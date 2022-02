Lubiane, polecane i w swojej cenie cenione za całkiem dobrą jakość dźwięku. Są też zaskakująco wygodne, dobrze wyprofilowane i nie mają tendencji do wypadania z uszu. Mają wsparcie nie tylko dla kodeka SBC, ale też AAC, co z pewnością wpływa na lekką poprawę czystości i szczegółowości brzmienia. Z telefonem łączą się przez Bluetooth (maja standard BT 5.0, ale oczywiscie ze starszymi i nowszymi też działają). Działają około 4-5 godzin na baterii, ale można je doładować w etui. Łączny czas jest kilkukrotnie dłuższy. Są wyposażone w mikrofon, ale trzeba uczciwie przyznać, że jest on co najwyżej przeciętny. Można się dogadać, ale jakość nie jest imponująca. Ogólnie jednak to całkiem dobre słuchawki bezprzewodowe do 80 zł.

Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz