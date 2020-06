Samsung SSD 870 QVO - Testujemy najnowszy dysk SSD firmy Samsung - ten model ma być alternatywą dla tradycyjnych, pojemnych dysków HDD. Czy rzeczywiście jest to konstrukcja godna polecenia?

4/5 Plusy - dobra wydajność w testach syntetycznych,; - dobra wydajność w testach rzeczywistych. Minusy - bardzo duże spadki wydajności po zapełnieniu bufora,; - duże spadki wydajności przy mocnym zapełnieniu,; - mało atrakcyjna cena na tle innych dysków pod SATA i PCIe.

Nośniki SSD wypierają standardowe dyski HDD z komputerów i laptopów. Takie zjawisko nie powinno jednak nas dziwić, bo napędy półprzewodnikowe oferują lepszą wydajność, a do tego dorównują, a nawet nawet pokonują pod względem pojemności standardowe „twardziele”.

Dobrym tego przykładem jest nowa seria dysków Samsunga – modele SSD 870 QVO to 2,5-calowe konstrukcje, które występują w wersjach 1 TB, 2 TB, 4 TB, a nawet 8 TB (!). Czy rzeczywiście jest to propozycja godna polecenia jako alternatywa dla „twardziela”?

Porównanie dysków Samsung SSD 860 QVO i SSD 870 QVO

Dyski Samsung SSD 870 QVO to następcy modeli Samsung SSD 860 QVO – pierwszych nośników koreańskiego producenta, gdzie zastosowano pamięci QLC NAND.

Układy QLC pozwalają uzyskać większą pojemność, a przy tym także obniżyć cenę nośnika, ale cechują się gorszą wydajnością i mniejszą wytrzymałością względem TLC, MLC czy SLC NAND. Z tego też powodu są stosowane głównie w ekonomicznych nośnikach, gdzie priorytetem jest duża pojemność i niska cena.

Poniżej znajdziecie porównanie dysków Samsung SSD 860 QVO i SSD 870 QVO:

Model Samsung SSD 860 QVO Samsung SSD 870 QVO Interfejs SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s Format 2,5 cala 2,5 cala Pojemność » 1 TB

» 2 TB

» 4 TB » 1 TB

» 2 TB

» 4 TB

» 8 TB Deklarowane transfery (odczyt/zapis) » 1 TB: 550/520 MB/s

» 2 TB: 550/520 MB/s

» 4 TB: 550/520 MB/s » 1 TB: 560/530 MB/s

» 2 TB: 560/530 MB/s

» 4 TB: 560/530 MB/s

» 8 TB: 560/530 MB/s Deklarowana liczba operacji (odczyt/zapis) » 1 TB: 96 000/89 000 IOPS

» 2 TB: 97 000/89 000 IOPS

» 4 TB: 97 000/89 000 IOPS » 1 TB: 98 000/88 000 IOPS

» 2 TB: 98 000/88 000 IOPS

» 4 TB: 98 000/88 000 IOPS

» 8 TB: 98 000/88 000 IOPS Kontroler Samsung MJX

(8-kanałowy) Samsung MKX

(?-kanałowy) Kości pamięci Samsung QLC V-NAND

(64-warstwowe) Samsung QLC V-NAND

(96-warstwowe) Pamięć podręczna » 1 TB: 1 GB LPDDR4

» 2 TB: 2 GB LPDDR4

» 4TB: 4 GB LPDDR4 » 1 TB: 1 GB LPDDR4

» 2 TB: 2 GB LPDDR4

» 4TB: 4 GB LPDDR4

» 8TB: 8 GB LPDDR4 Radiator - - Podświetlenie - - Deklarowany pobór mocy » 1 TB: 2,2 W

» 2 TB: 3,1 W

» 4 TB: 3,1 W » 1 TB: 4 W

» 2 TB: 5 W

» 4 TB: 5,5 W

» 8 TB: 5,5 W Wymiary / waga » 1 TB: 100 x 70 x 6,8 mm / 60 g

» 2 TB: 100 x 70 x 6,8 mm / 60 g

» 4 TB: 100 x 70 x 6,8 mm / 60 g » 1 TB: 100 x 70 x 6,8 mm / 46 g

» 2 TB: 100 x 70 x 6,8 mm / 46 g

» 4 TB: 100 x 70 x 6,8 mm / 46 g

» 8 TB: 100 x 70 x 6,8 mm / 46 g Wytrzymałość/TBW MTBF: 1 500 000 godzin

» 1 TB: 360 TB

» 2 TB: 720 TB

» 4 TB: 1440 TB MTBF: 1 500 000 godzin

» 1 TB: 360 TB

» 2 TB: 720 TB

» 4 TB: 1440 TB

» 8 TB: 2880 TB Gwarancja 3 lata 3 lata Cena » 1 TB: 500 zł

» 2 TB: 1050 zł

» 4 TB: 2150 zł » 1 TB: 600 zł

» 2 TB: 1200 zł

» 4 TB: ?

» 8 TB: ?

Nowe modele występują nie tylko w wersji 1 TB, 2 TB i 4 TB, ale dodatkowo także 8 TB. Do tego powinny być nieco wydajniejsze. Niestety, sugerowane ceny są wyraźnie wyższe względem poprzedników (modele 4 i 8 TB mają pojawić się w późniejszym terminie, więc jak na razie nie znamy ich cen).

Do naszej redakcji trafił model o pojemności 2 TB, który powinien kosztować około 1200 złotych. Nim jednak przejdziemy do testów, powiedzmy kilka słów o specyfikacji nośnika.

Samsung SSD 870 QVO 2 TB - specyfikacja i wydajność

Dysk Samsung SSD 870 QVO to 2,5-calowy nośnik z interfejsem SATA 6 Gb/s, który można zamontować w komputerach i większości laptopów.



Na pudełku znajdują się zaniżone wyniki wydajności dysku (realnie ma on osiągać 560/530 MB/s)

Jeżeli chodzi o specyfikację, mamy tutaj do czynienia z w pełni autorską konstrukcją koreańskiego producenta – na pokładzie znalazł się nowy kontroler - Samsung MKX oraz kości pamięci QLC V-NAND (96-warstwowe). Całość wspomaga pamięć podręczna LPDDR4 o pojemności 2 GB.

Według specyfikacji, nośnik ma osiągać transfery sekwencyjne dochodzące do 560 MB/s przy odczycie i 530 MB/s przy zapisie, a liczba operacji losowych sięgać 98 000 / 88 000 IOPS. Zapowiedzi są zatem bardzo obiecujące (szczególnie, że mamy do czynienia z konstrukcją z ekonomicznego segmentu). Podczas testów sprawdzimy jak wydajność dysku wygląda w praktyce.

Podobnie jak w przypadku poprzedniej serii, producent udziela na dyski 3-letniej gwarancji. Mimo zastosowania pamięci QLC, które uchodzą za mniej wytrzymałe, limit zapisu danych nie jest za niski - dla wersji 2 TB ustalono go na poziomie 720 TB. Bez problemu powinien on wystarczyć przez kilka lat domowego użytkowania dysku.

Samsung SSD 870 QVO - testy wydajności

Testy wydajności przeprowadziliśmy na naszej standardowej konfiguracji z procesorem Intel Core i5-6600, płytą główną MSI Z170A Tomahawk i 8 GB pamięci DDR4 2666 MHz. Za dysk systemowy posłużył nośnik AMD Radeon R7 240 GB (pod SATA 6 Gb/s). Platforma działała pod obsługą systemu Windows 10 64-bit (1903).

CrystalDiskMark – Odczyt sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA Ultimate SU900 512 GB 563,6 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 560,1 Plextor M7V 512 GB 560 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 557,2

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 870 QVO 2 TB 399,9 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 371 Plextor M7V 512 GB 366,7 ADATA Ultimate SU900 512 GB 332,7

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Plextor M7V 512 GB 373,2 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 329,2 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 323,6 ADATA Ultimate SU900 512 GB 256,9

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 44,83 Plextor M7V 512 GB 41,85 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 41,35 ADATA Ultimate SU900 512 GB 31,41

CrystalDiskMark – Zapis sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 539,3 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 524,7 ADATA Ultimate SU900 512 GB 519,5 Plextor M7V 512 GB 493,5

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA Ultimate SU900 512 GB 340 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 329,2 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 322,8 Plextor M7V 512 GB 304,1

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Plextor M7V 512 GB 341,2 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 310,1 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 307,2 ADATA Ultimate SU900 512 GB 238,7

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 122,3 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 112,8 ADATA Ultimate SU900 512 GB 101,9 Plextor M7V 512 GB 102,5

Samsung SSD 870 QVO nie wyróżnia się zbytnio na tle innych dysków pod SATA z pamięciami MLC i TLC NAND - można powiedzieć, że to taki typowy "średniak".

AS SSD Benchmark – odczyt sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA Ultimate SU900 512 GB 527,68 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 523,36 Plextor M7V 512 GB 522,63 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 518,15

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 53,49 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 39,45 Plextor M7V 512 GB 36,47 ADATA Ultimate SU900 512 GB 28,91

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Plextor M7V 512 GB 338,3 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 338,17 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 333,85 ADATA Ultimate SU900 512 GB 312,98

AS SSD Benchmark – odczyt, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 870 QVO 2 TB 0,037 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 0,039 ADATA Ultimate SU900 512 GB 0,044 Plextor M7V 512 GB 0,044

AS SSD Benchmark – zapis sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA Ultimate SU900 512 GB 491 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 480,48 Plextor M7V 512 GB 468,29 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 463,65

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 113,64 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 105,66 ADATA Ultimate SU900 512 GB 83,41 Plextor M7V 512 GB 82,36

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA Ultimate SU900 512 GB 322,58 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 289,43 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 283,03 Plextor M7V 512 GB 273,71

AS SSD Benchmark – zapis, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 0,029 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 0,031 ADATA Ultimate SU900 512 GB 0,042 Plextor M7V 512 GB 0,043

Podobnie wygląda sytuacja w benchmarku AS SSD Benchmark - Samsung SSD 870 QVO plasuje się mniej więcej pośrodku stawki, nie wyróżniając się na tle innych modeli z pamięciami MLC i TLC NAND.

PCMark 8 - Wynik ogólny

[punkty] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 5012 ADATA Ultimate SU900 512 GB 4956 Plextor M7V 512 GB 4939 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 4923

PCMark 8 - Bandwith

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 322,28 ADATA Ultimate SU900 512 GB 255,69 Plextor M7V 512 GB 220,82 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 200

PCMark 8 symuluje użycie dysku w realnym użytkowaniu - różnice w punktacji poszczególnych modeli nie są duże. W teście przepustowości Samsung SSD 870 QVO wypada jednak najgorzej z całej stawki.

Wydajność dysku Samsung SSD 870 QVO w realnych zastosowaniach

Jak dysk wypada podczas realnego użytkowania? Sprawdziliśmy to w kilku prostych testach.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 81 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 82 ADATA Ultimate SU900 512 GB 88 Plextor M7V 512 GB 169

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Plextor M7V 512 GB 126 ADATA Ultimate SU900 512 GB 129 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 137 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 140

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 33 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 34 ADATA Ultimate SU900 512 GB 34 Plextor M7V 512 GB 53

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 20 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 21 ADATA Ultimate SU900 512 GB 33 Plextor M7V 512 GB 51

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 870 QVO 2 TB 107 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 108 ADATA Ultimate SU900 512 GB 109 Plextor M7V 512 GB 142

W realnym użytkowaniu nośnik wypada całkiem nieźle (szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to ekonomiczny segment). Jedynie przy kopiowaniu małych plików był nieco gorszy od innych modeli pod SATA.

Samsung SSD 870 QVO 2 TB - test bufora

Dysk Samsung SSD 870 QVO wykorzystuje pamięci 3D QLC NAND (V-NAND), ale zapis jest wspomagany przez pamięć DRAM i dodatkowy bufor działający na zasadzie pamięci SLC.

Dysk oferuje maksymalną wydajność tylko w obszarze bufora (około 77 GB), ale po jego przekroczeniu transfery spadają aż do 80 MB/s (!). Niestety, to efekt zastosowania pamięci QLC.

Samsung SSD 870 QVO – testy po zapełnieniu dysku

Na koniec sprawdziliśmy jak na wydajność nośnika wpłynie zapełnienie komórek pamięci do 80%.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 870 QVO 2 TB 82 Samsung SSD 870 QVO 2 TB (80%) 133

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 870 QVO 2 TB 140 Samsung SSD 870 QVO 2 TB (80%) 142

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 870 QVO 2 TB 34 Samsung SSD 870 QVO 2 TB (80%) 35

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 870 QVO 2 TB 21 Samsung SSD 870 QVO 2 TB (80%) 40

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 870 QVO 2 TB 107 Samsung SSD 870 QVO 2 TB (80%) 126

Drugim negatywnym efektem są mocne spadki wydajności przy mocnym zapełnieniu dysku - szczególnie było to widoczne przy operacjach na dużych plikach, rozpakowywaniu archiwum i instalacji gry.

Samsung SSD 870 QVO - rzeczywiście godny uwagi?

Firma Samsung przyzwyczaiła nas, że jej dyski są dobre, ale trzeba za nie odpowiednio zapłacić. Podobnie jest i w tym przypadku – model SSD 870 QVO nie wyróżnia się aż tak bardzo na tle nośników z lepszym typem pamięci, ale nie jest to tak tania konstrukcja, jakby mogła wskazywać specyfikacja.

Samsung SSD 870 QVO to 2,5-calowy nośnik z interfejsem SATA – w sam raz, by zastąpić tradycyjny dysk talerzowy (szczególnie, że w sprzedaży pojawią się bardzo pojemne wersje – 1 TB, 2 TB, 4 TB, a nawet 8 TB). Co ważne, mamy tutaj do czynienia z w pełni autorską konstrukcją producenta, którą oparto o nowy kontroler i warstwowe pamięci QLC NAND.

Specyfikacja przekłada się na całkiem dobrą wydajność w testach syntetycznych i rzeczywistych (szczególnie na tle innych modeli z teoretycznie lepszymi pamięciami MLC czy TLC). Problemy mogą się pojawić przy kopiowaniu dużych plików, gdzie transfery bardzo mocno spadają – mówimy tutaj o poziomie gorszym niż w przypadku zwykłych dysków HDD. Spadki wydajności będą widoczne także po mocnym zapełnieniu przestrzeni dysku.

SSD 870 QVO w wersji 2 TB ma kosztować maksymalnie 1200 złotych, więc całkiem sporo jak na dysk o tej pojemności – zwykłe modele pod SATA są kilkaset złotych tańsze, a podana cena to właściwie już poziom dużo szybszych modeli M.2 PCIe (!). Sprawy nie ułatwia też to, że koreański producent udziela na swój sprzęt tylko 3-letniej gwarancji. Nowy dysk Samsunga musi potanieć, by być godnym polecenia.

Ciekawostką może być Samsung SSD 870 QVO w wersji 8 TB - to pojemność niedostępna ani 2,5-calowych SSD, ani tym bardziej dla zwykłych "twardzieli". Dla osób potrzebujących DUŻEGO magazynu danych w laptopie lub miniaturowym komputerku ten model może być zbawieniem.

Ocena końcowa - Samsung SSD 870 QVO 2 TB

dobra wydajność w testach syntetycznych

dobra wydajność w testach rzeczywistych

bardzo duże spadki wydajności po zapełnieniu bufora

duże spadki wydajności przy mocnym zapełnieniu

mało atrakcyjna cena na tle innych dysków pod SATA i PCIe

