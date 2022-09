Teoretycznie zmian nie ma dużo, ale jednak obraz wygląda zupełnie inaczej i obiektywnie lepiej. Co takiego zatem oferuje nowy Samsung QN900B, czego nie uświadczymy w starszych (i tańszych) Samsungach QN900A lub dowolnej innej konkurencji segmentu 8K? To jasne!

Samsung QN900B korzysta z połączenia podświetlenia mini LED z techniką kropek kwantowych – analogicznie jak model QN900A. Tak samo oferuje również natywnie rozdzielczość 8K, ze skalowaniem do niej treści w niższych rozdzielczościach.

Najnowsza linia Excellence 8K posiada identyczne podświetlenie mini LED (z tą samą liczbą diod i stref wygaszania), co model 2021 – różni się za to AI odpowiedzialne za przetwarzanie obrazu i sterowanie podświetleniem – to krytyczna różnica. To prawdopodobnie najlepszy telewizor do odtwarzania treści HDR.

QN900B jest jeszcze lepszym, żeby nie powiedzieć najlepszym, telewizorem dla graczy. Teraz nie potrzeba nawet konsoli, aby z pomocą tego telewizora ogrywać najnowsze tytuły w wyższej niż na konsolach jakości (GeForce Now) – wystarczy sam bezprzewodowy pad.

Samsung (jako pierwszy na świecie producent telewizorów) uzyskał certyfikat kalibracji Pantone - zarówno dla ogólnej palety 2030 kolorów, jak i dodatkowych 110 tonacji dla odcieni skóry. Oznacza to, że QN900B bez dodatkowych kalibracji wyświetla obraz nie gorszy niż rzeczywistość.

System Samsung Tizen 6.5 nadal budzi kontrowersje w kwestii wygody użytkowania, jednak pod względem funkcjonalności oraz wydajności to nadal pierwsza liga. Dodatkowo zyskuje, jeżeli w domu korzystamy z innych urządzeń kompatybilnych z Samsung Smart Things.

4,8/5

Rok 2022 w kategorii telewizorów z pewnością jest niezwykle udany dla Samsunga, podobnie jak rok 2021, w którym to zadebiutowały telewizory z serii Neo QLED. Problem w tym, że w tym roku znacznie więcej zamieszania wywołały nowe panele Samsung OLED (QD-OLED), co zresztą dobrze oddaje nasza recenzja modelu Samsung OLED S95B. Czy w takim układzie następca testowanego rok wcześniej flagowego modelu Samsung QN900A nadal zasługuje na miano „najlepszego telewizora od Samsunga”? Zasadniczo tak, choć nie jest to takie proste…



Takie backupowanie ustawień telewizora to spore ułatwienie dla recenzentów, ale zwykły użytkownik też z pewnością nie będzie narzekać.

Samsung Neo QLED QN900B to jeszcze zgrabniejszy design

Zacznijmy od rzeczy obiektywnie prostych do stwierdzenia – jak właśnie to, że Samsung w tegorocznej odsłonie Excellence Line jeszcze bardziej poprawił ich prezencję. Telewizor nadal otrzymujemy w bardzo skromnym kartonie, którego zamiast wyrzucać możemy przerobić na przydatne obiekty (w tym domek dla kota) – to akurat nic nowego, ale cieszy konsekwencja w tym eco-friendly temacie. Podobnie wygląda również podstawka, czyli ważący 8 kg kawał metalu o zaskakująco małych rozmiarach jak na tak duży telewizor.



Zeszłoroczny model bok miał wykonany w kropki, a jak wiadomo, to właśnie ukośne paski odchudzają.

Sam panel chudszy nie jest i telewizor powieszony na ścianie ma 15 mm głębokości. Tak spektakularny wyniki możliwy jest do osiągnięcia dzięki zastosowaniu opatentowanego przez Samsunga rozwiązania One Connect. Mowa tu oczywiście o zewnętrznej skrzynce, w której skrywa się cała elektronika i moduł zasilania panelu, a do samego panelu przesyłany jest już tylko obraz i dźwięk bardzo dyskretnym pojedynczym kablem. To właśnie ten box znacznie udało się w tym roku odchudzić (czego z jakiegoś powodu nie zauważyliśmy przy recenzji QN95B).



Gdy używamy telewizora na fabrycznej podstawie, to moduł One Connect można (powinno się) zamontować na plecach nogi urządzenia – to całkiem praktyczne.

Samsung QN900B oferuje nowoczesne złącza – przynajmniej część z nich…

Skoro już przy One Connect jesteśmy, to omówimy od razu dostępne w testowanym telewizorze złącza. Oto, co jest dostępne w tegorocznej odsłonie Samsung Excellence Line 8K:

4x HDMI 2.1 (48 Gbps, 4K @ 120 Hz) – w tym jedno z eARC;

3x USB 2.0 (2x 2,5 W, 1x 5 W);

1x RJ45 (1 GbE);

1x złącze optyczne (S/PDiF);

1x Common Interface (CI+);

1x złącze antenowe analogowe (żeńskie);

2x złącza antenowe cyfrowe (Sub + Main) typu F.

O ile cieszy, że wszystkie porty to pełnoprawne HDMI 2.1, zatem każde zaoferuje 8K przy 60 Hz z aktywnym HDR, tak ubolewamy, że w tak prestiżowym telewizorze nie ma portów USB 3.0 – dosłownie część materiałów 8K, podpiętych przez USB, nie byliśmy w stanie z tego powodu płynnie odtwarzać…



Po podłączeniu wszystkiego, kable ukrywamy pod plastikową maskownicą.

Anteny analogowe są naturalnie zgodne z najnowszym standardem DVB-T2, kodowanym z użyciem H.265 HVEC. Poza gigabitowym połączeniem przewodowym, w tym roku dostajemy ponownie łączność bezprzewodową w standardzie Wi-Fi 6 (oraz BT 5.2). Telewizor jest też zgodny z Apple AirPlay 2.



W zestawie otrzymujemy dwa przewody One Connect - krótki, jak na zdjęciu, i długi na 3 metry w srebrzyście białej gumie do wykorzystania przy montażu na ścianie.

W modelu QN900B znacznie poprawiło się brzmienie wbudowanych głośników

Na plecach Samsunga QN900B (wykonanych z bardzo chropowatego plastiku - radzimy go niczym nie wycierać…) znajdziemy, podobnie jak w poprzednim modelu, zestaw 4 membran, z czego (ponownie) odnosimy wrażenie, że co najmniej połowa jest pasywna (co zrozumiałe przy tak małej objętości akustycznej, jaką dało się w tej obudowie wygospodarować). Nie da się jednak mu odmówić bardzo stylowego wyglądu - telewizor można wręcz z dumą umieścić tyłem do okna.



Dodatkowe, choć nieco mniejsze, głośniki umieszczono na górze i po bokach telewizora.

Obsługiwany format dźwięku to 6.2.4, co potwierdza nasze obserwacje – głośniki niskotonowe są dwa – po jednym na stronę (to te czarne kółka z tyłu), a do tego mamy sześć głośników odpowiadających za budowanie sceny przedniej i aż cztery za kanały sufitowe (dźwięk odbity). Co ciekawe, Samsung coś tutaj mocniej namieszał, gdyż tegoroczny model gra znacznie lepiej niż jego poprzednik. Nadal nie jest to dźwięk, jaki byśmy do tej klasy telewizora polecili, ale przynajmniej do słuchania animacji lub zwykłych wiadomości nie potrzeba aktywować wzmacniacza/soundabara.



Również odświeżony w tym roku Soundbar Samsung Q990B idealnie się uzupełnia z telewizorem QN900B – zarówno jakością, jak i wyglądem.

To, czym jednak Samsung od dosyć już dawna wyróżnia się na tle konkurencji, to możliwość łączenia wbudowanych w telewizor głośników z ich soundbarami, tak aby znacznie rozszerzyć scenę przednią. Zwłaszcza gdy aktywujemy dźwięk dopasowujący i skorzystamy z funkcji OTS (dźwięk śledzący obiekty) – tak precyzyjnego pozycjonowania dźwięku w filmach nie oferuje żaden inny duet telewizora i soundbara! Dodatkowo w tym roku telewizory Samsung, włącznie z QN900B, doczekały się wsparcia dla Dolby Atmos.



Telewizor Samsung QN900B w zestawie z belką Samsung Q990B potrafią zapewnić iście kinowe doznania.

Sterowanie plastikowym pilotem – tu oczekiwaliśmy więcej

W przeciwieństwie do flagowego modelu sprzed 3 lat (testowanego przez nas Q800T), Samsung już drugi rok z rzędu swoją linię Excellence Line wyposaża w tego samego pilota, co w telewizorach z ceną o rząd wielkości niższą… Oczywiście – to nadal jeden z najlepszych obecnie pilotów do telewizorów, np. za sprawą wbudowanej baterii ładowanej światłem, falami radiowymi (Wi-Fi) i w ostateczności kablem USB. Ale niesmak używania takiego raczej średniej jakości plastiku w tej klasy sprzęcie pozostaje na dosyć długo – zwyczajnie w tej cenie mamy już wyższe oczekiwania.



Na pilocie zawitał w tym roku nowy przycisk – Disney+. Niestety nadal żaden z przycisków nie umożliwia personalizacji.

Sterować telewizorem Samsung QN900B możemy również za pomocą głosu. Przemawiać możemy do przyjacielskiego asystenta Samsung Bixby, mniej przyjaznej Alexy od Amazon i staruszka, jakim jest asystent Google. Jeżeli te wszystkie metody zawiodą, to pozostaje użyć telefonu, aby z poziomu aplikacji Smart Things sterować wszystkimi funkcjami telewizora. Awaryjnie mamy jeszcze przycisk pod ekranem, ale ten jest toporny w użytkowaniu oraz nie zda się na wiele w aplikacjach.



Awaryjny pilot zawsze w kieszeni :)

System Tizen 6.5 da się lubić

Tegoroczna odsłona systemu Samsung Tizen od samego początku zmaga się z mało przychylnymi opiniami. W naszym odczuciu jest to ostatecznie krok w dobrą stronę, tylko że krok wykonany w możliwą do ominięcia (metaforyczną) kałużę… Interfejs faktycznie teraz daje więcej możliwości, ale jednocześnie stał się bardziej skomplikowany w użytkowaniu – zwyczajnie wymaga doszlifowania, które mamy nadzieję ujrzeć w wersji 7.0.



Przycisk Home zawsze wyrzuci nas z aplikacji – do szybkiej zmiany ustawień teraz trzeba używać „zębatki”.

Na ten moment można odnieść wrażenie, że wszystko wymaga jednego kroku za dużo, zwłaszcza tak prozaiczna czynność, jak przełączanie źródła – o ile telewizor automatycznie wykryje uruchomianą konsolę, tak powrót z niej na podpięty odtwarzacz BluRay albo komputer jest dosyć uciążliwe. Irytuje również (wymuszone zapewne przez UE) domyślne aktywowanie różnych funkcji oszczędzania energii, w tym automatycznego obniżania jasności na podstawie jasności otoczenia – nie po to kupujemy telewizor zdolny wygenerować 3000 nit, aby potem go ograniczać! Dlatego też zalecamy konfigurację rozpocząć od tej pozycji w menu.



Menu ustawień pozostaje bez większych zmian od już bardzo dawna – to akurat zaleta.

Samych ustawień, jak zwykle, mamy bardzo dużo – włącznie z bardzo zaawansowanym menu kalibracji, które można całkowicie zignorować i skorzystać z funkcji kalibracji z użyciem telefonu! W tym modelu to faktycznie działa (o tym za chwilę nieco więcej), w przeciwieństwie do wcześniej testowanego S95B, w którym to odnieśliśmy wrażenie, że soft podmienia ustawienia aktualnego profilu na te przypisane do trybu Filmmaker.



Wystarczy przytrzymać telefon przy ekranie przez jakieś 30 s i wyśmienita fabryczna kalibracja jeszcze dodatkowo się poprawi!

Aplikacji, jak na Samsung Tizen przystało, mamy do wyboru multum. Z nowości należy uwzględnić dodany w tym roku X-Box, który to pozwala na granie na telewizorze w ramach subskrypcji Microsoft Game Pass w dowolne gry, bez podpinania konsoli (wystarczy sam pad). Jeszcze w tym roku telewizory sprzedawane w Polsce mają otrzymać aktualizację dodającą wsparcie również dla całego Samsung Game Hub – a do dopiero prawdziwy „game changer”!



Jeżeli jakieś VoD występuje w formie aplikacji na telewizory, to na pewno będzie dostępne na telewizorze Samsung :)

Zapytacie: dlaczego? Cóż, to już wynika z dużo wyższej jakości usługi, jaką jest sam GeForce Now – dostajemy nie tylko wyższy bitrate transmisji (zatem mniejszą kompresję obrazu), ale również same gry są uruchamiane w wyższych ustawieniach niż w przypadku Game Pass Ultimate. Jeżeli to połączymy z procesowaniem przez telewizor Samsunga obrazu w grach (z opcją wybrania „inteligentnego upscalingu” lub „niskich opóźnień”, które w tym przypadku realnie zbliżają się do granicy ludzkiej percepcji podczas korzystania z pada), to można się spodziewać sporego nadgryzienia konsolowego tortu, którym od lat zajada się Sony i Microsoft (a ostatnio też Nintendo).

Specyfikacja telewizora Samsung Neo QLED 8K Excellence Line QN900B

Przekątna: 65" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 7680x4320 px Powłoka: antyrefleksyjna Maksymalne odświeżanie: 120 Hz Obsługiwane kolory: 10 bit (1,07 mld) Jasność: 3000 nit;

14-bitowe sterowanie Podświetlenie: Lokalne mini LED;

Ultimate 8K Dimming Pro;

1344 strefy wygaszania Kontrast: natywnie 3000:1;

nieskończony z lokalnym podświetleniem Typ matrycy: Neo QLED 8K Regulacja ułożenia: brak Głośniki: Q-Symphony;

OTS Pro;

90 W RMS 6.2.4 Porty: 4x HDMI 2.1 (jedno z eACR);

3x antenowe (analogowe + 2x cyfrowe);

1x S/PDIF (optyczne);

3x USB 2.0 typu A;

1x RJ45 (Gigabit Ethernet);

1x port kart CI 1.4 Tuner TV: analogowy (NTCS/PAL/SECAM);

DVB-T/T2 (HEVC);

DVB-C;

DVB-S2;

HbbTV 2.0.2 HDR: HDR10;

HDR10+;

HLG;

HLG Photo;

Quantum HDR 3000 SmartTV: System Tizen 6.5;

Inteligentny procesor Neural Neo Quantum 8K;

Aplikacja Samsung Smart Things Obsługiwane

formaty audio: Dolby Digital Plus;

Dolby True HD;

Dolby Atmos;

MP3/AAC/WMA Pro;

FLAC/Apple Lossless/WAV Obsługiwane

formaty video: AVI/HEVC/MKV/WMV;

MP4/M4v/FLV;

3GPP/VRO/VOB/TS/PS Obsługiwane

formaty obrazu: JPEG/PNG/GIF;

HLG Photo;

MPO Kamera: brak Zakrzywnienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178 Podświetlenie RGB

(ambilight): brak Obsługa 3D: brak Indeks płynności: 5000 PQI Input lag: <10 ms (tryb gry) Pokrycie gamutów: 100% sRGB;

95% DCI-P3 Waga: 22,6 kg bez podstawki;

30,5 kg z podstawką;

41,3 kg z opakowaniem Wymiary

(sze. x wys. x gł.): 1433.1 x 819.9 x 15.2 mm bez podstawki;

1433.1 x 893.4 x 298.4 mm z podstawką;

1625 x 947 x 195 mm wymiar opakowania Standard VESA: tak, 400x300 W zestawie

dodatkowo: pilot z wbudowaną baterią;

podstawa (34 x 29,8 cm);

One Connect Pro;

2x przewód One Connect (krótki i długi) Komunikacja: LAN;

Wi-Fi (A/B/N/AC/AX);

Wi-Fi Direct;

DLNA;

Bluetooth 5.2;

AirPlay 2 Funkcje: Samsung Bixby/Amazon Alexa/Google Assistant;

wybrane aplikacje VOD;

tryb gry;

upłynniacz ruchu;

polecenia głosowe;

redukcja szumów;

sensor światła i dźwięku;

automatyczny tryb niskich opóźnień;

skalowanie do 8K;

tryb Ambient;

MultiView;

PC to TV (zdalny dostęp do PC) Kolor: czarny/aluminium Pobór energii: 0,5-390 W;

typowo ~289 W;

klasa 2021: G Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 19 990 zł

Samsung QN900B stawia na perfekcyjną kalibrację obrazu

Telewizor poddaliśmy oczywiście naszej procedurze testowej, która rozpoczyna się od sprawdzenia fabrycznych ustawień każdego telewizora. Po odpowiednim wygrzaniu (dosłownym…) panelu, przystąpiliśmy do pomiarów. Samsung w tegorocznej serii oferuje cztery profile obrazu dla urządzeń multimedialnych oraz VoD (każdy dodatkowo w odmianie „HDR”), dwa dodatkowe tryby dla podłączonego komputera oraz nadrzędny tryb gry – to nadal dosyć dużo profili, zwłaszcza że Film i Filmmaker niewiele się różnią i w przyszłości bylibyśmy za usunięciem tego pierwszego profilu.

Pomiar predefiniowanych profili obrazu

(SDR, okno 10%, bez pełnego ekranu)

Pomiar\Profil

(jasność w czasie pomiaru) Standard

100% Film

100% Dynamiczny

100% Filmmaker

100% Jasność maksymalna: 814 cd/m2 265 cd/m2 1313 cd/m2 269 cd/m2 Luminacja czerni: 0 cd/m2 0,008 cd/m2 0,018 cd/m2 0,021 cd/m2 Kontrast (FALD): nieskończony 34 000:1 72 000:1 13 000:1 Gamma: 2.00 2.30 1.24 2.28 Punkt bieli: 11 118 K 7550 K 12 273 K 7541 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 4.67 / 9.40 2.14 / 4.04 9.85 / 20.8 1.89 / 3.89 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 4.81 / 11.16 2.54 / 4.58 9.81 / 21.0 2.48 / 4.39 BT2020 ΔE*00

(średnia/maks.): 6.29 / 16.6 5.07 / 14.5 10.9 / 23.3 4.51 / 14.3

Pomiar predefiniowanych profili obrazu tryb PC

(SDR, okno 10%, bez pełnego ekranu)

Pomiar\Profil

(jasność w czasie pomiaru) Gra

100% Rozrywka

100% Graficzny

100% Jasność maksymalna: 1391 cd/m2 1218 cd/m2 338 cd/m2 Luminacja czerni: 0 cd/m2 0,024 cd/m2 0,023 cd/m2 Kontrast (FALD): nieskończony 51 000:1 14 000:1 Gamma: 1.82 1.51 2.15 Punkt bieli: 10 511 K 13 482 K 12 643 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 9.31 / 20.4 9.38 / 19.2 2.31 / 6.77 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 8.83 / 21.3 8.43 / 21.1 2.15 / 5.66 BT2020 ΔE*00

(średnia/maks.): 9.73 / 20.9 9.22 / 21.1 4.84 / 12.5

Bez zaskoczenia (dla tej klasy sprzętu) profil Filmmaker (oraz Film) oferują wzorowe odwzorowanie barw w obsługiwanych w pełni gamutach (sRGB oraz DCI-P3). Co ciekawe, profil standardowy również wypada całkiem dobrze, podobnie jak tryb graficzny po podłączeniu PC. Zawodzi jednak tryb „Gra”, który jako jedyny daje dostęp do panelu gracza, więc chcąc wykorzystać pełen potencjał telewizora właśnie w grach, jesteśmy na niego niejako skazani.



Wizualizacja pokrycia gamutów (od lewej) sRGB, DCI-P3 oraz BT.2020.

