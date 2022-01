Udało Ci się zainstalować Linuxa? Zastanawiasz się, jakie kolejne kroki powinieneś wykonać, aby system działał sprawnie i jego obsługa nie sprawiała Ci żadnych problemów? Sprawdź 10 rzeczy, które warto zrobić po zainstalowaniu na swoim komputerze systemu Linux.

1. Aktualizacje i poprawki

Gdy konfigurujesz nowy system operacyjny, konieczne jest sprawdzenie dostępności aktualizacji oraz ich zainstalowanie. Dzięki temu na komputerze znajdą się najnowsze poprawki zabezpieczeń. Najnowsze systemy są dość łatwe do aktualizacji, dzięki menadżerowi aktualizacji. Wystarczy jedynie kliknąć ikonę tarczy w zasobniku systemowym i wywołać aktualizator.

Po otwarciu programu aktualizującego należy kliknąć przycisk odświeżania – sprawdzi on wówczas dostępność nowych aktualizacji. Po ich pojawieniu się wystarczy wybrać opcję zainstalowania i najnowsze pakiety pojawią się na komputerze.

2. Zainstaluj przydatne programy

Linux dostarczany jest z dużą ilością oprogramowania, jednak nie ma wszystkiego. Dobrym pomysłem jest zatem zainstalowanie dodatkowych programów wedle swoich potrzeb. Aby tego dokonać wystarczy wybrać menadżer oprogramowania, który znajduje się w menu.

W tym narzędziu wystarczy przewinąć w dół do opcji “Kategorie” i wybrać tę, którą chcesz przeglądać. Po wybraniu potrzebnego programu wystarczy tylko kliknąć “Zainstaluj”. Warto na samym początku przyjrzeć się przydatnemu oprogramowaniu. Polecamy między innymi takie programy, jak:

Migawka,

Spotify,

Skype,

Dropbox,

Kazam,

Kdenlive.

3. Zapoznaj się z terminalem

Wielu użytkowników, którzy dopiero zaczynają przygodę z Linuxem, narzeka, że trzeba w nim korzystać z terminalu. Jest to jednak bardzo wygodne narzędzie, które po dobrym jego opanowaniu staje się lepsze niż klikanie myszką. Przede wszystkim szukając rozwiązań problemów z Linuxem na forach, najczęściej znajdziesz rozwiązania, które wymagają użycia konkretnych poleceń w terminalu. Jednak to nie wszystko.

Jest to przydatne narzędzie dla programistów, administratorów oraz zwykłych użytkowników. Staje się nieoceniony przy dodawaniu repozytoriów i aktualizacji oprogramowania. Wystarczy wpisanie kilku poleceń, aby cały proces znacznie przyspieszyć i otrzymać pełne informacje. Niektóre polecenia mogą różnić się od siebie w zależności od dystrybucji, dlatego najlepiej szukać w Internecie konkretnych instrukcji dla systemu.

4. Dostosuj pulpit i wygląd

Jedną z popularnych rzeczy, które warto zrobić po zainstalowaniu Linuxa jest dostosowanie pulpitu. Można zainstalować niestandardowe ikony, motywy pulpitu lub wskaźnik myszy. Dzięki temu Twój desktop będzie bez wątpienia wyglądać niepowtarzalnie.

Zależnie od dystrybycji (Ubuntu, Mint Cinnamon, lub Mint Mate), ustawienia te z reguły znajdziesz w kategorii „Preferencje”, lub sekcji „Ustawienia systemowe”.

5. Pamiętaj o kodekach multimedialnych

Warto pamiętać o tym korzystając z Linux Mint – nie jest bowiem dostarczany z zainstalowanymi zastrzeżonymi kodekami multimedialnymi z uwagi na kwestie prawne. W rezultacie, jeśli chcesz odtworzyć pliki MP3, musisz zainstalować określony pakiet (jeśli nie zrobiłeś tego podczas instalowania linuxa)

Aby uzyskać zastrzeżone kodeki multimediów, najlepiej skorzystać z Menedżera oprogramowania (wpisz codec lub kodeki) albo zainstalować je przy użyciu terminala. Po otwarciu okna wystarczy tylko wpisać następujące polecenie:

sudo apt install mint-meta-codecs

6. Zainstaluj przeglądarkę Chrome lub Chromium

Domyślnie w systemie Linux zainstalowany jest Firefox, jednak nie dla każdego użytkownika będzie to idealne rozwiązanie. Wiele osób zdecydowanie woli korzystać z Chromium lub Chrome (lub innych przeglądarek). Można je oczywiście zainstalować z Menedżera oprogramowania lub ręcznie, pobierając plik z domowej strony. Na przykład do instalacji Chrome można skorzystać z terminala i wpisać: sudo apt install chromium-browser

7. Oczyść i zoptymalizuj system

Warto zadbać o odpowiednią wydajność swojego systemu, dlatego dobrze jest pozbyć się niepotrzebnych pakietów ze swojego systemu. Wystarczy do tego pojedyncze polecenie: sudo apt autoremove

Usunie to niepotrzebne pliki i zwolni miejsce w systemie oraz odpowiednio go zoptymalizuje.

8. Utwórz kopię zapasową

Istotną kwestią podczas używania jakiegokolwiek systemu jest tworzenie kopii zapasowych ważnych plików. Umożliwia to między innymi Linux Mint, który kreuje punkty przywracania systemu za pomocą aplikacji Timeshift. Podczas instalowania tej dystrybucji warto je utworzyć w systemie. W razie różnych przypadkowych sytuacji można wówczas łatwo go przywrócić za pomocą Timeshift.

9. Włącz zaporę sieciową

Kolejną ważną kwestią jest skonfigurowanie zapory ogniowej. Jest to szczególnie istotne, gdy łączysz się z publicznym WiFi i chcesz mieć dodatkową warstwę zabezpieczenia. Jest to dosyć prosta operacja, bo w Linux Ubuntu lub Mint fabrycznie jest zainstalowany Ufw, czyli Uncomplicated Firewall. Wystarczy zatem jedynie wyszukać zapory ogniowej i w polu „Stan” przełączyć suwak, a w pozycji „Przychodzące” ustawić „Odmów”

10. Zacznij używać Redshift

Night Light to obowiązkowa funkcja w smartfonach oraz systemach operacyjnych. Filtruje niebieskie światło w nocy i dzięki temu pozytywnie wpływa na mniejsze zmęczenie wzroku. Linux Mint Cinnamon nie ma wbudowanej takiej funkcji, dlatego potrzebuje aplikacji Redshift. Jest on już domyślnie zainstalowany, więc jedyne, co musisz zrobić, to zainstalować odpowiedni aplet i skonfigurować według własnych preferencji. Wówczas automatycznie przełączy się po zachodzie słońca na „ciepłe” światło.

Aplet Redshift (lub QRedshift – zależnie od dystrybucji Mint) pobierzesz przez Menedżera oprogramowania lub przez narzędzie „Aplety”.

Podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami z rzeczy, które warto zrobić po zainstalowaniu Linuxa – szczególnie, że różne dystrybucje mogą wymagać innych kroków, lub ich funkcje znajdują się w innych miejsach niż opisaliśmy to powyżej.