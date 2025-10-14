Przetestowałem zasilacz SMX Okame G3 850 W – nowy model z oferty sklepu x-kom, który ma zainteresować osoby składające wydajny i nowoczesny komputer. Sprzęt mocno walczy ceną, ale ma też kilka rzeczy, które wypadałoby poprawić.

SMX (dawniej Silver Monkey X) to marka sklepu x-kom, obejmująca podzespoły i akcesoria komputerowe. Do tej pory nie miałem z nią styczności, podchodziłem do niej neutralnie – nie miałem ani pozytywnej, ani negatywnej opinii.

Niedawno przedpremierowo dostałem ich najnowszy zasilacz – model SMX Okame G3, który ma zainteresować osoby planujące składanie wydajnego, nowoczesnego komputera. Sprzęt pod względem specyfikacji i ceny zapowiada się bardzo obiecująco. Jak będzie w praktyce?

Porównanie zasilaczy SMX Okame G3

Seria SMX Okame G3 obejmuje modele o mocy 650 W, 850 W, 1000 W i 1200 W i jest zgodna z najnowszymi standardami ATX 3.1 i PCIe 5.1. Mówimy więc o nowoczesnych jednostkach, które zaprojektowano do wydajniejszych komputerów.

Model SMX Okame G3 650 W SMX Okame G3 850 W SMX Okame G3 1000 W SMX Okame G3 1200 W Moc znamionowa 650 W 850 W 1000 W 1200 W Standard ATX12V 3.1/PCIe 5.1 ATX12V 3.1/PCIe 5.1 ATX12V 3.1/PCIe 5.1 ATX12V 3.1/PCIe 5.1 Sprawność energetyczna 80 PLUS Gold

Cybenetics Platinum 80 PLUS Gold

Cybenetics Platinum 80 PLUS Platinum

Cybenetics Platinum 80 PLUS Platinum

Cybenetics Platinum Wentylator 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm Certyfikat głośności Cybenetics Lambda A Cybenetics Lambda A Cybenetics Lambda A- Cybenetics Lambda Standard++ Okablowanie Całkowicie modularne Całkowicie modularne Całkowicie modularne Całkowicie modularne Wtyczki zasilające » ATX12V 24 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 1x PCIe 5.1 12V-2x6

» 6x SATA

» 3x MOLEX » ATX12V 24 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 1x PCIe 5.1 12V-2x6

» 6x SATA

» 3x MOLEX » ATX12V 24 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 1x PCIe 5.1 12V-2x6

» 9x SATA

» 3x MOLEX » ATX12V 24 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 1x PCIe 5.1 12V-2x6

» 9x SATA

» 3x MOLEX Zabezpieczenia » OTP

» OPP

» SCP

» OVP

» UVP

» SIP » OTP

» OPP

» SCP

» OVP

» UVP

» SIP » OTP

» OPP

» SCP

» OVP

» UVP

» SIP » OTP

» OPP

» SCP

» OVP

» UVP

» SIP Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat Cena 379 zł 479 zł 599 zł 699 zł

Producent kusi solidną specyfikacją – wysoką efektywnością energetyczną, cichą pracą i modularnym okablowaniem, a do tego bardzo atrakcyjną ceną. Warto podkreślić, że modele SMX Okame G3 mają być jednymi z najtańszych w tej klasie dostępnych na rynku. Odstają jednak od konkurencji niezbyt długą gwarancją, która trwa tylko 5 lat (konkurencja często daje 7 lub 10 lat).

SMX Okame G3 850 W

Sklep udostępnił mi zasilacz SMX Okame G3 o mocy 850 W. Mówimy więc o jednostce, która pozwoli zbudować wydajny komputer do gier lub mocną stację roboczą z kartą graficzną pokroju GeForce RTX 5080 czy Radeon RX 9070 XT.

Zasilacz oferuje moc znamionową 850 W i tyle też maksymalnie może przypadać na główną linię 12 V. Warto zauważyć, że konstrukcja jest już zgodna ze standardem ATX 3.1, co oznacza, że poradzi sobie z nagłymi skokami obciążenia na linii 12 V (jednostka ma wytrzymać nawet 2-krotne przeciążenie na linii 12V w czasie do 180 μs).

Sam zasilacz prezentuje się całkiem interesująco. Jednostka ma 140 mm długości – to kompaktowa konstrukcja, którą można zamontować nawet w mniejszych obudowach. Uwagę zwracają druciany grill oraz pomarańczowa obwódka wokół wentylatora, przypominająca nieco stylistykę zasilaczy jednej z niemieckich marek. Na dolnej ściance znajduje się wytłoczone logo SXM, a z tyłu – pomarańczowy włącznik.

Zasilacz jest w pełni modularny, co pozwala podłączyć tylko niezbędne wiązki. Takie rozwiązanie ułatwia składanie komputera, a przy okazji poprawia cyrkulację powietrza w obudowie.

Do dyspozycji oddano następujące wiązki:

SMX Okame G3 850 W - wtyczki zasilające Wtyczki Przekrój Długość ATX12V 20+4-pin 18AWG 55 cm EPS12V 4+4-pin 18AWG 65 cm EPS12V 4+4-pin 18AWG 65 cm PCIe 5.1 12V-2x6 (450 W) 16AWG 60 cm 2x PCIe 6+2 pin 18AWG 50 + 15 cm PCIe 6+2 pin 18AWG 55 cm PCIe 6+2 pin 18AWG 55 cm 3x SATA 18AWG 45 + 15 + 15 cm 3x SATA 18AWG 45 + 15 + 15 cm 3x MOLEX 18AWG 45 + 15 + 15 cm

Okablowanie wykonano z czarnych, elastycznych, płasko ułożonych przewodów o charakterystycznej fakturze imitującej oplot. W wiązkach EPS i PCIe zastosowano cieńsze niż zwykle przewody o przekroju 18 AWG.

Trzeba też pamiętać, że nie wszystkie wiązki można podłączyć jednocześnie — zasilacz oferuje jedynie cztery gniazda, podczas gdy przewodów jest pięć. Może to być ograniczeniem w specyficznych przypadkach, gdzie płyta główna wymaga podpięcia dwóch wtyczek EPS, korzystamy z karty graficznej ze starymi wtykami PCIe 8-pin, a do tego musimy jeszcze podłączyć jedną wtyczkę PCIe 8-pin (np. do płyty głównej).

Producent wyposażył zasilacz w nową wtyczkę 12V-2x6 (z grubszymi przewodami 16 AWG) umożliwiającą bezpośrednie podłączenie najnowszych kart graficznych. Oficjalnie jest ona jednak przystosowana do obciążenia 450 W, co może ograniczać kompatybilność z najbardziej wymagającymi modelami, takimi jak GeForce RTX 5090. Dopiero mocniejsze jednostki Okame G3 o mocy 1000 W i 1200 W oferują wariant o obciążalności 600 W.

W trakcie testów zauważyłem, że przy podłączaniu wtyczki panel z gniazdami ma tendencję do uginania się do wnętrza obudowy. W przypadku złącza 12V-2x6, gdzie kluczowe jest bardzo dokładne osadzenie wtyczki w gnieździe, konieczne jest użycie większej siły, co dodatkowo uwidacznia problem odkształcania się panelu.

Budowa zasilacza SMX Okame G3 850 W

UWAGA! Obudowa zasilacza została zabezpieczona plombą, więc jej otworzenie jest równoznaczne z utratą gwarancji. Osoby mniej doświadczone w temacie elektroniki mogą ominąć rozdział i od razu przejść do testów.

Sklep nie ujawnia, kto jest producentem zasilaczy z serii Okame G3. Dwie mniej wydajne wersje: 650 W i 850 W bazują na bardzo zbliżonej konstrukcji, jednak w dwóch wydajniejszych: 1000 i 1200 W zastosowano już inną platformę. Jakość wykonania można ocenić na bardzo dobrą i nie ma się do czego przyczepić.

Do chłodzenia zasilacza wykorzystano 120-milimetrowy wentylator EFS-12E12H z łożyskiem typu Rifle. Wentylator dostosowuje swoją prędkość obrotową do aktualnego obciążenia jednostki, ale nie oferuje trybu półpasywnej pracy (więc pracuje nawet przy niskim obciążeniu).



Wykres przedstawiający głośność zasilacza przy różnym obciążeniu linii (źródło: Cybenetics)

Mimo braku trybu półpasywnego, jednostka cechuje się wysoką kulturą pracy, co potwierdzono certyfikatem Cybenetics Lambda A. Do ok. 550-600 W wentylator generuje hałas rzędu 15-20 dBA. Później zwiększa on swoje obroty, co przekłada się na większy hałas, jednak nadal można mówić o stosunkowo cichej pracy. Realnie będzie zagłuszany przez inne podzespoły komputera.

Strona pierwotna zajmuje się przetwarzaniem napięcia sieciowego i jego stabilizacją. Producent zastosował filtr EMI z kilkoma kondensatorami X i Y, dławikami oraz warystorem MOV, co zapewnia skuteczną ochronę przed zakłóceniami i przepięciami. Ogranicznik prądu rozruchowego oparty na termistorze NTC i przekaźniku chroni sprzęt przed wysokim prądem rozruchowym.

Mostki prostownicze i MOSFET-y tworzą układ APFC, który poprawia współczynnik mocy i efektywność energetyczną. Warto zwrócić uwagę na główny kondensator Nippon Chemi-con 450 V, 560 µF, 2000 h @105°C – to dobrej jakości model, typowy dla zasilaczy z górnej półki.

Konstrukcja bazuje na topologii półmostu z układem APFC i układem rezonansowym LLC, co powinno przełożyć się na wysoką sprawność energetyczną przy mniejszych stratach energii i w efekcie mniej wydzielanego ciepła i cichą pracę wentylatora.

Strona wtórna odpowiada za dostarczanie napięć 12 V, 5 V i 3,3 V. Linia 12 V wykorzystuje sześć MOSFET-ów o bardzo niskim Rds(on), co minimalizuje straty energii. Linie 5 V i 3,3 V korzystają z konwerterów DC-DC, co przekłada się na wyższą stabilność napięć, mniejsze tętnienia oraz lepszą regulację przy zmiennym obciążeniu.

Kondensatory filtrujące to połączenie wysokotemperaturowych modeli elektrolitycznych marki TK i polimerowych ChengX. Wprawdzie nie są to modele z górnej półki, jednak ich zastosowanie zwiększa trwałość i niezawodność zasilacza. Układ IN1S4291-SCG nadzoruje zabezpieczenia nadnapięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe.

Testy zasilacza SMX Okame G3 850 W

Próbę zasilacza przeprowadziłem na nowej platformie testowej, która może być przykładem wydajnego komputera do gier lub stacji roboczej. Konfiguracja pozwala wykorzystać potencjał najnowszych zasilaczy z wtyczką PCIe 5.0/5.1 (12VHPWR/12V-2x6).

Platforma testowa procesor: Intel Core i9-13900K (MPT 253 W)

chłodzenie procesora: Arctic Liquid Freezer II 420

płyta główna: Gigabyte Z690 Aorus Pro (BIOS F29)

pamięć RAM: G.Skill Trident Z5 Neo 2x 16 GB 6000 MHz CL30

karta graficzna: Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC

dysk SSD: Patriot P400 1 TB Testy przeprowadziłem pod obsługą systemu Windows 11 (24H2). Podczas testów komputer nie miał połączenia z siecią.

Dodatkowo wykorzystałem następującą aparaturę pomiarową:

Multimetr: Kewtech KT115 (dokładność ±0,6%+4c)

Watomierz: UNI-T UT230B-EU (dokładność ±1%)

Pobór mocy

Zasilacz SXM Okame G3 850W ma wyróżniać się wysoką sprawnością energetyczną, co potwierdzono dwoma certyfikatami. W przypadku 80 PLUS jest to standard Gold, ale w przypadku Cybenetics jednostka ma kwalifikować się na standard Platinum (jeżeli jesteście zainteresowani, tutaj znajdziecie certyfikat).



Wykres przedstawiający sprawność energetyczną zasilacza przy różnym obciążeniu linii (źródło: Cybenetics)

Certyfikat Cybenetics Platinum zakłada, że zasilacz oferuje ogólną sprawność energetyczną w zakresie ≥91% & <93% (>75% dla linii 5 Vsb), jednocześnie zapewniając ogólny współczynnik mocy co najmniej na poziomie 0,935 i moc pobieraną w czasie czuwania poniżej 0,18 W.

Jak to wygląda w praktyce? Pobór energii elektrycznej sprawdziłem w kilku scenariuszach typowych dla codziennego użytkowania komputera. Do obciążenia procesora i karty graficznej wykorzystałem aplikację OCCT.

Spoczynek – komputer w stanie bezczynności, brak obciążenia procesora i karty graficznej.

Obciążenie CPU – symulacja intensywnego obciążenia procesora.

Obciążenie GPU – symulacja intensywnego obciążenia karty graficznej.

Obciążenie CPU + GPU – symulacja intensywnego obciążenia procesora i karty graficznej

Obciążenie CPU + GPU OC – symulacja intensywnego obciążenia procesora i podkręconej karty graficznej (limit mocy 133%)

Podczas testów nie wyłączałem mechanizmów oszczędzania energii, a prezentowane wartości to maksymalne odczyty z watomierza (z pominięciem chwilowych skoków). Im niższe zużycie energii, tym wyższa efektywność zasilacza. Uzyskane wyniki porównałem z kilkoma innymi modelami, które wcześniej miałem okazję przetestować – na wykresach znajdziecie zarówno jednostki z podobnego segmentu, jak i wydajniejsze konstrukcje z wyższej półki, na przykład z certyfikatem sprawności 80 PLUS Titanium.

Pobór mocy: Spoczynek

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 13 850W

80 PLUS Titanium 61 be quiet! Power Zone 2 1000W

80 PLUS Platinum 64 Endorfy Supremo FM6 1000W

80 PLUS Gold 64 be quiet! Pure Power 13 M 1000W

80 PLUS Gold 64 Chieftec Polaris Pro 1300W

80 PLUS Gold 66 Thermaltake Toughpower GF 850W

80 PLUS Gold 66 SMX Okame G3 850 W

80 PLUS Gold 66

Pobór mocy: Obciążenie CPU

[W] mniej = lepiej

Endorfy Supremo FM6 1000W

80 PLUS Gold 360 be quiet! Pure Power 13 M 1000W

80 PLUS Gold 360 be quiet! Dark Power 13 850W

80 PLUS Titanium 361 be quiet! Power Zone 2 1000W

80 PLUS Platinum 362 Chieftec Polaris Pro 1300W

80 PLUS Gold 363 Thermaltake Toughpower GF 850W

80 PLUS Gold 365 SMX Okame G3 850 W

80 PLUS Gold 365

Pobór mocy: Obciążenie GPU

[W] mniej = lepiej

be quiet! Pure Power 13 M 1000W

80 PLUS Gold 563 be quiet! Power Zone 2 1000W

80 PLUS Platinum 569 be quiet! Dark Power 13 850W

80 PLUS Titanium 570 Endorfy Supremo FM6 1000W

80 PLUS Gold 570 Chieftec Polaris Pro 1300W

80 PLUS Gold 572 Thermaltake Toughpower GF 850W

80 PLUS Gold 573 SMX Okame G3 850 W

80 PLUS Gold 573

Obciążenie CPU + GPU

[W] mniej = lepiej

Endorfy Supremo FM6 1000W

80 PLUS Gold 807 be quiet! Pure Power 13 M 1000W

80 PLUS Gold 810 be quiet! Power Zone 2 1000W

80 PLUS Platinum 812 Chieftec Polaris Pro 1300W

80 PLUS Gold 814 be quiet! Dark Power 13 850W

80 PLUS Titanium 820 Thermaltake Toughpower GF 850W

80 PLUS Gold 821 SMX Okame G3 850 W

80 PLUS Gold 821

Obciążenie CPU + GPU OC

[W] mniej = lepiej

Endorfy Supremo FM6 1000W

80 PLUS Gold 971 Chieftec Polaris Pro 1300W

80 PLUS Gold 973 be quiet! Power Zone 2 1000W

80 PLUS Platinum 977 be quiet! Pure Power 13 M 1000W

80 PLUS Gold 977 be quiet! Dark Power 13 850W*

80 PLUS Titanium 990 Thermaltake Toughpower GF 850W*

80 PLUS Gold 994 SMX Okame G3 850 W*

80 PLUS Gold 996 *praca powyżej mocy znamionowej

Pomiary poboru mocy wskazują, że SMX Okame G3 850 W charakteryzuje się sprawnością energetyczną na poziomie porównywalnym z innymi zasilaczami posiadającymi certyfikat 80 PLUS Gold. To dobry wynik, aczkolwiek po sprawności Cybenetics Platinum spodziewałem się czegoś więcej. Na pochwałę zasługuje dobry wynik przy ostatnim teście, gdzie zasilacz pracował już powyżej swojej specyfikacji.

Testy napięć

Pomiary napięć wyjściowych przeprowadziłem we wszystkich pięciu trybach obciążenia. Odnotowane wartości pozwoliły mi skontrolować zgodność wartości z normą ATX oraz przyjrzeć się regulacji napięć (warto tutaj wspomnieć, że norma ATX 3.0/ATX3.1 wprowadza trochę inne dopuszczalne wartości niż ATX 2.xx).

Napięcie Tolerancja Wartość minimalna Wartość idealna Wartość maksymalna 3,3 V ±5% (±0,165 V) 3,135 V 3,3 V 3,465 V 5V ±5% (±0,25 V) 4,75 V 5 V 5,25 V -5 V ±10% (±0,5 V) -5,5 V -5 V -4,5 V 5 Vsb ±10% (±0,5 V) 4,5 V 5 V 5,5 V 12 V -7%/+5% (-0,8/+0,6 V) 11,2 V 12 V 12,6 V -12 V ±10% (±1,2 V) -13,2 V -12 V -10,8 V

Norma ATX 3.0/ATX 3.1 zakłada 5 proc. tolerancję napięć 3,3 i 5 V, ale w przypadku linii 12 V jest to już -7/+5 proc. (a w przypadku przewodów 12VHPWR/12V-2x6 do -8 proc.). Dla mniej ważnych linii -5 V, 5Vsb i -12 V jest to 10 proc. Każdy zasilacz mieszczący się w wyznaczonych granicach bez problemu może pracować w komputerze, niemniej parametry bliższe ideałowi dobrze świadczą o danej jednostce i jakości zastosowanych w niej komponentów.

Pomiary napięć pokazują, że SMX Okame G3 850 W zapewnia stabilne linie wyjściowe. Odchylenia na szynach 5 V i 12 V nie przekraczają 2 proc, natomiast w przypadku 3,3 V wynoszą zaledwie 0,2 proc.

Jeden z najbardziej opłacalnych modeli

SMX Okame G3 to zasilacz, który ma szansę zdobyć popularność wśród polskich użytkowników. Oferuje solidną specyfikację techniczną, a przy tym wyróżnia się bardzo atrakcyjną ceną. Sklep x-kom doskonale wyczuł, z czym warto wejść na rynek.

Model SMX Okame G3 850 W sprawdzi się w nowoczesnych, wydajnych komputerach. Jednostka została wyposażona w pełni modularne okablowanie oraz nową wtyczkę PCIe 5.1 12V-2x6, umożliwiającą podłączenie najnowszych kart graficznych. W testowanej wersji jej obciążalność wynosi jednak 450 W, co może stanowić ograniczenie przy późniejszej modernizacji zestawu, jeśli planujemy zamontować bardzo wydajną kartę graficzną o dużym poborze energii. Przyszłościowo można zatem rozważyć zakup mocniejszego modelu o mocy 1000 lub 12000 W.

Producent zastosował udaną platformę, zapewniającą wysoką sprawność energetyczną (zbliżoną do poziomu 80 PLUS Gold) oraz stabilne napięcia wyjściowe. Za chłodzenie odpowiada stosunkowo cichy wentylator. Trzeba jednak pamiętać, że Okame G3 miejscami ustępuje konkurencji pod względem jakości wykonania. Na minus można zaliczyć także krótszą, 5-letnią gwarancję, podczas gdy inne modele w tej klasie oferują nawet 7 lub 10 lat.

Najmocniejszym argumentem pozostaje cena – wersja o mocy 850W ma kosztować 479 zł (przy czym będzie dostępna tylko w sklepach x-kom i Neonet). Przy tych parametrach to bardzo konkurencyjna propozycja.

Warto kupić, jeśli:

składasz nowoczesny komputer z kartą graficzną do poziomu GeForce RTX 5080 lub Radeon RX 9070 XT

zależy Ci na cichej pracy chłodzenia

szukasz zasilacza o świetnym stosunku możliwości do ceny

Nie warto kupować, jeśli:

planujesz komputer z topową kartą graficzną pokroju GeForce RTX 5090 (w takiej sytuacji warto wybrać mocniejszą wersję zasilacza);

chcesz wykorzystać jednocześnie dwie wtyczki EPS i cztery PCIe 8-pin

oczekujesz najwyższej jakości wykonania i dłuższej gwarancji producenta