Każdego poczatkującego biznesmena, martwi perspektywa kontrolowania i pilnowania wszystkich płatności podatkowych. Niepotrzebnie. Istniejące aplikacje, takie jak ta oferowana przez firmę Taxon, pozwalają przedsiębiorcom ograniczyć się do wystawiania faktur.

Prowadzenie własnej firmy, potocznie określane jako działalność gospodarcza, dziś nie jest oznaką prestiżu czy bogactwa. Oczywiście wiąże się to z zyskami, bo po to zakłada się biznes, ale dziś jest to już bardzo powszechna forma utrzymywania się także pojedynczych osób.

Osoby zakładające firmę straszone są trudnościami w uzyskaniu odpowiednich papierów, koniecznością odwiedzania urzędów, które wydają dokumenty potrzebne dla zalegalizowania biznesu. Ten etap przedstawiany był niegdyś jako największa przeszkoda w prowadzeniu firmy, a przecież to drobiazg w porównaniu z comiesięcznymi i corocznymi obowiązkami podatkowymi, które spadają na każdego właściciela firmy.

By im sprostać sięgamy po usługi księgowych lub doradców, którzy pilnują poprawności, zgodności z obowiązującymi przepisami (a te potrafią zmieniać się jak w kalejdoskopie) i terminowości wnoszenia opłat (tych niestety przybywa) i wysyłania dokumentów do Urzędu Skarbowego, ZUS i innych instytucji, które mimo zapewnień wcale nie chcą ułatwić biznesowi życia.



Papierkowa robota to wciąż codzienność w biznesie. Warto zadbać, by było jej jak najmniej

Współpraca z biurem rachunkowym. Co tu jeszcze można uprościć?

Efektywność współpracy z księgowym zależy nie tylko od jego fachowości, ale także od sprawności przekazywania przez nas dokumentów. By uniknąć ewentualnych przeszkód należy sięgnąć po oprogramowanie, które maksymalnie uprości współpracę z księgowym i wyeliminuje potrzebę przesyłania papierów, co zawsze generuje dodatkowe koszty i zużycie materiałów.

Jak bardzo ułatwiony może być to proces? Wyobraźcie sobie, że:

wystawiacie fakturę w mobilnej aplikacji, bo w ten sposób możecie zrobić to wszędzie i w dowolnym momencie,

przesyłacie fakturę kontrahentowi,

lub

przyjmujecie fakturę kosztową,

w mobilnej aplikacji wprowadzacie dane z tej faktury lub po prostu wykonujecie jej zdjęcie i dodajecie do zestawienia.

I to wszystko. Pieniążki od kontrahenta wpływają na wasze konto, a wy jedynie pilnujecie by wasza praca była wykonana rzetelnie. Fakturami, które zostały wystawione lub przyjęte i rozliczeniami zajmuje się automatycznie wasz księgowy lub księgowa. Nie musicie o niczym ich informować, trzeba jedynie zadbać, by po uruchomieniu aplikacji działał nam internet, bo w ten sposób faktury trafiają do biura rozliczeniowego.



Księgowi. To im najlepiej przekazać obowiązek rozliczenia i zapłacenia naszych podatków i ubezpieczeń

Prawda, że pięknie. To co piękne nie zawsze musi być tylko bajką. Gdy zdecydujecie się na aplikację firmy Taxon i usługi biura rachunkowego online, właśnie w ten sposób będziecie mogli usprawnić funkcjonowanie waszej firmy.

Taxon - ile będzie to nas kosztowało?

Oprogramowanie Taxon dostępne jest jako narzędzie przeglądarkowe lub aplikacja mobilna dla Androida lub iOS. Producent sugeruje korzystanie z wersji mobilnej, bo to obecnie obowiązujący trend, poza tym to telefon mamy zawsze pod ręką, a nie komputer.

Domyślnie możemy zdecydować się na korzystanie z oprogramowania Taxon wyłącznie do wystawiania i przyjmowania faktur, bez współpracy z księgowym. To także pewne uproszczenie pracy, a na dodatek funkcja darmowa gdy wystawiamy tylko kilka faktur miesięcznie. Progi opłat wynoszą:

8 zł przy 10 do 40 faktur kosztowych lub dochodowych

18 zł przy ponad 40 fakturach

Gdy zdecydujemy się na opcję biura rachunkowego będziemy ponosić dodatkowe koszty. Ich wysokość zależy od liczby faktur jakie w miesiącu trafiają do naszego obiegu. Podstawowa opłata wynosi 250 zł plus 5 złotych za każdą procesowaną fakturę.

Księgowy załatwi całą papierkową robotę i zapłaci twoje podatki

Firma Taxon przypisuje nam księgowego, który będzie pilnował naszych spraw. W naszym imieniu zapłaci podatki z konta, którego numer podamy podczas rejestracji naszej firmy w aplikacji, prześle też dokumenty rozliczeniowe w tym pliki JPK. Możemy też za dodatkową opłatą skorzystać doradztwa podatkowego, gdy chcemy cos zmienić w finansach naszej firmy. Taxon przyporządkuje nam numer telefonu, pod którym zawsze będziemy mogli skontaktować się naszym księgowym.

Dopóki nasza działalność nie wymaga reprezentacji większej niż księgowy, dopóty aplikacja Taxon będzie spełniać wasze wymagania. A to raczej oczekiwania znakomitej większości prowadzących własny biznes przedsiębiorców.

Aplikacja Taxon - podstawowe funkcje szybko dostępne w jednej chwili

Aplikacja Taxon po uruchomieniu wyświetla okno z podsumowaniem naszych finansów za ubiegłe miesiące. Widzimy ile wynosi należna zaliczka na podatek roczny, jakie zanotowaliśmy zyski i straty w danym miesiącu. Jest także wyszczególniona wysokość podatku VAT do zapłaty i ewentualnego przeniesienia na kolejny miesiąc. A także łączna kwota składek na ZUS jakie należało zapłacić w danym miesiącu. Te opłaty oczywiście w naszym imieniu wykonuje przypisany do firmy księgowy. Na wykresie możemy śledzić jak zmieniała się nasza kondycja finansowa w ostatnim miesiącu.



Aplikacja Taxon w przeglądarce



Aplikacja Taxon na telefonie

Na głównej stronie mamy też przycisk do operacji wystawienia faktury, czyli najczęściej stosowanej funkcji. Działanie modułu wystawiania faktur jest podobne jak w wielu innych narzędziach. Wprowadzamy wszystkie potrzebne na fakturze dane, wskazujemy nabywcę (jeśli to pierwszy raz, tworzymy nabywcę, który dodawany jest do listy naszych kontrahentów), a potem kolejno wpisujemy produkty na fakturze. Program uwzględnia nowy system fakturowania, w którym konieczne jest wskazanie kodów GTU i PKWiU jeśli wymaga to charakter usługi lub towaru.

Księgowy kontroluje poprawność dokumentów, ale to od właściciela firmy zależy, czy podane w fakturach dane będą zgodne ze stanem faktycznym.



Dodawanie faktury w przeglądarce



Dodawanie faktury na telefonie

Faktura może być zapisana jako szkic, by szybciej wystawiać kolejne dokumenty, albo zatwierdzona co jest jednoznaczne z przekazaniem jej do księgowości.

Funkcje dostępne w aplikacji Taxon

Przez cały czas pracy w aplikacji Taxon mamy dostęp do menu z listą modułów/funkcji. Po pierwsze możemy wybrać firmę jaką w danej chwili obsługujemy. Aplikacja Taxon pozwala przypisać do konta użytkownika kilka firm i zależnie od potrzeb aktywować wystawianie/przyjmowanie faktur dla tej aktywnej.

Program składa się z następujących modułów/funkcji:

Wiadomości – nasza prywatna skrzynka pocztowa, za pomocą której kontaktujemy się z firmą Taxon i księgowym. Tutaj pojawią się także informacje o płatnościach za pełnione na rzecz naszej firmy usługi.

Przychody – wzorce faktur, które wystawiamy kontrahentom. Obsługiwane są wszystkie najważniejsze typy takich dokumentów.

Koszty – tutaj wprowadzimy do systemu fakturę wystawioną na naszą firmę, może to być nawet zdjęcie wykonane telefonem (w przypadku faktur na wydrukach z kas fiskalnych warto zrobić je jak najszybciej) lub jej skan, albo plik z fakturą

Bilans – podsumowanie finansów naszej firmy, możemy tu wskazać walutę i zakres czasowy, dla którego chcemy wyświetlić podsumowanie

Kontrahenci – lista kontrahentów, podczas ich tworzenia program Taxon samodzielnie pobiera informacje z bazy GUS

Moja Firma – zbiór informacji o firmach, które prowadzimy, dla każdej firmy podajemy szczegółowe informacje, w tym numer konta bankowego co jest niezbędne dla współpracy z księgowych, gdyż to z tego konta pobierane są zaliczki i opłaty na ubezpieczenie

Ustawienia – tutaj zdefiniujemy użytkownika aplikacji, zmienimy adres i numer kontaktowy pod jakim Taxon może się do nas odzywać

Opłaty – faktury, które wystawiono nam z tytułu korzystania z narzędzi Taxon

Pakiety – wykupione przez nas usługi Taxon, oprócz standardowych opłat możliwe jest wynegocjowanie indywidualnej umowy na współpracę

Regulamin – regulamin korzystania z usług firmy Taxon

Polityka Prywatności – informacje o ochronie danych osobowych i przetwarzaniu danych, które udostępniamy korzystając z narzędzi Taxon

Wybór należy do Ciebie, a właściwie twojego biznesu

Jeśli zatem planujecie prowadzić własny biznes, albo szukacie sposobu na usprawnienie jego funkcjonowania, taka aplikacja jest naturalnym wyborem. Pozostaje jeszcze jedno pytanie.

Czy Taxon jest opłacanym narzędziem? Sama aplikacja jest prosta i wygodna w użyciu. Z tej perspektywy można liczyć wyłącznie na korzyści. By odpowiedzieć sobie na zadane powyżej pytanie, musimy ocenić jak cenny jest dla nas spokój i pewność, że jesteśmy w porządku wobec instytucji administracyjnych. Wyznacznikiem tego jest po części także wysokość dochodów firmy, a te w każdym przypadku są inne.

Tekst powstał we współpracy z Taxon

Więcej na temat oprogramowania dla firm: