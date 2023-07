Bard, czyli AI od Google w końcu mówi po polsku, budowa Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu jest już ukończona w połowie, a pranie w 30 stopniach to spore oszczędności. Oto część newsów w 12 odcinku SięKika.

Testuję dla was składaną Motorolę Razr 40 Ultra, która jest super, ale ma pewne wady. Byłem na Mazurach nagrywać Tech Summer Challenge, gdzie pogryzły mnie komary i stoczyłem walkę z mazurskimi jeziorami. W technologii mamy lipiec, więc nie dzieje się wiele, a to, co się dzieje jest, hmm, zdecydujcie sami.

A! Nothing Phone 2 wbija na rynek. To jest jakaś nowinka.

Amazon Prime Day 2023

Amazon Prime Day 2023 miał był niedawno miejsce. Było kilka promek i pewnie ktoś kupić w dobrych pieniądzach nową szczoteczkę do zębów albo Nothing Phone`a. Tyle w temacie.

Elektryczne problemy Volkswagena

Volkswagen ma problemy! Podobno do maja bieżącego roku włącznie Volkswagen wyprodukował jakieś 97 tysięcy samochodów elektrycznych, a sprzedał jakieś 73 tysiące. Kryzys jest, świat się kończy, popyt maleje - tak podobno mawiają w Volkswagenie i w trąbie mają fakt, że jakoś takiej Tesli ten kryzys rzekomy nie dotknął. Wiecie, Tesla sprzedaje aż miło, a Volkswagen ma problemy. No, co zrobić?

FC24 i falujące koszulki

Wieść gminna niesie, że w grze o piłce kopanej FC24 od EA Sports, która ukaże się pod koniec września, koszulki piłkarzy będą falowały na wietrze. Coby dziennikarskiej rzetelności zadość uczynić, dodam jeszcze, że oprócz tych koszulek frywolnych w grze pojawi się technologia HyperMotionV. Co to takiego? To technologia symulująca grę w piłkę na podstawie danych wolumetrycznych z ponad 180 profesjonalnych meczów piłki nożnej mężczyzn i kobiet.

AI od Google mówi po polsku

Bard, czyli to super mądre AI od Google, ten asystent na miarę 21 wieku, przemówił w języku Mickiewicza. Dokładnie 13 lipca Polska dołączyła do grona krajów wspieranych przez Barda i teraz można sobie z gościem pogadać po ludzku. Super, lepiej późno niż później.

O czym można, a może nawet warto pogadać ze sztuczną inteligencją od Google? O wszystkim! O życiu, o muzyce, o tym, co oposy robią wieczorową porą. Mateusz z nim pogadał… I podzielił się z wami swoimi spostrzeżeniami.

Telefon Nic 2

Pokazano Telefon Nic 2.

A poważnie, to pokazano oficjalnie Nothing Phone 2, który będzie droższy i szybszy, bo dostanie Snapka 8+ Gen 1. Będzie miał też ładniejszy ekran niż pierwszy Nothing Phone, bo OLED-a zmieniono na LTPO OLED-a z jasnością maksymalną na poziomie 1600 nitów i 120-Hz odświeżaniem. Nowy model ma być dojrzalszy i lepszy fotograficznie, ma mieć ciut większą baterię i ten cały Glyph UI też ma być ciut lepszy. Najprostszy wariant z 8 GB pamięci RAM i dyskiem o pojemności 128 GB wyceniono na 2999 zł.

Pierz w 30 stopniach i oszczędzaj hajs

Wiecie, że pranie w 30 stopniach oszczędza pieniądze? Podobno pozwala na zużycie nawet do 50% energii mniej niż pranie w 40 stopniach. Norbert podzielił się z wami wiedzą o oszczędzaniu i temperaturze prania, a ja was do tej wiedzy odeślę. Zerknijcie sobie w tekścik, bo jakieś wyliczenia tam są, konkrety, sprawdzone info. Wiecie, jak można zaoszczędzić i można nie zaoszczędzić, to lepiej zaoszczędzić.

Ekstremalnie Wielki Teleskop na półmetku

Karol to nasz benchmarkowy kosmiczny wojownik, który o kosmosie wie wszystko, a na pewno wie więcej niż ja. Bo ja nie wiem nic.

Wiedzy i informacjom przekazywanym przez Karola można ufać, więc kiedy napisał, że budowa największego optycznego teleskopu na świecie osiągnęła według Europejskiego Obserwatorium Południowego półmetek, to ja mu wierzę.

Po co w ogóle powstaje ten teleskop? Na co to komu? Komu to potrzebne? Podobno, Ekstremalnie Wielki Teleskop będzie starał się dojrzeć szczegóły tam, gdzie dziś nie możemy szybko posłać sond badawczych. No i tam, gdzie potrzebne są dodatkowe obserwacje…

I to już koniec #12

Ale! Nie ma się co łamać. Będzie niedługo teścik składanej Motorolki, będzie teścik roweru elektrycznego takiego na wypasie, w cenie używanego Forda Focusa.

No i trzeba jeszcze tylko wakacyjny sierpień przetrwać, a potem technologia wróci do świata żywych i znowu dziać się będą rzeczy.