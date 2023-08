Kolejna edycja THQ Nordic Digital Showcase dobiegła końca. Na pewno było różnorodnie – wydawca zaprezentował parę interesujących tytułów.

Oto najważniejsze zapowiedzi THQ Nordic – wraz z materiałami wideo.

Titan Quest II

Słynny RPG z elementami akcji powraca. Po raz kolejny gracze trafią do mitologicznego świata i stawią czoła wciągającym wyzwaniom, tworząc potężne konfiguracje postaci. Ostatecznym celem ma być powstrzymanie Bogini Zemsty Nemezis. Na razie nie ujawniono jeszcze daty premiery.

Gothic Remake

Centralnym punktem wydarzenia THQ Nordic była prezentacja remake'u rewolucyjnej gry Gothic z 2001. W reprodukcji klasyka gracze będą mogli odkryć na nowo świat kolonii górniczej i stawić czoła jej wyzwaniom.

Gothic Remake jest obecnie na etapie produkcji. Dokładny termin debiutu wciąż pozostaje nieznany. Wiadomo jedynie tyle, że gra pojawi się na platformach PC, PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

South Park: Snow Day!

South Park Digital Studios, THQ Nordic i Question Games przedstawiły South Park: Snow Day!, czyli co-opa dla czterech osób. W tytule gracze wcielą się w Cartmana, Stana, Kyle'a i Kenny'ego i będą świętować dzień, gdy po raz pierwszy w roku spadł śnieg.

Snow Day! trafi do sprzedaży w 2024 roku. Gra ukaże się na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

Alone in the Dark

To reboot słynnego horroru z dawnych lat. Będziemy tu eksplorować otoczenie, walczyć z potworami i rozgryzać zagadki, odkrywając prawdę o dworze Derceto. Przerażającą historię mamy śledzić oczami jednego z dwojga bohaterów: Edwarda Carnby'ego lub Emily Hartwood. Przy okazji warto wspomnieć, że na PC (poprzez Steama) i konsolach Playstation i Xbox jest dostępny darmowy prolog z gry.

Last Train Home

Podczas pokazu nie zabrakło też propozycji dla fanów RTS-ów. Last Train Home to gra strategiczna o przetrwaniu inspirowana wydarzeniami historycznymi. Grupa żołnierzy z Legionu Czechosłowackiego próbuje powrócić do ojczyzny z kraju ogarniętego domowym konfliktem. Tytuł ma mieć premierę na PC jeszcze w tym roku.

Wreckreation

Kolejna z zapowiedzi THQ Nordic dotyczyła Wreckreation, czyli sandboksowej ścigałki z opcją budowania torów. Na zwiastunie grupa przyjaciół buduje takowy tor – i jak widać, już samych opcji upiększania obiektu jest tu naprawdę dużo.

Promocja na Steam

Jednocześnie wydawca przypomina o trwającej obecnie promocji na tytuły spod jego płaszczyka. Do godziny 19:00 w czwartek 17 sierpnia na Steamie są dostępne różne zniżki i wersje demonstracyjne gier od THQ Nordic. Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres.

źródło: materiały prasowe