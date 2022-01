Granie na konsoli w obecnych czasach staje się już nie tylko alternatywą dla PC, ale często jedyną opcją, aby w ogóle pograć. Z tego też powodu warto rozważyć wymianę TV na szybszy, a TCL 55C728 może to zaoferować bez drenowania naszego portfela – oto jego recenzja!

4/5

Nowy rok przyniósł wiele nowości (w tym zapowiedzi nowych telewizorów, ale o nich niebawem), jednak jedna rzecz pozostaje bez zmian od w zasadzie już 2 lat – globalny kryzys półprzewodników, za którym idzie podnoszenie cen elektroniki. Szczęśliwie zdaje się on omijać na razie branżę TV, a przynajmniej TCL sprawia wrażenie nie być nim dotknięty, gdyż testowany dziś telewizor 4K 120 Hz, z barwną matrycą VA w technologii QLED, możemy dostać nawet poniżej 3000 zł w rozmiarze 55” (i około 1000 zł drożej, jeżeli szukacie telewizora 65”).

TCL C728 – uniwersalny telewizor z gamingowym zacięciem

Model, po który sięgnęliśmy tym razem, pochodzi pozornie z tej samej linii, co wcześniej testowany TCL 65C825, jednak w przeciwieństwie do niego nie posiada podświetlenia miniLED ze strefowym wygaszaniem. Nieco też zredukowano system nagłośnienia, ale ten nadal wywodzi się od świetniej w tej kwestii marki Onkyo. Zapraszamy do wideorecenzji, z której dowiecie się, jak te zmiany wpłynęły na całokształt naszej oceny:

Specyfikacja telewizora TCL 65C825

Przekątna: 55" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 3840x2160 px Powłoka: satynowa Maksymalne odświeżanie: 100/120 Hz Obsługiwane kolory: 8 bit + FRC (1,07 mld) Jasność: 350 cd/m2 (typowe);

330 cm/m2 (HDR) Podświetlenie: Direct WLED; Kontrast: 5000:1 (statyczny);

nieskończony (dynamiczny) Typ matrycy: VA QLED Regulacja ułożenia: brak na fabrycznej podstawie Głośniki: system 2.0 od Onkyo;

2x 10 W Porty: 2x HDMI 2.1 (jedno z eARC);

2x HDMI 2.0;

2x antenowe (analogowe + cyfrowe);

1x S/PDIF (optyczne);

1x USB 2.0 typu A;

1x wyjście na słuchawki (miniJack 3,5 mm);

1x RJ45 (Gigabit Ethernet) Tuner TV: analogowy (NTCS/PAL/SECAM);

DVB-T/T2;

DVB-C;

DVB-S/S2 HDR: HDR10;

HDR10+;

Dolby Vision IQ;

HLG;

PQ10 SmartTV: Android TV 11.0;

ARM CorteX-A73;

4 rdzenie 1370 MHz;

3 GB RAM;

32 GB Flash Obsługiwane

formaty audio: Dolby AC4;

Dolby True HD;

Dolby Atmos;

DTS/DTS HD;

Onkyo Sound System;

3GPP, AAC, AAC+;

FLAC, M4A, MP3;

WMA, WAV Obsługiwane

formaty video: 3GPP;

AVI;

DivX;

H.263/H.264/H.265;

MKV;

MP4/MPEG-4;

WMV Obsługiwane

formaty obrazu: JPEG;

GIF;

PNG Kamera: brak Zakrzywnienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178° Podświetlenie RGB

(ambilight): brak Obsługa 3D: brak Indeks płynności: 3300 Input lag: 11 ms (tryb gry) Pokrycie gamutów: sRGB: 99%

DCI-P3: 91%

Rec. 2020: 74% Waga: 14.7 kg bez podstawki;

14.4 kg z podstawką Wymiary

(sze. x wys. x gł.): 1227 x 768 x 302 mm z podstawką;

1227 x 712 x 81 mm bez podstawki Standard VESA: tak, 300x300 W zestawie

dodatkowo: pilot główny;

pilot do smartTV;

4 baterie AAA;

kabel zasilający;

adaptery do montażu VESA Komunikacja: LAN GbE;

Wi-Fi 4/5 (N/AC);

Wi-Fi Direct;

DLNA 1.5;

Bluetooth 4.2 Funkcje: Alexa i Google Assistant;

każde VOD z aplikacją na Android;

HbbTV 2.0.2;

IPQ 2.0 Engine;

tryb gry;

polecenia głosowe;

redukcja szumów;

dynamiczny kontrast;

TCL AI-IN;

skalowanie do UHD;

HDCP 2.2 Kolor: szczotkowane aluminium: przód i podstawa;

czarny plastik z tyłu Pobór energii: 0,28-155 W;

typowo ~98 W;

klasa G Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 2999 zł

Galeria zdjęć telewizora TCL 55C728

Czy warto kupić telewizor TCL 55C728 – nasza opinia

Tak jak wspomnieliśmy w samym materiale wideo – model ten jest całkiem udaną propozycją, w szczególności dla graczy. Bardzo szybki panel oferujący niskie opóźnienia i dobry czas reakcji pikseli matrycy docenią właśnie entuzjaści wirtualnej rozrywki. Tym samym model ten również świetnie nadaje się do oglądania transmisji sportowych. W przypadku filmów i seriali, mimo przepięknej palety kolorystycznej oraz wysokiego kontrastu, brakuje jednak nieco jasności oraz strefowego wygaszania w treściach HDR.

W cenie poniżej 3000 zł to rewelacyjna oferta dla szukających właśnie takiego połączenia szybkości i jakości obrazu z ogromną funkcjonalnością, jaką oferuje system AndroidTV (a w przyszłości GoogleTV). Otrzymuje od nas solidną ocenę 4 gwiazdek, do której gracze mogą dołożyć jeszcze odznaczenie za Super opłacalność.

Nasza ocena telewizora TCL 55C728 80% 4/5