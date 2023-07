Procesor AMD Ryzen 5 7500F będzie nowym hitem dla graczy? Bardzo możliwe! W sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności, które wskazują na bardzo udany produkt.

Procesor AMD Ryzen 5 7500F był zapowiadany kilka dni temu, ale dopiero teraz doczekaliśmy się jego oficjalnej premiery. Osoby szukające dobrego procesora do gier na pewno będą zainteresowane nową jednostką.

Co oferuje procesor AMD Ryzen 5 7500F?

AMD Ryzen 5 7500F oferuje podobną specyfikację do modelu AMD Ryzen 5 7600. To tani procesor do płyt głównych AM5, który powinien zainteresować graczy i mniej wymagających użytkowników.

Model AMD Ryzen 5 7500F AMD Ryzen 5 7600 AMD Ryzen 5 7600X Generacja

Architektura

Litografia Raphael

Zen 4

TSMC 5 nm + 6 nm Raphael

Zen 4

TSMC 5 nm + 6 nm Raphael

Zen 4

TSMC 5 nm + 6 nm Podstawka AM5 AM5 AM5 Rdzenie/wątki 6/12 6/12 6/12 Taktowanie/Boost 3,7/5,0 GHz 3,8/5,1 GHz 4,7/5,3 GHz Pamięć L2 6x 1 MB 6x 1 MB 6x 1 MB Pamięć L3 32 MB 32 MB 32 MB Kontroler RAM DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) Grafika

Jednostki

taktowanie - Radeon

2 CU RDNA 2

(400 - 2200 MHz) Radeon

2 CU RDNA 2

(400 - 2200 MHz) Kontroler PCI-Express 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 65 W

(88 W) 65 W

(88 W) 105 W

(142 W) Chłodzenie w zestawie Wraith Stealth Wraith Stealth - Data premiery 22 lipca 2023 9 stycznia 2022 30 sierpnia 2022 Cena podczas premiery

Obecna cena w sklepach $179 $229 $299 ($249)

Jednostka została wyposażona w 6 rdzeni i 12 wątków Zen 4, 32 MB pamięci podręcznej L3 oraz 2-kanałowy kontroler pamięci z natywnym wsparciem dla modułów DDR5-5200. Główna różnica jest taka, że wersja z dopiskiem F nie posiada zintegrowanej grafiki (podobnie jak w przypadku procesorów Intel).

Do tej pory podejrzewano, że procesor Ryzen 5 7500F będzie dostępny tylko w Chinach. Wygląda jednak na to, że były to błędne informacje – strona producenta informuje o globalnej dostępności produktu. Co więcej, jednostka została wyceniona na 179 dolarów (czyli jakieś 850 zł), czyli o 50 dolarów niżej niż Ryzen 5 7600.

Testy wydajności procesora AMD Ryzen 5 7500F

W azjatyckich mediach już pojawiły się testy procesora. Warto tutaj zwrócić uwagę na artykuł z koreańskiego serwisu QuasarZone, gdzie jednostka została porównana do modeli Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 7600 i Ryzen 5 7600X oraz Intel Core i5-12400, Core i5-13400, Core i5-13500 i Core i5-13600K. Testy przeprowadzono na konfiguracji z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 4090.

c

W procesorowych zastosowaniach procesor wypada minimalnie gorzej względem modelu Ryzen 5 7600. Mówimy o wydajności zbliżonej do konkurencyjnego Core i5-13400.

W grach rozdzielczości 1080p procesor też oferuje minimalnie gorsze osiągi względem modelu Ryzen 5 7600. Widać jednak wyraźną przewagę względem Core i5-13400.

Nowy procesor AMD w grach pobiera mniej więcej tyle samo mocy co Ryzen 5 7600. Widać jednak nieco większe zapotrzebowanie na energię względem konkurencyjnego modelu Core i5-13400.

Wygląda więc na to, że Ryzen 5 7500F może być ciekawą opcją do budowy dobrego i niedrogiego komputera do gier i codziennych zastosowań. Jednostka powinna być nieco wydajniejsza od konkurencyjnego Core i5-13400F, ale będzie nieco tańsza (~850 zł vs 1000 zł). Nie bez znaczenia jest też bardziej przyszłościowa platforma AM5. Będzie hit? Czekamy na dostępność w Polsce i wycenę w złotówkach.

Źródło: QuasarZone