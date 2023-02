Dobre słuchawki swoje kosztują, prawda? Słuchawki Edifier WH950NB zapowiadają, że od tej reguły zdarzają się wyjątki, więc… Sprawdźmy, czy faktycznie jakość premium nie musi wiązać się z koniecznością wydania w sklepie połowy wypłaty.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Edifier

Co potrafią Edifier WH950NB?

Edifier WH950NB to nauszne słuchawki Bluetooth, z których możemy korzystać również po kablu. Na pokładzie znajdziemy ANC, 40-milimetrowe przetworniki, kodeki LDAC oraz certyfikację Hi-Res Audio. Słuchawki potrafią grać do 55 godzin i 34 godzin z włączonym ANC, ładują się przez USB-C, pozwalają na podbijanie dźwięków otoczenia, a Bluetooth 5.3 utrzymuje stabilne połączenie z telefonem lub innym źródłem dźwięku.

Co ważne, przy pomocy mobilnej aplikacji wybierzemy sobie tryb pracy, który najbardziej nam odpowiada. Możemy odpalić sobie tryb Music, Game (robi wrażenie i świetnie sprawdza się w grach) oraz Theatre, taki wiecie, do oglądania filmów. W apce znajdziemy też korektor dźwięku, co również cieszy. Innymi słowy, to sprzęt pozycjonowany dla tych poszukujących jakości, ale o takim uniwersalnym wymiarze, czyli jakości podczas słuchania muzyki jadąc do pracy, w trakcie grania po godzinach czy kiedy ogląda się film przed snem.

Taką aplikację to ja rozumiem!

Z poziomu aplikacji mobilnej Edifier Connect, która momentalnie wykrywa Edifier WH950NB, możemy pobawić się ustawieniami sprzętu. Szybciutko zmienimy poziom ANC, włączymy redukcję wiatru (działa wybornie tak do prędkości wiatru na poziomie 20 km/h), przestawimy korektor - w trybie Classic sprawdza się w większości gatunków muzycznych - na jeden z domyślnych trybów lub ustawimy sobie suwaki po swojemu.

W apce możemy wybrać też jeden ze wspomnianych trybów pracy, gdzie w Theatre Edifier WH950NB naprawdę starają się symulować przestrzenny, kinowy dźwięk, a w trybie Game są bardzo bezpośrednie. Wniosek? Tryby nie zostały dodane na „odczep się”, a faktycznie ktoś tu nad nimi popracował. Brawo!

Jedno jest pewne, Edifier WH950NB to doskonale wykonane słuchawki

Gdy tylko pokonamy kartonik, w którym skrywają się nasze słuchawki nauszne, naszym oczom ukaże się bardzo ładny, szary hardcase z subtelnym logo marki. Takie etui to miły gest, ale jednocześnie coś, czego należy oczekiwać - w końcu to słuchawki za ponad 8 stówek. Co znajdziemy w środku poza słuchawkiami? Niezbędne okablowanie, mini Jack 3,5 mm, przewód do ładowania po USB typu C, takie rzeczy.

Same słuchawki robią naprawdę doskonałe pierwsze wrażenie. To poziom, który spokojnie moglibyśmy znaleźć w sprzęcie tak o 1/3 droższym. Mamy tu materiały wysokiej jakości, połączone ze sobą schludnie i spasowane tak, że mucha nie siada. Metalowy pałąk, plastikowe, ale takie stylizowane na skórzane wykończenia muszli, mięciutkie pady oraz równie mięciutka pianka pod pałąkiem - no zadbano o wszystko.

Edifier WH950NB są bardzo solidne, pałąk wygina się, pracuje, a nawet ani myśli o tym, by zatrzeszczeć czy zaskrzypieć, a do tego nic co nie miałoby się odginać, się nie odgina. Stylistycznie również jest spoko. To takie słuchawki dla miłośników minimalizmu - jednolicie czarne z delikatnymi złotymi wstawkami. Przypadły mi do gustu w pełni i poza tym, że plastik na muszlach również dałbym tu matowy, nie mam uwag.

Szkoda jeszcze tylko, że dołączona instrukcja obsługi to dokumencik w formacie 4x5 cm, co sprawia, że nauczenie się podstawowej obsługi jest umiarkowanie przyjemne. Szczęśliwie, rzecz jest tak intuicyjna, że o tej instrukcji szybko zapominamy. Czepiam się, żeby się czepić i tyle.

Fajnie, że są ładne, ale jak grają?

Dźwiękowo Edifier WH950NB absolutnie dostarczają! Mają dużo basu, ale takiego przyjemnego, niezalegającego gdzieś po kątach i sporą przestrzeń. Dla uważnych, wysokie tony są nieco wycofane, ale przy sporej przestrzenności dźwięku (w końcu z powodzeniem można ich używać jako słuchawek gamingowych) jest to niemalże pomijalne.

Gwoli ścisłości, to słuchawki skierowane tak w stronę imprezowego, radosnego dźwięku, a przy tym silące się na uniwersalność. Tym samym środek nieco znika (ale nieco), a i wysokich tonów punktowo nie wyciągną. Sprzęt nie dla audiofila poszukującego konkretnych słuchawek, ale dla znacznej większości miłośników dobrego dźwięku - doskonała propozycja.

Jeśli przypomnimy sobie, że Edifier WH950NB kosztują w okolicach 800 złotych, to szybko okaże się, że to bardzo, ale to bardzo solidna pozycja na rynku. Dźwiękowo są w punkt, oferując dokładnie to, czego oczekiwać mogą osoby poszukujące słuchawek w okolicy 1000 zł. Brakuje im może jakichś smart funkcji, jak autopauza po zdjęciu słuchawek, ale poza tym, wrzucając im na rozkład wszystko od ulicznego rapu po muzykę filmową, byłem bardzo ukontentowany.

Bardzo przyjemnie radzi sobie w Edifier WH950NB ANC. Dobrze wycisza irytujące szumy, powiewy wiatru, piski, dźwięki miejskiego rejwachu. Nie jest idealnie, słuchawki nie odcinają nas od tła, ale to bardzo solidna implementacja aktywnej redukcji hałasu, czy tam szumu. Takie dobre 4 na 5. Mając na uwadze ogólną jakość dźwięku, mocną 4 z plusikiem można dać trybowi Ambient Sound, który dopuszcza do naszych uszu dźwięki otoczenia. Podczas spacerowania po mieście słuchamy sobie w najlepsze muzyki w super jakości, a jednocześnie zachowujemy należytą uwagę i orientujemy się w otoczeniu.

Sprzęt do domu czy słuchawki streetwearowe?

Edifier WH950NB to super wygodne słuchawki, tak do użytku domowego, jak i podczas miejskich wojaży. Osobiście wydają mi się sprzętem bardzo uniwersalnym, który cudnie mi grał podłączony do Switcha i Xboxa, ale i dawał mnóstwo radości po sparowaniu z telefonem. Trzeba tylko pamiętać, że słuchawki dobrze przylegają do głowy i nie są jakoś wybitnie wentylowane, więc podczas dłuższego posiedzenia w nagrzanym mieszkaniu, na wygodnej kanapie, pod kocykiem - robi się ciepło.

Na mieście zaś, super rzecz. ANC daje radę jak malowane wygłuszając te najbardziej irytujące szelesty miejskie (wiadomo, że gwaru rozmów w tramwaju nie wyciszy), a podczas spacerowania po zatłoczonych ulicach, kiedy włączymy podbicie dźwięków otoczenia, wyraźnie słyszymy miasto i nie ma ryzyka, że wpakujemy się przypadkowo pod koła jakiegoś Ubera, czy innego autobusu. W miejskim użytkowaniu jednak minusem może być rozmiar - jak na słuchawki mobilne Edifier WH950NB są dość spore. Mi to pasuje (noszę okulary, jestem łysy i mam brodę, a to stylówa idealna pod duże słuchawki), ale dobrze byłoby je przymierzyć przed zakupem - jeśli poszukujecie słuchawek głównie mobilnych.

Trzeba też dodać, że słuchawki są bardzo, ale to bardzo wdzięczne w codziennym użytkowaniu. Minusikiem są mocno gumowe i takie nieprzystające do ogólnej jakości przyciski sterujące na prawej muszli, ale działają dobrze, więc nie ma co marudzić nad wyraz. Słuchawki błyskawicznie parują się z telefonem (to, że działają po kablu, to jasna sprawa), wyłączanie ANC jest banalnie proste, podobnie jak zmiana piosenki czy poziomu głośności. Bez uwag. Tylko te przyciski chciałoby się, by takie ładniejsze były.

Opinia o Edifier WH950NB Plusy świetna jakość wykonania,

bardzo dobry tryb Ambient Sound,

wygodne pady,

ogólna wygoda użytkowania,

przyjemna obsługa,

długi czas pracy na baterii,

minimalistyczny, bardzo uniwersalny design,

jakość dźwięku aspirująca do wyższej klasy,

spora uniwersalność, Minusy troszkę zbyt gumowe przyciski,

instrukcja obsługi mogłaby być nieco większa,

trochę brak bajerów, jak np. autopauza