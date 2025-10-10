Upiekłem sernik dzięki piekarnikowi Amica z systemem ThermoControl

System ThermoControl w piekarniku Amica, który było mi dane testować, odpowiada za utrzymanie stabilnej temperatury w komorze piekarnika. W teorii brzmi nieźle, a w praktyce?

Uwaga, upiekłem sernik. Tak. Chłop, którego skill piekarniczo-cukierniczy kończy się na brownie z airfryera, upiekł sernik wiedeński. Taki mięciutki w środku, słodki, puszysty i z chrupiącą skórką. Nie kłamię, nie zmyślam, sernik wyszedł dobry, a jak na pierwszy raz, jak na pierwszą przygodę z pieczeniem – wręcz wybitny. Ciekawe tylko, ile w tym mojej zasługi, bo coś mi mówi, że całą robotę zrobił tu piekarnik Amica z systemem ThermoControl.

Test piekarnika i przygotowywanie sernika na wideo

Piekarnik upiekł sernik czy ja upiekłem?

Zaznaczmy, że nie jestem wybitnie skromną jednostką. Wiem, co potrafię i wiem, czego nie umiem. Wiem, że naprawdę dobrze gotuję. Wiem też, że wspomniane brownie z airfryera to mój max, bo kiedyś próbowałem w domu zrobić bananowy chlebek i… Nie wspominajmy o tym.

Mając powyższe na względzie, gdybym wiedział, że moje umiejętności miały jakieś znaczenie w całym procesie przygotowywania sernika – poza mieszaniem składników, bo tego akurat piekarnik za mnie nie zrobił – to bym o tym wspomniał. Rzeczywistość pokazała, że były one mocno drugorzędne. Ot wymieszałem wszystko ze sobą, nagrzałem piekarnik, a po godzinie z hakiem wyciągnąłem sernik. I tyle. Za to, jak ciasto wyrosło, jak było pięknie zarumienione na górze i mięciutkie w środku – za to wszystko słowa uznania należą się testowanemu piekarnikowi.

System ThermoControl to jest coś!

Na ile było mi dane poznać testowany piekarnik – bawiłem się nim dosłownie cały roboczy dzień (siedzibę marki Amica opuszczaliśmy o 16:00) – na tyle stwierdzam (aż chciałem napisać - “oświadcza się”), że to bardzo solidny sprzęt. O wszystkich funkcjach, wygodzie użytkowania, przyjemności z bezpokrętłowej obsługi wspominam w filmie, który znajdziecie podlinkowany powyżej oraz w pełnym pisemnym teście. Tu wrzucę jedynie kilka słów o sztandarowej funkcji, o systemie właściwie, który stoi za przewidywalnością testowanego piekarnika. O autorskim ThermoControl.

Producent chwali się ThermoControl wszem i wobec, i muszę przyznać, że dziś doskonale już wiem, że jest się czym chwalić. Dlaczego? Ano dlatego, że technologia ThermoControl to swoista gwarancja precyzji: system na bieżąco monitoruje warunki w komorze i aktywnie reguluje grzanie. Ta stabilność temperaturowa jest kluczowa dla jakości, bo eliminuje problem nierównomiernego rozkładu ciepła. Innymi słowy, mamy tu idealne rezultaty bez obawy o niedopieczony spód albo niedopieczoną górę.

Przyznaję, że trochę myślałem na początku testów, że ThermoControl to taki lepszy termoobieg. I, no tak. To jest termoobieg na miarę XXI wieku – bystry i na bieżąco mierzący temperaturę w komorze, dbający o to, by wszędzie było te 150°C, a nie na górze 134°C, a na dole 155°C. Wiecie, sernik to nie jest najprostsze ciasto na świecie. Potrafi być problematyczne, zwłaszcza dla nowicjuszy, oraz turbo trudne, jak np. w przypadku sernika japońskiego. Ja zmierzyłem się z sernikiem wiedeńskim, który wyszedł doskonale dopieczony, nie przesuszony, nie niedopieczony, taki w punkt – do czego przyczynił się system ThermoControl.

Kilka słów o piekarniku?

Nie będę spoilerował i zainteresowanych zaproszę faktycznie do wideo lub do pełnego materiału, ale przypomnę najważniejsze funkcje, którymi piekarnik Amica z systemem ThermoControl może i powinien się chwalić. Tak, abyśmy wiedzieli, o jakim urządzeniu mowa i aby zainteresować wszystkich pełnym testem.

Piekarnik ma termosondę, czyli niezbędne narzędzie dla każdego, kto piecze mięsa – pozwala na precyzyjny pomiar wewnętrznej temperatury potrawy, eliminując ryzyko jej przesuszenia. Równie imponujące jest szybkie nagrzewanie – piekarnik osiąga 150°C w zaledwie 3 minuty. Do tego dochodzi miły dla oka wyświetlacz LED z 19 gotowymi programami.

A co z czyszczeniem? Genialna pyroliza! Urządzenie nagrzewa się do 480°C, wypalając tłuszcz i wszelkie zabrudzenia. Jako bonus mamy też SmellCatalyst, czyli katalizator zapachu, który neutralizuje nieprzyjemne aromaty.

Od strony technicznej, model oferuje maksymalną temperaturę 280°C i 11 funkcji. Jego moc to 2100W, a w trybie super grill sięga 2400W. Wewnątrz znajdziemy wygodne teleskopowe prowadnice, górne halogenowe oświetlenie oraz dwie blachy.

A! No i SoftSteam! Prawie zapomniałem. To funkcja, która pozwala na dodanie pary wodnej do pieczenia, co dba o puszystość ciast czy choćby chrupiącą skórkę w domowym chlebie.