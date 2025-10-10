Upiekłem sernik dzięki piekarnikowi Amica z systemem ThermoControl
Piekarniki

Upiekłem sernik dzięki piekarnikowi Amica z systemem ThermoControl

przeczytasz w 3 min.
Przemysław Jankowski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

System ThermoControl w piekarniku Amica, który było mi dane testować, odpowiada za utrzymanie stabilnej temperatury w komorze piekarnika. W teorii brzmi nieźle, a w praktyce?

Uwaga, upiekłem sernik. Tak. Chłop, którego skill piekarniczo-cukierniczy kończy się na brownie z airfryera, upiekł sernik wiedeński. Taki mięciutki w środku, słodki, puszysty i z chrupiącą skórką. Nie kłamię, nie zmyślam, sernik wyszedł dobry, a jak na pierwszy raz, jak na pierwszą przygodę z pieczeniem – wręcz wybitny. Ciekawe tylko, ile w tym mojej zasługi, bo coś mi mówi, że całą robotę zrobił tu piekarnik Amica z systemem ThermoControl.

Test piekarnika i przygotowywanie sernika na wideo

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Piekarnik upiekł sernik czy ja upiekłem?

Zaznaczmy, że nie jestem wybitnie skromną jednostką. Wiem, co potrafię i wiem, czego nie umiem. Wiem, że naprawdę dobrze gotuję. Wiem też, że wspomniane brownie z airfryera to mój max, bo kiedyś próbowałem w domu zrobić bananowy chlebek i… Nie wspominajmy o tym.

Mając powyższe na względzie, gdybym wiedział, że moje umiejętności miały jakieś znaczenie w całym procesie przygotowywania sernika – poza mieszaniem składników, bo tego akurat piekarnik za mnie nie zrobił – to bym o tym wspomniał. Rzeczywistość pokazała, że były one mocno drugorzędne. Ot wymieszałem wszystko ze sobą, nagrzałem piekarnik, a po godzinie z hakiem wyciągnąłem sernik. I tyle. Za to, jak ciasto wyrosło, jak było pięknie zarumienione na górze i mięciutkie w środku – za to wszystko słowa uznania należą się testowanemu piekarnikowi.

Amica

System ThermoControl to jest coś!

Na ile było mi dane poznać testowany piekarnik – bawiłem się nim dosłownie cały roboczy dzień (siedzibę marki Amica opuszczaliśmy o 16:00) – na tyle stwierdzam (aż chciałem napisać - “oświadcza się”), że to bardzo solidny sprzęt. O wszystkich funkcjach, wygodzie użytkowania, przyjemności z bezpokrętłowej obsługi wspominam w filmie, który znajdziecie podlinkowany powyżej oraz w pełnym pisemnym teście. Tu wrzucę jedynie kilka słów o sztandarowej funkcji, o systemie właściwie, który stoi za przewidywalnością testowanego piekarnika. O autorskim ThermoControl.

Producent chwali się ThermoControl wszem i wobec, i muszę przyznać, że dziś doskonale już wiem, że jest się czym chwalić. Dlaczego? Ano dlatego, że technologia ThermoControl to swoista gwarancja precyzji: system na bieżąco monitoruje warunki w komorze i aktywnie reguluje grzanie. Ta stabilność temperaturowa jest kluczowa dla jakości, bo eliminuje problem nierównomiernego rozkładu ciepła. Innymi słowy, mamy tu idealne rezultaty bez obawy o niedopieczony spód albo niedopieczoną górę.

Przyznaję, że trochę myślałem na początku testów, że ThermoControl to taki lepszy termoobieg. I, no tak. To jest termoobieg na miarę XXI wieku – bystry i na bieżąco mierzący temperaturę w komorze, dbający o to, by wszędzie było te 150°C, a nie na górze 134°C, a na dole 155°C. Wiecie, sernik to nie jest najprostsze ciasto na świecie. Potrafi być problematyczne, zwłaszcza dla nowicjuszy, oraz turbo trudne, jak np. w przypadku sernika japońskiego. Ja zmierzyłem się z sernikiem wiedeńskim, który wyszedł doskonale dopieczony, nie przesuszony, nie niedopieczony, taki w punkt – do czego przyczynił się system ThermoControl.

Sernik

Kilka słów o piekarniku?

Nie będę spoilerował i zainteresowanych zaproszę faktycznie do wideo lub do pełnego materiału, ale przypomnę najważniejsze funkcje, którymi piekarnik Amica z systemem ThermoControl może i powinien się chwalić. Tak, abyśmy wiedzieli, o jakim urządzeniu mowa i aby zainteresować wszystkich pełnym testem.

Piekarnik ma termosondę, czyli niezbędne narzędzie dla każdego, kto piecze mięsa – pozwala na precyzyjny pomiar wewnętrznej temperatury potrawy, eliminując ryzyko jej przesuszenia. Równie imponujące jest szybkie nagrzewanie – piekarnik osiąga 150°C w zaledwie 3 minuty. Do tego dochodzi miły dla oka wyświetlacz LED z 19 gotowymi programami.

Amica

A co z czyszczeniem? Genialna pyroliza! Urządzenie nagrzewa się do 480°C, wypalając tłuszcz i wszelkie zabrudzenia. Jako bonus mamy też SmellCatalyst, czyli katalizator zapachu, który neutralizuje nieprzyjemne aromaty.

Od strony technicznej, model oferuje maksymalną temperaturę 280°C i 11 funkcji. Jego moc to 2100W, a w trybie super grill sięga 2400W. Wewnątrz znajdziemy wygodne teleskopowe prowadnice, górne halogenowe oświetlenie oraz dwie blachy.

A! No i SoftSteam! Prawie zapomniałem. To funkcja, która pozwala na dodanie pary wodnej do pieczenia, co dba o puszystość ciast czy choćby chrupiącą skórkę w domowym chlebie.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login