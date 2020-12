Dobre słuchawki sportowe i świetny, niedrogi smartfon - oto idealny zestaw dla aktywnej osoby. Dobry na trening, do miasta i na wakacje. Zgrany duet vivo Wireless Sport oraz vivo Y70 kosztuje mniej niż 1400 zł, a jest bardzo funkcjonalny i pozytywnie zaskakuje jakością.

Słuchawki dla aktywnych + smartfon: vivo Wireless Sport i vivo Y70

Dobre słuchawki Bluetooth to jeden z najczęściej kupowanych dodatków do smartfonu. Nie ma w tym nic dziwnego, bo większość z nas lubi słuchać muzyki w domu, w pracy lub podczas dojazdów w mieście. Również uprawianie sportu bez muzyki jest zdecydowanie mniej przyjemne.

Dlatego w tym artykule chcę Wam opisać krótko zestaw, który nie kosztuje wiele, ale zapewnia bardzo dobre wrażenia z codziennego użytkowania. Zwłaszcza jeśli biegasz lub ćwiczysz na siłowni. Oto słuchawki bezprzewodowe vivo Wireless Sport i smartfon vivo Y70.

Smartfon i słuchawki dla aktywnych - na co zwracać uwagę?

Zacznijmy od słuchawek. W czasie uprawiania sportu i ogólnie aktywności fizycznej raczej nikt z nas nie lubi, gdy kabel ogranicza ruchy i powoduje wyszarpnięcie słuchawek z uszu. Dlatego coraz więcej osób wybiera słuchawki bezprzewodowe z łącznością Bluetooth.

Tutaj warto zwrócić uwagę głównie na dwa typy słuchawek. Sportowe, wyposażone w giętki pałąk i fizyczne przyciski do sterowania, takie jak vivo Wireless Sport albo prawdziwie bezprzewodowe, takie jak vivo TWS Neo. Oba rodzaje mają swoich zwolenników.

Pierwsze z nich są znacznie trudniejsze do zgubienia, a gdy ich nie używamy przez chwilę, to możemy je zawiesić na szyi. Często pracują dłużej na baterii bez doładowywania i można je obsługiwać łatwo nawet, gdy mamy mokre lub spocone dłonie. Natomiast słuchawki TWS są mniejsze, lżejsze, bardziej dyskretne i pasują nie tylko do ubioru sportowego, ale też eleganckiego.

Ja jednak postanowiłem podejść do tematu z trochę większym naciskiem na bieganie i ogólnie trening sportowy. Dlatego wybór padł na vivo Wireless Sport. Dlaczego? O tym już za moment.

Jeśli natomiast chodzi o smartfon, to warto wybrać taki, który jest smukły, ładny, niedrogi i przy okazji działa sprawnie. Wodoszczelność będzie dodatkową zaletą, ale nie należy traktować jej jako konieczność, zwłaszcza w niskiej cenie. Telefony pancerne nie zawsze są dobrym pomysłem, bo są zbyt ciężkie, grube i nie wyglądają najlepiej. Do kompletu ze słuchawkami wybrałem więc vivo Y70 - dobry, atrakcyjny i niedrogi smartfon.

Cena: 299 zł za słuchawki i 1099 zł za telefon. Razem wychodzi więc niecałe 1400 zł. Czy z takiego zestawu można być zadowolonym? Jasne, że tak, tym bardziej, że oba urządzenia mają kilka ważnych zalet. Oto one.

Szybkie i bezproblemowe łączenie

Włączam słuchawki i na smartfonie natychmiast pojawia się okienko z informacją, że zostały wykryte. Dotykam przycisku połącz i już mogę zacząć słuchać muzyki. Nie trzeba w ogóle wchodzić w ustawienia Bluetooth itp. To oczywiście zaleta spójnego ekosystemu. Urządzenia jednego producenta najlepiej dogadują się ze sobą.

Łatwe sterowanie i odporność na zachlapania

Osobom aktywnym sportowo zdecydowanie warto polecić słuchawki bezprzewodowe, połączone giętkim, lekkim pałąkiem zakładanym na szyję, takie jak vivo Wireless Sport. Jednym z najważniejszych powodów jest obecność fizycznych przycisków do sterowania muzyką oraz połączeniami głosowymi. Bardzo ułatwiają one obsługę słuchawek, jeśli mamy spocone dłonie (a to jest raczej norma w czasie treningu).

Model Wireless Sport cechuje się też odpornością na deszcz, zachlapania i pot, zgodnie ze standardem IP55. W przypadku słuchawek ma to większe znaczenie, bo są one bezpośrednio narażone na kontakt z wilgocią.

Natomiast smartfon np. podczas biegania może być umieszczony w specjalnej opasce na ramię, gdzie jest chroniony przed deszczem. Co prawda vivo Y70 to model za niewiele ponad 1000 zł, więc wodoszczelność nie jest tutaj wymagana, ale w jego obudowie zastosowano uszczelnienia w kilku miejscach (np. w szufladce dual SIM). Nie ma oficjalnego standardu IPxx, ale jest szansa, że lekkie zachlapania mu nie zaszkodzą.

Warto też wspomnieć o funkcji asystenta głosowego. Słuchawki mają odpowiedni przycisk do jego szybkiego włączania i wydawania komend głosowych. Asystent Google działa w języku polskim, więc w czasie treningu można powiedzieć “następny utwór” albo “co teraz leci?” i polecenie zostanie wykonane.

