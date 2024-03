Samochody elektryczne nie podbijają serc Polaków. Z najnowszego badania "Consumer Signals", przeprowadzonego przez firmę Deloitte wynika, że ponad połowa ankietowanych woli samochody napędzane silnikiem spalinowym.

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę doradczą Deloitte, zatytułowanych "Consumer Signals", wynika, że auta elektryczne wcale nie są preferowane przez Polaków. Dokładnie 55 proc. ankietowanych wskazało, że wolałoby taki rodzaj napędu w swoim nowym pojeździe. Z kolei 18 proc. respondentów wybrałoby auto z silnikiem hybrydowym, a jedynie 6 proc. ankietowanych wyraziło zainteresowanie w pełni elektrycznym pojazdem.

Badanie Deloitte ujawniło również, że Polacy nie mają w planach w najbliższym czasie odwiedzin w salonach sprzedaży samochodów. Tylko 17 proc. respondentów rozważa zakup nowego auta w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Wśród tych, którzy zdecydowali się na zmianę, większość, bo aż 52 proc., planuje zakupić zupełnie nowy samochód prosto z salonu.

Auta zmieniamy, gdy nie opłaca się ich naprawiać

Raport Deloitte zwraca uwagę na fakt, że aż 62 proc. samochodów obecnie jeżdżących po polskich drogach to pojazdy używane. Główne powody decyzji o zmianie to brak opłacalności inwestowania w dotychczasowy samochód (25 proc. odpowiedzi) oraz gotowość lub chęć zmiany pojazdu (22 proc.).

Wolimy auta spalinowe

Autorzy raportu zauważają, że polscy kierowcy są przywiązani do klasycznych rozwiązań. Jednak jednocześnie co piąty konsument nie wie jeszcze, czym będzie napędzany jego nowy samochód.

- Mimo wielu działań mających na celu promocję samochodów zero i niskoemisyjnych Polacy wykazują przywiązanie do silników spalinowych. Z drugiej strony ponad 20 proc. konsumentów wydaje się otwarta na pojazdy z napędem alternatywnym, co stanowi szansę dla firm stawiających na elektromobilność - zauważył dyrektor, lider sektora Automotive w Polsce, Deloitte Bartek Swatko.

Trudno dziwić się, że samochody elektryczne nie podbijają serc Polaków. Stacji ładowania nie ma zbyt wielu, a w dodatku gorzej radzą sobie z długimi trasami niż samochody z silnikami spalinowymi, przez co nie sprawdzą się najlepiej w przypadku osób, które codziennie pokonują długie trasy, jeżdżąc na studia czy do pracy. Co więcej - rynek używanych aut elektrycznych jest mocno ograniczony, co dodatkowo ogranicza możliwości kupowania ich przez osoby mniej zamożne.

Zakaz wjeżdżania do miasta zmusi do kupowania elektryków?

Swatko podkreślił również, że plany miast zakładające ograniczenie możliwości wjazdu najstarszymi i najbardziej emisyjnymi pojazdami do ścisłego centrum mają duże znaczenie.

- To, czy oferta samochodów innych niż spalinowe okaże się dostatecznie interesująca dla polskiego kierowcy, będzie zależało od wielu czynników, takich jak ceny pojazdu, dostępność infrastruktury szybkiego ładowania czy programy publicznych dopłat - stwierdził.

Nasze auta są stare

Eksperci wskazali, że według danych Eurostatu liczba samochodów osobowych w Polsce oscyluje wokół poziomu 680 pojazdów na 1 tys. mieszkańców, co stanowi jeden z najwyższych wyników w krajach UE. Dodali, że rezultaty najnowszej edycji Consumer Signals, potwierdzają europejskie dane: 67 proc. mieszkańców Polski posiada lub leasinguje auto. Wiek blisko połowy z nich nie przekracza ośmiu lat, natomiast pojazdy mające 15 i więcej lat stanowią ponad jedną czwartą wszystkich użytkowanych samochodów osobowych.