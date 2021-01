Samsung SSD 870 EVO 500 GB

Samsung SSD 870 EVO to następca udanego modelu Samsung SSD 860 EVO. Czy powtórzy jego sukces, a może jednak czas dysków SSD pod SATA już dobiegł końca?

marketplace Ocena benchmark.pl









4/5 Plusy - świetna wydajność w testach syntetycznych (jak na nośnik pod SATA),; - świetna wydajność w testach rzeczywistych (jak na nośnik pod SATA),; - kompatybilny ze starszymi komputerami/laptopami,; - 5 lat gwarancji.... Minusy - ... ale ograniczone stosunkowo niskim współczynnikiem TBW,; - nieopłacalny na tle modeli pod M.2 PCIe.

Dyski SSD M.2 PCIe cieszą się coraz większą popularnością, ale producenci przekonują nas, że standardowe, 2,5-calowe nośniki nie odchodzą w zapomnienie. Firma Samsung wprowadziła do oferty modele SSD 870 EVO – to następcy popularnej serii SSD 860 EVO, która nadal zalicza się najlepszych modeli pod SATA (i to prawie 3 lata po premierze!).

Czy na rynku jest jeszcze miejsce dla dysków pod SATA? Kto będzie zainteresowany takimi nośnikami? I najważniejsze - czy modele SSD 870 EVO mają szansę powtórzyć sukces poprzedników? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Samsung SSD 860 EVO, SSD 870 QVO i SSD 870 EVO

Seria SSD 870 EVO ma zastąpić wysłużone modele SSD 860 EVO i docelowo uplasuje się oczko wyżej względem serii SSD 870 QVO. Poniżej znajdziecie porównanie wszystkich trzech serii.

Model Samsung SSD 860 EVO Samsung SSD 870 QVO Samsung SSD 870 EVO Pojemność » 250 GB

» 500 GB

» 1 TB

» 2 TB

» 4 TB » 1 TB

» 2 TB

» 4 TB

» 8 TB » 250 GB

» 500 GB

» 1 TB

» 2 TB

» 4 TB Typ / interfejs 2,5 cala / SATA 6 Gb/s 2,5 cala / SATA 6 Gb/s 2,5 cala / SATA 6 Gb/s Kontroler Samsung MJX

(8-kanałowy) Samsung MKX

(8-kanałowy) Samsung MKX

(8-kanałowy) Kości pamięci Samsung TLC V-NAND

(64-warstwowe) Samsung QLC V-NAND

(96-warstwowe) Samsung TLC V-NAND

(128-warstwowe) Transfery

(odczyt/zapis) » 250 GB: 550/520 MB/s

» 500 GB: 550/520 MB/s

» 1 TB: 550/520 MB/s

» 2 TB: 550/520 MB/s

» 4 TB: 550/520 MB/s » 1 TB: 560/530 MB/s

» 2 TB: 560/530 MB/s

» 4 TB: 560/530 MB/s

» 8 TB: 560/530 MB/s » 250 GB: 560/530 MB/s

» 500 GB: 560/530 MB/s

» 1 TB: 560/530 MB/s

» 2 TB: 560/530 MB/s

» 4 TB: 560/530 MB/s Operacje I/O

(odczyt/zapis) » 250 GB: 98 000/90 000 IOPS

» 500 GB: 98 000/90 000 IOPS

» 1 TB: 98 000/90 000 IOPS

» 2 TB: 98 000/90 000 IOPS

» 4 TB: 98 000/90 000 IOPS » 1 TB: 98 000/88 000 IOPS

» 2 TB: 98 000/88 000 IOPS

» 4 TB: 98 000/88 000 IOPS

» 8 TB: 98 000/88 000 IOPS » 250 GB: 98 000/88 000 IOPS

» 500 GB: 98 000/88 000 IOPS

» 1 TB: 98 000/88 000 IOPS

» 2 TB: 98 000/88 000 IOPS

» 4 TB: 98 000/88 000 IOPS Gwarancja (TBW) 5 lat

» 250 GB: 150 TB

» 500 GB: 300 TB

» 1 TB: 600 TB

» 2 TB: 1200 TB

» 4 TB: 2400 TB 3 lata

» 1 TB: 360 TB

» 2 TB: 720 TB

» 4 TB: 1440 TB

» 8 TB: 2880 TB 5 lat

» 250 GB: 150 TB

» 500 GB: 300 TB

» 1 TB: 600 TB

» 2 TB: 1200 TB

» 4 TB: 2400 TB Cena » 250 GB: 190 zł

» 500 GB: 300 zł

» 1 TB: 510 zł

» 2 TB: 1090 zł

» 4 TB: 2590 zł » 1 TB: 450 zł

» 2 TB: 900 zł

» 4 TB: 1790 zł

» 8 TB: 3500 zł » 250 GB: ??? zł

» 500 GB: 330 zł

» 1 TB: ??? zł

» 2 TB: ??? zł

» 4 TB: ??? zł

W serii SSD 870 EVO zastosowano kontroler MKX (ten sam, który znalazł się w modelach SSD 870 QVO) oraz nowsze, pojemniejsze kości pamięci - w tym przypadku mamy do czynienia z 3-bitowymi układami TLC V-NAND. Mimo wprowadzonych zmian, w ofercie producenta dostępne są takie same wersje pojemnościowe dysków - od 250 GB do 4 TB. Musimy jednak liczyć się z nieco wyższymi cenami.

Samsung SSD 870 EVO 500 GB

W nasze ręce trafił model Samsung SSD 870 EVO o pojemności 500 GB. Nim przejdziemy do testów, poświęćmy kilka słów na omówienie budowy i specyfikacji nośnika.

Podobnie jak w poprzedniej serii, mamy tutaj do czynienia z 2,5-calowym dyskiem o profilu 7 mm, który zamknięto w blaszanej obudowie – taki napęd można zamontować w komputerach i niektórych laptopach (może on zastąpić standardowy dysk HDD pod SATA 6 Gb/s).

Ciekawostką jest specyfikacja nośnika. Producent zastosował w pełni autorską konstrukcję opartą o 8-kanałowy kontroler MKX i nowe, 128-warstwowe kości pamięci TLC V-NAND (to układy z 3-bitowymi komórkami). Zapis wspomaga 512 MB pamięci LPDDR4 DRAM oraz dynamicznie przydzielany bufor, który działa jak szybka pamięć SLC NAND.

Zastosowane pamięci oferują większą gęstość zapisu, ale ich użycie nie powinno w znaczący sposób wpłynąć na żywotność nośnika – współczynnik TBW oszacowano na 300 TB (jest on taki sam, jak w modelu SSD 860 EVO 500 GB z 96-warstwowymi układami).

Według specyfikacji, nośnik oferuje transfery sekwencyjne sięgające 560 MB/s przy odczycie i 530 MB/s przy zapisie. Liczba operacji losowych ma z kolei dochodzić do 98 000 IOPS przy odczycie i 88 000 IOPS przy zapisie. Mówimy więc właściwie o górnej granicy interfejsu SATA. Jak będzie w praktyce? Przekonajmy się!

Samsung SSD 870 EVO 500 GB - testy wydajności

Ze względu na problemy z naszą standardową platformą AMD X570, testy wydajności wyjątkowo przeprowadziliśmy na platformie AMD X370. Specyfikacja kluczowych podzespołów pozostała niezmieniona, więc nie powinna ona w znaczący sposób wpłynąć na osiągi dysku.

marketplace

AMD Ryzen 9 3900X to jeden z najwydajniejszych procesorów z segmentu typowo konsumenckiego. Układ oferuje 12 rdzeni/24 wątki o taktowaniu 3,6-4,4 GHz, a ponadto dysponuje kontrolerem magistrali PCI-Express 4.0.

marketplace

Dwukanałowy zestaw pamięci ADATA XPG Spectrix o pojemności 16 GB (2x 8 GB). Moduły pracowały z nominalnym taktowaniem kontrolera pamięci (tj. 3200 MHz).

Za dysk systemowy posłużył nam nośnik AMD Radeon R7 o pojemności 240 GB. To starszy model z kośćmi MLC NAND, który korzysta z interfejsu SATA 6 Gb/s.

Konfiguracja testowa działała pod obsługą systemu operacyjnego Windows 10 64-bit (2004). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki AMD Chipset Drivers 2.10.13.408.

CrystalDiskMark – Odczyt sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA Ultimate SU900 512 GB 564 Samsung SSD 870 EVO 500 GB 563 Plextor M8V Plus 1 TB 561 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 560 Plextor M7V 512 GB 560 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 557

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 870 QVO 2 TB 400 Samsung SSD 870 EVO 500 GB 399 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 371 Plextor M7V 512 GB 367 ADATA Ultimate SU900 512 GB 333 Plextor M8V Plus 1 TB 300

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 870 EVO 500 GB 399 Plextor M7V 512 GB 374 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 329 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 324 Plextor M8V Plus 1 TB 300 ADATA Ultimate SU900 512 GB 257

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 870 EVO 500 GB 46 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 45 Plextor M7V 512 GB 42 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 41 Plextor M8V Plus 1 TB 32 ADATA Ultimate SU900 512 GB 31

