Jeśli kibicowaliście Baldur’s Gate 3, to macie powody do zadowolenia. Dzieło Larian Studios zdobywa najważniejsze wyróżnienie na The Game Awards 2023. Na szczególną uwagę zasługuje również Alan Wake 2 oraz Cyberpunk 2077.

Baldur's Gate 3 nie do zatrzymania

Ależ to była noc, ależ to były emocje. Hektolitry kawy nie poszły na marne, bo w trakcie minionej gali The Game Awards 2023 działo się naprawdę wiele. Nie bez powodu ta ceremonia nazywana jest “rozdaniem gamingowych Oscarów”.

Totalna dominacja Baldur’s Gate 3 - tak zatytułowaliśmy artykuł sprzed kilku tygodni. Już w połowie listopada Baldur’s Gate 3 miało na swoim koncie sześć prestiżowych wyróżnień w ramach Golden Joystick Awards 2023, w tym nagrodę za najlepszą grę 2023.

Najlepsza gra 2023 - to była zacięta rywalizacja

Można powiedzieć, że szczęścia chodzą parami, bowiem Baldur’s Gate 3 zdobywa tytuł gry roku na The Game Awards 2023. Deweloperzy z belgijskiego Larian Studios konkurowali z takimi hitami jak Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder oraz The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Łącznie Baldur’s Gate 3 wygrało w pięciu kategoriach: Gra Roku, Najlepsza gra RPG, Najlepsza gra multiplayer, Najlepszy występ aktora, Najlepsza społeczność graczy. Warto dodać, że Larian Studios. Wisienką na torcie była informacja, że Baldur's Gate 3 jest już dostępne na konsolach Xbox Series X|S.

Alan Wake 2 podjął walkę z Baldur's Gate 3

Mimo że Alan Wake 2 nie zgarnął głównej nagrody, to nie oznacza, że dzieło Remedy Entertainment nie zostało docenione: tegoroczny hit zdobył trzy statuetki, wygrywając w następujących kategoriach: Najlepsza reżyseria, Najlepsza narracja w grze, Najlepszy kierunek artystyczny.

Cyberpunk 2077 wyróżnione na The Game Awards 2023

Cyberpunk 2077 to najlepsza gra w ciągłym rozwoju, bo i taka kategoria pojawiła się w trakcie The Game Awards 2023. Trudno jest kłócić się z tym, bo droga, jaką podąża dzieło CD Projekt to prawdziwa ewolucja. W tym roku otrzymaliśmy znakomitą aktualizację 2.0 oraz ciepło przyjęte DLC, czyli Cyberpunk 2077: Widmo Wolności.

Zapowiedzi nowych gier

Jeśli weźmiemy pod lupę zapowiedzi nowych gier na The Game Awards 2023, to chyba każdy znajdzie coś dla siebie. Fani horrorów dowiedzieli się, że Hideo Kojima szykuje intrygującą i tajemniczą produkcję dla Microsoftu, zatytułowaną OD. Ciekawie prezentuje się Exodus, w którym czuć ducha Mass Effect. Ekskluzywna gra na PlayStation, czyli Rise of the Ronin, będzie najpewniej pozycją obowiązkową dla użytkowników PS5. Senua's Saga: Hellblade 2 błyszczy na nowym zwiastunie, a Jurassic Park: Survival to ukłon w kierunku filmowego pierwowzoru. Będzie w co grać w 2024, to jest pewne!