Rosyjska technologia w niektórych dziedzinach jest bardzo zaawansowana i nie wolno jej nie doceniać. Ignorancja w tym zakresie może być niebezpieczna. Warto ją monitorować, a w miarę możliwości nawet przewidywać, żeby zachodni świat nie został nieprzyjemnie zaskoczony.

Zimna Wojna 2.0 trwa w najlepsze i zaczyna zmieniać się w gorącą

Zasada jest prosta: im bardziej ktoś czuje się przyciśnięty do rogu, tym bardziej jest zmotywowany do podejmowania radykalnych działań. Jeśli zabronisz komuś kupować jabłka, to jest szansa, że zasadzi sobie jabłoń we własnym ogrodzie i już nie będzie musiał tych jabłek kupować wcale. Stanie się częściowo niezależny.

Tę analogię można do pewnego stopnia przenieść do świata technologicznego. Sankcje nakładane na dany kraj mogą być skuteczne, ale tylko jeśli ten kraj nie dysponuje potencjałem, by tym sankcjom zaradzić. Czy taki potencjał ma Rosja? Podejmij dyskusję w komentarzach na dole.

Technologie które będą się liczyć w najbliższych dwudziestu latach

Według NATO są to następujące trendy:

sztuczna inteligencja (AI),

Big Data i zaawansowana analiza,

systemy autonomiczne (w tym roboty, drony bojowe i pojazdy),

komputery kwantowe,

biotechnologia, w tym technologie rozszerzające fizyczne i intelektualne możliwości człowieka (human augmentation),

broń hipersoniczna,

nowoczesne materiały, w tym nieznane kompozyty o unikalnych właściwościach,

technologie kosmiczne.

Tych technologii wcale nie musi wymyślać człowiek. Może to zrobić sztuczna inteligencja. Owszem, trzeba ją najpierw odpowiednio zaprogramować, ale później zacznie tworzyć niewyobrażalnie zaawansowane rzeczy na masową skalę. Może na przykład w krótkim czasie opracować takie materiały, których wymyślenie ludziom zajęłoby wiele lat. Człowiek w końcu stworzy prawdziwą AI, a kraj który tego dokona, będzie miał niesłychaną przewagę nad innymi. A w pierwszej kolejności skorzysta na tym wojsko.

Kto dostaje nowe technologie jako pierwszy? Wojsko!

Niestety wojna ma ogromny wpływ na rozwój technologiczny. Podtrzymywanie ciągłego stanu zagrożenia wpływa na zwiększenie budżetu, a to przekłada się na szybszy postęp technologii, które później mogą trafić do przemysłu cywilnego (klasyczne, komercyjne prawo rynku).

Wojsko każdego kraju jest ściśle powiązane z rządem i dysponuje potężnym budżetem. Również tym niejawnym, który nie jest wymieniony w żadnych statystykach i którego oficjalnie nie ma. Technologie wojskowe, które poznaje opinia publiczna, mają często kilka, a nawet kilkanaście lat. Te najnowsze są ściśle tajne i nie ma szans na ich publikację.

Każde mocarstwo, czy to Rosja, USA, czy Chiny, aktualnie dysponuje technologiami o których większości z nas nawet się nie śniło. Przykładem może być choćby słynny SR-71 Blackbird z czasów zimnej wojny, który był zaprojektowany na przełomie lat 50 i 60tych, publika mogła na niego rzucić okiem w połowie lat 70tych, a więcej informacji ujawniono dopiero na początku lat 80tych. Czy obecnie po niebie lata jego hipersoniczny następca (np. SR-72)? Może dowiemy się za parę lat, a może prawdę poznają nasze dzieci lub wnuki.

Broń hipersoniczna

Ponownie trzeba podkreślić, że nowoczesne technologie wojskowe są niejawne, ale można przyjąć, że Rosja ma broń hipersoniczną (np. Obiekt 4202 Awangarda, 3M22 Cirkon, Ch-47M2 Kindżał). Zasadniczo ten typ broni obejmuje pociski, rakiety i statki powietrzne, które mogą od 5 do 25-krotnie przekraczać prędkość dźwięku. Atmosfera Ziemi stawia dość duży opór, więc część tych broni lata na bardzo dużych wysokościach, nawet na granicy kosmosu lub wręcz w próżni. Dzięki temu są w stanie dolecieć w dowolne miejsce na naszej planecie, w bardzo krótkim czasie. Nie pozostawiając wiele czasu na reakcję krajom, które chciałyby się przed tym obronić.

Jednak z powodu tak ogromnej prędkości oraz niewielkich rozmiarów tych rakiet i statków powietrznych nawet zidentyfikowanie i zlokalizowanie takiego zagrożenia jest ekstremalnie trudne. Rosja ma potencjał do intensywnego rozwoju broni hipersonicznej, a rozwój i budowanie zaawansowanych systemów obrony powietrznej jest jednym z priorytetów wojska w wielu krajach Europy i nie tylko. Konieczność obrony też powoduje rozwój technologii, bo zmusza do wymyślenia i opracowania nieistniejących dotychczas rozwiązań.

Wojna w cyberprzestrzeni

To działanie miarę obecnych czasów, w dodatku wykorzystywana przez wiele (o ile nie większość) krajów, szczególnie mocarstwa. Wymaga potężnych wydatków nie tylko na technologie komputerowe, ale też posiadania dostępu do ataków typu Zero Day oraz doświadczonego i odpowiednio wykształconego personelu.

Co to jest cyberprzestrzeń Cyberprzestrzeń to alternatywny świat, iluzja świata rzeczywistego. Stworzony za pomocą komputerów, sieci i wszystkich urządzeń do nich podłączonych. Gromadzi informacje, pozwala na ich szybkie zdobycie a także na ich wymianę. Najlepszym przykładem wykorzystanie cyberprzestrzeni jest kontakt z osobą z drugiej półkuli, z którą można połączyć się w ciągu sekundy.

Wystarczy zajrzeć na stronę Wikipedii odnoszącej się do cyber-walki prowadzonej przez Rosję. Ataki DDoS (np. ostatnio wymierzone w Ukrainę), ransomware, który szyfrował dyski komputerów dla okupu, dezinformacja, próby wpływania na wybory - można z tego wywnioskować, że jeśli w danym kraju aktywna jest grupa ludzi, którzy mogliby się przyczynić do polepszenia interesów Rosji, to ta grupa może być wykorzystana. W efekcie my, użytkownicy, jesteśmy nieświadomie manipulowani i polaryzowani.

Usługi internetowe i technologie IT

W Rosji swoją siedzibę ma kilka znanych firm oferujących usługi internetowe. Czy one mogą odczuć skutki sankcji technologicznych?

Yandex - Rosyjski odpowiednik Google. Oferują kilkadziesiąt usług od wyszukiwarki, przez dysk w chmurze, mapy, przeglądarkę, do newsów i dostaw jedzenia.

VK - Rosyjski odpowiednik Facebooka. Media społecznościowe.

Avito.ru - Rosyjski odpowiednik Craigslist. Różnorodne ogłoszenia internetowe (sprzedaż, oferty pracy, nieruchomości itp).

Wildberries - Rosyjski odpowiednik Allegro. Sprzedaż internetowa. Sklep do pewnego stopnia znany również w Polsce.

Kaspersky Labs - Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, znana głównie z antywirusa Kaspersky.

MCST - Rosyjski producent procesorów.

Do tego dochodzi jeszcze rosyjska branża gier. Część z Was pewnie grał nie raz choćby w jedną z rosyjskich gier. Weźmy choćby pod uwagę: Escape from Tarkov, War Thunder, Cut The Rope, IL-2 Sturmovik, King's Bounty, Men of War, Wings of Prey.

Rosyjski procesor

Rosja ma własne procesory, na przykład MCST Elbrus-16S, który ma 16 rdzeni po 2 GHz i moc obliczeniową od 750 GFlops do 1,5 TFlops. Są też inne - więcej na temat rosyjskich procesorów MCST Elbrus przeczytasz tutaj. Naturalnie stworzenie procesorów na poziomie firm Intel, AMD, nVidia czy Apple nie jest łatwe. Można wręcz przyjąć, że jest ekstremalnie trudne, ale na pewno nie jest całkowicie niemożliwe. Pierwsze układy na pewno będą dalekie od ideału, ale kolejne mogą (choć nie muszą) być lepsze. Każda generacja będzie krokiem do przodu, a przecież Rosja ma ogromny potencjał naukowy. Co prawda w znacznej mierze niedofinansowany, ale mimo wszystko potężny.

Rosyjski samochód elektryczny

Tutaj wiele pisać nie trzeba, bo w sumie nie ma o czym. Maleńki pojazd Zetta (Zero Emission Terra Transport Asset) ma być pierwszym rosyjskim samochodem elektrycznym. Kierowany ma być do singli żyjących w dużych miastach. Ma do niego dołączyć też znacznie większy, bardziej ekskluzywny i droższy pojazd Aurus Senat, napędzany ogniwem paliwowym (wodór). Ponoć produkcja ma wystartować już w 2024 roku. Problem dla nich może pojawić się wtedy, gdy sankcje gospodarcze odetną Rosję od procesorów oraz innej nowoczesnej elektroniki.

źródło: wikipedia.org, autor Alexander Migl, licencja CC BY-SA 4.0

To dopiero początek dyskusji

O rosyjskich technologiach można pisać długo. Kraj ma potężne ambicje związane z przestrzenią kosmiczną, eksploracją księżyca, misjami na Marsa oraz rozwojem konstelacji satelit, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Temat rosyjskich technologii jest ogromny i nie sposób go zamknąć w jednym, bardzo krótkim artykule.

Dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie. Czy Rosji należą się sankcje? A jeśli tak, to jakie? No i czy uważacie, że Rosja jest w stanie własnymi siłami poradzić sobie z brakami technologii zachodnich? Zachęcamy do dyskusji.