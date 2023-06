Jakie niedrogie słuchawki warto kupić w 2023 roku? Oto ranking słuchawek do 100 zł, w którym prezentujemy dobre i tanie modele bezprzewodowe i przewodowe. Znajdziesz tutaj zarówno modele dokanałowe, jak i nauszne, z mikrofonem i bez.

Jakie słuchawki do 100 zł warto wybrać? Ranking 2023

Czy tanie słuchawki do 100 złotych mogą być naprawdę dobre? Jeśli mowa o naprawdę dobrze grających, zrównoważonych słuchawkach o selektywnym brzmieniu, z mikrofonem i aktywną redukcja hałasu, to właściwie nie. Można wręcz przytoczyć znany żarcik fanów dobrych brzmień - chcesz szału, dodaj jedno zero. Nie znaczy to jednak, że w tym segmencie cenowym z góry skazani jesteśmy na płaskie brzmienie, zaszumione rozmowy telefoniczne i ogólnie rzecz ujmując, na srogie rozczarowanie. Nie każdy jest fanem muzyki i wiele osób poszukuje po prostu taniego sprzętu który ma spełniać swoje zadanie podczas dojazdu do szkoły, w pracy, w biurze, czy trakcie oglądania telewizji. Tanie słuchawki są bardzo opłacalne i praktyczne, bo wydając niewiele pieniędzy, nie musimy bać się o ich zagubienie czy uszkodzenie, a przy intensywnym użytkowaniu relatywnie niskim kosztem mozemy je po prostu wymienić na nowe.

W budżecie do 100 złotych naprawdę można nabyć sprzęt w pełni zadowalający, wygodny i dający przyjemność z użytkowania. Grunt to określić czego właściwie się chce i mieć racjonalne oczekiwania. Jeśli masz wątpliwości czego tak właściwie szukasz, zajrzyj do naszego artykułu na temat tego, jak dobrze wybrać słuchawki dla siebie, aby nie żałować.

Poszukując słuchawek do uprawiania sportu lub słuchawek do grania warto przejrzeć modele właśnie do tego dedykowane. Podobnie ma się rzecz z słuchawkami Bluetooth (używanymi często przez kurierów i kierowców) czy świetnie sprawdzającymi się w hałaśliwym biurze i w warunkach miejskich słuchawkach z aktywną redukcją szumu. W poniższym zestawieniu staraliśmy się ująć zarówno słuchawki przewodowe, jak i bezprzewodowe, nauszne i douszne, a nawet kilka mniej oczywistych modeli, takich jak słuchawki dedykowane dzieciom czy osobom starszym. Trudno w tym budżecie o nauszne słuchawki bezprzewodowe, choć i tutaj da się coś znaleźć, zwłaszcza jeśli dołozyć kilkanaście złotych lub upolować sklepową promocję.

Dobre i tanie słuchawki do 100 zł - modele warte zakupu:

Panasonic RP-HJE125E – najlepsze słuchawki przewodowe do 40zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Słuchawki przewodowe tanie jak barszcz i w swojej barszczowej klasie właściwie bezkonkurencyjne pod względem wykonania i brzmienia. W tym segmencie trudno spodziewać się pozytywnych zaskoczeń, a jednak te dokanałowe słuchawki naprawdę wyróżniają się na tle konkurencji i dla wielu osób będą świetnym i niedrogim rozwiązaniem. Panasonic HJE125E charakteryzują się całkiem niezłym dźwiękiem, a jakość ich wykonania nie krzyczy tandetą rodem z chińskiego marketu. Jako podstawowe słuchawki do telefonu czy pracy są właściwie najlepszym możliwym wyborem na półce do 40 złotych. Słabe punkty?Brak w nich mikrofonu, stąd nie nadają się do rozmów telefonicznych czy do spotkań online. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon nie

Waga 4 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 24000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 10 Hz

JBL T110 - popularne słuchawki przewodowe z mikrofonem Ocena benchmark.pl









4,1/5 Jedne z najpopularniejszych słuchawek przewodowych na rynku. Sprzęt nieco przereklamowany, acz stanowiący całkiem sensowny wybor pośród tanich słuchawek przewodowych posiadających przyzwoity mikrofon do rozmów i pilocik do odbierania i kończenia rozmowy umieszczony na kablu. Jak większość modeli JBL są to słuchawki dość basowe. Płaski kabel nie należy do super trwałych, stąd warto go dobrze traktować. W zestawie z słuchawkami otrzymujemy 3 rodzaje gumek, dzięki czemu łatwiej dopasować je do swoich uszu. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 96 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20000 Hz

Panasonic RP-TCM115E - tanie słuchawki z dobrym mikrofonem Ocena benchmark.pl









4/5 Słuchawki, które sprawdzą się do rozmów telefonicznych - mikrofon spisuje się bardzo przyzwoicie jak na tę półkę cenową. Długi kabel z pilotem i prostopadłym wtykiem również można zaliczyć na plus. Brzmienie powinno satysfakcjonować niewymagających użytkowników - słuchawki nie drażnią na wysokich tonach i nie brakuje w nich basu. Ot, poprawne słuchawki do telefonu czy laptopa. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 109

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 24 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 10 Hz

Philips TAUH201WT/00 - najlepsze przewodowe słuchawki nauszne do 70 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 W skrócie można je okreslić jako najlepsze niskobudżetowe słuchawki nauszne na kablu, zwłaszcza jeśli nie masz zbyt dużej głowy. TAUH201 dostępne są w kolorze białym i czarnym, dysponują mikrofonem który pozwoli na odbywanie rozmów, mają przyjemne, miękkie nauszniki i przyzwoite brzmienie. Inne zalety? Jak na słuchawki bez aktywnej redukcji szumu ładnie wyciszają otoczenie, a wygodę użytkowania zwiększa fakt, że są składane. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 102

Łączność przewodowa

Mikrofon tak

Waga 130 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Sony MDR-ZX110AP - słuchawki przewodowe dobre do nauki zdalnej Ocena benchmark.pl









4/5 Słuchawki nauszne chętnie wybierane przez rodziców do nauki zdalnej, zarówno dla nastolatków jak i młodszych dzieciaków (tutaj informacja, która dla niektórych może być kluczowa - sprzęt dostępny jest także w kolorze różowym). Kabel wyposażony jest w pilota do odbierania i kończenia rozmów, a wbudowany mikrofon radzi sobie bezproblemowo w warunkach domowych czy biurowych. Słuchawki składają się na płasko i mają wygodne, miękkie nauszniki - miękkie na tyle, że mogą z czasem nieco się podniszczyć. W sklepach dostępny jest także nieco tańszy wariant tych słuchawek, bez mikrofonu (ZX110). Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 98

Łączność przewodowa

Mikrofon tak

Waga 120 g

Impedancja 24 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 12 Hz

Redmi Buds 3 Lite - dokanałowe słuchawki bezprzewodowe TWS do 100 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Ogromnie popularne dokanałowe słuchawki TWS (całkowicie bezprzewodowe) o dość uniwersalnym zastosowaniu i rozsądnie wycenione. Brzmieniowo są to słuchawki poprawne, nadające się zarówno do słuchania muzyki, audiobooków czy podcastów, jak i do okazjonalnych rozmów. Słuchawki są wygodnie wyprofilowane, wielu użytkowników na tyle chwali sobie ich kształt, że używa ich także do sportu. Urządzenie można parować jednocześnie z dwoma urządzeniami (np. z telefonem i komputerem), można też używać pojedynczej słuchawki jeśli chcemy słyszeć co się dzieje w otoczeniu. Mikrofon do rozmów sprawdzi się w domu czy w biurze, acz w warunkach miejskich już raczej nie porozmawiamy komfortowo. Słuchawki są sterowane dotykowo, działają do 5 godzin na jednym ładowaniu, a etui zapewnia kolejne dwa ładowania. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Zobacz recenzję

QCY T2C - uniwersalne dokanałowe słuchawki bezprzewodowe Ocena benchmark.pl









4/5 QCY to marka znacznie mniej znana niż Xiaomi, ale śmiało atakująca w segmencie tanich słuchawek typu true wireless. T2C jest jednym z bardziej udanych modeli marki. Przy odpowiednim dopasowaniu gumek słuchawki bardzo dobrze izolują użytkownika od hałasu z zewnątrz, a do tego oferują neutralne brzmienie. Jak większość konkurencji mają też mikrofon do rozmów telefonicznych. Słuchawki działają około 4h na jednym ładowaniu, a sterowane są przyciskiem, co może przypaść do gustu przeciwnikom sterowania małymi panelami dotykowymi. Warto zwrócić uwagę na to, czy urządzenia z którymi parujemy słuchawki dysponują łącznością Bluetooth 5.0 lub wyższą - zaowocuje to stabilniejszym i bardziej jakościowym połączeniem. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Panasonic RP-HF100E - tanie, składane słuchawki przewodowe za 60zł Ocena benchmark.pl









4/5 Model ten jest wysoko oceniany przez użytkowników z uwagi na dobrą jakość dźwięku w stosunku do bardzo niskiej ceny. Słuchawki wyposażone są w solidnej grubości przewód i wygodne poduszki, a konstrukcja jest składana. Ogólnie rzecz ujmując - świetna propozycja dla osób poszukujących tanich słuchawek nausznych z przyzwoitym brzmieniem i w niskim budżecie. Potencjalne minusy? Przez te słuchawki nie porozmawiamy, a brak wyściółki na pałąku sprawia, że raczej nie polecamy tej konstrukcji osobom łysym i wrażliwym na ucisk czubka głowy. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon nie

Waga 137 g

Impedancja 26 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 23 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 10 Hz

Haylou GT6 - słuchawki bezprzewodowe douszne do 100 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Wybór słuchawek dousznych TWS na rynku jest raczej ograniczony, także w segmencie słuchawek tanich. Dla osób unikających wariantów dokanałowych (z gumkami wkładanymi w kanał słuchowy) i poszukujących sprzętu dousznego, Haylou GT6 jest jedną z nielicznych sensownych propozycji. Konstrukcja słuchawek z zasady raczej ogranicza basy, jednak brzmienie można nieco podrasować poprzez EQ. Sprzęt ten korzysta z nowoczesnej łączności Bluettoth 5.2 i może doraźnie posłużyć także do rozmów telefonicznych. Ponadto słuchawki wyposażono w tryb gamingowy mający zmniejszać opóźnienia dźwięku. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 95

Łączność bezprzewodowa

Mikrofon tak

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Edifier X2 - dobre słuchawki bezprzewodowe douszne do 100 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 Kolejna propozycja dla osób preferujących wariant douszny słuchawek TWS. Edifier X2 dostępne są w aż 4 kolorach, mają dobry mikrofon do prowadzenia rozmów i podobnie jak Haylou oferują użytkownikowi tryb gamingowy zmniejszający opóźnienia. Sterowane są dotykowo. Minusy? Niezbyt wiele. Słuchawki można łączyć jednorazowo tylko z jednym urządzeniem, a dla fanów mocniejszego brzmienia i głośnego słuchania X2 mogą okazać się nieco za ciche. Pośród zdecydowanych plusów należy umieścić nawet 7 godzin pracy na jednym ładowaniu. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 94

Łączność bezprzewodowa

Mikrofon tak

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

JBL Tune 500 - popularne i tanie słuchawki nauszne dla młodzieży Ocena benchmark.pl









4,5/5 Absolutnie najpopularniejsze słuchawki nauszne wśród młodzieży w segmencie do stówki (choć jeszcze popularniejszy jest wariant bezprzewodowy). Najpopularniejsze oczywiście nie musi oznaczać najlepsze - urządzenie ma dość delikatne okablowanie, a mocno basowe, zamulone brzmienie jednych zachwyci, a innych odrzuci. Tune 500 wyposażono w przyzwoity mikrofon i pilot do odbierania rozmów, na plus zaliczyć można też ich prosty, dość minimalistyczny design. Dostępne są w kilku kolorach. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 148 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Inne ciekawe propozycje

Oprócz standardowych propozycji, jest kilka modeli słuchawek mieszczących się w budżecie, a dedykowanych do specyficznego odbiorcy. Pośród nich:

Philips SHK2000BL/00 - słuchawki nauszne dla dzieci z limitem głośności

Bardzo ładne, dwukolorowe słuchawki dla dzieci (niebiesko-zielone oraz różowo-fioletowe) które nie tylko są solidnie wykonane i przyzwoicie grają, ale dodatkowo chronią przed uszkodzeniami słuchu dzięki limitowi głośności do 85 dB. Nic tu nie ciśnie, nie uwiera, stąd wysokie noty zarówno od dzieciaków jak i od rodziców. Najlepiej sprawdzają się u juniorów od 4 do 9 roku życia.

Thomson HED4407 - słuchawki do TV z długim kablem

Z naprawdę długim kablem. Thomson HED4407 mają kabel tak długi, że piosenka w odtwarzaczu już się skończyła, a Ty nadal słuchasz. To oczywiście żart, a same słuchawki do słuchania muzyki nadają się średnio, ale też nie takie jest ich główne przeznaczenie. W gruncie rzeczy to po prostu słuchawki do telewizora - świetna opcja dla osób, które słabo słyszą, albo nie chcą przeszkadzać innym, a nie są zainteresowane sprzętem bezprzewodowym. Osiem metrów kabla powinno wystarczyć do każdego dużego pokoju, a na samym kablu umieszczono dodatkowo pilota do regulacji dźwięku, co może być wybawieniem przy głośnych reklamach.

Panasonic RP-HS46E - tanie zauszne słuchawki przewodowe

Leciutkie i bardzo płaskie słuchawki nauszne, zakładane na ucho (tak zwany "clip on"), stanowiące gratkę dla osób które preferują słuchawki nauszne z otwartą konstrukcją, ale jednocześnie nie chcą nosić słuchawek z pałąkiem (albo na przykład noszą aparat słuchowy czy okulary niezbyt współgrające z klasycznymi nausznymi słuchawkami). Kabelki wydają się być bardzo delikatne, jednak dobrze traktowane raczej nie sprawiają problemów.

Samsung AKG Type-C - słuchawki do telefonu bez wejścia słuchawkowego

Tutaj mowa o przewodowych słuchawkach dokanałowych wyposażonych we wtyk typu C, szczególnie przydatnych dla osób które w swoim smartfonie nie mają gniazda słuchawkowego. Rzecz stosunkowo częsta, a nie każdy chce używać przejściówek czy też łączyć telefon z słuchawkami poprzez Bluetooth. Choć konstrukcja postała we współpracy z marką AKG, nie są to słuchawki szczególnie spektakularne brzmieniowo - ot, typowy sprzęt do posłuchania muzyki w pociągu, odsłuchu podcastów i audiobooków czy do odbycia rozmowy telefonicznej. Dostępne w kolorze białym i czarnym.

A co jeśli nieco przekroczymy limit?

Jeśli 100 złotych to nasza granica bólu, musimy pogodzić się z nieco większymi kompromisami. Jesli jednak gotowi jesteśmy dorzucić jeszcze kilkanaście złotych, możemy już wybierać pośród słuchawek bezprzewodowych o nieco lepszym brzmieniu, w tym także nausznych:

Podsumowując: jakie tanie słuchawki są najlepsze?

Najlepsze słuchawki to takie, które spełniają Twoje oczekiwania. Brzmi jak banał, ale w przypadku słuchawek to bardzo prawdziwe - w zależności od głównego przeznaczenia urządzenia jako najlepszą opcję będziemy wybierali coś kompletnie innego.

Trzeba również pamiętać, że w przypadku budżetu do 100 złotych, kompromisy będą nieuniknione. Niemniej jest kilka modeli, które śmiało można uznać za lepszy wybór - Redmi Buds 3 Lite pasują do niemal każdego ucha, JBL Tune 500 zadowolą większość nastolatków, a taniutkie przewodowe słuchawki Panasonic RP-TCM115E na pewno bardziej sprawdzą się do rozmów telefonicznych niż chińczyki kupione w markecie w zbliżonej cenie.

Mamy nadzieję, że powyższe zestawienie pomogło Wam w dokonaniu wyboru. Koniecznie podzielcie się z nami i czytelnikami swoimi wnioskami w komentarzach.