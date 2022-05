Firma miliardera, który współtworzył Oculus (pamiętacie Oculus Rift?) wybuduje autonomiczny pojazd podwodny czyli podwodnego drona zdolnego do szpiegowania, namierzania i niszczenia wrogich celów. Naszpikowany elektroniką pojazd zostanie częściowo wydrukowany w 3D.

Dobrze znane i masowo wykorzystywane na wojnie na Ukrainie drony wojskowe powietrzne, drony lądowe, które czekają na swój czas, a teraz drony podwodne. Okręty w stylu osławionych niemieckich u-bootów to już powoli pieśń przeszłości?

Ekstra wielki podwodny dron

Na Bałtyku drony polskiej Marynarki Wojennej wykorzystywane są przede wszystkim do poszukiwania min. Znacznie bardziej zaawansowane technologicznie wejdą wkrótce do służby we flocie wojennej Australii.

Australijczycy rozpoczynają program budowy drona podwodnego XL-AUV. 3 prototypy XL-AUV czyli Extra Large Autonomous Undersea Vehicles przygotuje kalifornijska firma Anduril. Ma na to 140 mln dolarów i zaledwie trzy lata. Seryjna produkcja dronów podwodnych ruszy w 2026 roku.

Autonomiczny, długodystansowy, wielozadaniowy dron wojskowy

XL-AUV będzie autonomicznym, długodystansowym, wielozadaniowym AUV, wykorzystywanym do różnych podwodnych misji wojskowych - ogłosił kilka dni temu Anduril.

XL-AUV będzie pojazdem:

autonomicznym,

o dużym zasięgu,

modułowym rozwiązaniem umożliwiającym transport różnych urządzeń (można dodawać funkcjonalności w zależności od celów misji, np. zainstalować wyrzutnie torped),

zdolnym do działań w stadzie dronów,

przeznaczonym do zadań bojowych i cywilnych: wywiadowczych, inspekcji infrastruktury morskiej, rozpoznania i wskazywania celów, niszczenia min, mapowania dna morskiego, zwalczania okrętów podwodnych przeciwnika.



Co wiemy o parametrach XL-AUV? Niewiele. Dron będzie miał prawdopodobnie 10 - 30 m długości, a jego budowa - jak informuje serwis Breaking Defence - zostanie oparta na modelu komercyjnym z częścią elementów wydrukowanych w 3D.

To oznacza, że Anduril wykorzysta doświadczenie i technologie użyte przy konstruowaniu autonomicznego pojazdu podwodnego DIVE-LD, który już pływa w wodach oceanów.

Jaka jest przewaga autonomicznego pojazdu podwodnego nad okrętem z ludźmi na pokładzie?

M.in. w dronach nie trzeba martwić się o marynarzy. To znaczy, że konstruktorzy nie myślą o ochronie załogi. Kadłub drona będzie zabezpieczał urządzenia, czujniki i pociski. Istotna jest również szybkość dostarczenia pojazdu w pobliże miejsca misji - tego typu dron nie musi płynąć samodzielnie, może być transportowany z jednostki nawodnej.

Niebagatelną rolę odgrywa też cena. Według zapewnień producenta, podwodny dron będzie zdecydowanie tańszy w produkcji niż tradycyjne załogowe łodzie podwodne.

Najpierw Oculus Rift teraz autonomiczna broń

Anduril Industries zaczynał kilka lat temu jako startup wyspecjalizowany w uczeniu maszynowym. Założył go Palmer Luckey, współtwórca Oculus VR czyli firmy tworzącej dobrze znany graczom zestaw Oculus Rift (kupionej przez Facebooka).

Teraz Andruil zajmuje się wykorzystaniem robotyki, rozwiązań autonomicznych, sztucznej inteligencji oraz rzeczywistości rozszerzonej w produkcji sprzętu wojskowego.

Oferuje m.in. autonomiczny pojazd podwodny DIVE-LD służący do cywilnej eksploracji oceanów oraz wykonywania zadań militarnych. Dron DIVE-LD ma długość 5,8 m, 1,2 m średnicy i waży 2720 kg. Osiągana prędkość to 2-7 węzłów, a zasięg 313 mil morskich (ok. 560 km).

DIVE-LD może wykonywać misje trwające nawet 10 dni na głębokości do 6000 metrów. Powierzchnia zewnętrzna pojazdu drukowana jest w technologii 3D.

Kalifornijczycy mają spore doświadczenie w szybkiej realizacji ambitnych zleceń. Kontrakt na budowę kompleksowego systemu do zwalczania dronów dla amerykańskiego Dowództwa Operacji Specjalnych firma dostała w styczniu 2022 roku po rozpoczęciu prac w 2019 roku - zlecenie warte jest 1 mld dolarów.

Sztandarowy produkt Andruil to Lattice czyli system, który mapuje pole walki w trójwymiarze i przekazuje operatorowi wszelkie niezbędne informacje. Firma oferuje również autonomiczne wieże obserwacyjne AST oraz drony powietrzne Ghost i Altius.

Duże bezzałogowe drony podwodne tworzą firmy z całego świata. Oto infografika prezentująca takie największe jednostki. Wśród nich jest Posejdona czyli rodzaj torpedy z głowicami nuklearnymi i konwencjonalnymi. Użyciem Posejdona straszył ostatnio rosyjski prezenter telewizyjny Dmitrij Kisielow. Nuklearny dron podwodny miałby uderzyć w Wielką Brytanię w ramach odwetu za pomoc wysyłaną Ukraińcom. Problem w tym, że według danych NATO, armia Putina nadal nie dysponuje zdolnym do walki Posejdonem.

fot. otwarcia: XLAUVA fot. Anduril