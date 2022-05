Już miałem napisać, że Realme 9 to jeden z najlepszych telefonów w swojej cenie, ale okazało się, że aż tak różowo nie jest. Nadal uważam, że to interesujący smartfon, ale na pewno nie dla każdego. Jakie ma zalety i wady na tle konkurencji? Zapraszam do recenzji realme 9.

Patrzę na specyfikację realme 9 i zastanawiam się o co chodzi

Ja wiem, że realme umie w smartfony. Przekonał mnie o tym choćby realme GT Master Edition, który w podstawowej wersji kosztuje tylko 100 zł więcej niż realme 9, ale jest znacznie wydajniejszy i lepszy do gier mobilnych. Nagrywa też wideo 4K, ma dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz, niezły aparat przedni, nowoczesny internet 5G, szybkie Wi-Fi 6 i sprawne ładowanie 65 W. Ale wiecie co? Od bohatera tej recenzji nie możecie tego wymagać. Realme 9 ma inne priorytety.

Ten telefon jest dla osób, które zamiast wydajności, łączności 5G i nagrywania 4K, wolą mieć lepsze zdjęcia i dłuższy czas pracy.

Na tym jednak nie koniec zamieszania. Realme 9 8/128 GB kosztuje tyle samo, co realme 9 Pro 6/128 GB, który ma 5G, lepszy procesor i wyświetlacz 120 Hz, ale za to nie AMOLED, lecz IPS LCD. Ponadto zmieniono mu tylny aparat na gorszy (64 zamiast 108 Mpx). A jeśli ktoś chciałby dopłacić około 200 zł, to może mieć realme 9 Pro+ z AMOLEDem, 5G, stabilizacją optyczną w aparacie tylnym i szybszym ładowaniem, ale za to z mniejszym akumulatorem (4500 zamiast 5000 mAh). I bądź tu mądry człowieku.

Załóżmy, że nie pytasz który wariant realme 9 jest bardziej opłacalny, lecz zastanawiasz się czy w ogóle podstawowy realme 9 to dobry telefon. Wtedy na podstawie moich realnych wrażeń z testów mogę odpowiedzieć: raczej tak. Uważam, że realme 9 jest telefonem przyjemnym w użyciu i jeśli tylko wybaczyć mu brak 5G, to w sumie jest OK. Problem polega na tym, że nie wytrzymuje porównania do niektórych konkurentów.

Ważne cechy realme 9

brak nagrywania wideo 4K mimo, że starsze modele realme 8 i realme 8 Pro miały taką funkcję, a jeden z głównych konkurentów Samsung Galaxy M52 5G ma nagrywanie 4K z tyłu i z przodu oraz dodatkowo łączność 5G, a kosztuje dokładnie tyle samo co realme 9,

procesor Snapdragon 680 jest w porządku, ale w cenie do 1300 - 1500 zł można kupić telefon wydajniejszy i szybszy (np. realme GT Master),

akumulator 5000 mAh, ale skromne ładowanie 33 W (1 godzina i 15 minut do pełna),

8 GB RAM i 128 GB dość szybkiej pamięci masowej UFS 2.2 (605 MB/s odczyt, 376 MB/s zapis),

aparat tylny 108 Mpx (sensor Samsung HM6) z zapisem zdjęć RAW - dobre możliwości fotograficzne w tej klasie cenowej,

wyświetlacz 6,4 cala Super AMOLED 90 Hz, 1080 x 2400 px, tryb zawsze włączony (AOD), jasność 430 cd/m2, maksymalna jasność szczytowa 1000 cd/m2 - dobry obraz podczas oglądania filmów, zdjęć, mediów społecznościowych i przeglądania stron,

czytnik linii papilarnych pod powierzchnią wyświetlacza,

brak internetu 5G i szybkiego Wi-Fi 6 ale jest funkcja Wi-Fi calling (rozmowy telefoniczne przez Wi-Fi - lepsza jakość połączeń),

wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm dla klasycznych słuchawek z kabelkiem, a oprócz tego Bluetooth 5.1 z aptX HD i LDAC,

dual SIM z oddzielnym slotem microSD do 256 GB,

NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach,

tylko jeden głośnik,

ciekawa funkcja pomiaru pulsu za pomocą czytnika linii papilarnych,

dobrze zoptymalizowany system Android 12 z realme UI 3.0 - sprawne działanie i łatwa obsługa.

Wyświetlacz

To jedna z większych zalet realme 9. Panel Super AMOLED 6,4 cala realnie generuje bardzo atrakcyjny obraz, z żywymi, nasyconymi kolorami, idealną czernią, bardzo dobrą ostrością, szerokimi kątami widzenia i całkiem niezłą jasnością. Co prawda maksymalna jasność ustawiona ręcznie to tylko 430 cd/m2, ale w trybie automatycznym po wykryciu silnego oświetlenia zewnętrznego, może chwilowo wzrosnąć nawet do 1000 cd/m2.

Odświeżanie obrazu 90 Hz nie jest obecnie niczym szczególnym, tym bardziej, że pojawia się coraz więcej modeli w podobnej cenie, które mają wyświetlacze 120 Hz. Jednak 90 Hz to wciąż dobra wartość, która poprawia płynność przewijania stron i animacji. Może też wpłynąć na więcej klatek na sekundę w grach, ale tylko tych prostych, bo realme 9 ma dość skromny procesor.

Telefon może automatycznie przełączać się między 90 i 60 Hz, aby oszczędzać energię. Można jednak ręcznie wymusić jedną lub drugą opcję. Sterowanie dotykowe jest zaskakująco precyzyjne (rozpoznawanie dotyku do 360 Hz).

Dodam jeszcze, że szkło wyświetlacza jest fabrycznie pokryte cienką folią zabezpieczającą.

Ekran zawsze włączony

Znana funkcja Always On Display (AOD), umożliwiająca wyświetlanie ikon powiadomień, zegara, dnia, daty, poziomu naładowania akumulatora oraz opcjonalnie również graficznej ozdoby nawet na zablokowanym wyświetlaczu.

Interesująca jest mnogość opcji konfiguracyjnych. Realme ma do wyboru wiele grafik, zarówno statycznych, jak i animowanych.

Czytnik linii papilarnych

Wbudowany pod powierzchnią wyświetlacza. Działa porównywalnie do czytnika z telefonu Samsung Galaxy A53 5G, czyli wystarczająco dobrze, ale na pewno nie jest najlepszy w swojej klasie. Przede wszystkim dlatego, że czas odczytu jest 2-3 razy dłuższy, od czytników umieszczonych np. w bocznym przycisku lub z tyłu obudowy.

Obudowa

Plastikowy tył obudowy ma matową powierzchnię, na której nie widać drobnych zarysowań. Jest też odporniejszy na upadki od szkła, ale gorzej znosi zużycie w dłuższym czasie użytkowania. Na szczęście w opakowaniu znajdziemy miękkie, przezroczyste plecki ochronne. Może nie są super piękne, ale zabezpieczają obudowę całkiem dobrze.

Realme 9 wygląda atrakcyjnie, szczególnie w mocnym świetle słonecznym, które wydobywa głębię koloru z obudowy. Szkoda tylko, że tył “palcuje się” niemiłosiernie.

Wyspa z aparatami tylnymi jest przezroczysta, co daje ciekawy efekt. Czy wygląda dobrze? To już kwestia gustu. Z pewnością trzeba zaznaczyć, że aparaty wystają odczuwalnie - o całe 3 mm. Zmierzyłem obudowę suwmiarką i wyszło 8,1 mm w centrum i 11,1 wraz z aparatami.

Dźwięk na słuchawkach i głośniku

Dobre wrażenie robi jakość dźwięku na wyjściu słuchawkowym mini jack. Podłączałem do realme 9 nawet duże słuchawki Denon AH-D2000 i muszę przyznać, że dynamika, głębia, szczegółowość i czystość dźwięku były zaskakująco dobre, a głośność była powiedzmy akceptowalna. W przypadku mniejszych słuchawek dousznych i dokanałowych poziom głośności był już wysoki. Ogólnie jakość dźwięku na słuchawkach przewodowych oceniam pozytywnie.

Gorzej jest w przypadku głośnika, bo jest tylko jeden i to w dodatku przeciętny. Zapewnia dobrą głośność, ale brakuje mu choćby odrobiny niższych tonów.

Czas pracy na baterii

Gdy telefon pracował 3/4 czasu w zasięgu Wi-Fi i 1/4 w LTE, z godziną nawigacji, kilkoma godzinami korzystania z przeglądarki internetowej i aplikacji społecznościowych, słuchaniem muzyki ze Spotify i robieniem kilkunastu zdjęć, typowy czas pracy wynosił 1,5 dnia, ale jeśli ograniczymy streamowanie wideo i korzystanie z aparatu, to może bez problemu wytrzymać 2 dni. To dobry wynik, jak na współczesne smartfony. Do czasu dużego przełomu w technologii akumulatorów raczej ciężko będzie uzyskać znacznie lepsze wyniki, na pojedynczym ogniwie 5000 mAh.

Czas ładowania akumulatora

Realme 9 ma ładowarkę w komplecie - to już jakiś sukces. Jej maksymalna moc to 33 W, czyli niezbyt dużo. Realny czas ładowania od niemal zera do pełna wynosi 1 godzinę i 15 minut.

Wydajność

Snapdragon 680 ma wydajność porównywalną do procesora Snapdragon 480, czasami nawet niższą. Można go zaliczyć do prostych układów, które nadają się do stosowania w tańszych, budżetowych telefonach. W smartfonie za około 1400 zł z 2022 roku raczej nie powinien być traktowany jako zaleta. No, chyba, że ktoś celuje w niskie zużycie energii, kosztem słabszej wydajności, to wtedy muszę przyznać, że jest całkiem dobry.

Snapdragon 680 nadaje się tylko do prostych gier. Bardziej wymagające tytuły niemal na pewno będą uruchamiały się na niskich lub średnich ustawieniach graficznych. Warto jednak dodać, że system i podstawowe aplikacje działają na nim dość dobrze. Komfort obsługi systemu jest w pełni akceptowalny.

Przydatne funkcje systemowe

Telefon ma system Android 12 z nakładką graficzną Realme UI 3.0. Jest ona dość lekka i dobrze zoptymalizowana, co również przekłada się na niskie obciążenie procesora, płynniejsze działanie i pośrednio trochę niższe zużycie energii. Interfejs jest łatwy w użyciu, wygląda dobrze i ma garść interesujących funkcji.

Telefon mierzy puls - Tak, to nie jest pomyłka. Wystarczy wejść w Ustawienia - Laboratorium realme - Pomiar tętna, a następnie położyć kciuk na czytniku linii papilarnych i poczekać kilka-kilkanaście sekund.

Rozszerzenie pamięci RAM - Wchodzisz w Ustawienia - Informacje o urządzeniu - RAM i tutaj znajdujesz suwak, za pomocą którego możesz rozszerzyć pamięć RAM. Oczywiście wykorzystywana jest do tego wielokrotnie wolniejsza pamięć masowa UFS 2.2. Opcje rozszerzenia są trzy: o 2, 3 lub 5 GB. Czyli w praktyce możemy mieć aż 13 GB RAM (8 GB szybkiego i 5 GB wolnego).

Mini okno - Przy prawej krawędzi bocznej wyświetlacza można zauważyć mały pasek. Po jego wyciągnięciu pojawią się skróty do przydatnych aplikacji. Co ciekawe te programy otwierają się w tak zwanym elastycznym oknie lub mini oknie. Można zmieniać jego rozmiary i proporcje, a nawet chwilowo ukrywać.

Efekty dźwiękowe Real Sound - Opracowana wspólnie z firmą Dirac Research AB technologia, pozwala dostosować brzmienie dźwięku. Przydaje się to szczególnie podczas słuchania muzyki na słuchawkach przewodowych oraz oglądania filmów. Słychać duże różnice i na większych słuchawkach można zdecydowanie polepszyć głębię dźwięku.

Podzielony ekran - Można też wyświetlać klasycznie dwie aplikacje na jednym, podzielonym ekranie (u góry i na dole).

Tryb ciemny - Realme 9 mam wyświetlacz AMOLED, więc dobrym pomysłem jest włączenie trybu ciemnego w systemie i podstawowych aplikacjach. Pozwala to oszczędzać energię z akumulatora.

Automatyczne wykrywanie spamu - Opcja bardzo przydatna, bo chyba każdy z nas jest od czasu do czasu męczony przez wszelkiej maści telemarketerów. Nie trzeba niczego instalować - realme 9 sam rozpoznaje spam w połączeniach przychodzących.

Czy realme 9 ma dobry aparat? Zobacz przykładowe zdjęcia i filmy

Porównując specyfikację realme 9 do niektórych konkurentów trzeba przyznać, że te 108 Mpx imponuje. Pamiętajcie jednak, że cyferki nie zawsze mają znaczenie.

108 Mpx to moim zdaniem jest chwyt marketingowy

Nie zyskujemy w zasadzie niczego, poza dużym plikiem (24 MB). Szczegółowość wcale nie jest lepsza niż w trybie automatycznym, w którym zdjęcie ma 12 Mpx, a plik około 4 MB. W zasadzie obraz jest nawet gorszy, bo tracimy efekty HDR.

W zasadzie każdemu z nas wystarczy tryb automatyczny (Zdjęcie). Kolory są nasycone, szczegółowość w miarę dobra, kontrast też. Zobaczcie zresztą sami:



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Jeszcze lepiej wygląda to w zdjęciach RAW, wywołanych do JPG. Tutaj widać jaka jest różnica między przetwarzaniem JPG w telefonie, a w profesjonalnym programie. Ujmując rzecz krótko: jest duża. Pliki RAW (format DNG) pozwalają uzyskać najlepszą jakość obrazu w zdjęciach.



Zdjęcia zapisane w formacie RAW (DNG) mają lepszą szczegółowość, a odszumianie można wyłączyć całkowicie

Jedną rzeczą rzucającą się w oczy jest problem z balansem bieli, szczególnie w aparacie podstawowym. Obraz czasami bywa zbyt chłodny, a po powtórnym włączeniu aparatu, w tym samym oświetleniu jest już naturalny, cieplejszy. To jest jednak kwestia oprogramowania, więc jest szansa, że producent poprawi to w jednej z przyszłych aktualizacji.



aparat tylny, podstawowy, włączony HDR



aparat tylny, podstawowy, wyłączony HDR



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Aparat ultraszerokokątny wyposażony jest w sensor 8 Mpx, ale zdjęcia mają akceptowalną jakość, zwłaszcza robione w jasnym oświetleniu słonecznym. Tego typu obiektywy we wszystkich telefonach spisują się słabiej, a w klasie cenowej do 1500 zł w ogóle rzadko trafiają się dobre. Ten nie jest zły, ale obraz nie jest zbyt ostry, a na bokach kadru widać solidne aberracje chromatyczne oraz rozmazane obszary.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

W słabym oświetleniu przydaje się tryb nocny, który pozwala zapisać jaśniejsze, nieporuszone zdjęcia, nawet jeśli fotografujemy z ręki, bez statywu i podparcia.



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny, słabe oświetlenie



aparat tylny, podstawowy, słabe oświetlenie



aparat tylny, ultraszerokokątny, słabe oświetlenie

Aparat przedni jest przeciętny. Pozwala wykonać wystarczająco dobre zdjęcia, ale są telefony do 1400 zł, które robią to lepiej - na przykład Samsung Galaxy M52 5G. W realme 9 brakuje ostrości i szczegółowości, szczególnie w trybie portretowym z rozmazanym tłem.



aparat przedni



aparat przedni, tryb portretowy



aparat przedni

Stabilizacja cyfrowa w aparatach spisuje się wystarczająco dobrze. Nie można tego jednak napisać o działaniu autofokusa (systemu ustawiania ostrości). To niestety jest wada, szczególnie w słabszym oświetleniu (nie koniecznie noc, ale nawet delikatnie oświetlone wnętrze domu).

Najgorzej sytuacja wygląda podczas dynamicznego filmowania w słabym świetle (zmiana kadru na bliższy i dalszy). Wtedy autofokus gubi się dość często.

Jest jeszcze aparat makro, czyli do zdjęć z bardzo bliskiej odległości (kilka centymetrów). Ma on rozdzielczość 2 Mpx i bardzo skromną jakość.



aparat makro

Brak nagrywania 4K to może być problem

Realme 9 nagrywa wideo FHD 30 kl/s z tyłu i z przodu. W dodatku kamera przednia domyślnie ustawiona jest na jeszcze niższą rozdzielczość 720p (można to zmienić ręcznie). Słowem: słabo. Za dokładnie taką samą cenę (1399 zł) można kupić telefon Samsung Galaxy M52 5G z nagrywaniem 4K z przodu i z tyłu oraz nowoczesną łącznością komórkową 5G, której realme 9 nie ma. Testowanego telefonu nie mogę polecić do nagrywania filmów. Jakość z przedniej kamery jest za słaba, nawet na media społecznościowe.

Filmy Full HD z realme 9 wyglądają nie najgorzej, ale na pewno nie mogę ich w żaden sposób pochwalić, bo część konkurentów robi to lepiej. Jakość wideo uznaje wręcz za wadę tego telefonu.

Czy warto kupić realme 9? Opinia

Realme 9 nie jest słabym smartfonem w ogólnym rozliczeniu. Robi dobre zdjęcia w trybie automatycznym i RAW, pracuje 1,5 - 2 dni na baterii, ma dobry wyświetlacz AMOLED 90 Hz, przyjemny w użyciu system, w miarę ładna obudowę i garść przydatnych funkcji w systemie.

Jednak ciężko go polecić, bo w cenie do około 1400 zł (plus minus 100 zł) można kupić telefon szybszy, wydajniejszy, z łącznością 5G, Wi-Fi 6, lepszymi aparatami i nagrywaniem wideo 4K z obu stron. Jednym z lepszym konkurentów jest wciąż Samsung Galaxy M52 5G, ale nawet w ofercie realme dostaniecie bardziej opłacalne modele - np. realme GT Master Edition.

Jeśli kupisz realme 9 to możliwe, że będziesz zadowolony/zadowolona. Warto jednak być świadomym, że w tej samej cenie można kupić telefon lepszy.

A jakie są Wasze opinie o realme 9? Czy wydalibyście na niego 1400 zł? A może polecacie coś innego? Dajcie znać w komentarzach. Udanego dnia!

Opinia o realme 9 Plusy dobry wyświetlacz Super AMOLED 90 Hz,

dobra jakość zdjęć z głównego aparatu tylnego, w trybie automatycznym,

kilka przydatnych funkcji w systemie Android 12 z realme UI 3.0,

wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm,

oddzielne miejsce na kartę pamięci microSD,

dość dużo pamięci: 8 GB RAM i 128 GB masowej,

wystarczający czas pracy,

czytnik linii papilarnych pod powierzchnią wyświetlacza,

miękkie plecki ochronne w komplecie, Minusy brak nagrywania wideo 4K,

brak łączności komórkowej 5G,

niezbyt wysoka wydajność procesora,

108 Mpx w aparacie nie przekłada się na lepszą jakość zdjęć,

przeciętny aparat przedni,