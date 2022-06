Telefony z 5G stanowią coraz większe grono, a wraz z popularyzacją tej technologii będą jeszcze bardziej zyskiwały na znaczeniu. Już teraz szukasz takiego modelu? Dobrze trafiłeś.

Smartfon do szybkiego Internetu 5G

O 5G słyszeli w ostatnim czasie nie tylko najwięksi pasjonaci nowych technologii. To dość gorący i szeroko komentowany temat, mający nie tylko zwolenników, ale i przeciwników. Ci drudzy posługują się argumentami mówiącymi o szkodliwym wpływie 5G na zdrowie człowieka, ale tę kwestię wyjaśnialiśmy z ekspertem już jakiś czas temu.

Przyglądaliśmy się również niewątpliwym korzyściom płynącym z 5G, bo szybki Internet w smartfonie to bezsprzecznie coś, co może się przydać, a dla niektórych często jest wręcz niezbędne. Względem 4G LTE mamy do czynienia z naprawdę zauważalnym krokiem naprzód, do wykonania którego potrzebna jest oczywiście odpowiednia infrastruktura (na to akurat wpływu nie mamy), a także karta SIM operatora mającego 5G w swojej ofercie, no i przede wszystkim odpowiedni smartfon. I tu można zacząć zastanawiać się nad wyborami.

Jaki telefon z 5G? Oto polecane modele

Jakie telefony mają 5G? Jak zdecydowana większość nowości trafiających na rynek również 5G w pierwszej kolejności zawitało do topowych modeli. Dziś sytuacja wygląda jednak inaczej, bo poza nimi moduły do obsługi 5G oferuje też coraz więcej telefonów ze średniej półki, a już widać, że omawiane rozwiązanie zawitało także do wybranych modeli z niższego segmentu, czyli tych kosztujących nie więcej niż 1000 złotych.

Jest zatem czego wybierać. I aby nie rzucać słów na wiatr prezentujemy wybrane, warte uwagi smartfony z 5G. Takie, które poza będącą tu w centrum zainteresowania funkcjonalnością mogą pochwalić się też innymi cechami, które sprawiają, że sprawdzają się jak należy w codziennym użytkowaniu.

Ranking smartfonów 5G 2022

Motorola Moto G50 5G - tani telefon z 5G Ocena benchmark.pl









4/5 Najtańszy telefon 5G? Chyba każdy zdaje sobie sprawę, że 5G nie jest standardem w smartfonach do 1000 złotych, a biorąc pod uwagę rozkręcającą się inflację sytuacja w tym względzie nie tylko się nie poprawia, ale wręcz pogarsza. Póki co można dorwać w tym budżecie Moto G50 5G. Daje dostęp do nowych, szybkich sieci komórkowych, ma dual SIM i niezłą baterię 5000 mAh. Z uwagi na taki a nie inny budżet trzeba jednak liczyć się z kompromisami. I tak, ekran cechuje się odświeżaniem 90 Hz, ale jednocześnie skromną rozdzielczością HD+. Procesor Qualcomm Snapdragon 480 5G i 4 GB nie stanowią natomiast zestawu zapewniającego dużą wydajność, ale przy czystym systemie Android 11 realizacja podstawowych zadań przebiega tu całkiem nieźle. Jest też NFC przydatne dla osób lubiących płatności zbliżeniowe. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 480 5G

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 + 5 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 192 g

Realme 9 Pro+ - smartfon z 5G za 1500 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Za nieco ponad 1500 złotych opcją wartą rozważenia wydaje się Realme 9 Pro+. To zdecydowanie bardziej wszechstronny model. Ma wyświetlacz Super AMOLED Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz, procesor MediaTek Dimensity 920, 6 GB RAM i dość szybką pamięć wewnętrzną UFS 2.2. Nadaje się nie tylko do podstawowych zadań, ale też do filmów czy gier, z większością sobie radzi. Na pokładzie producent umieścił też system Android 12 z Realme UI 3 i pozytywnie zaskakujący aparat fotograficzny z optyczną stabilizacją obrazu i obsługą formatu RAW. Bateria nie imponuje pojemnością 4500 mAh, ale wspiera ładowanie 60W, smartfon ma też złącze słuchawkowe, głośniki stereo i niczego sobie zaplecze komunikacyjne obejmujące Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, no i oczywiście 5G działające także w przypadku korzystania z dwóch kart SIM. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (przód) 16 Mpx

