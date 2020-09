Jakie słuchawki do telefonu kupić? W tym zestawieniu, polecamy dobre słuchawki z mikrofonem, w różnych cenach. Są to słuchawki tanie i nieco droższe, ale wszystkie nadają się do muzyki i rozmów. Znajdziesz tu przewodowe modele douszne, dokanałowe oraz nauszne.

Słuchawki z mikrofonem do telefonu - tanie i dobre

Smartfon idealnie nadaje się do słuchania muzyki na co dzień. Wcale nie musi to być drogi telefon flagowy. Większości z nas wystarczy dobry smartfon do 1500 zł, bo w tej cenie jest coraz większy wybór modeli z dobrym dźwiękiem, na klasycznym wyjściu słuchawkowym 3,5 mm.

W tym zestawieniu polecamy przewodowe słuchawki z mikrofonem. Jeśli wolisz słuchawki bez kabla, to znajdziesz je tutaj:

Zobacz również poradnik jak dobrze wybrać idealne słuchawki dla siebie.

Jakie słuchawki do telefonu warto kupić? Oto polecane modele:

Dlaczego warto kupić przewodowe słuchawki do telefonu?

Można je podłączyć do starszego odtwarzacza MP3, komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, smartfonu, telefonu, wzmacniacza słuchawkowego i w zasadzie każdego sprzętu, z klasycznym wyjściem słuchawkowym 3,5 mm lub 6,3 mm.

Nie trzeba ich ładować, nie mają baterii, więc nigdy się nie wyczerpią.

Mogą cechować się lepszą jakością dźwięku, od słuchawek bezprzewodowych, choć wiele zależy również od jakości odtwarzacza i wzmacniacza.

Zazwyczaj są tańsze od słuchawek bezprzewodowych.

Dlaczego nie warto kupować słuchawek przewodowych?

Przewód jest narażony na uszkodzenia, a jego wymiana często jest nieopłacalna.

Kabel krępuje ruchy. Może np. spowodować wyszarpnięcie słuchawek z uszu.

Ograniczony zasięg słuchania. Nie możemy oddalić się ze słuchawkami od smartfona na kilka metrów i np. chodzić swobodnie po pokoju. Typowy przewód w słuchawkach przewodowych do telefonu, ma poniżej 1,5 metra długości.

Ich jakość jest silnie uzależniona od jakości odtwarzacza. Jeśli smartfon gra słabo, to lepsze słuchawki przewodowe nie poprawią sytuacji. Ta wada w zasadzie nie dotyczy słuchawek Bluetooth.

Dobre słuchawki z mikrofonem, do smartfona

Sony MDR-EX15AP – dobre słuchawki z mikrofonem do 50 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Są małe, wygodne i nie wypadają z uszu. Kosztują poniżej 50 zł, ale zapewniają dobrą jakość i całkiem przyjemne, mocne basy. Cieszą się wieloma pozytywnymi opiniami i moim zdaniem, w cenie do 50 zł, są jednymi z najlepszych słuchawek. Nawet jakość mikrofonu jest wystarczająco dobra. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że przewód jest dość cienki, a w kablu nie ma przycisków do sterowania głośnością - jest tylko klawisz do odbierania połączeń telefonicznych. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 100 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 3 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 8 Hz Pokaż specyfikację

Audictus Explorer 2.0 – najlepsze tanie słuchawki do telefonu









4,5/5 Ocena benchmark.pl W pełni świadomie twierdzę, że są to nie tylko jedne z najlepszych słuchawek dokanałowych do 100 zł, ale wręcz mogą śmiało konkurować z 3-4x droższymi słuchawkami. Audictus Explorer 2.0 są po prostu fenomenalne pod względem jakości dźwięku. Można liczyć nawet na efekt WOW, jeśli oczywiście smartfon dysponuje dobrym układem dźwiękowym. Generują jaśniejsze, bardziej szczegółowe, przestrzenne i po prostu znacznie lepsze brzmienie, od pierwszej wersji tych słuchawek. Wciąż cieszą uszy solidnym basem, ale ogólnie dźwięk jest bardziej wyrównany. Środek i góra pasma nie są pozostawione z tyłu, lecz wyraźne i obecne w odtwarzanej muzyce i lekko ocieplone. Jakość mikrofonu jest dobra. W przewodzie jest przycisk do odbierania połączeń i regulacji głośności. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 102 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 14 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Pokaż specyfikację

Beyerdynamic Soul Byrd – lekkie i wygodne słuchawki z mikrofonem









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wyglądają bardzo dobrze i grają atrakcyjnie. Brzmienie jest dość zrównoważone, z lekko podbitymi tonami niskimi i wysokimi. Słuchawki są muzykalne, bardzo dobre do muzyki elektronicznej, popu, rapu, jazzu, a nawet lekkiej gitary. Spisują się również świetnie w gatunkach nastawionych na wokal. Mają w kablu pilot z mikrofonem i regulacją głośności. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 403 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 6 g

Impedancja 18 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 25000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 10 Hz Pokaż specyfikację

Koss Porta Pro Mic - bardzo dobry dźwięk i styl retro









4,5/5 Ocena benchmark.pl Słuchawki Koss Porta Pro, to legenda. Owszem wyglądają jakby były żywcem wyjęte z lat 80-tych, ale brzmią jak marzenie. Zwłaszcza jeśli ktoś ceni sobie otwarty, przestrzenny, czysty dźwięk. Model ten jest ceniony od lat i występuje w kilku odmianach, w tym również z mikrofonem - Koss Porta Pro Mic. Konstrukcja nie izoluje od dźwięków zewnętrznych, więc nie używaj tych słuchawek np. w gwarnym biurze lub w autobusie. Jednak pod względem ogólnej jakości brzmienia, zaliczają się do najlepszych słuchawek do 300 zł, a nawet więcej. Są lekkie, elastyczne, wygodne i wyposażone w mikrofon oraz przycisk do odbierania i kończenia połączeń telefonicznych. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 101 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 80 g

Impedancja 60 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 25000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 15 Hz Pokaż specyfikację

Beyerdynamic Custom One Pro Plus – duże słuchawki z mikrofonem, do telefonu i nie tylko









4,5/5 Ocena benchmark.pl Fenomenalny model dla miłośników dużych słuchawek. Pomimo rozmiarów bardzo dobrze współpracują ze smartfonami, tabletami i laptopami - są łatwe do napędzenia. Oferują jednak wysoką jakość i dojrzałe, pełne, mocne brzmienie, które jest trudne do osiągnięcia w małych słuchawkach. Tutaj można poczuć moc i jednocześnie docenić bardzo dobry komfort. Bas jest potężny i co ciekawe, można go regulować, otwierając odpowiednie porty w obudowach. W dodatku wygląd zewnętrznych powierzchni można dostosowywać, przy użyciu wymiennych paneli. Beyerdynamic Custom One Pro Plus imponują jakością i wygodą. Jeśli lubisz duże, przewodowe słuchawki do telefonu, to te są jednymi z najlepszych. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa, przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 290 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 35000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 5 Hz Pokaż specyfikację

Najlepsze słuchawki z mikrofonem to:

W stu procentach polecam słuchawki Audictus Explorer 2.0. Za 70 zł nie kupisz nic lepszego, pod względem jakości dźwięku. Te słuchawki mogą konkurować nawet z kilkukrotnie droższymi rywalami.

