Testuję Galaxy S22 Ultra i porównuję jego aparat do iPhone 13. Czy warto kupić najnowszy smartfon Samsung? Czy jest dobry do gier i filmów? Jak długo działa na baterii? Czy nagrywa atrakcyjne filmy? Czy polecam go do mediów społecznościowych? Odpowiedź znajdziesz w tej recenzji.

ocena redakcji:









4,9/5

Samsung Galaxy S22 Ultra - recenzja

W sumie to nie stać mnie na niego, ale nie przeszkadza mi to w stwierdzeniu, że Samsung Galaxy S22 Ultra to najlepszy telefon z Androidem jaki można kupić. Ma w zasadzie tylko jedną istotną wadę, o której piszę w tej recenzji, ale poza tym daje absolutnie topowe wrażenia z użytkowania. Jego realnym konkurentem będzie dopiero iPhone 14 Pro, w drugiej połowie 2022 roku. Uważam, że branża smartfonów będzie miała w tym roku dwóch liderów: jeden od firmy Samsung, drugi od Apple.

Czy będą to najlepiej sprzedające się telefony na rynku? Na pewno nie, bo ludzie kupią znacznie więcej telefonów za 700 zł lub smartfonów za 1000 zł i nie ma w tym nic dziwnego. Jednak produkty Samsung i Apple przyciągają uwagę i po prostu kręcą wiele osób. Przyjrzyjmy się zatem bliżej pierwszemu z tych telefonów. Zapraszam do recenzji Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S22 Ultra to multimedialna bestia

Niech was nie zmyli ten spokojny wygląd. Galaxy S22 Ultra jest świetnym smartfonem dla youtubera, instagramera i tiktokera. To ultra szybki i wydajny kombajn multimedialny, wręcz stworzony do robienia zdjęć, nagrywania filmów, montażu wideo i korzystania z mediów społecznościowych. Idealny sprzęt dla kreatywnych.

Wiele przykładowych zdjęć z Galaxy S22 Ultra znajdziesz w dalszej części tej recenzji. Oto mała zachęta dla niecierpliwych:

Natomiast klasyczna, minimalistyczna stylistyka ma przyciągnąć osoby bardziej konserwatywne. Galaxy S22 Ultra wygląda jak telefon biznesowy, bo jest spadkobiercą dziedzictwa Galaxy Note. Ma bardziej kanciastą obudowę, wyposażony jest w aktywne piórko S Pen chowane we wnętrzu obudowy oraz zestaw funkcji, które dotychczas można było znaleźć głównie w serii Note.

Łączy klasyczny wygląd z najnowszą technologią i nowoczesnym podejściem do tworzenia filmów i zdjęć.

Dobrze wykonany i wodoodporny

Galaxy S22 Ultra ma ramę wykonaną ze stopu określanego jako Armor Alumunum, co w swobodnym tłumaczeniu można określić jako aluminium pancerne. Producent deklaruje, że ma ono o 40% wyższą odporność na zginanie i o 30% lepszą na zarysowania (mimo, że w całości pokryte jest powłoką lakierniczą).

Przód i tył zabezpieczony jest szkłem Gorilla Glass Victus+. Na pleckach powierzchnia jest matowa i nie widać na niej drobnych zarysowań, a widoczność smug od palców jest znacznie zredukowana. Telefon wygląda bardzo dobrze w każdej wersji kolorystycznej. Nawet zwykła, czarna jest robi świetne wrażenie.

Ponadto Galaxy S22 Ultra jest wodoodporny zgodnie ze standardem IP68. Wytrzyma całkowite zanurzenie w wodzie, przez pół godziny na głębokości 1,5 metra.

Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S22+ Samsung Galaxy S22 Ultra Wyświetlacz 6,1 cala, AMOLED 10-120 Hz

1080 x 2340 px,

1300 nit (maks) 6,6 cala, AMOLED 10-120 Hz

1080 x 2340 px,

1750 nit (maks) 6,8 cala, AMOLED 1-120 Hz

1440 x 3088 px,

1750 nit (maks) Procesor Samsung Exynos 2200 Samsung Exynos 2200 Samsung Exynos 2200 Pamięć 8/128 GB

8/256 GB 8/128 GB

8/256 GB 8/128 GB

12/256 GB

12/512 GB

12 GB/1 TB Akumulator 3700 mAh

ładowanie przewodowe 25 W

ładowanie indukcyjne 15 W

bezprz. ładowanie zwrotne 4500 mAh

ładowanie przewodowe 45 W

ładowanie indukcyjne 15 W

bezprz. ładowanie zwrotne 5000 mAh

ładowanie przewodowe 45 W

ładowanie indukcyjne 15 W

bezprz. ładowanie zwrotne Aparaty podstawowy: 50 Mpx

f/1.8, OIS, 85 stopni

ultraszerokokątny: 12 Mpx

f/2.2, 120 stopni

zoom optyczny 3x: 10 Mpx

f/2.4, OIS, 36 stopni

wideo: 8K 24 kl/s, 4K 60 kl/s



przód: 10 Mpx f/2.2,

wideo 4K 60 kl/s podstawowy: 50 Mpx

f/1.8, OIS, 85 stopni

ultraszerokokątny: 12 Mpx

f/2.2, 120 stopni

zoom optyczny 3x: 10 Mpx

f/2.4, OIS, 36 stopni

wideo: 8K 24 kl/s, 4K 60 kl/s



przód: 10 Mpx f/2.2,

wideo 4K 60 kl/s podstawowy: 108 Mpx

f/1.8, OIS, 85 stopni

ultraszerokokątny: 12 Mpx

f/2.2, 120 stopni

zoom optyczny 3x: 10 Mpx

f/2.4, OIS, 36 stopni

zoom optyczny 10x: 10 Mpx

f/4.9, OIS, 11 stopni

wideo: 8K 24 kl/s, 4K 60 kl/s



przód: 40 Mpx f/2.2,

wideo 4K 60 kl/s Łączność 5G mmWave / sub 6 GHz,

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC 5G mmWave / sub 6 GHz,

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC,

UWB 5G mmWave / sub 6 GHz,

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC,

UWB System Android 12, One UI 4.1 Android 12, One UI 4.1 Android 12, One UI 4.1 Wymiary

(sz/wy/gr) 70,6 x 146 x 7,6 mm 75,8 x 157,4 x 7,6 77,9 x 163,3 x 8,9 mm Masa

i matriały 168 g

Gorilla Glass Victus+

(przód i tył)

Armor Aluminum

(ramki boczne) 196 g

Gorilla Glass Victus+

(przód i tył)

Armor Aluminum

(ramki boczne) 229 g

Gorilla Glass Victus+

(przód i tył)

Armor Aluminum

(ramki boczne) Inne wodoodporność IP68

(do 1,5 m przez 30 min),

ultradźwiękowy czytnik

linii papilarnych wodoodporność IP68

(do 1,5 m przez 30 min),

ultradźwiękowy czytnik

linii papilarnych wodoodporność IP68

(do 1,5 m przez 30 min),

ultradźwiękowy czytnik

linii papilarnych

Zaokrąglone szkło. To dobrze, czy źle?

W przeciwieństwie do S22 i S22+ szkło z przodu i z tyłu obudowy Galaxy S22 Ultra jest zaokrąglone na bokach. Z tyłu jest to dla mnie w pełni zrozumiałe, bo niektórzy mogą uznać, że zaokrągloną obudowę lepiej się trzyma. Jednak z przodu jest to dla mnie trochę dziwne, bo podczas pisania czasami piórko S Pen zsuwa się łatwo z krawędzi. Mógłbym jeszcze dopisać jedną literkę lub postawić kropkę, ale nie mogę, bo rysik zjeżdża.

Gdyby szkło z przodu było płaskie, to subiektywnie uważam, że pisanie byłoby jeszcze wygodniejsze. Ponadto można by było łatwiej kupić i nakleić szkło ochronne.

Dodam jeszcze, że aparaty tylne nie są umieszczone centralnie, więc gdy telefon leży na pleckach, to pisanie palcem na klawiaturze powoduje stukanie obudowy o blat.

Najjaśniejszy wyświetlacz

AMOLED, 1750 nit, LTPO2 1-120 Hz, AOD. Co to oznacza w praktyce? Wyświetlacz AMOLED cechuje się szczytową jasnością aż 1750 nit (cd/m2) w trybie automatycznym, co sprawia, że Galaxy S22 Ultra ma jeden z najjaśniejszych seryjnie produkowanych ekranów.

Z kolei odświeżanie od 1 do 120 Hz oznacza energooszczędność, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo płynnego obrazu. Przykładowo gdy wyświetlany jest statyczny obraz, to odświeżanie obniża się, by zużywać mniej energii, gdy włączony jest jakiś film to odświeżanie wzrasta do średniego poziomu, a podczas przewijania stron, wyświetlania animacji oraz grania może sięgnąć nawet 120 Hz, czyli 120 kl/s. Osiągnięto to dzięki wykorzystaniu technologii LTPO 2.

Warto dodać, że adaptacyjne 120 Hz działa nawet przy maksymalnej rozdzielczości 1440 x 3088 px.

Do tego dochodzi jeszcze znana funkcja wyświetlacza zawsze włączonego (AOD). Zapewne większość z Was ją kojarzy. Chodzi o to, że smartfon nie ma diody powiadomień, a zamiast niej informacje o czasie, dacie, dniu, procencie baterii i powiadomieniach pokazywane są na wyświetlaczu AMOLED. Można tutaj też wyświetlać małe dekoracje, animacje i własne zdjęcia.

Pod powierzchnią wyświetlacza umieszczono ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, który działa moim zdaniem lepiej niż w Galaxy S21 Ultra. Odblokowuje telefon pewnie i dość szybko, w około sekundę. Zazwyczaj wystarcza szybkie, jednokrotne przyłożenie kciuka.

Dobry do Netfliksa i YouTuba

Wyświetlacz jest bardzo duży. Ma przekątną aż 6,8 cala, rozdzielczość 1440 x 3088 px (QHD+) i bardzo cienkie ramki. Świetnie nadaje się do oglądania filmów poza domem, tym bardziej, że ma pełne wsparcie dla Widevine L1 oraz HDR10+. Szczegółowość około 500 ppi (punktów na cal) zapewnia ekstremalną wręcz ostrość obrazu. Nawet najdrobniejszy tekst i grafiki są idealnie odwzorowane i czytelne.

Głośniki - gorsze niż w iPhone

Pochwaliłem obraz, ale dźwięk jest raczej przeciętny. Nie jest źle, bo głośniki są dwa, głośność jest dość dobra, czystość też, ale brzmienie zdecydowanie nie ma takiej głębi, jak w iPhone 13. Dźwięk jest bardziej wysokotonowy i płaski, natomiast w iPhone słychać więcej mocy i znacznie więcej niższych tonów.

Ładowarka, microSD i mini jack - brak

Co tutaj dużo pisać? Cieszcie się dopóki macie jeszcze przewody USB-C w opakowaniach od smartfonów. W Galaxy S22 Ultra na ładowarkę nie macie szansy. Ja musiałem ładować ten telefon kostką od MacBooka. Czy efekt jest taki sam jak w przypadku oryginalnej ładowarki Samsung 45 W? Nie wiem. Nie mam takiej ładowarki w pod ręką. Nie miałem jej też w testowanym wcześniej Galaxy S21 FE 5G, ani w Galaxy S21 Ultra.

Ale jest najlepsze aktywne piórko na rynku - S Pen

Wyciągamy je z dolnej krawędzi obudowy telefonu. Telefon jest smukły (8,9 mm), więc siłą rzeczy piórko też nie należy do grubych. Jest jednak bardzo przydatne do tworzenia odręcznych notatek, ich przetwarzania na tekst cyfrowy, a także edycji screenshotów i grafik oraz rysowania, szkicowania, zwykłej obsługi dotykowej, a nawet wykonywania zdalnych gestów w powietrzu (np. obsługi aparatu lub przeglądarki internetowej).

Producent zredukował opóźnienie do zaledwie 2,8 ms (praktycznie niezauważalne podczas pisania). Do tego dochodzi jeszcze rozpoznawanie 4096 poziomów nacisku, dzięki czemu piórko daje swobodę odręcznego tworzenia treści, jakiej nie oferuje telefon żadnego innego producenta. Nadaje się nawet do wykonywania kwalifikowanego podpisu. Pod tym względem Samsung całkowicie dominuje na rynku - S Pen to po prostu najlepsze aktywne piórko.

Odręczne pisanie pliku Word? Żaden problem!

Najważniejsze moim zdaniem jest to, że po utworzeniu odręcznej notatki możemy zaznaczyć tekst i przekonwertować go na font cyfrowy, a następnie zapisać daną notatkę np. jako plik Microsoft Word lub plik PDF. Jest też opcja zapisu jako obraz JPG. To szybki i skuteczny sposób aby robić własne, odręczne notatki w szkole, na uczelni, w pracy, na spotkaniu lub przed wyjściem do sklepu, jako listę zakupów. Zdecydowanie jedna z moich ulubionych funkcji.

Odręczne pisanie wiadomości tekstowej? To też możliwe

Gdy chcesz napisać SMSa, tekst na czacie albo adres w wyszukiwarce internetowej, to nie musisz klepać tego na klawiaturze. Możesz to zrobić za pomocą piórka - odręcznie.

Można też tworzyć notatki na zablokowanym ekranie - po prostu wyciągasz piórko i piszesz, a potem wkładasz telefon z powrotem do kieszeni. Piórka można użyć również w galerii - np. umieszczenie kursora nad zdjęciem w sprawi, że zobaczymy większy podgląd tej fotografii.

Gesty piórkiem w powietrzu - magiczna różdżka

Zdalne wykonywanie zdjęć to dopiero początek. Za pomocą piórka można też przełączać aparaty (przód - tył) i zmieniać tryby (zdjęcia, wideo, portretowe itp). Z kolei w przeglądarce internetowej można przewijać stronę w pionie i cofać się do poprzedniej lub przechodzić do następnej. Gesty są też użyteczne podczas prowadzenia prezentacji. Słowem S Pen to nie jest zwykły rysik. To jest uniwersalne, wielofunkcyjne, aktywne piórko.

S Pen dotychczas był największą zaletą smartfonów Galaxy Note, a teraz daje ogromny potencjał modelowi Galaxy S22 Ultra. To jego największy wyróżnik, ale nie jedyna zaleta.

Inne przydatne funkcje

Samsung Galaxy S22 Ultra startuje z systemem Android 12 oraz nakładką One UI 4.1. System jest dobrze zoptymalizowany pod kątem szybkości i stabilności pracy. Tutaj zdecydowanie można odczuć, że mamy do czynienia z telefonem najwyższej klasy. Nawet najbardziej wymagający użytkownicy będą moim zdaniem w pełni zadowoleni. Galaxy S22 Ultra działa bardzo dobrze w każdej sytuacji, obojętnie czy gramy, przeglądamy Internet, oglądamy wideo, słuchamy muzyki, korzystamy z mediów społecznościowych lub innych aplikacji.

Bezpieczne połączenie Wi-Fi

Samsung korzysta z VPN przy użyciu IPSec, aby podwyższyć poziom bezpieczeństwa w czasie korzystania z publicznego Wi-Fi (np. w hotelu lub na lotnisku). Dzięki funkcji Bezpieczne połączenie Wi-Fi można wykonywać płatności przez Internet lub przesyłać wrażliwe, prywatne dane, nie będąc narażonym na nadmierne ryzyko ich wycieku. Usługa oferuje 1024 MB transferu za darmo, ale w każdej chwili można kupić miesięczna subskrybcję z planem nielimitowanym.

Smartfon ma też zaawansowane szyfrowanie Samsung KNOX, które pozwala stworzyć przestrzeń niemal całkowicie izolowaną od systemu. Jest ona dodatkowo zabezpieczona i wymaga dodatkowego uwierzytelnienia, ale daje o wiele większą pewność przechowywania plików i informacji służbowych i prywatnych.

W One UI 4 zmodyfikowano opcje prywatności, dzięki czemu mamy łatwiejszy podgląd aplikacji, które ostatnio korzystały z mikrofonu, aparatu i lokalizacji. To bardzo przydatne w obecnych czasach, gdy niemal każdy korzysta z wideokonferencji, czatów, komunikatorów lub aplikacji społecznościowych.

Jest też lepsza kontrola nad tak zwanym cyfrowym dobrostanem, czyli w praktyce czasem jaki spędzamy korzystając aktywnie z telefonu.

Standardowo w systemie wyświetla się z prawej strony pasek boczny. Możemy go wyciągnąć w każdej chwili i skorzystać ze skrótów do ulubionych aplikacji, albo od razu włączyć dwa programy na podzielonym ekranie (np. YouTube plus przeglądarkę internetową).

Sterowanie systemem może odbywać się za pomocą przycisków na dolnym pasku, ale subiektywnie uważam, że lepiej jest robić to za pomocą gestów.

Klawiszowi bocznemu, czyli przyciskowi zasilania można nadać dodatkowe funkcje - jedną dla dwukrotnego kliknięcia, a drugą dla przytrzymania. Jednym z przykładów jest szybkie włączenie latarki.

Smartfon ma też funkcję DeX, czyli można go podłączyć bezpośrednio do monitora (również bezprzewodowo), sparować z telefonem myszkę i klawiaturę Bluetooth i pracować w trybie biurkowym. Programy obsługujemy wtedy w oddzielnych oknach, tak jak w systemie Windows.

Jest też opcja Połącz z Windows, czyli dostęp do ekranu smartfona, zdjęć, powiadomień, wiadomości SMS i połączeń telefonicznych z poziomu komputera PC z Windows 11 lub 10.

Jeśli chcesz przesłać zdjęcia, filmy i inne duże pliki drugiemu użytkownikowi sprzętu Samsung, to najlepiej jest zrobić to przez Quick Share. Urządzenia w pobliżu są automatycznie wykrywane, a transfer odbywa się przez Wi-Fi Direct, czyli bardzo szybko i bez konieczności łączenia z routerem.

Są też gesty systemowe nie związane z piórkiem. Przykład: dotknięcie 2x by wybudzić lub wyłączyć wyświetlacz albo alert po podniesieniu, czyli wibracje telefonu, gdy są nowe, nieodczytane powiadomienia.

Telefon ma też funkcję zmniejszania ekranu, czyli tryb obsługi jedną ręką. System wyświetla się na mniejszej powierzchni, dzięki czemu możemy łatwiej dosięgnąć kciukiem do elementów umieszczonych wyżej.

Czas pracy na baterii - nie jest najlepszy

Po włączeniu pełnej rozdzielczości QHD+ oraz adaptacyjnego odświeżania 1 - 120 Hz Galaxy S22 Ultra przy intensywnym użytkowaniu działał od rana do wieczora (pojemność ogniwa 5000 mAh). Czasami, gdy byłem w trasie i częściej korzystałem z nawigacji (przy jasnym ekranie) oraz komunikacji 5G / LTE+, to telefon odłączony rano od ładowarki nie wytrzymywał nawet do nocy. I nie chodzi tutaj nawet o 10 - 12 godzin SOT, lecz o tyle godzin od momentu odłączenia od ładowarki, do ponownego podłączenia.

Ten wynik określiłbym jako dość słaby, choć nie mogę oprzeć się wrażeniu, że Samsung tak starał się zoptymalizować szybkość działania (co wyszło mu świetnie), że trochę zapomniał o optymalizacji zużycia energii. Nawet w trybie samolotowym, z zablokowanym ekranem mój egzemplarz zużywał 5% baterii na każde 2 godziny leżenia i nicnierobienia. Sądzę, że czas pracy może zostać poprawiony w przyszłych aktualizacjach systemu.

Gdy zmniejszyłem rozdzielczość do FHD+, wymusiłem stałe odświeżanie 60 Hz i przez większość dnia korzystam z Wi-Fi, a nie 5G, to czas pracy na baterii realnie wydłużył się. Można było uzyskać ponad jedną dobę, a przy delikatnym używaniu nawet niecałe 1,5 dnia. To już jest wynik akceptowalny.

Czas ładowania akumulatora

Czas ładowania jest w zasadzie nieokreślony, bo telefon nie jest dostarczany z żadną konkretną ładowarką. Każdy używa takiej, jaką ma pod ręką. Ja używałem dwóch: pierwsza ponad 60 W od MacBooka oraz druga 18 W firmy Anker. Różnica w szybkości ładowania między nim była duża. W najlepszym przypadku pełne ładowanie trwało 1 godzinę i 25 minut.

Wydajność

Tego akurat nie zabraknie, w przeciwieństwie do pojemności akumulatora. Przez cały czas mojego używania telefon działał bardzo szybko, stabilnie i reagował natychmiast na dotyk. System pracuje błyskawicznie.

Galaxy S22 Ultra w wersji sprzedawanej w Polsce ma procesor Samsung Exynos 2200, z układem graficznym opracowanym we współpracy z AMD, na bazie RDNA2. Oznacza to, że o szybkość działania gier też nie trzeba się martwić. Nawet najnowsze i najbardziej wymagające gry działają płynnie. Wyświetlacz ma 120 Hz więc można uzyskać do 120 kl/s w grach (oczywiście tylko w tych, które wspierają takie odświeżanie).

6.7 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 105 kl/s GFXBench Manhattan 96 AnTuTu 8 770112 GFXBench T-Rex Offscreen 262 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 177 kl/s 9.3 Parametry telefonu Pamięć RAM 12288 MB Przekątna ekranu 6.8 cale/cali 5.7 Bateria Bateria - rozmowy 1828 min. Bateria - internet 779 min. Bateria - filmy 924 min. 9.8 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.8 Jakość zdjęć 5.8 Jakość wykonania 5.6

Czy Samsung Galaxy S22 Ultra ma dobry aparat?

podstawowy: 108 Mpx f/1.8, OIS, 85 stopni

ultraszerokokątny: 12 Mpx f/2.2, 120 stopni

zoom optyczny 3x: 10 Mpx f/2.4, OIS, 36 stopni

zoom optyczny 10x: 10 Mpx f/4.9, OIS, 11 stopni

przód: 40 Mpx f/2.2,

wideo: tył 8K 24 kl/s, 4K 60 kl/s, przód 4K 60 kl/s

Poniżej możecie zobaczyć wiele przykładowych zdjęć oraz kilka filmów z Galaxy S22 Ultra. Miałem pod ręką również iPhone 13 więc postanowiłem przy okazji porównać zdjęcia z tych telefonów.

Samsung Galaxy S22 Ultra czy iPhone 13? Porównanie zdjęć

Najpierw skupię się na szybkim porównaniu aparatów z obu smartfonów. Później dodam więcej przykładowych zdjęć, również z aparatów z zoomem optycznym w Galaxy S22 Ultra.

Na początek porównanie zdjęć nocnych: Galaxy S22 Ultra (górne zdjęcie) vs iPhone 13 (dolne zdjęcie). Otwórz obrazy w pełnym rozmiarze, porównaj detale i oceń który aparat jest lepszy.



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



iPhone 13 - aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



iPhone 13 - aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



iPhone 13 - aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



iPhone 13 - aparat tylny, podstawowy, tryb nocny

W pomniejszeniu zdjęcia z Galaxy S22 Ultra są bardziej kontrastowe i mają cieplejszy odcień. Jeśli jednak otworzymy duże zdjęcia, powiększymy je i porównamy detale, to widać, że iPhone 13 wcale nie jest na straconej pozycji. Na ostatnim z powyższych zdjęć widać nawet, że obraz z iPhone wygląda lepiej (drobne napisy są wyraźniejsze). Zdjęcia z Galaxy S22 Ultra są bardziej odszumione i jednocześnie wyglądają na bardziej wyostrzone. Obraz z iPhone wygląda trochę bardziej naturalnie, choć szumy są bardziej widoczne w niektórych miejscach.

Uważam, że oba smartfony robią dobre zdjęcia nocne. Czy Samsung Galaxy S22 Ultra wygrywa? Oceńcie to sami i napiszcie własną opinię w komentarzach.

Teraz czas na porównanie zdjęć dziennych.



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, podstawowy



iPhone 13 - aparat tylny, podstawowy



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, podstawowy



iPhone 13 - aparat tylny, podstawowy



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, ultraszerokokątny



iPhone 13 - aparat tylny, ultraszerokokątny



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, podstawowy



iPhone 13 - aparat tylny, podstawowy

Na powyższych zdjęciach zamku, wykonanych aparatem podstawowym widać dwie główne rzeczy. Po pierwsze Galaxy generuje obraz lekko zażółcony. Zdjęcia z iPhone są bliższe temu, co było widać gołym okiem. Po drugie, gdy porównuję oba zdjęcia w pełnym powiększeniu (piksele 1:1), to moim zdaniem obraz z iPhone jest drochę ostrzejszy w centrum i mniej rozmazany na bokach kadru (mniejsza aberracja optyczna).

Ale...

Sytuacja zmienia się o 180 stopni, gdy porównuję zdjęcia ultraszerokokątne (poniżej). Tutaj w centrum kadru lepiszą szczegółowość ma Galaxy S22 Ultra, a na brzegach oferuje również mniej rozmazany, wyraźniejszy obraz od iPhone 13.



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, ultraszerokokątny



iPhone 13 - aparat tylny, ultraszerokokątny



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, podstawowy



iPhone 13 - aparat tylny, podstawowy

Galaxy S22 Ultra - zdjęcia z wszystkich aparatów tylnych

Teraz kolejna więcej zdjęć wyłącznie z telefonu Samsung. Przyjrzyjmy się jaką jakość oferuje każdy obiektyw w nocy i w dzień.



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, ultraszerokokątny



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, zoom optyczny 3x, tryb nocny



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, zoom optyczny 10x



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, ultraszerokokątny



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, podstawowy



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, zoom optyczny 3x



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, zoom optyczny 10x



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, ultraszerokokątny



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, podstawowy



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, zoom optyczny 3x



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, zoom optyczny 10x



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, ultraszerokokątny



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, podstawowy



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, zoom optyczny 3x



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, zoom optyczny 10x

I jak to oceniacie? Moim zdaniem zoom optyczny 3x wygląda lepiej niż zoom optyczny 10x, ale z całą pewnością oba są w pełni użyteczne. Muszę wręcz przyznać, że zoom 10x przerósł moje oczekiwania, zwłaszcza w czasie filmowania (o tym za moment).

Zdjecia RAW pokazują pełny potencjał sensora i optyki

Galaxy S22 Ultra pozwala też uzyskać bardzo dobrą jakość w trybie Pro, zwłaszcza w czasie zapisu do formatu DNG (obraz RAW). Zdjęcia DNG wykonane w dzień i wywołane np. w Adobe Lightroom są o wiele bardziej szczegółowe od zdjęć JPG z tego samego aparatu. Ponadto mamy nieporównywalnie większą kontrolę nad miejscami zbyt jasnymi lub ciemnymi, a także odszumianiem i wyostrzaniem.



