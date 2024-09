OpenAI planuje podniesienie ceny usługi ChatGPT. Początkowe podwyżki mają być niewielkie, ale w kolejnych latach cena wersji płatnej może znacząco wzrosnąć.

ChatGPT to zaawansowany model językowy stworzony przez OpenAI, który potrafi generować naturalnie brzmiące odpowiedzi na pytania oraz prowadzić konwersacje na wiele tematów. Służy do wspomagania ludzi w różnorodnych zadaniach, takich jak pisanie tekstów, udzielanie informacji czy rozwiązywanie problemów technicznych.

ChatGPT ułatwia pracę programistom, marketerom, nauczycielom, studentom i wielu innym grupom zawodowym, które potrzebują szybkich i precyzyjnych odpowiedzi lub wsparcia w analizie danych. Użytkownicy mogą korzystać z niego także do generowania kreatywnych pomysłów czy tłumaczeń. Zainteresowanych odsyłamy do naszego poradnika, gdzie opisujemy, jak używać ChatGPT.

Płatna wersja ChatGPT

Podstawowa wersja usługi jest dostępna bezpłatnie, ale wiąże się z ograniczeniami. Płatną wersję ChatGPT można wykorzystać do uzyskania dostępu do bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak szybsze odpowiedzi, priorytetowy dostęp do serwerów oraz możliwość pracy z nowszymi modelami, które są dokładniejsze i bardziej wszechstronne.

ChatGPT podrożeje?

Cena płatnej wersji ChatGPT już teraz nie wydaje się niska - usługa obecnie kosztuje 20 dol. miesięcznie. Niedługo ta cena może wzrosnąć.

Jak informuje The New York Times, powołując się na wewnętrzne dokumenty OpenAI, firma planuje podnieść cenę indywidualnych subskrypcji ChatGPT z 20 dol. miesięcznie do 22 dol. miesięcznie do końca roku.

Na tym jednak nie koniec. Według źródła, w ciągu kolejnych pięciu lat prognozowany jest znaczący wzrost cen, a do 2029 roku OpenAI przewiduje, że miesięczna opłata za ChatGPT Plus wyniesie 44 dol. Mówimy zatem o przeszło 2-krotnym wzroście stawki.

ChatGPT generuje ogromne koszta

Agresywne podnoszenie ceny ma wynikać z presji inwestorów, aby OpenAI zmniejszyło swoje straty. Chociaż firma osiągnęła miesięczny przychód na poziomie 300 milionów dolarów w sierpniu, według The New York Times OpenAI przewiduje, że straci w tym roku około 5 mld dol. Przyczyną są koszty, takie jak wynagrodzenia, opłaty za biura i utrzymanie infrastruktury do szkolenia modeli AI. Samo utrzymanie ChatGPT w pewnym momencie kosztowało OpenAI podobno 700 tys. dol. dziennie.

Jeśli ceny wzrosną zbyt gwałtownie, OpenAI może spotkać się z negatywną reakcją. Obecnie ChatGPT ma około 10 mln płacących użytkowników, jednak – jak twierdzi serwis Tech Crunch - badania pokazują, że wielu z nich uważa, iż obecna cena 20 dol. miesięcznie jest już zbyt wysoka.