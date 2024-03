Motorola pokaże smartfona z AI, cyfrowi bandyci podszywają się pod Policję i wysyłają emailie, a Polacy są zgodni jak nigdy i nie chcą samochodów elektrycznych. A, i AI udowodniło, że Wielka Stopa nie istnieje, tak jakby. Czas na 27. odcinek SięKlika!

Ziom, obadaj SięKlika, tej!

Motorola idzie w ślady Samsunga

Motorola robi nowego smartfona, który ma być super. Ma mieć AI i powstaje we współpracy z Formułą 1. Będzie to Motorola Moto X50 Ultra, która nie wiadomo, jak będzie wyglądała i nie wiadomo, co będzie potrafiła. Znaczy, co to AI do niej wniesie.

No. I taki oto news na początek o nowym smartfonie Motoroli, fajny nie?

ZTE umie w design

Skoro zaczęliśmy od smartfonów, to lećmy w to dalej. Co można powiedzieć o dzisiejszych smartfonach? Są drogie i potrafią wszystko. Są też diabelnie nudne. Pewnie dlatego ZTE zdecydowało się wprowadzić element baśniowy do nudnej rzeczywistości pokazując na MWC smartfony, które stylistycznie były zdecydowanie jakieś!

Wielka Stopa… Ale, że co?!

AI poprawiło jakość słynnego filmu z 1967 roku, na którym widać Wielką Stopę. Wiecie to ten film, który uchodził za dowód, który miał pokazywać, że Wielka Stopa istnieje. I byli podobno ludzie, którzy to łykali.

Na poprawionych kadrach widać, że Wielka Stopa to raczej gość po imprezie przebrany za goryla, ale polecam sobie zerknąć, bo retusz robi wrażenie. I polecam zerknąć w sondę w tym newsie, bo jakiś antykreator zrobił sobie żarty z mojej śmiertelności.

Bitcoin żyje!

Bitcoin przekroczył wartość 60 00 dolarów USA. Nie potrafię tego skomentować, bo krypto mnie w ogóle nie interesują, ale lubię takie newsy. To jak newsy o aktualizacjach Windowsa, które każą patrzeć z optymizmem na przyszłość i udowadniają, że choć jest źle, że choć pierogi ruskie stają się pierogami ukraińskimi, to ziemia się ciągle obraca, a słońce wschodzi na wschodzie.

E-mail z "Policji"

CERT Polska, czyli zespół działający w ramach NASK i powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie, ostrzega internautów przed trwającą kampanią cyberprzestępców, rozsyłających emaile pochodzące rzekomo z Policji.

Wiadomości dotyczą wezwań na Policję, pojawiają się w nich trudne słowa i znane z seriali instytucje, jak Interpol i Europol, i w ogóle to śmierdzące oszustwo.

Przypomnijmy za specjalistami, że “Policja nie kontaktuje się z osobami w kręgu podejrzeń mailowo”. Wiadomości te są próbami wyłudzenia hajsu, więc wiecie, co z nimi zrobić.

Będzie ciepło

Według naukowców El Niño ma przynieść bardzo, ale to bardzo wysokie temperatury w nadchodzących miesiącach. Badania opublikowane w czasopiśmie “Scientific Reports” wskazują jednoznacznie, że bieżący rok będzie cieplejszy niż rok 2023, który i tak był rekordowo ciepły.

El Niño to zjawisko naturalne, które występuje sobie co jakiś czas, to co dwa lata, to co siedem lat. I zawsze sprzyja utrzymywaniu się wysokich temperatur. Inna sprawa, że w parze ze zmieniającym się klimatem, to całe El Niño staje się dramatycznie nieprzyjemne, by nie powiedzieć, że niebezpieczne.

Polacy nie chcą elektrycznych samochodów

Z badania “Consumer Signals", przeprowadzonego przez firmę Deloitte Polacy wolą samochody spalinowe od elektrycznych. Szokujące info, że wolimy dojechać nad morze z Krakowa w jeden dzień, zamiast w trzy. Że wolimy zatankować auto w 5 minut zamiast w 3 godziny. Zresztą, nie wiem, nie znam się.

Ile procent chce taki samochód, a ile siaki to Karol opisał w newsie i do newsa was odsyłam po konkrety. Mnie osobiście zaś rozbraja ten raport, bo wiecie, pokazuje to, o czym wszyscy wiemy. Nie kumam, dlaczego wielkie firmy muszą wydawać hajs na badania, żeby się dowiedzieć tego, co w społeczeństwie stanowi wiedzę iście powszechną.

No bo tak. Elektryki są diabelnie drogie. Używanych elektryków jest turbo mało, a jak są, to kondycja baterii może być w nich dyskusyjna. Do tego nie mamy infrastruktury do ładowania elektryków.

Steam nie bierze jeńców

O tym, że Steam jest absolutnym gigantem i żadna platforma dla graczy nie ma do Steama podejścia, to wszyscy wiemy, co nie? Pewnie, że wiemy. Na potwierdzonko mamy dane frekwencyjne z 2 marca, kiedy to na Steamie w tym samym momencie zalogowanych było ponad 34,2 mln użytkowników. No, ja nie mam pytań!

I to już koniec #27

Z tych szybkich, króciutkich newsów mam dzisiaj dla was, takie o: