Zapowiedziany Counter-Strike 2, aresztowany Donald Trump i zabezpieczone rządowe laptopy dla uczniów, czyli “Się klika #4”

Działo się! W świecie technologii zawsze, ciągle coś się dzieje! Co tym razem? A to aresztowanie Donalda Trumpa, a to zapowiedź Counter-Strike`a 2, a to Pininfarina projektująca nadwozie polskiej Izery. Zapraszam na 4 odcinek “Się klika”.

Counter-Strike 2

Krótka piłka. Valve zapowiedziało Counter-Strike`a 2. Jak pierwszy CS był najpopularniejszą strzelanką online, to ja byłem jeszcze w liceum… Albo nawet przed liceum? To były te czasy, kiedy się pierwsze piwa pijało, kiedy się zaczynało jakieś tam bałagany na mieście uskuteczniać… Ech młodości, widzę i opowiadam, bo tęsknię po tobie…

No, w każdym razie, Counter-Strike 2. Sztos nie? Wygląda to dobrze, lepiej niż CS:GO, ale nie jakoś szałowo i wydaje się, że nowa odsłona pozostanie w miarę dobrym, takim szybkim paramilitarnym shooterem, w którym taktyka odegra znaczną rolę.

Nowości kilka jest, ot choćby pokazano na materiałach promocyjnych pokazano dynamiczne zachowanie dymu, wiecie, od granatów dymnych - kto nie rzucał granatami dymnymi jak oszalały w pierwszym CS-ie, niech pierwszy rzuci… kamień…

Kiedy premiera? Latem! Jaram się!

Rządowe laptopy zabezpieczone…

Pamiętacie o rządowych laptopach? Otóż każdy z tych lapków będzie miał pod klawiaturą wygrawerowane polskie godło oraz napis Rzeczpospolita Polska. Na obudowie ekranu znajdzie się też naklejka z logo Unii Europejskiej. Po co? Ano po to, by uniemożliwić odsprzedaż komputerów...

No i fajnie, zamiast na Allegro, lapki trafią do szafy… A tak serio, to nie wiem, nie pomyślał nikt o jakichś innych zabezpieczeniach? Przecież są na to konkretne sposoby - ja mam laptopa służbowego tak pozabezpieczanego, że czasem mam wrażenie, że muszę wysyłać pisemny wniosek o możliwość zalogowania… Nie można podobnych rozwiązań wdrożyć w laptopach dla uczniów, żeby faktycznie przypisać dany sprzęt do danego ucznia?

Ukraińcy zniszczyli bezcenny sprzęt Rosjan pociskiem za 100 000 USD

Ukraińcy zniszczyli radar Zoopark-1M. Jakiś taki zaawansowany, bardzo przydatny radar. Jak zniszczyli? Grzmotnęli w niego pociskiem M982 Excalibur. Jeden taki pocisk kosztuje wspomniane 100 tysięcy zielonych - to bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo, ale też i zdecydowanie, ale to naprawdę zdecydowanie mniej niż rakieta GMLRS do systemu M142 HIMARS lub M270 MLRS, która to kosztuje około 160 tysięcy dolarów.

Nie będzie nowego Androida dla Samsunga Galaxy S20 FE

Macie Samsunga Galaxy S20 FE? No, to nie dostaniecie nowego Androida. I w ogóle już żadnego Androida. Wiecie, i tak nie jest źle, w końcu Samsung obiecuje cztery duże aktualizacje systemu dla swoich flagowców, więc ten, nie ma co narzekać.

Dlaczego ten temat tak was zainteresował? Ano pewnie dlatego, że jak się wyjdzie z domu, pojedzie gdzieś, gdzie są ludzie i rzuci się kamieniem w tłum, to nietrafienie w kogoś, kto ma w kieszeni S20 FE będzie naprawdę trudnym zadaniem.

To był i jest do dzisiaj super popularny smartfon. Taki, co to Samsungowi naprawdę wyszedł, naprawdę zrobili go z miłością. Ech, jak jednak widać, wszystko, co dobre, szybko się kończy.

No dobra, jakie telefony Samsunga również nie mają co liczyć na nowego Androida? Według serwisu Sammobile na liście telefonów, które można już złomować mamy również:

Galaxy S10 Lite,

Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra,

Galaxy Note 10 Lite,

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra,

Pierwszego Flipa,

Drugiego Folda i jakiś tam inny plankton.

Donald Trump aresztowany

Donald Trump, czyli najlepszy amerykański prezydent w historii amerykańskich prezydentów - zdaniem, hm, niektórych, został aresztowany…

No dobra, żart, Donald Trump wcale nie został aresztowany. Sztuczna inteligencja sobie wymyśliła, że został aresztowany i przygotowała dokumentację, która spokojnie mogłaby trafić do mediów głównego nurtu, czy jak tam się dziś te największe media nazywa.

Temat gruchnął w mediach, gdy niejaki Eliot Higgins - taki tam brytyjski dziennikarz, jeśli nie doszło tu do zbieżności imion i nazwisk - wrzucił na Twittera zdjęcia z pościgu za Trumpem, z aresztowania Trumpa, z pobytu Trumpa w więzieniu.

Zdjęcia wyglądają jak prawdziwe, a nawet jak bardziej niż prawdziwe, bo policyjne zatrzymania raczej aż tak spektakularne nie są i to nawet w USA, ale to fake jest, rzecz wygenerowana przez Midijourney - platformę, która generuje grafiki w oparciu o sztuczną inteligencję. Jak sobie zerkniecie na te foty, to powinniście być pełni podziwu - ogólna jakość, szczegółowość, no kawał solidnej roboty.

I teraz tak refleksyjnie… Wiadomo, że to fajne jest, że takie możliwości tworzenia przez AI obrazów z niczego to super rzecz, tylko, że ja naprawdę widzę tu spore zagrożenie dla debaty publicznej, ustroju, a nawet i dla nas tak po prostu. Bo wiecie, w czasach, w których fake newsy fruwają swobodnie wokół nas, a ludzie łykają jak pelikany nawet największe bzdury… No nie wiem, zostawiam do rozważenia, ale ja trochę trzęsę portkami, jak sobie pomyślę, że wykreowanie sztucznej rzeczywistości i wepchnięcie jej w lej masowych mediów jest tak łatwe.

Pininfarina narysuje polską Izerę

Kojarzycie Izerę? Ten prawdziwy polski samochód elektryczny? No, to Izera powstaje! Powstaje w bólach i wciąż uważam, że “powstaje” nigdy nie przerodzi się w “powstała”, ale co ja tam wiem…

Tak czy inaczej, okazało się, że nadwozie samochodu narysuje słynna Pininfarina! Tak, to studio co to narysowało zarówno kilka ponadczasowych samochodów, taki choćby Peugeot 406 Copue, jak i kilka baboli. Mało tego! Włosi zarówno narysują nadwozie, jak i wnętrze samochodu, a nawet interfejs HMI - Human Machine Interface. No tak, nowoczesny samochód to taki smartfon na kółkach.

I to już koniec #4

No… I to w sumie tyle z nowości.

Jak jeszcze nie zmieniliście czasu na letni, to zmieńcie. A jak nie chcecie, to mam na chacie takiego smartwatcha fajnego, co go dla was testuję i niebawem dam znać, czy warto sprzedać nerkę i kupić sobie inteligentny zegarek, który sam potrafi przestawić się na czas letni…