Mówi się, że tonący brzytwy się chwyta. Dokładnie tak jak Netflix, który notując coraz większe spadki oglądalności wykupuje kolejne prawa do znanych i lubianych marek... tylko po to, aby je zmarnować. Przed Wami recenzja Resident Evil: Remedium - najgorszego serialu od lat.

Resident Evil: Remedium, czyli gorzej być nie mogło

Resident Evil to marka rozpoznawalna już na całym świecie. Seria związanych z nią gier miała swoje wzloty i upadki - od kultowego dla wielu graczy Resident Evil 2, będącego rasowym survival horrorem, poprzez naprawdę nieźle oceniane Resident Evil Village, po takie kwiatki jak choćby Resident Evil 6. Podobnie było z jej filmowymi adaptacjami, które zazwyczaj nie miały nic wspólnego z grami. Najbliższy ukazania tego co znamy z ekranów komputera czy konsoli był Resident Evil: Witajcie w Raccoon City. I gdyby nie to, że film ten starał się połączyć w sobie dwie pierwsze części gry, to mimo średniej obsady mógł być jedną z lepszych ekranizacji gier jakie w ogóle wyszły.

A jak na tym tle wypada Resident Evil: Remedium? Szczerze to nie wiem nawet czym do końca jest ten serial i do kogo jest kierowany. Jeśli jesteście fanami serii nie wytrzymacie nawet dwóch odcinków, a jeśli jej w ogóle nie znacie to raczej mało prawdopodobne, że zainteresujecie się jakimś dziwnym serialem. Wygląda na to, że wykupienie jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek pośród horrorów miało spowodować, że Netflixowi uda się ponownie zwiększyć oglądalność. Dla mnie jednak to jeden z ostatnich gwoździ do trumny tej platformy, bo kolejna zepsuta franczyza wywoła raczej odwrotny efekt.

Ani to horror, ani postapo

Serial Resident Evil: Remedium podzielony jest na dwie osie czasowe. Pierwsza - “współczesna” pokazuje świat po apokalipsie i skupia się na postaci Jade Wesker, która prowadzi badania nad wirusem T. A raczej twórcy tego obrazu starają się nam wmawiać, że mamy do czynienia z kimś kto zna się na badaniach nad wirusem. Nie powiecie mi, że poważny wirusolog zamiast, nie wiem, pobierać próbki wirusa od zarażonych będzie ranił delikatnie królika, aby przyglądać się z pustego wagonu kolejowego, jak horda zombie się za nim ugania. Nikt też mi nie powie, że poważny naukowiec wiedząc, że ma dosłownie ulice dalej całą hordę zombie, postawi sobie namiot pośrodku ulicy zamiast na dachu budynku i będzie wierzył, że przed niebezpieczeństwem ochroni go pułapka ogniowa.

Druga oś fabularna dzieje się zaś w 2022 roku i tu śledzimy losy Alana Weskera oraz jego dwóch córek – niepokornej Jade i jej bliźniaczki Billy. Niestety, tu jest jeszcze gorzej, bo widzom serwowany jest najsłabszy i najgłupszy spektakl typu „teenage drama” w całej historii kinematografii. Duet tych dwóch bohaterek to idealny przykład jak wykreować najgorsze nastoletnie postacie - albo kłócą się dosłownie z każdym o wszystko, albo z robienia rzeczy głupich przechodzą do jeszcze głupszych.

Przykład? Nasze wspaniałe bohaterki postawiają włamać się do Laboratorium Umbrelli, aby nakręcić filmik na „Insta” pokazujący jak ta korporacja wykorzystuje króliki do testowania wirusa. Przy okazji postanawiają też wypuścić zarażonego i bardzo agresywnego psa, aby pokazać to w Internecie. Co tam, że ów czworonóg pewnie będzie chciał je zabić, przecież liczą się lajki.

Ale już mniejsza o głupotę samych bohaterek - czy ktoś mi wyjaśni jak dwie 14-letnie dziewczyny włamują się do laboratorium tajemniczej korporacji? Ach, zapomniałem, mają kartę od taty. Przecież to że Umbrella robi ściśle tajne eksperymenty nie oznacza, że powinni mieć tam ochronę i supertajne zabezpieczenia. Wystarczy wejść do budynku, przyłożyć kartę i gotowe. Głupszego pomysłu nie dało się wymyślić.

Nic pozytywnego

Naprawdę o tej produkcji Netflixa nie da się powiedzieć nic dobrego. Dosłownie nic. Dobór aktorów w Resident Evil: Remedium jest tragiczny (ale poprawny politycznie). Alan Wesker będący w grach blondynem przypominającym urodą i ubiorem pewną niemiecką jednostkę wojskową tutaj oczywiście jest czarnoskóry.

Ale już nawet pomijając ten fakt to cała obsada tego serialu jest po prostu żenująca i widać, że Netflixowi starczyło jedynie na samą licencję, a na lepiej pasującą do oryginału obsadę nie zostało już nic. Główną rolę gra tutaj Ella Balinska, znana wcześniej z ...niczego, jak 99 procent aktorów w Resident Evil: Remedium.

A skoro już wiemy z jak wspaniałą obsadą aktorską mamy tu do czynienia, warto powiedzieć o tym, że postacie przez nie kreowane są bezbarwnie i totalnie nieciekawie. Szczerze, prędzej będziecie tu kibicować zombiakom niż komukolwiek z bohaterów. Decyzje podejmowane przez główne postacie są głupie, a one same tak bardzo niesympatyczne, że mamy nadzieję, że zginą jak najszybciej i dotrzemy do końca tej tragifarsy.

Problem w tym, że słaba obsada i beznadziejne postacie to nadal nie koniec. Serial ten jest po prostu jest nielogiczny i ma ogromne luki w scenariuszu. Oto kilka przykładów. Po pierwsze, według tego co dowiadujemy się od Weskera, wirus T powoduje, że organizmy żywe stają się agresywniejsze i nieco bardziej napakowane. Widzimy taką przemianę u szczura laboratoryjnego i dobermana, którym wstrzyknięto wirusa. Zachowały one jednak swoje naturalne rozmiary.

To może ktoś mi wytłumaczyć jakim cudem nasza bohaterka spotyka na swojej drodze między innymi pająka wielkości ciężarówki i jakiegoś zmutowanego robala, który jest wysoki jak kilkupiętrowy budynek? I nawet mniejsza o to, że tak zmutowanego robala można załatwić dosłownie kilkoma seriami z karabinu maszynowego. Przecież wirus T nie zmieniał rozmiarów zwierząt tylko wpływał na ich zachowanie.

Drugi z brzegu przykład – siostra naszej głównej bohaterki rozkazuje żołnierzom Umbrelli znaleźć Jade za wszelką cenę. Wiąże się to ze śmiercią niewinnych cywilów, w tym kobiet i dzieci. A wszystko po to, żeby uwaga! - mogła powiedzieć swojej siostrze, że ją kocha. Po czym dosłownie po 5 minutach zwraca jej wolność. I to jest powód, żeby zabijać niewinnych!? Naprawdę? Nagroda za najbardziej idiotyczny pomysł ląduje u twórców Resident Evil: Remedium.

Resident Evil: Remedium – czy warto obejrzeć?

Nie, nie warto, bo to koszmarna strata czasu. Szczerze, w pełni odradzam oglądanie Resident Evil: Remedium. Ten serial to jedna wielka katastrofa. Twórcy sami nie wiedzieli co chcą nakręcić – dla fanów serii sam dobór aktorów i zmienianie wydarzeń będzie pewnie profanacją. Dla fanów horrorów zaś za dużo „teenage dramy”, a za mało scen, które faktycznie potrafią wystraszyć (jak znajdziecie jedną dajcie mi znać!). Miłośnicy seriali o nastolatkach będą zaś zniesmaczeni głupotą bohaterek.

Dodajcie do tego chaotyczne przeskakiwanie między dwoma osiami czasu, beznadziejne efekty specjalne i totalny brak logiki, a także dziurawy scenariusz i już wiecie, mniej więcej, czego tu się spodziewać. Dopowiem tylko, że finał tej opowieści może startować w konkursie na ilość głupot, które da się upchnąć w ramach jednego tylko odcinka!

Jeśli więc szukacie dobrego serialu o zombie z nastolatkami w tle to lepiej sięgnijcie po All Of Us Are Dead. Będziecie zdecydowanie bardziej zadowoleni. W dobie takiego wyboru seriali i platform streamingowych nie warto tracić czasu na Resident Evil: Remedium. No chyba że potraktujecie ten serial jako ciekawostkę pod tytułem – najgorszy serial od lat.

Ocena serialu Resident Evil: Remedium (Netflix):

nadzieja, że po tak ma słabym przyjęciu Netflix nie zdecyduje się kontynuować tego projektu



wyjątkowo słaby dobór aktorów

beznadziejnie rozpisane postaci

dziurawy scenariusz

brak logiki

najbardziej idiotyczny duet nastoletnich bohaterek, jaki można sobie wyobrazić

ani to horror, ani teenage drama, a już napewno nie Resident Evil

beznadziejne efekty specjalne