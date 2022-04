Huawei P50 Pocket budzi skrajne emocje. Dla niektórych wydaje się nieakceptowalny, inni zostaną oczarowani i z dumą będą prezentować go w towarzystwie. Design bezsprzecznie rzuca się w oczy, ale czy jest atrakcyjny to już właśnie kwestia gustu. Kontrowersja to również system okrojony z dostępu do aplikacji i usług Google, chociaż skoro Huawei nadal trzyma się na rynku to widocznie i do tego niektórzy przywyknęli. Dalej jest już tylko lepiej. Huawei P50 Pocket ma bardzo dobry wyświetlacz OLED (a właściwie dwa, ale ten zewnętrzny jest naprawdę niewielki), bardzo mocny procesor Qualcomm Snapdragon 888 i dużo pamięci, a także całkiem niezłe aparaty fotograficzne. Konkurencję od Samsunga (konkretnie tę w postaci Galaxy Z Flip3 5G) pokonuje pod względem baterii, bowiem nie tylko zapewnia dłuższy czas pracy, ale wspiera też szybsze ładowanie 40W.

Najważniejsze cechy: System operacyjny EMUI 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2790x1188 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 40 + 32 + 13 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 190 g