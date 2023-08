Gothic Remake otrzymał nową zajawkę, Gothic datę premiery na Nintendo Switch, a rolnicy zapowiedź aplikacji mRolnik. Dzieje się w tej technologii, oj dzieje! I to nawet wtedy, kiedy wszyscy odpoczywają na wakacjach w Chorwacji czy Egipcie. Pora na 14. odcinek SięKlika!

Czas na kolejne SięKlika, tej!

Nie tylko Gothic Remake na THQ Nordic Digital Showcase

Na niedawnym evencie THQ Nordic pokazano gry różne, ot choćby Titan Quest II, South Park: Snow Day! czy takie Alone in the Dark. I mnie osobiście kompletnie mnie te tytuły nie interesują, bo… Gothic! Wskoczył do sieci trailer robiącego się remake`u starego, dobrego Gothica.

Jaram się i już nie mogę się doczekać, bo w końcu zanim był Wiedźmin, Skyrim i inne takie, to był Gothic. Jedyneczkę przechodziłem tyle razy, że nie zliczę, więc każda wrzutka o nowym starym Gothicu sprawia, że budzi się we mnie dziecko, które tęskni do Diego i Gorna. Dalej, dawać już tego Gothica!

Musk wyprzedaje graty po Twitterze

Umówmy się, Elon Musk to jest stan umysłu! Miliarder uznał, że czas pozbyć się resztek Twittera. Tak, serio, serio, Musk sprzedaje pamiątki po Twitterze. Logotypy, obrazy jakieś, takie rzeczy. Na aukcjach wylądowały 584 przedmioty zdobiące budynek Twittera i wchodzące w skład jego wewnętrznego wyposażenia.

Brak mi słów na te abstrakcyjne pomysły jedynego w swoim rodzaju Elona Muska.

Jest mObywatel, będzie mRolnik?

Minister rolnictwa zapowiedział - nie dosłownie, nie bezpośrednio, ale dość wyraźnie jednak - że powstać ma aplikacja mRolnik, która ma zgromadzić wszystkie aktywności i informacje dotyczące rolnictwa. Będzie tam można pewnie jakieś szkody w plonach zgłaszać, jakieś urzędowe sprawy ogarniać.

Tak, no przydatna to będzie rzecz. I tak bez śmiechu i żartów, taka aplikacja to naprawdę poważna sprawa! Tylko ta nazwa jakoś, sam nie wiem…

GTA 6 już za moment, już za chwilę

Czy naprawdę już za chwilę pogramy w GTA 6? Podobno Take-Two Interactive przewiduje znaczny wzrost przychodów między 1 kwietnia 2024 a 31 marca 2025. Wzrost rzędu jakichś 2 mld dolarów z hakiem, tak na oko.

Czy wynika z tego, że właśnie wtedy, w tym okienku pojawi się GTA 6? No pewnie, że nie. Ale, że pół świata czeka na ten tytuł, to wszyscy chwytamy się nawet takich ploteczek.

Stary poseł i nowy iPad

Zakupy w parlamencie się podziały na 2,7 mln złotych. Co kupili miłościwie (miłosiernie?) nam panujący i ci, to chcieliby się z nimi zamienić miejscami? Tablety nowe, coby posłom i senatorom się wygodnie pracowało i przeglądało Instagrama.

Wybrano iPady 10. generacji, ale takie dopakowane, co mają 256 giga i łączność 5G.

I można się z tego śmiać, bo polityczne zakupy zawsze generują powszechne “zainteresowanie”, ale przyznać trzeba, że bycie parlamentarzystą to odpowiedzialna fucha. Dobrze więc, by nasi reprezentanci mieli solidne, godne zaufania narzędzia pracy.

Chińskie testy procesora Intel Core i7-14700K

Jak doniósł Paweł, w Chinach pojawił się test procesora Intel Core i7-14700K, czyli najciekawszego modelu z nowej serii. No potrafi nowy układ? Cóż, wzrost wydajności względem Core i7-13700K w zastosowaniach jednowątkowych to około 4%, a przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych wątków - jakieś 14% w Cinebench R23 i jakieś 20% w CPU-Z.

Jak widać, jakiś progres jest. Szkoda, że w grach jest raczej niezachwycająco, bo kilka klatek więcej okupione zostało większym zapotrzebowaniem na prąd. No co zrobić?

Nie Wonder Woman a Barbie?

Wiecie, że podobno nie Margot Robbie a Gal Gadot miała zagrać Barbie? Ja byłem w szoku, więc uznałem, że wy też będziecie.

I to już koniec #13

Nie wiadomo kiedy GTA 6. Nie wiadomo kiedy Gothic Remake. No co za czasy!

Szczęśliwie jednak, premier jest dużo! Ot choćby taki Quake 2 wyszedł w unowocześnionej formie i w dobrych pieniądzach.

Wyszło też Red Dead Redemption wyszło na Switcha i PS4, które nie ma w sobie żadnej wartości dodanej i jest tylko ordynarnym portem wycenionym na jakieś pół wypłaty. Innymi słowy - prostacki skok na kasę.

I to tyle ode mnie. Już niedługo Starfield w Game Passie, już za moment Star Wars: Ahsoka na Disney+. Zapowiada się przyjemna końcówka lata. I całe szczęście!