Wygoda i jakość

Słuchawki mają miękki i bardzo przyczepny pałąk, który dobrze trzyma się skóry i nie przesuwa się łatwo na szyi. Nie podrażnia i jest bardzo wygodny nawet, gdy słuchawki są używane przez kilka godzin bez przerwy. Dolne elementy w których są przyciski, bateria i port USB-C wykonano z aluminium, więc prezentują się atrakcyjnie i są solidne.

Z kolei smartfon vivo Y70 robi świetne wrażenie pod względem obudowy. Ma tylko 8 mm grubości, a jednocześnie mieści w sobie akumulator 4100 mAh, który według naszych testów wytrzymuje około 1,5 dnia pracy. Jednocześnie waży około 170 gramów, ma lekko zaokrąglony tył i płaskie szkło z przodu. Trzyma się go komfortowo i obsługuje wygodnie.

W cenie niespełna 1100 zł dużą zaletą jest też wyświetlacz AMOLED. Na zewnątrz jest jasny i wyraźny, a wewnątrz imponuje wysokim kontrastem i nasyconymi kolorami. Oglądanie filmów i granie na nim, jest po prostu przyjemne.

Nie wypadają z uszu

Obudowy słuchawek są metalowo-plastikowe i mają wymienne, silikonowe nakładki które sprawiają, że nie wypadają z uszu. To bardzo ważny element dokanałowych słuchawek sportowych, który ma bezpośredni wpływ na wrażenia z użytkowania. W komplecie są dwie pary takich nakładek, a także trzy pary tak zwanych gumek w różnych rozmiarach.

Ich prawidłowy dobór jest konieczny do uzyskania odpowiedniej mocy dźwięku, a w szczególności tonów niskich. Jakość uszczelek jest dobra, ale w moim przypadku żaden rozmiar nie zagwarantował idealnego uszczelnienia, więc musiałem użyć innych (większych). Wtedy mogłem się w pełni delektować brzmieniem tych słuchawek, a muszę przyznać, że jest ono zaskakująco dobre.

Wysoka jakość dźwięku - czystość i przestrzeń

Słuchawki vivo Wireless Sport wykorzystują rozwijany przez firmę Sony kodek LDAC (24 bit / 96 kHz, licencja Apache 2.0). W 2019 roku otrzymał on od Japan Audio Society certyfikat Hi-Res Wireless. Smartfon vivo Y70 też wspiera tę technologię, bo jest ona częścią Android Open Source Project. W duecie ze słuchawkami jest w stanie zapewnić wysoką jakość dźwięku. Dodam, że telefon obsługuje ponadto kodeki aptX oraz aptX HD i kilka innych.

W brzmieniu zdecydowanie najbardziej doceniam czystość i przestrzeń. Przyznam, że tutaj słuchawki po prostu mnie zaskoczyły. W pewnym momencie stwierdziłem nawet, że zamiast Spotify posłucham muzyki z wysokiej jakości plików FLAC i okazało się, że smartfon i przede wszystkim słuchawki są w stanie przekazać drobne detale oraz dynamikę, których nie słychać z usług strumieniujących muzykę, w formatach stratnych.

Nie da się tego napisać o każdych słuchawkach sportowych. Możliwości niektórych modeli kończą się na przyzwoitej jakości MP3, ale nie w tym przypadku. Słuchawki vivo Wireless Sport idą o dwa kroki dalej pod względem czystości, a także szczegółowości.

Tony niskie są obecne, ale nie są bardzo dociążone. Jak już wspomniałem wcześniej, w moim przypadku konieczna była wymiana uszczelek dokanałowych, ale po tym zabiegu basy były dość miękkie i przede wszystkim znakomicie kontrolowane, nawet przy maksymalnej głośności.

Słuchawki polecałbym jednak osobom, które bardziej stawiają na wyraźny środek i górę pasma, a przy tym niezły dół. Brzmienie jest dość jasne, przestrzenne, lekko ochłodzone, z głęboką i dość szeroką sceną. Wokale często bywają wysunięte i bardzo wyraźne. Wireless Sport nadają się do szerokiego spektrum gatunków muzycznych, od ambientu, przez szybką elektronikę, aż do metalu. Lekki niedosyt czuć tylko w utworach z bardzo mocnym basem, w których tony niskie nie są tak mięsiste i ciężkie, jak powinny.

Ogólnie rzecz ujmując, jeśli ktoś stawia na czystość, przestrzeń, szczegółowość i preferuje mocniejszy środek i górę pasma, to vivo Wireless Sport mogą być bardzo udanym zakupem.

Lekki minus daję za efekt mikrofonowy. Pocieranie przewodów słuchawkowych o dłuższy zarost lub odzież słychać dość wyraźnie.

Bardzo dobry mikrofon

Na koniec zostawiam kolejną bardzo pozytywną rzecz, czyli jakość rozmów głosowych. Jest ona po prostu świetna. Zupełnie szczerze całkiem niedawno używałem słuchawek za około 700 zł bardzo znanego producenta, które nawet nie zbliżają się pod względem jakości rozmów, do vivo Wireless Sport. Nie ma co się rozpisywać - jest po prostu dobrze.

Idealny zestaw dla aktywnych

Wydajesz niecałe 1400 zł, a dostajesz po pierwsze smukły, ładny, funkcjonalny i dość szybki telefon vivo Y70 z wyświetlaczem AMOLED, dobrymi aparatami i baterią na 1,5 dnia pracy. A do tego możesz cieszyć się wysoką jakością muzyki, korzystając z wygodnych oraz odpornych na deszcz i pot słuchawek vivo Wireless Sport.

To zestaw niedrogi, ale bardzo godny polecenia. Bardzo godny polecenia nie tylko na trening, ale również na co dzień.

Artykuł powstał we współpracy z firmą vivo.