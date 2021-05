realme 8 5G to smartfon którego łatwo niedocenić, a to moim zdaniem błąd. W praktyce jest on znacznie lepszy niż sugeruje to jego specyfikacja. Robi dobre zdjęcia, działa dość szybko, pracuje do 2 dni na baterii, ma garść przydatnych funkcji i korzysta się z niego wygodnie.

4/5

Test realme 8 5G, jednego z najtańszych telefonów z 5G

Niedawno testowałem realme 8 oraz realme 8 Pro. Oba smartfony są warte zainteresowania choćby dlatego, że mają wyświetlacz AMOLED, NFC, dual SIM z oddzielnym slotem na microSD, wyjście słuchawkowe mini jack, dobre aparaty, solidne baterie, sporo pamięci i Androida 11. Ich ceny też nie straszą: odpowiednio 999 i 1299 zł. Tym razem przyszła kolej na najnowszy wariant realme 8 5G. Jakie ma zalety i dla kogo jest przeznaczony?

Dla kogo jest realme 8 5G?

Przede wszystkim dla osób, którym zależy na najnowszej i najszybszej łączności komórkowej 5G, której nie ma w dwóch modelach wspomnianych wcześniej. Jeśli ktoś nie kupuje telefonu na rok, lecz na 2-3 lata lub więcej, to 5G może być bardzo dużą zaletą. W końcu ta technologia realnie zapewnia kilku, a nawet kilkunastokrotnie szybsze transfery w obie strony oraz mniejsze opóźnienia.

Obecnie, w 2021 roku 5G jest przydatne, ale jeszcze nie jest standardem w każdym telefonie. Jednak za 2-3 lata już będzie, więc wtedy podziękujemy sobie, że pomyśleliśmy o przyszłości i nie musimy wymieniać smartfonu tylko dlatego, że 4G LTE jest już passé.

Słowem: realme 8 5G dla części osób będzie lepszym wyborem, bo za 2-3 lata sprawność korzystania z mediów społecznościowych, oglądania filmów, przesyłania plików, a nawet grania będzie lepsza niż w przypadku podstawowego realme 8 oraz realme 8 Pro.

W telefonie jest dual SIM (dual 5G, dual standby), a także funkcja Smart 5G Power Saving, przełączająca automatycznie między 4G i 5G w sposób oszczędzający energię nawet o 30% w stosunku do telefonów bez tej funkcji.

Telefon z 5G za 1000 zł

Mamy tutaj do czynienia z jednym z najtańszych, o ile nie najtańszym telefonem z 5G na polskim rynku. Sama łączność 5G w tej cenie jest już dużą zaletą, dlatego warto cały czas mieć w pamięci to, że producent musiał pójść na pewne kompromisy, żeby utrzymać tak atrakcyjną cenę. Od razu uspokajam - wciąż mamy tutaj do czynienia z dobrym, nowoczesnym telefonem, ale chyba jasne jest to, że za te pieniądze nie możemy mieć wszystkiego. Sprawdźmy zatem czym jeszcze cechuje się realme 8 5G.

Wyświetlacz 90 Hz

Nowy realme 8 5G nie ma wyświetlacza AMOLED lecz IPS LCD, ale za to o wyższej częstotliwości odświeżania 90 Hz (zamiast 60 Hz). Jeśli chodzi o jakość kolorów, to w dzień wielkiej różnicy nie widać - obraz jest po prostu dobry. Wieczorem jednak wygrywa AMOLED w podstawowym realme 8, bo cechuje się znacznie głębszą czernią i wyższym kontrastem.

Jednak pod względem płynności wygrywa realme 8 5G. Wzrost częstotliwości o 50% sprawia, że animacje systemowe są przyjemniejsze i bardziej gładkie. Można też liczyć na większą liczbę klatek na sekundę w grach. Co prawda procesor MediaTek MT6833 Dimensity 700 ma wydajność tylko odrobinę lepszą od Snapdragona 720G, ale w prostych grach ma szansę zapewnić ponad 60 kl/s, a to przekłada się na lepszy komfort grania. Tym bardziej, że wykrywanie dotyku ma 180 Hz.

W praktyce realme 8 5G jest całkiem dobrym telefonem do oglądania filmów i przeglądania Internetu. Przekątna 6,5 cala jest duża, jasność około 600 cd/m2 wystarcza nawet w jasny dzień, rozdzielczość FHD+ zapewnia bardzo dobrą szczegółowość i ostrość, a cienkie ramki wokół wyświetlacza wyglądają dość nowocześnie.

Dla wielu osób zaletą będzie płaskie szkło na wyświetlaczu, z delikatnym efektem 2,5D tylko na brzegach. Gdy fabrycznie nałożona folia ochronna się zużyje nie będzie problemu z założeniem szkła lub innej folii.

Dobra bateria

Nowocześniejszy procesor (7 nm) oraz dobra optymalizacja systemu Android 11 z nakładką realme UI 2.0, w połączeniu z akumulatorem 5000 mAh zapewniają całkiem solidne czasy pracy. W czasie testu realme 8 5G bez problemu wyciągał w moich rękach 1,5 dnia na baterii, czasami nawet ponad 2 dni na łączności 4G. Rzecz jasna 5G jest bardziej energochłonne, więc wiele zależy od intensywności korzystania z niego. Jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że 1,5 dnia pracy to dla tego telefonu realny wynik.

Trzeba jednak zaznaczyć, że realme 8 5G ma w komplecie ładowarkę 18 W. Fajnie, że w ogóle jest, ale podstawowy realme 8 ma ładowarkę 30 W, a model Pro aż 65 W. Czas ładowania wynosi około 2 godzin, więc nie mogę go określić jako krótki.

NFC, mini jack i oddzielne miejsce dla microSD

Do realme 8 5G bez problemu podłączymy standardowe słuchawki przewodowe z wtykiem mini jack 3,5 mm. Możemy też używać dwóch numerów telefonicznych i oprócz tego jeszcze karty pamięci microSD do 1 TB. Dzięki NFC bez problemu zapłacimy telefonem w sklepach tak jak zwykłą kartą, po prostu zbliżając go do terminala. Na pokładzie jest też nowoczesny Bluetooth 5.1 i szybkie, dwuzakresowe WI-Fi ac.

Trzeba przyznać, że jak na telefon z 5G za około 1000 zł, jest to bardzo dobra funkcjonalność. Coraz więcej firm odchodzi od wyjścia słuchawkowego 3,5 mm, podobnie jak od niezależnego slotu microSD. Jednak realme wydaje się pamiętać o potrzebach użytkowników.

Głośnik

Tutaj wiele pisać nie trzeba, bo pojedynczy głośnik umieszczony na dolnej krawędzi ma charakterystykę typową dla większości telefonów za 1000 zł. Jest dość głośny, ale wysokotonowy i przy maksymalnej głośności niektóre dźwięki mogą być trochę za ostre. Jest w porządku, ale nic pozatym.

Bardzo szybki czytnik linii papilarnych

Czytnik umieszczony jest na prawym boku obudowy i działa po prostu fenomenalnie. Całkowicie bez przesady mogę napisać, że jest jednym z najszybszych czytników, jakie spotkałem w smartfonach (a były ich setki).

Obudowa

Ramki boczne wykonano z matowego plastiku, a tył z błyszczącego. Jest on bardziej odporny na uderzenia i upadki od szkła, ale mniej odporny na zarysowania. Obudowa nie jest wodoszczelna, ale w tej klasie cenowej nie powinniśmy tego oczekiwać. Wygląda estetycznie, poszczególne elementy są dobrze spasowane, a na dodatek nie jest zbyt gruba. Według moich pomiarów suwmiarką ma 8,6 mm w części środkowej, a do tego zaokrąglone boki. Telefon ma wyświetlacz 6,5 cala, więc jest dość duży (162,5 x 74,8 mm), ale pomimo zastosowania ogniwa 5000 mAh jest w miarę poręczny i z pewnością nie tak ciężki, jak niektórzy konkurenci (około 185 gramów).

