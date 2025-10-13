Sztuczna inteligencja i topowa moc - Samsung Bespoke AI Jet Ultra to odkurzacz na wypasie

Samsung Bespoke AI Jet Ultra to topowy odkurzacz marki Samsung i jedno z najmocniejszych urządzeń na rynku. Sprzęt ma wszystko, by stać się najlepszym przyjacielem każdego domownika: olbrzymią moc, stację czyszczącą oraz zmyślną AI.

Samsung Bespoke AI Jet Ultra na wideo

Moc, funkcje, akcesoria: to stoi za Samsung Bespoke AI Jet Ultra

Samsung nie pozostawia złudzeń i komunikuje wprost: Bespoke AI Jet Ultra to najmocniejszy odkurzacz, chwalący się mocą ssącą sięgającą nawet do 400 W. Tak, to potężna maszyna, a moc idzie w parze z obrotami. Dokładnie z 148 tys. obrotów na minutę. Silnik Digital Inverter objęty jest 10-letnią gwarancją, więc jeśli ktoś szuka sprzętu na lata, to proszę bardzo. Nie dziękujcie.

Po lekturze specyfikacji można wyciągnąć wniosek, że Samsung Bespoke AI Jet Ultra nie boi się żadnych wyzwań i poradzi sobie ze wszystkim, co akurat będzie miało fantazję leżeć na podłodze, a na mocy się tu nie kończy, gdyż…

Kluczem do wydajności i skuteczności tego odkurzacza jest sztuczna inteligencja, a konkretnie tryb odkurzania AI 2.0. Zadaniem AI jest inteligentne i błyskawiczne dopasowanie trybu pracy do czyszczonej powierzchni. Szczególnie imponuje reakcja na dywanach z dłuższym włosiem, gdzie system sprawnie zwiększa moc ssania i obroty elektroszczotki.

Wisienką na torcie i jednym z kluczowych argumentów przemawiających za testowanym odkurzaczem jest automatyczna stacja czyszcząca dołączona do zestawu. Po skończonym sprzątaniu wystarczy odłożyć sprzęt na stację, która sama opróżni pojemnik na kurz – higienicznie i bez żadnego pyłku unoszącego się w powietrzu.

To ogromna zaleta, która sprawia, że jest opróżnianie pojemnika jest praktycznie bezobsługowe. Jasne, po pewnym czasie, a konkretnie co mniej więcej 3 miesiące, trzeba wymienić worek na kurz w stacji, ale umówmy się, że to znacznie wygodniejsze niż codzienne opróżnianie pojemnika w samym odkurzaczu. Zaznaczmy też, że stacja zatrzymuje nawet do 99,9999 proc. drobnego pyłu podczas opróżniania oraz ładuje urządzenie.

Jakość wykonania

Kilka słów o wykonaniu. Ujmę to krótko: dawno nie trzymałem w rękach sprzętu, który byłby tak efektywny i jednocześnie tak niepozorny. Samsung Bespoke AI Jet Ultra jest ładny, wpisuje się w styl producenta, a jego wygląd to efekt racjonalnych decyzji projektowych, a nie chęć bycia "gwiazdą wystawy" w muzeum sztuki użytkowej. Jest estetycznie, ale wszystko tu podyktowane jest praktycznością i za takie podejście należą się brawa.

Brawa należą się też za materiały. Plastiki są super wytrzymałe, przyjemne w dotyku i idealnie spasowane. Widać tu zwrot w kierunku jakości podyktowanej czystą praktycznością, o czym wspomniałem powyżej. Zaznaczę, że osobiście po prostu uwielbiam, kiedy projektanci stawiają na intuicyjność i trwałość, na praktyczność w każdym aspekcie, ponad krzykliwą stylistykę.

Jak działa tryb odkurzania AI 2.0 i dlaczego to prawdziwy smart odkurzacz?

Przejdźmy do AI: działa czy tylko ładnie wygląda? Choć termin "AI" w wielu przypadkach może budzić wątpliwości, w tym sprzęcie faktycznie ma przełożenie na jakość. Nie wnikałem w algorytmy, ale różnica między standardowym trybem a trybem AI, a konkretnie trybem odkurzania AI 2.0, jest łatwo zauważalna. Odkurzacz inteligentnie reaguje na dywany, wkręcając się na pełny performance, by na czystych panelach działać oszczędnie.

Dodajmy, że tryb odkurzania AI 2.0 rozpoznaje::

twardą podłogę,

dywan,

wykładzinę

poziom nachylenia powierzchni

rodzaj włosia dywanu lub wykładziny.

Pełna aktywacja "smart" funkcji wymaga sparowania z aplikacją SmartThings*, co daje m.in. automatyczne dostosowanie mocy. Nazewnictwo to pewnie znak czasów, ale najważniejsze jest, że funkcja ta spełnia swoje zadanie wzorowo.

Zaznaczmy jeszcze, że tryb odkurzania AI 2.0 przy użyciu elektroszczotki Active Dual dostosowuje moc ssącą podczas pracy na trybie średnim, a tym samym zapewnia dłuższy czas pracy obniżając moc baterii nawet o 14 proc. i zapewniając większą zwrotność urządzenia nawet o 6 proc. Podczas korzystania z elektroszczotki Slim LED AI oszczędzamy nawet 21 proc. baterii oraz zwiększamy żywotność urządzenia o aż 8 proc.

To trzeba wiedzieć

Skoro mamy już moc i stację czyszczącą, przyjrzyjmy się reszcie. W pudełku z Samsung Bespoke AI Jet Ultra dostajemy zestaw, który robi wrażenie, ale umówmy się, że nie tylko zawartość pudełka sobie wypunktujemy:

Baterie i czas pracy: czas pracy sięga nawet 100 minut na jednym ładowaniu (realnie spokojnie ponad godzinę, a im mniej “zasierściona” podłoga, tym odkurzacz podziała dłużej), a w zestawie znajdziemy dwie baterie – większą oraz mniejszą. Ta większa, wiadomo, świetnie sprawdza się podczas domowego odkurzania, zaś ta mniejsza, która pozwala na odkurzanie nawet do 60 minut, jest idealna do samochodu, kiedy stawiamy na większą mobilność.

Filtracja: o czyste powietrze dba 5-stopniowa filtracja z filtrem HEPA, ale dodajmy, że dzięki stacji czyszczącej czyszczenie odkurzacza odbywa się w obiegu zamkniętym. Innymi słowy, tu nawet drobinka kurzu nie ucieknie z pojemnika.

Elektoszczotka Active Dual: uniwersalna szczotka do dywanów i twardych podłóg. Łączy miękki wałek (do kurzu) z nylonowym włosiem (do sierści). Posiada oświetlenie LED i tryb AI, który automatycznie reguluje moc ssącą, ale nie tylko. Tryb AI 2.0 automatycznie dopasowuje moc ssącą (o czym wspomniałem) oraz prędkość obrotów elektroszczotki. W praktyce to szczotka w zasadzie do wszystkiego, której używa się najczęściej.

Elektroszczotka Slim LED AI: węższa, dedykowana do podłóg twardych, również z LED i wsparciem dla AI. Tą szczotką super wygodnie się manewruje, choć i większa Active Dual jest pod tym względem świetna.

Elektroszczotka Pet Tool+: mini elektroszczotka stworzona do walki z sierścią zwierząt (także tą „atmosferyczną”, lekką jak piórko pochodzenia króliczego). Gumowy wałek ze specjalną płytką przecina sierść, zapobiegając jej plątaniu. Genialna szczotka, kiedy tylko wpadnie się na pomysł posprzątania kanapy czy fotela.

Aspekty “smart”: odkurzacz wspiera łączność Wi-Fi i SmartThings, co pozwala na wyświetlanie np. powiadomień o połączeniach na jego ekranie – miły, choć opcjonalny dodatek.

Skuteczność: czy Samsung Bespoke AI Jet Ultra dowozi?

Samsung Bespoke AI Jet Ultra to jeden z najlepszych i najskuteczniejszych odkurzaczy, jakie trafiły do mnie na testy. Skuteczność zasysania zanieczyszczeń jest absolutna: urządzenie z łatwością radzi sobie z kurzem, piachem, sierścią i błotem wniesionym pod butami – zarówno na twardych podłogach, jak i na dywanach. Przy sprzątaniu w mieszkaniu, bez operatora i bez kamer, podczas śmigania po dywanach wiecznie wzbogaconych psią sierścią, sprzęt nawet się nie zmęczył. Podsumuję to tak, biorąc pod uwagę wydajność sprzątania, nawet wysoka cena przestaje być w mojej opinii potencjalną wadą.

Jedynym aspektem, do którego można się przyczepić, jeśli człowiek się bardzo uprze, jest rozmiar elektroszczotek. Są one dość wąskie, co wydłuża czas sprzątania dużych powierzchni – węższą elektroszczotką trzeba śmignąć po podłodze więcej razy niż szerszą. Z drugiej strony ta mniejsza szerokość przekłada się na fantastyczną zwrotność i łatwość manewrowania pod meblami.

Warto postawić na flagowca Samsung Bespoke AI Jet Ultra?

Pytanie jest proste: czy warto? Zdecydowanie tak. Ten odkurzacz pionowy to połączenie bezkompromisowej skuteczności, topowej jakości wykonania i wzorowej wygody obsługi z dodatkiem pewnej konstrukcyjnej prostoty, która w sprzęcie premium często ustępuje miejsca niepotrzebnym fajerwerkom. Mimo że cena jest wysoka, pamiętajmy o perspektywie: zakup sprzętu, który będzie niezawodny i skuteczny przez kilka lat, to racjonalna inwestycja. Bez wątpienia, Samsung Bespoke AI Jet Ultra to fenomenalny, świetnie przemyślany sprzęt, który bez wahania stawiam w ścisłej czołówce najlepszych odkurzaczy na rynku.

Warto kupić, jeżeli

Jeśli ktoś szuka absolutnie topowego odkurzacza, a do tego zależy mu na tym, by nawet podczas czyszczenia urządzenia ani pół drobinki kurzu nie opadło na podłogę, to Samsung Bespoke AI Jet Ultra może być urządzeniem, które spełni 101 proc. potrzeb tego kogoś.

Nie warto kupować, jeżeli

Jedyną potencjalną wadą tego odkurzacza jest cena - jeśli ktoś tak uważa, to nie będę tego kogoś przekonywał, że jest inaczej.

* Dostępne na urządzeniach z Android (wersja 11 lub wyższa) i iOS (wersja 15 lub wyższa). Konieczne połączenie z siecią Wi-Fi i konto Samsung. Dotyczy wybranych urządzeń.