Telewizor jest w stanie odwzorować blisko 95% przestrzeni braw DCI-P3, choć realnie widać, że oferuje również znacznie więcej barw wykraczających (od dołu) poza ten gamut. Na tle nowego modelu S95B wyniki te są co najwyżej poprawne, bo 77% pokrycia najszerszej stosowanej w filmach przestrzeni BT.2020 nijak się ma do ponad 90% jej pokrycia w przypadku paneli Samsung OLED (QD-OLED). Nie ma się co czarować – mimo że seria Neo QLED oferuje praktycznie najlepsze kolory w kategorii telewizorów LCD, to jednak w bratobójczej bitwie z panelami QD-OLED musi uznać ich wyższość w kontekście kolorów.



Raporty z weryfikacji odwzorowania kolorów (po kalibracji telefonem) - od lewej kolejno sRGB, DCI-P3 oraz BT.2020.

Wykonanie kalibracji z pomocą telefonu pozwoliło jeszcze nieco bardziej podkręcić odwzorowanie barw, schodząc do absurdalnie dobrej średniej błędu poniżej 1.0 – to już poziom monitorów graficznych. Jednocześnie jednak, całkowicie subiektywnie, można odnieść wrażenie, że kolory (zwłaszcza skóry) w HDR są nieco zbyt ciepłe – na to jest prosta rada – nieco zmniejszyć jasność podświetlenia, gdyż to w testowanym modelu zwyczajnie wykracza poza skalę przyjętych norm, oferując niespotykaną wcześniej luminancję barw! To taki trochę paradoks, gdyż odwzorowanie w teście wychodzi praktycznie idealne, ale zwyczajnie ludzka skóra zwykle aż tak nie luminuje, jak ma to miejsce w treściach SDR na QN900B (w HDR wszystko jest idealnie).

Tak mocnego podświetlenia w telewizorze 8K jeszcze nie spotkaliśmy!

Tu płynnie możemy przejść do omówienia testów samego podświetlenia. To zasadniczo nie różni się (sprzętowo) od tego w modelu QN900A – mamy tyle samo, to jest 1344 (dla 65", model 75" ma ich blisko 2000), stref wygaszania podświetlenia mini LED. W tym roku podświetlenie jest jednak sterowane z 14-bitową precyzją (co daje 16 384 poziomy jasności diod!), zatem jeszcze więcej dostrzeżemy w ciemniejszych scenach. To jednak nic w porównaniu do tego, co w temacie pracy podświetlenia wnosi Shape Adaptive Light Control, czyli po naszemu: sterowanie podświetleniem, zależne od kształtu wyświetlanych obiektów.

Samsung obecnie zdaje się rywalizować sam ze sobą pod względem rozwoju technologii podświetlenia mini LED i robi to zaskakująco zaciekle!

Działanie tej funkcji mogliśmy już podziwiać przy okazji testów Samsung Neo QLED QN95B i trzeba Samsungowi oddać, że nie jest to tylko marketingowy bełkot – podświetlenie mini LED w telewizorze Samsung QN900B, sterowane przez procesor AI, jest obecnie wyraźnie szybsze, precyzyjniejsze i przy tym znacznie jaśniejsze przy typowych scenach. W naszej redakcji 100% ankietowanych podczas ślepego testu (przeprowadzonego w ciemności) uznało, że oglądany telewizor posiada panel OLED (lub co bardziej śmiali obstawiali nawet micro LED, ze względu na jasność wykraczającą poza możliwości dzisiejszych OLEDów).

Pomiar jasności SDR i HDR Samsung Neo QLED QN900B (65")

profil Filmmaker, więcej = lepiej

procent rozświetlonej

powierzchni ekranu SDR stabilne

(po 5 s) SDR chwilowe

(błysk 0,5s) HDR stabilne

(po 5 s) HDR chwilowe

(błysk 0,5s) syntetyczne 1%: 1345 nit 1410 nit 1735 nit 1793 nit syntetyczne 4%: 1403 nit 1430 nit 1690 nit 1724 nit syntetyczne 9%: 1415 nit 1445 nit 1601 nit 1645 nit syntetyczne 25%: 1101 nit 1125 nit 1120 nit 1185 nit syntetyczne 49%: 588 nit 601 nit 630 nit 640 nit syntetyczne 100%: 375 nit 376 nit 375 nit 381 nit scena z filmu (~7%): 977 nit 1590 nit

Pomyślicie sobie, że przecież to 1800 nitów to nie jest wcale rekordowa wartość – i ogólnie w kontekście telewizorów macie rację. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę, że jest to natywnie panel o rozdzielczości 8K, zatem siatka pikseli jest 4x bardziej gęsta, to już sytuacja nieco się zmienia. Ilość światła, jaką Samsung QN900B jest wstanie wypuścić na tak dużej powierzchni przy tak ogromnej rozdzielczości, jest szalenie imponująca! Są to oczywiście wyniki wyższe (o około 15%) od zeszłorocznego modelu, zatem postęp jest dosyć znaczny, choć dotyczy tylko tych mniejszych powierzchniowo sytuacji wykorzystania podświetlenia - jasność dla całkowicie białej planszy pozostała bez zmian.

Zakres jasności, w jakim operuje Samsung QN900B sprawia, że Dolby Vison niczego w kwestii jakości obrazu by nie wniósł

Maksymalna wartość, jaką udało się odnotować w trybie ”Dynamiczny HDR”, z ustawionym lokalnym wygaszaniem oraz kontrastem dynamicznym na „wysokie”, a także z podbitą gamma ST.2084 do maksymalnej wartości, to blisko 3482 nit dla pomiaru 4% rozmiaru okna! Naturalnie nie polecamy oglądania filmów przy takich ustawieniach, a co więcej, taki błysk był bardzo chwilowy, ale pokazuje to, jaki potencjał drzemie w tym modelu.



Delta C równomierności podświetlenia.

Samsung Shape Adaptive Light Control - jak to działa?

To, co zawsze jest bolączką telewizorów ze strefowym wygaszaniem (FALD), to równomierność pracy tychże stref. Tu wyniki będą się wahać pomiędzy różnymi egzemplarzami i nasz QN900B wypada dosyć poprawnie. Szara plansza nie pozwala gołym okiem wychwycić żadnych nierówności pracy podświetlenia, podobnie jak „prawie czarna”. Samsung nie daje możliwości wyłączenia lokalnego wygaszania (choć przynajmniej teraz można wymusić, aby diody nigdy całkiem nie gasły), zatem z jego specyfiką działania trzeba się mierzyć cały czas. Tutaj właśnie rewelacyjną robotę robi nowy system sterowania tymże podświetleniem, nazwany Shape Adaptive Light Control. Tak jak wcześniej pisaliśmy, odpowiada on za analizowanie tego, co jest na ekranie wyświetlane, aby lepiej dopasować pracę dostępnych stref.



Tutaj porównanie pracy podświetlenia w ekstremalnie dla niego trudnych warunkach (pasek jest mniejszy od typowej linii napisów pod filmem) pomiędzy QN900A (na górze) oraz QN900B (na dole).

Przykładowo, klasyczne podświetlenie FALD rozświetli w pełni daną strefę, jeżeli chociażby jeden piksel będzie tego wymagać. To sprawia, że efekt poświaty przy bardzo kontrastowych scenach jest bardzo wyraźny. Nowa technika Samsunga sprawia, że "AI" analizuje każdą klatkę i takie punkty styku odpowiednio przyciemnia w zależności od stopnia, w jakim dany kształt z nich korzysta. Dotyczy to również obiektów, które są mniejsze od samej strefy, na której się znajdują - np. gwiazdy na ciemnym tle dostaną nieco mniej podświetlenia, jeżeli większość strefy będzie zajmowana przez czarne tło. Sam system sterowania podświetleniem jest również nieco szybszy od poprzednika, ale nadal nie wypada najlepiej w syntetycznych testach (w porównaniu do OLED, bo na tle innych LCD to ścisła czołówka).

Film porównujący trzy tryby pracy podświetlenia Samsung QN900A:

Kamera znacznie lepiej rejestruje swiatło niż robi to ludzkie oko, ale w tym teście faktycznie efekt ogona komety widać gołym okiem.

Wysoka jasność + dobra powłoka antyrefleksyjna = idealny telewizor do seansów w dzień

Podobnie jak w modelu QN95B, tu również poprawiono nieco antyrefleksyjność samej powłoki ekranu. To w połączeniu z ponad 1000 nit jasności SDR sprawia, że nawet zwyczajna telewizja (w tym mecze!) są idealnie widoczne, nawet gdy prosto na ekran padają promienie słoneczne zza okna. W takich warunkach trudno o lepszy telewizor od nowych Neo QLED (do głowy przychodzi nam tylko równie nowy Samsung The Frame 2022).

Nawet bardzo mocne źródła światła (żółte żarówki) udaje się całkiem skutecznie rozproszyć, tak że są ledwie widoczne podczas seansów (powyżej tryb Filmmaker, 100% jasności).

Samsung QN900B podtrzymuje tradycje i wiedzie prym w kwestii szybkości paneli dla graczy

Testy szybkości matrycy wykazały niemal identyczne wyniki, jak w zeszłorocznym modelu, tj. średnio 8,6 ms dla wszystkich transformacji (4,1 ms dla 80% transformacji, czyli wykluczając te w ciemnych scenach, w których panele VA sobie zwykle nie radzą). To wystarczający czas, aby niemal idealnie wpasować się w okienko czasu, jakie daje 120 Hz odświeżania przy rozdzielczości 4K.



Cieszy brak powidoków oraz krystalicznie ostry obraz w ruchu.

Po aktywowaniu funkcji wstawiania czarnej klatki pomiędzy odświeżenia, obraz jest już niemal idealnie ostry w ruchu, a podświetlenia nadal mamy pod dostatkiem (800 nit!). Jeżeli do tego dołożymy zaledwie 6,4 ms opóźnienia przetwarzania sygnału (input lag) w trybie gry, to ponownie można mówić o najlepszym telewizorze 8K dla graczy. Przy okazji – opóźnienia po zmianie trybu wyświetlania z „Gra” na „Filmmaker” (dla wyższej jakości obrazu) wzrosły do zaledwie 14 ms (przy 120 Hz) – to rewelacyjny wynik, jako że większość konkurencji w takich ustawieniach generuje bliżej 50-70 ms opóźnienia.

Samsung QN900B to wyśmienity telewizor dla graczy, ale nie aż tak dobry jak Samsung S95B

Naturalnie mamy tu wsparcie zarówno dla konsolowego VRR, jak i PC-towych technik adaptacyjnego odświeżania FreeSync i G-Sync Compatible, choć dla tego drugiego tylko nieoficjalnie (ale problemów z jego działaniem nie odnotowaliśmy). Po podłączeniu do karty klasy RTX 3090 Ti dało się nawet przyjemnie pograć w Spider-Man Remasterd w 8K z pełnym Ray Tracingiem :)



Może i nie ma wielu filmów w 8K, ale każdą grę można odpalić w tej rozdzielczości - zakładając, że mamy odpowiednio mocny PC.

Samsung QN900B to łakoma bestia

Tak wysoka luminancja i rozdzielczość 8K niestety nie biorą się z powietrza. Zużycie energii testowanego modelu o przekątnej 65” zbliża się do tego, co pobierają panele OLED (z rozdzielczością 4K i 2x słabszym podświetleniem…). Zakładamy jednak, że wydając na telewizor 20 tysięcy złotych, raczej dodatkowe 20-30 zł na comiesięcznym rachunku za prąd różnicy nam nie robi.

Pomiar poboru energii przez 65-calowy Samsung QN900B [W]

mniej = lepiej

Czuwanie: 0,4 Czuwanie z aktywnym

nasłuchem (Bixbi): 2,5 Czuwanie w trybie Ambient

w ciemności: 126 Film SDR jasność 50%: 217 Film SDR jasność 100%: 291 Film HDR jasność 100%: 368

Subiektywne wrażenia recenzenta z użytkowania telewizora Samsung Neo QLED 8K Excellence Line QN900B Zanim przejdziemy do podsumowania, jeszcze kilka słów od samego recenzenta. Telewizor, poza testami, przez blisko 2 tygodnie używałem jako „domowy”. Za dnia dawał mnóstwo frajdy dzieciakom przy oglądaniu z każdego możliwego punktu w salonie przygód Biedronki (albo Żabki, już nie pamiętam), a w nocy, razem z oczekującym właśnie na testy zestawem Samsung Q990B, zamieniał salon w prawdziwą salę kinową.

65” może tu wyglądać niepozornie, ale niezależnie od rozmiaru pomieszczenia, daje zawsze tak samo dużo frajdy. Zakres jasności, jakim Samsung QN900B operuje, zupełnie podważa sens stosowania Dolby Vision (i w praktyce to nawet lepiej, że Samsung go nie oferuje). Przykładowo scena w 4. odcinku Rodu Smoka (HBO), w której główna bohaterka przemyka nocą przez miasto, powoduje dosłownie mrużenie oczu w chwilach, w których następują rozbłyski ognia. Dokładnie tak, jak nasze oczy by zareagowały na prawdziwy ogień. Jednocześnie nie tracimy żadnych detali w tych ciemnych scenach. Odświeżyłem sobie nawet słynną finalną bitwę w serialu Gra o Tron i okazało się, że faktycznie wystarczy mieć dobry telewizor, aby wszystko było dobrze widoczne ;) Na dziś mogę powiedzieć, że Samsung QN900B oferuje najlepszy obraz HDR, jaki było mi dane oglądać – przynajmniej spośród testowanych przeze mnie telewizorów.

Większe natężenie stref wygaszania (niż w przypadku Neo QLED 4K) w połączeniu z adaptacyjnym sterowaniem podświetlenia robi robotę w takich scenach. Telewizor zarówno w nocy, jak i za dnia oferuje idealny kontrast (nawet bardziej idealny niż w przypadku OLED, bo czerń jest tak samo czarna, ale maksymalna jasność jest tu znacznie wyższa), co sprawia, że obraz jawi się znacznie atrakcyjniej, choć nie aż tak, jak miało to miejsce w przypadku Samsunga S95B. Kolory są niesamowicie żywe, a trudne do odwzorowania na ekranie złoto wygląda dokładnie tak, jak powinno. Brakuje może nieco nasycenia czerwieni, którą pokazał nam QD-OLED, ale bez postawienia obu telewizorów obok siebie raczej bym tego nie zauważył.

Kolory są bardzo soczyste, ale nie aż tak, jak na QD-OLED... To, co w tym telewizorze najmniej do mnie przemawia, to rozdzielczość 8K, choć może to być kwestia rozmiaru. Przy 65” musiałem podchodzić bardzo blisko, aby faktycznie dostrzegać różnice w ostrości obrazu oraz ilości detali. Niemniej różnice są i QN900B oferuje lepszy, wyraźniejszy obraz od QN95B oraz innych telewizorów 4K. Samo skalowanie w tym modelu zdaje się również lepiej działać, w efekcie czego oglądanie treści natywnie w rozdzielczości poniżej 4K wygląda odczuwalnie lepiej na QN900B niż na natywnych telewizorach 4K. Nie jestem tylko pewien, czy jest to różnica warta aż takiej dopłaty.

Nie da się Samsungowi w tym modelu odmówić super designu oraz dbałości o detale. Ostatecznie muszę przyznać, że seria Samsung Excellence Line nadal trzyma poziom, jakim zachwyciła mnie już rok wcześniej - zwłaszcza że lubię czasami przed telewizorem pograć, a to zawsze była mocna strona telewizorów Samsung. Nie mogę się jednak doczekać aż do tej flagowej rodziny telewizorów zawita panel QD-OLED z rozdzielczością 8K - to dopiero będzie sztos!

Oglądanie nowych produkcji na Disney+ w jakości IMAX Enhanced to prawdziwa przyjemność.

Czy warto postawić na Samsung Neo QLED 8K Excellence Line QN900B?

Pora w końcu odnieść się do tytułu artykułu – dlaczego Samsung QN900B padł ofiarą swojej doskonałości? W naszym odczuciu koszt implementacji rozdzielczości 8K, zarówno w postaci redukcji jasności, jak i dosłownie kosztu w znaczeniu wyższej ceny, nie uzasadnia tego, co samo 8K wnosi do odbieranego obrazu (zwłaszcza w przypadku i tak bardzo drogiego modelu o przekątnej 65”). Mówimy tu bowiem o wydatku rzędu 20 tysięcy złotych!



Możliwe, że taki kontrast zaoferują kiedyś telewizory OLED – jeżeli uda się znacznie podbić ich jasność…

Owszem, jakość obrazu jest tu prima sort, tylko że aby ją uzyskać, jesteśmy zmuszeni do dopłacenia do samego 8K, którego braku raczej prędko byśmy nie odczuli. Niestety źródeł w 8K nadal nie przybywa zbyt wiele, VoD nawet o takiej jakości jeszcze nie myślą, a dostawcy Internetu budzą się z krzykiem, jak im się przyśni, że 8K w streamingu się spopularyzowało. Teoretycznie QN95B byłby tu odpowiedzią, ale sprawa nie jest taka prosta – jeżeli chcemy wszystko, co Samsung obecnie ma najlepsze w przypadku technologii LCD (abstrahując od 8K), to i tak trzeba wybrać właśnie QN900B.

Jedyną istotną wadą Samsunga QN900B jest jego cena – jeżeli ta nie jest dla nas problemem, to będzie to bardzo udany zakup

Nieco też może doskwierać fakt, że wybierając najdroższy model Samsunga, nie otrzymujemy aż tak dobrego pokrycia przestrzeni kolorów, jakie oferują 2x tańsze modele Samsung S95B (które niedawno zapowiedziano również w rozmiarze 77”!). Choć z drugiej strony, ich odwzorowanie fabryczne oraz to po wykonaniu zaawansowanej kalibracji, jest daleko lepsze na Neo QLED Excellence Line 8K. Gracze, o ile będą z QN900B bardzo zadowoleni, to jednak szczęśliwsi byliby wybierając również S95B (QD-OLED oferuje natychmiastowy czas reakcji pikseli). W tańszej serii S95B mniej również razi plastikowy pilot sterowania…



Bezgraniczny design, czyli nawet dolna ramka ma ledwie kilka milimetrów.

Ostatecznie trudno jest nam ten model ocenić. To solidne ulepszenie względem wyśmienitego zeszłorocznego QN900A, ale jednocześnie już nie wypada tak oszałamiająco ze względu na to, co oferują panele Samsung OLED, a także dostępne od niedawna w sprzedaży Samsung micro LED (choć tu cena jest przynajmniej rząd wielkości wyższa!). Miło jednak, że mimo galopującej inflacji, cena tego modelu pozostała z grubsza taka sama jak rok wcześniej, zatem różnica w cenie miedzy „zwykłymi telewizorami” a Excellence Line nieco się zmniejszyła. Telewizor stanowczo rekomendujemy osobom, które na pierwszym miejscu stawiają jakość HDR oraz szczegółowość obrazu – tutaj QN900B to bezsprzecznie świetny wybór.

Opinia o Samsung Neo QLED 8K Excellence Line QN900B [65"] Plusy perfekcyjny obraz w trybie Filmmaker,

certyfikat odwzorowania kolorów Pantone,

blisko 2000 nit jasności HDR w trybie Filmmaker (ponad 3000 w trybie dynamicznym),

subiektywnie większy kontrast niż w OLED (równie idealna czerń i znacznie wyższa jasność),

rozbudowany tryb gry, niskie opóźnienia i dobry czas reakcji pikseli,

granie w chmurze (z trybem niskich opóźnień lub upscalingu),

bardzo dobre skalowanie treści 4K (i słabszych) do 8K,

One Connect i One Remote,

Smarth Things (w tym obsługa przez aplikację),

poprawnie grające głośniki z opcją współpracy z soundbarem (QSymphony) i obsługą Dolby Atmos,

tryb Ambient,

wsparcie dla praktycznie każdego VoD,

piękna sylwetka i bezgraniczny design. Minusy Brak wsparcia dla DTS,

gorsze pokrycie kolorów niż tańszy S95B,

pod kątem większym niż 45° dobrze widoczne działanie stref wygaszania,

plastikowy, łatwo rysujący się pilot sterowania,

nieco przekombinowany smart TV.

Nasza ocena Samsung Neo QLED 8K Excellence Line QN900B w najwyższym segmencie telewizorów: 96% 4.8/5









Telewizor na czas testów dostarczył Samsung.