Opcje kolorystyczne są dwie: Supersonic Blue (niebieski/błękitny) i Supersonic Black (grafitowy/czarny).

Wyspa z aparatami tylnymi wystaje na około 2 mm. Przykładowe zdjęcia i filmy możesz ocenić nieco dalej w tej recenzji.

Szybkość i wydajność

Optymalizacja jest równie dobra jak w innych wariantach realme 8, ale rzeczywista płynność i szybkość reakcji na dotyk jest odrobinę lepsza w modelu 5G. Rzecz jasna zawdzięcza to 90-hercowemu wyświetlaczowi i wystarczająco dobremu procesorowi.

W Polsce realme 8 5G będzie sprzedawany w dwóch wersjach: 4/64 GB oraz 6/128 GB. Pierwsza za niecałe 1000 zł, druga odrobinę powyżej. Obie mają CPU MediaTek Dimensity 700 5G i GPU Mali-G57 MC2, a pamięć masowa wykonana jest w technologii UFS 2.1.

2.9 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 57 kl/s GFXBench Manhattan 35 3DMark (Sling Shot) 3301 AnTuTu 8 302492 6.0 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2200 MHz Pamięć RAM 4096 MB Przekątna ekranu 6.5 cale/cali Waga 185 g 6.8 Bateria Bateria - rozmowy 2013 min. Bateria - internet 951 min. Bateria - filmy 1210 min. 8.5 Ocena subiektywna Jakość filmów 5 Jakość zdjęć 4.9 Jakość wykonania 4.9

System i funkcje

System Android 11 z interfejsem realme UI 2.0 wygląda tak samo jak w realme 8 i 8 Pro oraz ma niemal identyczną funkcjonalność (poza opcją wyświetlacza zawsze włączonego, bo realme 8 5G nie ma panelu AMOLED).

Nie ma większego sensu w powielaniu tych samych treści, dlatego jeśli chcecie sprawdzić najważniejsze funkcje systemowe w realme UI 2.0, to znajdziecie je w poniższych recenzjach:

Czy realme 8 robi dobre zdjęcia i filmy?

aparat tylny (podstawowy): 48 Mpx (12 MPx w trybie automatycznym), Samsung S5KGM1ST, f/1.8, PDAF

aparat tylny (ultraszerokokątny): brak

aparat tylny (makro): 2 Mpx, OV OV02B10, f/2.4, stała ostrość od 4 cm

aparat tylny (czarno-biały): 2 Mpx, Galaxycore GC02M1B, f/2.4, tylko efekty portretowe oraz głębia ostrości

aparat przedni: 16 Mpx, Samsung S5K3P9SP04, f/2.1, stała ostrość

filmy (tył): Full HD 30 kl/s

filmy (przód): Full HD 30 kl/s

stabilizacja optyczna: nie (tylko cyfrowa)

lampa LED: tak (z tyłu, pojedyncza)

Telefon za około 1000 zł, a jakość zdjęć w pełni zadowalająca. Da się? Jak najbardziej. Mimo, że realme 8 5G ma główny tylny sensor 48 Mpx, czyli o rozdzielczości niższej od realme 8 (64 Mpx) i realme 8 Pro (108 Mpx), to zdjęcia dzienne i nocne wyglądają całkiem dobrze.

Z resztą oceńcie sami:



aparat tylny, tryb nocny



aparat tylny, tryb nocny

Tryb nocny daje radę gdy jest choćby odrobina światła. Wtedy obraz jest bardzo zadowalający w tej klasie cenowej. Gdy jest bardzo ciemno, to nie ma co liczyć na rewelacyjne rezultaty, ale raczej niewiele osób robi zdjęcia w egipskich ciemnościach. Stabilizacja cyfrowa w trybie nocnym działa dość dobrze, a problemy z ustawianiem ostrości są rzadkie - tylko, gdy jest bardzo ciemno.

A jak sytuacja wygląda w dzień?