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, podstawowy, RAW przetworzony do JPG

Można pobawić się też w malowanie światłem (ustawienia ręczne - niskie ISO, długie naświetlanie).



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, podstawowy, RAW przetworzony do JPG



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, podstawowy, RAW przetworzony do JPG

Tryb portretowy



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat tylny, tryb portretowy



Samsung Galaxy S22 Ultra - aparat przedni, tryb portretowy

Przykładowe wideo 4K z Galaxy S22 Ultra

Smartfon nagrywa filmy w maksymalnej rozdzielczości 8K 24 kl/s, ale takie monitory lub telewizory ma garstka ludzi. Większość z nas używa wyświetlaczy Full HD lub 4K, więc postanowiłem ograniczyć filmy właśnie do 4K 60 kl/s lub 4K 30 kl/s. W przypadku przednich nagrań 4K60 to maksimum, ale w pełni wystarczające.

Czy warto kupić Samsung Galaxy S22 Ultra? Opinia

Jeśli realnie rozważasz kupno smartfonu za około 6000 zł, to w zasadzie masz dwie świetne opcje: Galaxy S22 Ultra albo iPhone 13 Pro Max. No, chyba, że możesz poczekać do premiery iPhone 14 Pro Max w drugiej połowie 2022 roku. Jeśli jednak zdecydowanie preferujesz system Android, to wtedy Samsung Galaxy S22 Ultra jest najlepszym telefonem jaki mogę Ci polecić.

Moim zdaniem warto go kupić, bo obecnie jest to lider wśród smartfonów flagowych z Androidem, dający najlepsze możliwe wrażenia z użytkowania niemal pod każdym względem. Wyświetlacz, szybkość działania, aparaty, łączność, jakość wykonania, funkcjonalność aktywnego piórka S Pen - to wszystko stoi na najlepszym możliwym poziomie.

Jedyną dokuczliwą rzeczą w czasie codziennego używania S22 Ultra jest czas pracy na baterii. Telefon miał czasami problem by wytrzymać od rana do nocy, choć przy odpowiednich ustawieniach i łagodnym używaniu działał nawet niecałe 1,5 dnia.

Jakie są Wasze opinie o Galaxy S22 Ultra? Są jakieś sensowne alternatywy Waszym zdaniem? Napiszcie w komentarzach. Udanego dnia!

Opinia o Samsung Galaxy S22 Ultra [256 GB] Plusy bardzo szybkie działanie w każdej sytuacji,

wysoka wydajność w grach,

bardzo jasny wyświetlacz (1750 cd/m2),

wysoka jakość zdjęć JPG z przodu i z tyłu,

bardzo wysoka jakość zdjęć RAW (tryb Pro),

dwa aparaty z zoomem optycznym (3x i 10x), oba użyteczne,

nagrywanie filmów 8K 24 kl/s lub 4K 60 kl/s,

wodoodporna obudowa IP68,

wysoka jakość wykonania (szkło GG Victus+ i aluminium),

aktywne piórko S Pen chowane w obudowie (odręczne notatki, gesty w powietrzu, konwertowanie pisma, edycja dokumentów),

bezprzewodowe ładowanie baterii oraz indukcyjne ładowanie zwrotne,

5G, Wi-Fi 6E, UWB, dual SIM, NFC, Bluetooth 5.2, bezprzewodowy DeX,

8 lub 12 GB RAM i bardzo szybka pamięć masowa, Minusy czas pracy na baterii bywa niewystarczający,

głośniki grają dość płasko,

telefon jest ciężki (228 g),

brak klasycznego wyjścia słuchawkowego 3,5 mm,

brak miejsca dla karty pamięci microSD,

brak ładowarki w komplecie,

wysoka cena