



zdjęcie z aparatu tylnego, podstawowego



zdjęcie z aparatu przedniego, tryb portretowy

Aparat ultraszerokokątny nadaje się do robienia zdjęć krajobrazu lub większych grup ludzi, ale raczej tylko w mocnym oświetleniu, ponieważ sensor jest mały, a obiektyw dość ciemny. Ponadto ostrość obiektywu jest trochę poniżej oczekiwań (poziom jest adekwatny do realme 7, ale w droższym modelu 5G już warto dać trochę lepszej jakości optykę). Aparat makro przyda się do fotografowania z bliska kwiatów, owadów lub innych detali. Tutaj ograniczeniem jest niska rozdzielczość.



zdjęcie z aparatu tylnego, podstawowego



zdjęcie z aparatu tylnego, ultraszerokokątnego



zdjęcie z aparatu tylnego, macro

Smartfon realme 7 5G nagrywa filmy 4K w 30 kl/s lub Full HD w 60 kl/s. W zasadzie na co dzień bardziej godna polecenia jest druga z tych opcji, bo oferuje lepszą płynność. Z przodu maksymalna rozdzielczość to FHD 30 kl/s.

Co sądzę o realme 7 5G? Podsumowanie wrażeń

Dla mnie realme 7 5G zasługuje na największe uznanie z powodu szybkości działania. Zupełnie serio - na co dzień działa wręcz fenomenalnie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jego cenę. Płynność animacji i szybkość działania aplikacji to jego duże zalety.

Ma też dual SIM hybrydowy, NFC do płatności w sklepach, klasyczne wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, Bluetooth 5.1 duży, dobry wyświetlacz 120 Hz, atrakcyjną obudowę i rzecz jasna superszybki Internet 5G. Jeśli ktoś chce mieć szybki smartfon z 5G, za niecałe 1300 zł, to ten model jest jedną z najciekawszych propozycji.

realme 7 5G - ocena

bardzo szybkie działanie

dość długi czas pracy na baterii i szybkie ładowanie

duży wyświetlacz 120 Hz

pamięć 6 / 128 GB

łączność 5G, dual SIM, NFC, Bluetooth 5.1 i dwuzakresowe Wi-Fi

nagrywanie filmów 4K30 i FHD60

bardzo szybki czytnik linii papilarnych

atrakcyjna obudowa



jakość aparatu mogłaby być trochę wyższa w tej cenie

90% 4,5/5