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, podstawowy

Jak widać też jest w porządku jak na telefon za około 1000 zł. Oczywiście wadą jest zauważalne, dość mocne wyostrzanie, ale w tej klasie sprzętu jest ono dopuszczalne. Zdjęcia delikatnie pomniejszone wyglądają już bardzo atrakcyjnie. Szczegółowość stoi na dobrym poziomie.



aparat tylny, podstawowy

Drugi aparat tylny ma obiektyw makro, czyli przeznaczony do zdjęć z bardzo bliskiej odległości. Ma on bardzo niską rozdzielczość i jest użyteczny tylko w jasny, słoneczny dzień. Czasami zamiast robić zdjęcia makro lepiej jest użyć podstawowego aparatu i po prostu wyciąć fragment kadru. Rezultaty mogą być lepsze.

Oto jak to wygląda w praktyce:



aparat makro



aparat tylny, podstawowy

Przedni aparat jest w porządku, pod warunkiem, że zmniejszymy zdjęcia o połowę (czyli z 16 do około 8 - 10 Mpx). Oceniając obraz w pełnym rozmiarze można zauważyć braki w szczegółowości - zdjęcia są po prostu lekko nieostre. Jednak gdy je zmniejszymy, to nie rzuca się to w oczy, a jakość i szczegółowość nadaje się do publikacji “selfików” na mediach społecznościowych.



aparat przedni

Jeśli chodzi o filmy, to z obu stron możemy oczekiwać maksymalnej rozdzielczości Full HD i płynności 30 kl/s. Teoretycznie taka rozdzielczość wystarczy, ale realna jakość jest przeciętna. Problemem jest wysoka kompresja powodująca obniżenie szczegółowości i ostrości obrazu. Sam obiektyw jest dobry (co widać na zdjęciach), więc obniżona szczegółowość musi być spowodowana przez algorytmy przetwarzające obraz.

Można wręcz powiedzieć, że obraz z przedniej kamery wygląda trochę lepiej niż z tylnej (bo twarz jest bliżej i problemy z kompresją nie rzucają się w oczy). Ogólnie rzecz ujmując realme 8 5G jest całkiem dobrym telefonem do zdjęć, ale pod względem jakości filmów powinien być lepszy.

Czy warto kupić realme 8 5G?

Ten smartfon jest lepszy niż może się wydawać, gdy patrzymy na jego specyfikację. Całkiem dobrze nadaje się do robienia zdjęć, zarówno w dzień jak i w nocy. Działa sprawnie, ma 90-hercowy wyświetlacz (co prawda IPS LCD a nie AMOLED), dual SIM z oddzielnym slotem microSD, przydatne klasyczne wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, NFC, bardzo szybki czytnik linii papilarnych i solidną baterię na 1,5 - 2 dni działania.

A do tego oczywiście 5G, które sprawia, że telefon lepiej przetrwa próbę czasu, niż modele bez najnowszej łączności komórkowej. Jeśli chcesz kupić niedrogi telefon na 2-3 lata, a może nawet więcej, to warto na poważnie wziąć pod uwagę 5G, które niedługo będzie standardem w Polsce. Dzięki niemu oglądanie filmów, korzystanie z mediów społecznościowych, komunikacja wideo oraz granie w gry online będzie sprawniejsze i wygodniejsze.

Obecnie może się wydawać, że te całe 5G nie jest jeszcze potrzebne, ale za rok lub dwa telefon bez 5G będzie uznawany za przestarzały. A realme 8 5G już to ma. Pomyślcie o tym. Tymczasem miłego dnia!

Opinia o realme 8 5G Plusy najnowsza łączność 5G w telefonie za mniej niż 1000 zł,

dobra jakość zdjęć w dzień i w nocy,

dobry czas pracy na baterii,

wyświetlacz 90 Hz (choć IPS, a nie AMOLED),

wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm,

dual SIM i oddzielny slot microSD,

bardzo szybki czytnik linii papilarnych,

NFC, szybkie Wi-Fi ac i Bluetooth 5.1,

dobrze działający system Android 11,

plecki ochronne w komplecie. Minusy wolne ładowanie akumulatora,

przeciętna jakość filmów.