Bateria (pojemność) 4500 mAh

Waga 182 g Zobacz recenzję

POCO F4 GT - smartfon 5G do gier Ocena benchmark.pl









4,8/5 Nie lada gratka dla graczy, ale jednocześnie chyba też jeden z najlepszych smartfonów do 3000 złotych w ogóle. POCO F4 GT dysponuje absolutnie topowym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB RAM (ale dostępny jest też droższy wariant z 12 GB RAM) i szybką pamięcią masową UFS 3.1. Bez zająknięcia radzi sobie z wszystkimi mobilnymi grami dedykowanymi systemowi Android, a przyjemność z rozgrywki potęguje wyświetlacz. Nie dość, że odświeżany z częstotliwością 120 Hz, to jeszcze wykonany w technologii AMOLED i obsługujący HDR10+. Nie ma złącza słuchawkowego, ale producent dorzuca przejściówkę z USB-C na mini jack 3,5 mm, ewentualnie można korzystać z dobrych głośników (są aż cztery). Poza tym można oczekiwać od tego modelu szybkiego ładowania 120W i szybkich transferów danych, poza niezbędnym w tym zestawieniu 5G specyfikację POCO F4 GT uzupełniają W-Fi 6E i Bluetooth 5.2. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 210 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Apple iPhone 12 mini - mały telefon 5G Ocena benchmark.pl









4,6/5 Najmniejszy smartfon z 5G i jeden z najmniejszych w ogóle na rynku, ale zarazem ten, który z uwagi na procesor A14 Bionic nadal dorównuje wydajnością i funkcjonalnością topowym konstrukcjom. iPhone 12 mini to tak naprawdę jedyna (no dobra, obok swojego następcy) propozycja dla osób szukających niewielkiego smartfona o mocnej specyfikacji. Ma nie tylko moduł do obsługi 5G, ale też 5,4-calowy wyświetlacz OLED i aparaty fotograficzne zapewniające dobrej jakości zdjęcia oraz wideo 4K przy 60 fps, a także baterię obsługującą bezprzewodowe ładowanie. Obudowa jest szklana (poza aluminiową ramką) i wodoszczelna zgodnie z normą IP68. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 5,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) A14 Bionic

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx

Waga 133 g

Samsung Galaxy S22 Ultra - zaawansowany smartfon 5G Ocena benchmark.pl









4,9/5 Chyba już pełnoprawny spadkobierca serii Galaxy Note, świetny jako smartfon do biznesu, ale jednocześnie niemający problemu ze sprawdzaniem się w innych zadaniach. Galaxy S22 Ultra wyróżnia się świetnym, dużym ekranem Dynamic AMOLED 2X o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 120 Hz, który może być obsługiwany także aktywnym piórkiem S Pen. Znacznie ułatwia ono tworzenie odręcznych notatek, rysowanie, edycję dokumentów i obsługę innych aplikacji wymagających większej precyzji niż ta zapewniana przez palce. Do tego ma ono dedykowane sobie miejsce w obudowie. Procesor Samsung Exynos 2200 i duże zasoby szybkiej pamięci zapewniają świetną wydajność, równie pochlebnie można wypowiadać się o aparatach fotograficznych (OIS, dwa obiektywy z zoomem optycznym, obsługa formatu RAW, filmowanie w 8K) i jakości wykonania, cała konstrukcja jest wodoszczelna. No i na deser słowo o obsługiwanej łączności, Galaxy S22 Ultra wypada tu jak na flagowca przystało. Daje użytkownikom dostęp do 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC oraz trybu DeX, także bezprzewodowo. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 2200

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx + 10 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 229 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Najlepszy smartfon z 5G

Infrastruktura 5G będzie systematycznie rozbudowywana, smartfonów mogących z niej skorzystać też powinno szybko przybywać. Który jest obecnie najlepszy? To zależy od tego, ile chcemy wydać. Uwzględniając to każdy z powyższej listy może być tym mianem określony, wszystkie powinny świetnie sprawdzać się w codziennym użytkowaniu, nie tylko podczas korzystania z Internetu. W relacji cena-możliwości, naszym zdaniem, świetnie wypada POCO F4 GT.

Macie już smartfona z 5G czy dostęp do sieci nowej generacji nie jest Wam jeszcze potrzebna?