CrystalDiskMark – Zapis sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 539 Samsung SSD 870 EVO 500 GB 533 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 525 ADATA Ultimate SU900 512 GB 520 Plextor M8V Plus 1 TB 519 Plextor M7V 512 GB 494

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 870 EVO 500 GB 370 ADATA Ultimate SU900 512 GB 340 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 329 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 323 Plextor M7V 512 GB 304 Plextor M8V Plus 1 TB 292

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 870 EVO 500 GB 370 Plextor M7V 512 GB 341 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 310 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 307 Plextor M8V Plus 1 TB 281 ADATA Ultimate SU900 512 GB 239

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 122 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 113 Plextor M7V 512 GB 103 ADATA Ultimate SU900 512 GB 102 Samsung SSD 870 EVO 500 GB 94 Plextor M8V Plus 1 TB 56

Zgodnie z deklaracjami producenta nośnik osiąga transfery sekwencyjne 560/530 MB/s. Mało tego! To praktycznie najwydajniejszy dysk pod SATA w teście CystalDiskMark (jedynie podczas losowego zapisu przy mniejszej głębokości kolejki wypada słabiej od innych modeli konkurencji).

AS SSD Benchmark – odczyt sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 870 EVO 500 GB 531 ADATA Ultimate SU900 512 GB 528 Plextor M8V Plus 1 TB 528 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 523 Plextor M7V 512 GB 523 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 518

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 53 Samsung SSD 870 EVO 500 GB 48 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 39 Plextor M7V 512 GB 36 Plextor M8V Plus 1 TB 30 ADATA Ultimate SU900 512 GB 29

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 870 EVO 500 GB 374 Plextor M7V 512 GB 338 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 338 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 334 ADATA Ultimate SU900 512 GB 313 Plextor M8V Plus 1 TB 284

AS SSD Benchmark – odczyt, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 870 EVO 500 GB 0,036 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 0,037 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 0,039 ADATA Ultimate SU900 512 GB 0,044 Plextor M7V 512 GB 0,044 Plextor M8V Plus 1 TB 0,077

AS SSD Benchmark – zapis sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 870 EVO 500 GB 502 ADATA Ultimate SU900 512 GB 491 Plextor M8V Plus 1 TB 488 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 480 Plextor M7V 512 GB 468 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 464

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 114 Samsung SSD 870 EVO 500 GB 113 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 106 ADATA Ultimate SU900 512 GB 83 Plextor M7V 512 GB 82 Plextor M8V Plus 1 TB 50

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 870 EVO 500 GB 350 ADATA Ultimate SU900 512 GB 323 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 289 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 283 Plextor M8V Plus 1 TB 277 Plextor M7V 512 GB 274

AS SSD Benchmark – zapis, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 0,029 Samsung SSD 870 EVO 500 GB 0,029 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 0,031 ADATA Ultimate SU900 512 GB 0,042 Plextor M7V 512 GB 0,043 Plextor M8V Plus 1 TB 0,072

AS SSD Benchmark potwierdza nasze wcześniejsze obserwacje - Samsung SSD 870 EVO 500 GB oferuje najlepsze lub jedne z najlepszych osiągów wśród modeli SATA.

PCMark 8 - Wynik ogólny

[punkty] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 5012 Samsung SSD 870 EVO 500 GB 4991 ADATA Ultimate SU900 512 GB 4956 Plextor M7V 512 GB 4939 Plextor M8V Plus 1 TB 4932 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 4923

PCMark 8 - Bandwith

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 322 Samsung SSD 870 EVO 500 GB 311 ADATA Ultimate SU900 512 GB 256 Plextor M8V Plus 1 TB 231 Plextor M7V 512 GB 221 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 200

PCMark 8 symuluje realne użytkowanie komputera w mniej wymagających zastosowaniach, więc wszystkie nośniki oferują bardzo dobre osiągi. Warto jednak zauważyć, że nowy model Samsunga ponownie znajduje się w czołówce (nieznacznie lepszy okazuje się tylko model GOODRAM IRDM PRO Gen2).

Wydajność dysku Samsung SSD 870 EVO 500 GB w realnym użytkowaniu

Jak dysk wypada podczas realnego użytkowania? Sprawdziliśmy to w kilku prostych testach.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 870 EVO 500 GB 73 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 77 Plextor M8V Plus 1 TB 84 Plextor M7V 512 GB 151

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 870 EVO 500 GB 81 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 82 Plextor M8V Plus 1 TB 96 Plextor M7V 512 GB 96

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 24 Plextor M8V Plus 1 TB 25 Samsung SSD 870 EVO 500 GB 25 Plextor M7V 512 GB 29

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 8 Samsung SSD 870 EVO 500 GB 8 Plextor M8V Plus 1 TB 10 Plextor M7V 512 GB 10

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 70 Samsung SSD 870 EVO 500 GB 70 Plextor M8V Plus 1 TB 74 Plextor M7V 512 GB 76

Kolejne testy potwierdzają dobre osiągi podczas realnego użytkowania nośnika - Samsung SSD 870 EVO 500 GB oferuje tutaj osiągi zbliżone do modelu GOODRAM IRDM PRO Gen2.

Samsung SSD 870 EVO 500 GB - test bufora

Model Samsung SSD 870 EVO bazuje na kościach Samsung TLC V-NAND, a zapis jest dodatkowo wspomagany buforem pSLC i DRAM. Jak to wpływa na proces kopiowania większej porcji danych (100 GB)?

Bufor wspomaga zapis do około 5 GB, później obserwujemy kolejny spadek przy około 25 GB - po przekroczeniu tej granicy transfer spada do około 190 MB/s. Nie jest to rewelacyjny wynik, ale tragedii też nie ma.

Samsung SSD 870 EVO 500 GB – testy po zapełnieniu dysku

Na koniec sprawdziliśmy jak na wydajność nośnika wpłynie zapełnienie komórek pamięci do 80%.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 870 EVO 500 GB 73 Samsung SSD 870 EVO 500 GB (80%) 88

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 870 EVO 500 GB 81 Samsung SSD 870 EVO 500 GB (80%) 84

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 870 EVO 500 GB 25 Samsung SSD 870 EVO 500 GB (80%) 27

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 870 EVO 500 GB 8 Samsung SSD 870 EVO 500 GB (80%) 10

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 870 EVO 500 GB 70 Samsung SSD 870 EVO 500 GB (80%) 71

Zapełnienie nośnika przekłada się na lekki spadek wydajności, aczkolwiek różnice nie są znaczące - najbardziej jest to widoczne przy kopiowaniu dużego pliku.

Samsung SSD 870 EVO powtarza sukces poprzednika, ale mamy erę nośników M.2 PCIe

Samsung po raz kolejny udowadnia, że potrafi zbudować świetny dysk SSD pod SATA, a SSD 870 EVO to jeden z najwydajniejszych modeli, jakie mieliśmy okazję przetestować. Problemem może okazać się wycena, bo w podanym segmencie klienci raczej będą woleli wybrać nowsze modele pod M.2 PCIe.

Producent postawił na autorską konstrukcję, która wykorzystuje bardzo dobry kontroler MKX oraz ulepszone kości pamięci TLC V-NAND. Mimo zastosowania nowszych układów, wytrzymałość pozostała na tym samym poziomie – w testowanej wersji gwarancja trwa 5 lat, a współczynnik TBW oszacowano na 300 TB, co nie jest aż tak rewelacyjnym wynikiem.

Specyfikacja przekłada się na bardzo dobre osiągi – zarówno w testach syntetycznych, jak i podczas realnego użytkowania SSD 870 EVO był jednym z najwydajniejszych modeli pod SATA. Przy mocnym zapełnieniu musimy się liczyć ze spadkiem osiągów, aczkolwiek nie są to bardzo duże różnice, więc nie będziemy tego aż tak bardzo odczuwać.

Największym minusem konstrukcji okazuje się wycena – model o pojemności 500 GB ma kosztować około 330 złotych, więc znacznie więcej względem innych dobrych modeli pod SATA. Ba! Mówimy właściwie już o segmencie dobrych modeli pod M.2 PCIe (za niewiele więcej możemy kupić np. Samsunga SSD 970 EVO 500 GB).

W takiej sytuacji nośnik zainteresuje chyba tylko posiadaczy starszych komputerów i laptopów bez slotu M.2 PCIe, którzy chcieliby zmodernizować sprzęt o dobry nośnik SSD i mogą na to przeznaczyć nieco więcej gotówki – tutaj Samsung SSD 870 EVO sprawdzi się znakomicie.

Ocena końcowa - Samsung SSD 870 EVO 500 GB

świetna wydajność w testach syntetycznych (jak na nośnik pod SATA)

świetna wydajność w testach rzeczywistych (jak na nośnik pod SATA)

kompatybilny ze starszymi komputerami/laptopami

5 lat gwarancji...

... ale ograniczone stosunkowo niskim współczynnikiem TBW

nieopłacalny na tle modeli pod M.2 PCIe

Może cię również zainteresować: