Baldurs Gate 3 zostało grą roku, GTA VI doczekało się trailera, kody QR zostały zakazane w Moskwie, a jakiś ekspert uznał, że osobisty ślad węglowy to bzdura. Czas na 22. odcinek SięKlika!

Baldurs Gate 3 grą roku

Starfield nie został grą roku. Szok i niedowierzanie… W zasadzie to Starfield nie dostał żadnej statuetki podczas The Game Awards 2023, za to Baldurs Gate 3 zostało grą roku. Zasłużenie, jak dla mnie. Ogólnie gra dostała gamingowego Oscara w 5 kategoriach: Gra Roku, Najlepsza gra RPG, Najlepsza gra multiplayer, Najlepszy występ aktora, Najlepsza społeczność graczy. No i fajnie. Tytuł wbił też na konsole Microsoftu, więc ten, pobierać, grać i cieszyć się.

GTA VI nadchodzi

Całkiem spoko trailer otrzymało GTA VI… Przy którym spruła się część internetu, że jak to, że będziemy grać dziewuchą! Mało tego, jakieś kłótnie nawet były o to, że Rockstar średnio ogarnia demografię i, że za dużo jest tam osób o ciemniejszym kolorze skóry. Pozostawiam to bez komentarza… A nie, na filmie się nagadałem, polecam se kliknąć, a co!

Koniec kodów QR w Rosji

No, to czas na Rosję, a jak Rosja to wiadomo, że będzie śmiesznie. Albo strasznie. W ogóle wieści z Rosji to zawsze jakaś taka mieszanka śmieszno-straszna…

W Rosji zdelegalizowano kody QR. Jak nam Kasia napisała, komunikat o zakazie umieszczania informacji w formie kodów QR dotyczy wszystkich nośników reklamowych w Moskwie. Wydany został zaś 7 grudnia, a więc tego samego dnia, w którym to Rosjanie poznali termin najbliższych wyborów prezydenckich.

Serwis Bielsat zastanawia się, w nieco zasłużenie prześmiewczym tonie, czy aby zakaz nie powstał przez to, że na billboardzie Fundacji Walki z Korupcją, kod QR przekierowywał na stronę Rosja bez Putina. Hem…

Osobisty ślad węglowy to absurd

Globalne ocieplenie to bujda na resorach, a ziemia to nawet nie jest płaska, a wklęsła. Tak, takie to mądre rzeczy można w internetach wyczytać. I teraz jak ta woda na ten młyn wjeżdżają słowa Philippe Pernsticha, eksperta ds. śledzenia śladu węglowego w firmie Minimum. Według niego, ślad węglowy to emisja gazów cieplarnianych związana z konkretną działalnością, a ten rzekomy ślad węglowy osobisty, ten co to my sobie samy generujemy, jest nieistotny. Tak z grubsza.

Ekspert podkreśla, że jednostki nie rozwiążą problemu zmian klimatycznych i… no pewnie ma rację. Pewnie wielkie fermy bydła w Ameryce Południowej generują większy ślad węglowy niż Kowalski jadący do roboty 20-letnim Passatem. Nie znaczy to jednak, że nie warto się starać i nie warto dbać o naszą planetę - tak sobie myślę.

Czego szukaliśmy w Google w 2023 roku?

Rok nam się z wolna kończy, więc czas na liczne podsumowania, prawda? Co zaś lepiej pasuje do technologicznego wymiaru mojego ględzenia i transkrypcji tegoż ględzenia w artykulik niż podsumowanie od Google, prawda?

Wiecie czego szukaliśmy w wyszukiwarce w 2023 roku? Jakie hasła były najpopularniejsze? Wojtek wie, Wojtek napisał, a teraz ja, jak to mam w swoim zwyczaju, wykorzystam czyjąś pracę dla własnych profitów.

Najczęściej wklepywane w wyszukiwarkę Google hasła to:

Wyniki wyborów 2023

Wybory 2023

PKW

Oppenheimer

Sylwia Peretti

Mateusz Murański

Izrael

Matthew Perry

Tina Turner

Barbie

Modne słuchawki Huawei FreeClip

Huawei pokazało słuchawki FreeClip, które wyglądają, hm, jakoś. Przypominają trochę kolczyki, kółeczka takie, taką modę z czasów boysbandów, którą kojarzyć mogą stare dziady. Czy poza tymi, powiedzmy, modowymi konotacjami te słuchawki mają coś do zaoferowania? Nie wiem, nie miałem ich w rękach, więc się nie wypowiem.

Rzec mogę tylko tyle, że to jakiś nowa kategoria słuchawek, określana jako OWS, czyli Open Wireless Speakers lub jak to sprawnie Karol przetłumaczył - otwarte konstrukcje bezprzewodowe. Gruba technologia stała za tymi słuchawkami i pewnie coś tam potrafią, ale potencjalnym chętnym “kupywaczom” polecam poczekać na jakieś solidne recenzję, bo wydanie 900 zł na ciekawostkę w kształcie podobnym do niczego nigdy nie będzie najlepszym pomysłem.

I to już koniec #22

Tak podsumowując, bo to koniec już w sumie, to powiem wam, że życie jednak pisze najlepsze scenariusze. No bo pomyślałem sobie - jadę na urlop nad morze w grudniu i to będzie najpewniej najbardziej spektakularne wydarzenie w moim życiu w grudniu, w którym w sumie dzieje się niewiele.

A tu nagle wracam i:

pyk: znany dziennikarz z benchmarka siedzi sobie w Emiratach u Huawei,

myk: dostaję na testy okulary Huawei. Okulary do słuchania muzyki. Okulary. Do muzyki.

Ech, nic to. Na ten teścik okularów zapraszam, bo pojawi się zaraz, jakoś niebawem, a sami przyznacie, że okulary do słuchania muzyki to gruby temat.

Na koniec dodam jeszcze, że: