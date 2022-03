Drukarki, a właściwie urządzenia wielofunkcyjne do domu i małego biura to bardzo obszerna grupa produktów. Jeśli jednak chodzi o urządzenia tanie w eksploatacji - HP ma w swojej ofercie naprawdę mocne propozycje.

Każdy, kto kiedykolwiek stał przed wyborem jakiejkolwiek drukarki - bez znaczenia, jakie miało być jej przeznaczenie, wie doskonale że wybór jest przeogromny. W gąszczu urządzeń, które są pozornie identyczne - w praktyce każdy model okazuje się różny.

Ostatecznie jednak wybór najczęściej pada na taką drukarkę, której eksploatacja jest tania. To całkowicie zrozumiałe. Płacąc za zakup samego urządzenia chcemy maksymalnie zminimalizować koszty, które będą związane z dalszym jego użytkowaniem.

Jeśli zatem planujecie w najbliższym czasie wybrać na “drukarkowe” zakupy - mamy dla Was dwie propozycje od HP, które są przeznaczone do zupełnie innych odbiorców (do domu i do małej firmy), ale dzielą wspólną cechę - są wyjątkowo tanie w eksploatacji.

Obie są całkiem ładne, prawda? A biurowy model wcale nie jest wielkim zapychaczem miejsca, co zresztą widać w porównaniu z niewielką roślinką

Tanie drukarki do biura i do domu od HP - Neverstop Laser MFP 1200w i Ink Tank 135

Słowem wstępu - kilka podstawowych faktów o obu drukarkach, a do szczegółów przejdziemy za chwilę.

Pierwszy model, ten o wyjątkowo długiej nazwie - HP Neverstop Laser MFP 1200w jest zdecydowanie większy. To laserowa drukarka monochromatyczna, która doskonale będzie się sprawdzać w środowisku biurowym.

Ten czarny element z prawej strony to wskaźnik napełnienia tonera. Podczas pracy urządzenia jest podświetlony

Wszędzie tam, gdzie trzeba dużo i szybko drukować, kserować lub skanować - i to możliwie niskim kosztem, Neverstop 1200w stanie na wysokości zadania.

Jeśli natomiast chodzi o zauważalnie mniejszy model, HP Ink Tank 135- to zdecydowanie propozycja skierowana do użytkowników domowych, którzy raz na jakiś czas wydrukują dokumenty, materiały do szkoły lub na studia (do nauki zdalnej), a czasami zdjęcie z corocznych wakacji.

Te mniejsze, kolorowe buteleczki są naprawdę niewielkie i mieszczą się w dłoni. Okazuje się, że drukarka Ink Tank 315 jest niewiele większa

Kompaktowa, zgrabna, nierzucająca się w oczy, z wyjątkowo wygodnym systemem uzupełniania atramentu i do tego ekonomiczna - tak można opisać HP Ink Tank 135.

Przyjrzyjmy się jednak obu modelom z bliska. Ile tak naprawdę kosztuje drukowanie na nich, jak bardzo są wydajne i co powinniście o nich wiedzieć przed zakupem.

Zawartość opakowania i jakość wykonania drukarek

Opakowania obu urządzeń wykonano dość solidnie. Przenosząc karton z całą zawartością nie ma obaw, że w pewnym momencie tektura okaże się zbyt słaba pod niemal 9-kilogramowym ciężarem w przypadku Neverstop 1200w oraz 5-kilogramowym w mniejszym Ink Tank 315.

Na moment zatrzymajmy się przy biurowym modelu. Wewnątrz znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy - a nawet więcej.

Wystający element na dole urządzenia to podajnik papieru, który pomieści 150 kartek

Dlaczego więcej? Ano dlatego, że producent zdecydował się dołączyć do zestawu, poza wszystkimi niezbędnymi kablami (razem z USB-B) przewód zasilający zakończony tzw. angielską wtyczką. Fajnie, że jest - ale wydaje mi się, że taniej byłoby komponować zestawy dopasowane do rynku docelowego.

Poza przewodami, drukarką i absolutnie zrozumiałymi instrukcjami ze wskazówkami przed pierwszym uruchomieniem są też dwie plastikowe części, które montujemy przy podajniku papieru.

Do jakości wykonania całości nie można mieć najmniejszych zarzutów. Wszystkie elementy są ze sobą dobrze spasowane, nie trzeszczą i generalnie sprawiają wrażenie solidnych.

Jeśli natomiast chodzi o mniejszą, domową drukarkę - zawartość opakowania jest równie zadowalająca z jednym, niewielkim brakiem, o którym musicie pamiętać przed zakupem.

Z uwagi na to, że HP Ink Tank 315 oferuje wyłącznie połączenie przewodowe, do komputera podłączymy ją przez kabel USB-B, którego… nie ma w opakowaniu. Jeśli posiadasz takowy w domu, to nie ma problemu. Jeśli jednak nie, to należy o tym pamiętać przed zakupem.

Z tyłu prosto - zasilanie i USB-B. Instalacja jest w związku z tym banalna

Konfiguracja przebiega wyjątkowo sprawnie w przypadku obu urządzeń

Zaczynając już od samego wyjęcia drukarki z opakowania, HP Neverstop Laser 1200w nie pozostawia wątpliwości co, gdzie i kiedy należy kliknąć. Instrukcja jasno objaśnia jak wykonywać pierwsze kroki, aby w ciągu kilku minut sprzęt był gotowy do użycia.

Identycznie jest zresztą w przypadku mniejszego modelu Ink Tank 315.

Ogromny plus za uzupełniony do pełna toner w HP Neverstop 1200w, który daje nam na start 5000 możliwych stron do wydrukowania. Ink Tank 315 zapewnia natomiast 8000 kolorowych lub 15000 czarno-białych wydruków po wyjęciu z opakowania.

Z uwagi na możliwość połączenia bezprzewodowego, Neverstop 1200w można obsługiwać zarówno z komputera (kilku) oraz telefonów. Problemów z połączeniem brak - wystarczy pobrać odpowiednią aplikację i to tyle. Wszystko działa bez zarzutów.

Pozostając jeszcze na chwilę przy aplikacji HP Smart - jej ogromną zaletą jest oczywiście możliwość zadania drukowania, skanowania lub kserowania zdalnie, ale na największą uwagę zasługują tzw. skróty.

Skróty w HP Smart to nic innego, jak scenariusze, które składają się z kilku wybranych przez użytkownika czynności. Dzięki nim wystarczy jedno kliknięcie, aby zeskanować dokument i natychmiast wysłać go na wskazany adres e-mail lub wybrany dysk w chmurze.

Skróty w HP Smart wyjątkowo usprawniają pracę. To oszczędność czasu w przypadku czynności, które wykonujemy na drukarce systematycznie.

Dla osób, które nie lubią szukać różnego rodzaju szablonów do druku, ciekawym rozwiązaniem okaże się zakładka Printables, w której znajdziemy mnóstwo użytkowych wzorów - kalendarzy, kolorowanek, materiałów do nauki, kartek okolicznościowych.

Printables to naprawdę świetnie rozwiązanie i sam kilka razy z niego skorzystałem. Wybór jest zadowalający, a i jakość plików stoi na wysokim poziomie. Po co szukać w internecie, skoro wszystko znajdę w aplikacji? Duży plus dla HP za tę opcję.

Printables w HP Smart sprawdzi się w biurze, choć większą popularność z pewnością będzie się cieszyć w warunkach domowych.

Kompaktowe gabaryty to ich zaleta

W kontekście urządzeń biurowych - rozmiar drukarki zwykle nie jest istotnym elementem. Wszystkie urządzenia wielofunkcyjne, które zajmują tyle miejsca, co niewielka szafa zwykle jednak znajdziemy w dużych biurach, gdzie drukarka nie przestaje pracować ani na sekundę.

Otwieranie podajnika też jest wyjątkowo proste, dostęp do niego jest wygodny

Jeśli jednak zmienimy środowisko na mniejszą przestrzeń - może się okazać, że masywna konstrukcja nie do końca mieści się na biurku i w efekcie bardziej irytuje, niż wspiera pracę.

Neverstop Laser 1200w nie powinno sprawiać problemu nawet w najmniejszych biurach. Nawet mimo obecności pojemnego podajnika na papier (mieszczącego 150 arkuszy) oraz wbudowany skaner - nie mamy wrażenia, że urządzenie jest za duże.

W przypadku Ink Tank 315 sytuacja jest bardzo podobna. Drukarka jest czarna, przez co nie rzuca się w oczy, a poza tym wygląda po prostu nieźle. To zwyczajna, klasyczna forma z wystającymi z boku pojemnikami do uzupełniania tuszu. Prostota to w wielu przypadkach to strzał w dziesiątkę - i właśnie taka jest domowa drukarka od HP.

Miejsce na umieszczenie papieru w Ink Tank 315. "Tacę" można wsunąć, jeśli nie używamy drukarki

Napełnianie HP Ink Tank 315 atramentem

Nazwa tego urządzenia nie wzięła się znikąd. Wprost mówi użytkownikowi, o tym, co najlepszego ma do zaoferowania.

Drukarki atramentowe ze zbiorniczkami na tusz, które uzupełniamy za pomocą specjalnych buteleczek to według mnie najlepsze, co przytrafiło się drukarkom od dawna.

To zdecydowanie najlepszy sposób uzupełniania atramentu!

Mechanizm zastosowany w HP wyróżnia się tym, że podczas jego napełniania nie pobrudzimy niczego, co znajduje się dookoła.

Uzupełnianie atramentu z buteleczek do specjalnych zbiorników w drukarce to według mnie jedna z największych zalet Ink Tank 315.

Otwartą butelkę z atramentem wystarczy przyłożyć do pojemnika i wlać potrzebną ilość. Bez brudzenia siebie i otoczenia.

Co do samych zbiorników w drukarce - te są przezroczyste i umieszczone na zewnątrz, dzięki czemu bez otwierania urządzenia jesteśmy w stanie w każdej chwili skontrolować poziom atramentu.

Trudno w przypadku HP Ink Tank 315 mówić o sytuacji, w której nagle zabrakło tuszu. Tutaj to nie powinno się zdarzyć.

No i jest wyjątkowo czysty. Atrament wylewa się wyłącznie po zainstalowaniu butelki przy zbiorniku

Drukarkę HP Neverstop 1200w też uzupełnia się wygodnie, choć nieco inaczej

W tym przypadku mamy do czynienia z drukarka laserową monochromatyczną, a zatem jej obsługa w kontekście uzupełniania tonera jest przede wszystkim zdecydowanie szybsza, ale też wykonuje się to w inny sposób.

Strzykawki w Neverstop 1200w też są wygodne. Naklejka przy otworze informuje, jakiego dokładnie tonera użyć

W Neverstop 1200w toner uzupełnia się przy pomocy specjalnej… strzykawki. Jej obsługa jest banalna, i co ważne w warunkach biurowych - szybka. Wystarczy otworzyć specjalny otwór, umieścić w nim strzykawkę - i tyle. Całość trwa zaledwie kilka sekund i urządzenie znów jest gotowe do pracy.

Jak drukuje i skanuje HP Ink Tank 315?

Oryginalne zdjęcie, które posłużyło do testu drukowania obu drukarek

Do jakości druku tego domowego urządzenia nie można mieć zastrzeżeń. Dokumenty są w pełni czytelne nawet jeśli zastosujemy mały rozmiar czcionki (nieczytelne znaki od rozmiaru 2 pkt), a krawędzi znaków w żadnym miejscu nie są “poszarpane”.

Tekst wydrukowany i zeskanowany przez HP Ink Tank 315 w najwyższej jakości (papier zwykły)

Drukowanie zdjęć również nie jest straszne Ink Tank 315. Kolory są dość dobrze odwzorowane i żywe. Nie brakuje im nasycenia. Brak też zauważalnych “schodów” między odcieniami barw, a i rozdzielczość jest w zupełności wystarczająca.

Zdjęcie wydrukowane i zeskanowane w najwyższej jakości, HP Ink Tank 315 (papier zwykły)

HP Ink Tank 415 jest w stanie wydrukować do 5 kolorowych kartek A4 (wg normy ISO) w rozdzielczości 4800 x 1200 dpi (bez marginesów).

Jestem mile zaskoczony, jak dobre zdjęcia drukuje Ink Tank 315 na zwykłym papierze. Zaskakujące też, że nawet po kilkunastu wydrukowanych obrazach w kolorze (wypełniona cała kartka A4) poziom atramentów w zbiorniczkach nie drgnął ani o milimetr.

Skanowanie dokumentów w całkowicie oddaje to, co znajduje się na kartce. Kolory nie są przekłamane, a wszystko co powinno być wyraźne - pozostaje wyraźne, bez utraty jakości.

Jakość druku i skanera HP Neverstop 1200w

Jak na drukarkę laserową przystało - drukowany tekst w przypadku Neverstop 1200w jest ostry jak żyletka. Szczególnie dobrze to widać na całkowicie czarnym tekście.

Czarno-biały i kolorowy tekst zeskanowany przez HP Neverstop 1200w. Czarny wydrukowany przez Neverstop 1200w, kolorowy przez Ink Tank 315 (najwyższa jakość druku i skanu, papier zwykły)

Równe krawędzie sprawiają, że nawet tzw. ściana tekstu w małym rozmiarze jest zupełnie czytelna i żadne znaki nie zlewają się ze sobą. Po prostu perfekcyjny, wyraźny wydruk.

W przypadku czcionki, która w oryginale była czerwona, a więc w druku monochromatycznym stała się odcieniem szarości - ostrości nadal nie brakuje. Tekst staje się jednak niewyraźny przy bardzo małej czcionce, ok. 5 pkt.

Jeśli chodzi o skanowanie, Neverstop 1200w radzi sobie świetnie. Gdybym miał wybrać, która z obu drukarek radzi sobie lepiej - miałbym naprawdę duży dylemat.

Zdjęcie wydrukowane i zeskanowane w najwyższej jakości, HP Neverstop Laser 1200w (papier zwykły)

Kolorowe zdjęcie jest wyraźne. Zarówno ciemne, jak i jasne fragmenty są w pełni czytelne i nie brakuje im szczegółowości. Skanowanie tekstu natomiast odwzorowuje właściwie w 100% stan rzeczywisty.

HP Neverstop 1200w drukuje do 20 stron na minutę. To naprawdę niezły czas - szczególnie, że jakość wydruku stoi na naprawdę wysokim poziomie.

A ile to drukowanie tak naprawdę kosztuje?

Zacznijmy od HP Neverstop Laser 1200w. Samo urządzenie to wydatek ok. 1000 zł i razem z nim otrzymujemy uzupełniony już toner, dzięki któremu wydrukujemy do 5000 stron.

Prosty ekranik, podstawowe sterowanie przyciskami. Fajnie, że jest - ale i tak urządzenie raczej będziemy obsługiwać na komputerze

To, ile drukujecie w ciągu miesiąca to oczywiście kwestia indywidualna, ale jeśli założymy, że jest to średnio 200 kartek miesięcznie, to z kolejnymi wydatkami mamy spokój na 2 lata.

Jeśli okaże się, że tonera zabraknie - strzykawkę, która wystarczy na wydrukowanie 2500 stron kupimy za 59 zł. Dla większej oszczędności można wybrać zestaw dwóch strzykawek za 99 zł, które dadzą w sumie kolejne 5000 stron do zadrukowania.

Jak te liczby przekładają się na rzeczywistą oszczędność? Ano tak, że wydrukowanie 1 kartki na drukarce HP Neverstop Laser 1200w kosztuje niecałe 2 grosze.

W porównaniu z punktami ksero, które w większych miastach wyceniają wydruk 1 kartki nawet na 35 groszy - oszczędność jest ogromna.

Druga propozycja, domowa drukarka HP Ink Tank 315 to natomiast wydatek rzędu 700 zł. Razem z drukarką, w zestawie znajdują się buteleczki z atramentem, które wystarczą na wydrukowanie do 8000 kolorowych stron lub nawet 15000 czarno-białych.

Płyta skanera w Ink Tank 315 jest mniejsza, niż w Neverstop 1200w, ale w zupełności wystarcza do skanowania kartek A4

Zakładając, że zdecydujemy się drukować tylko kartki czarno-białe, jeden wydruk będzie kosztował ok. 4 grosze. W przypadku wyłącznie kolorowych stron - cena podskoczy do 8 groszy.

Kiedy w końcu atramentu zabraknie - pojedynczy pojemnik kupimy już za 49 zł i powinien wystarczyć na kolejne 8000 zadrukowanych kartek.

Dla kogo są te drukarki i czy warto je kupić?

Zastosowanie każdej z dwóch propozycji jest nieco inne. O ile Neverstop 1200w sprawdzi się doskonale w biurze, gdzie nie potrzebujemy kolorowych wydruków, a zależy nam wyłącznie na wydajności i taniej eksploatacji - tak w domu może się ona okazać niewystarczająca, kiedy zapragniemy wydrukować zdjęcie w kolorze.

Model Ink Tank 315 natomiast jest bardziej uniwersalny. W domu poradzi sobie z kolorowymi materiałami do nauki, dokumentami, ale także ze zdjęciami. Do zadań biurowych sprawdzi się równie dobrze, jednak z uwagi na obecność wyłącznie połączenia przewodowego - powinno to być raczej bardzo małe biuro, w którym nie drukuje się dziesiątek kartek dziennie.

Która z obu drukarek jest dla Was najlepsza? To już kwestia w pełni indywidualna. Ostatecznie - której nie wybierzecie, to i tak będziecie zadowoleni z ekonomicznej eksploatacji.

Artykuł powstał w ramach współpracy z marką HP.