Marka Roidmi szybko zyskuje popularność wśród użytkowników, ceniących sobie praktyczną funkcjonalność, prawdziwą innowacyjność i cenową przystępność. Eve Plus, Eva i A100 to trzy świetne urządzenia, a pierwsze z nich możesz teraz kupić w promocyjnej cenie.

Roidmi Eve Plus to nieprzypadkowo jeden z najpopularniejszych robotów sprzątających

Roidmi Eve Plus to jeden z najczęściej wybieranych robotów sprzątających, oferujących zarówno automatyczne odkurzanie, jak i mopowanie podłóg. Częścią zestawu jest też stacja dokująca, która nie tylko ładuje urządzenie, ale też automatycznie odsysa zebrany kurz. Jest przy tym na tyle pojemna, że mieści w sobie 60-dniowe zanieczyszczenia. Wszystko więc, co musisz robić, to opróżniać zbiornik mniej więcej co dwa miesiące. To pozytywnie wpływa nie tylko na wygodę, ale i higienę.

Robot o nazwie Eve Plus jest również wyposażony w jonizacyjny generator cząstek dezodoryzujących. Eliminuje on 99,99% bakterii, wirusów i innych „szkodników”, a przy okazji pomaga pozbyć się nieprzyjemnych zapachów (na przykład papierosowych). Stacja ma również wbudowany system sterylizacji.

Roidmi Eve Plus cechuje się także bardzo wysoką mocą ssania (2700 Pa w białym modelu i 3200 Pa w czarnym). Elastyczna ssawka dopasowuje się do podłogi, a trzy tryby mopowania pozwalają skutecznie czyścić panele czy kafelki na mokro. Robot ponadto automatycznie reguluje moc, by optymalizować zarówno efektywność, jak i czas działania. Ten ostatni – dzięki akumulatorowi 5200 mAh – jest bardzo długi: sięga 250 minut między ładowaniami.

Rodimi Eve Plus w promocji – teraz warto nawet bardziej niż zwykle

Wspominamy o nim dlatego, że jest obecnie dostępny w mocno obniżonej cenie na platformie AliExpress. Korzystając z kodu SZYBKA30, obniżysz cenę robota Roidmi Eve Plus o 30 dolarów i (po przeliczeniu na złotówki) zapłacisz mniej niż 2000 złotych. Możesz przy tym liczyć na szybką i darmową wysyłkę z polskiego magazynu. A jeśli zgodzisz się na otrzymywanie newslettera, to dostaniesz jeszcze kupon na 5 dolarów.

O tym, że warto kupić Roidmi Eve Plus, przekonaliśmy się podczas testów. Przeczytaj naszą recenzję, by poznać plusy i minusy tego urządzenia – od razu zdradzimy, że tych pierwszych jest więcej, zresztą ocena 4,8/5 nie jest przypadkowa.

Roidmi Eva – odkurza, mopuje, zasysa i myje

W ofercie tej marki jest też coś zupełnie nowego, mianowicie: Roidmi Eva. Producent nazywa to urządzenie „pierwszym na świecie prawdziwie bezobsługowym robotem sprzątającym”. W czym tkwi jego sekret? Cóż – widzieliśmy już wcześniej automatyczne odkurzacze ze stacjami dokowania, które samodzielnie odsysają kurz. Tutaj jednak udało się pójść o krok dalej i stacja ta dodatkowo myje nasadkę mopującą.

Jak to działa? W stacji znajdują się dwa pojemniki. Pierwszy jest wypełniony czystą wodą – jest ona pobierana do mycia nasadki mopującej i po tym procesie trafia do drugiego zbiornika: na ścieki. Całość odbywa się automatycznie. Stacja później może też błyskawicznie wysuszyć tę nasadkę, aby nie dopuścić do rozwoju bakterii w wilgotnym środowisku.

Roidmi Eva jest zatem w stanie samodzielnie odkurzać i mopować podłogi. I to wielokrotnie, zanim ty musisz podejmować jakiekolwiek działanie. Pomysł spotkał się z tak ciepłym przyjęciem, że producentowi udało się zebrać ponad 5 milionów złotych na platformie Indiegogo i urzeczywistnić ten produkt. Jeśli chcesz, wciąż możesz wesprzeć zbiórkę i zapewnić sobie egzemplarz.

Pomijając rewolucyjną funkcjonalność Roidmi Eva to po prostu dobry robot odkurzający, którego specyfikacja stawia go wśród najlepszych modeli na rynku. Oferuje ssanie nawet do 3200 Pa, dynamiczną regulację mocy, nasadkę dostosowującą się do podłogi, sprawny system mapowania i detekcji obiektów, wygodną obsługę i czas pracy sięgający 250 minut od ładowania do ładowania.

Roidmi A100 to superlekka i superwydajna suszarka do włosów

Na koniec coś z zupełnie innej beczki. Okazuje się bowiem, że (również poprzez kampanię crowdfundingową) marka Roidmi niedawno weszła na zupełnie nowy rynek: osobistych akcesoriów pielęgnacyjnych.

Jej pierwszym produktem z tej kategorii jest Roidmi A100 – jedna z najlżejszych, a zarazem niezwykle szybka suszarka do włosów. Już same liczby robią wrażenie: urządzenie waży zaledwie 290 gramów, a silnik rozpędza się do 110 000 obrotów na minutę, zapewniając przepływ powietrza o prędkości przekraczającej nawet 60 m/s.

Stawiając na wydajność i ultralekką konstrukcję producent nie zapomniał też o rozwiązaniach, dzięki którym urządzenie jest przyjazne dla włosów. To przede wszystkim inteligentna kontrola temperatury powietrza, a także emisja ujemnych jonów. Wszystko to zaś – jak na Roidmi przystało – w cenie zdecydowanie niższej niż u konkurencji oferującej podobną specyfikację.

Artykuł powstał we współpracy z Roidmi / MCMART / AliExpress.