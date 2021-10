Soundbary stają się coraz częstszym kompromisowym wyborem dla osób chcących wzbogacić swoje doznania dźwiękowe po zakupie najnowszego telewizora lub konsoli. Okazuje się jednak, że nowe modele belek potrafią zaskoczyć, nie tylko funkcjonalnością. Tak też czyni TCL TS8132!

4,4/5

Niedawno przeglądaliśmy nasz rynek w poszukiwaniu najlepszych soundbarów i naszą uwagę przykuł właśnie nowy model TS 8132 od TCL. Głównie dlatego, że kolejny rok z rzędu TCL zgarnęło z jego pomocą nagrodę stowarzyszenia EISA dla „Najlepszego zakupu” w kategorii subwoofery na lata 2021-2022 (podobnie zresztą nagrodzono dopiero co przez nas testowany telewizor LCD klasy Premium TCL 65C825), ale również dlatego, że zdaje się oferować świetne parametry w stosunku do ceny, co właśnie w tej publikacji zweryfikujemy.

TCL TS8132 sprawnie łączy wysoką funkcjonalność z bardzo uniwersalną stylistyką

Zestaw zapakowano w typowe dla soundbarów opakowanie, które w razie potrzeby pozwoli wrócić ze sklepu z takim zakupem nawet autobusem. W środku znajdziemy dodatkowo pilota z bateriami, kabel HDMI oraz zestaw montażowy. Ten ostatni pozwala na podwieszenie belki, nawet gdy sam TV również wisi na ścianie – całkiem to praktyczne.



Kable zasilające są dwa, gdyż subwoofer jest aktywny i bezprzewodowo łączy się belką.

Belka, w przeciwieństwie do poprzedniego nagrodzonego modelu TS9030, jest bardzo stonowana – ma obłe kształty, a całość pokryta jest dźwiękoprzepuszczalną czarną tkaniną. Jedyne ozdobne elementy to logo TCL oraz Dolby Atmos, który oczywiście ten zestaw w pełni wspiera. Szerokość to dokładnie 100 cm, więc wpasuje się pod telewizory 48” i większe, bez wystawania po bokach poza ich obrys.



To jedno z tych logo, które faktycznie oznaczają wymierne korzyści, wynikające z powiązanej z nimi technologii.

Na szczycie, pośrodku belki, znajdziemy panel sterowania, którego przyciski, w przeciwieństwie do chociażby wcześniej testowanego Samsunga HW-Q800A z panelem dotykowym, są mechaniczne i klik jest wyraźnie odczuwalny. Poza zasilaniem możemy tu przełączać źródła, aktywować BT (włącznie z trybem parowania) oraz oczywiście sterować głośnością.



Przyciski wykonano z mocno odbijającej światło powierzchni, która tylko na zdjęciach jest tak „jasna” – w rzeczywistości przyciski niemalże wtapiają się w siatkę obudowy.

Na przedniej ściance, pod tkaniną znajdziemy całkiem spory wyświetlacz, którym belka komunikuje wykonywane akcje oraz status pracy/połączeń. Jest on czytelny oraz posiada dwa stopnie jasności działania. Gdy nic nie jest wyświetlane, to zupełnie nie widać, aby wyświetlacz się tam znajdował.



Jednocześnie wyświetlonych może być do pięciu znaków, zatem dłuższe komunikaty przewijają się przez ekran.

TCL TS8132 wyposażono tylko w złącza cyfrowe, ale jest ich całkiem sporo

Z tyłu, pośrodku urządzenia umieszczono panel ze złączami. Nie znajdziemy tu żadnego złącza analogowego, a do tego standard złączy też nie jest zupełnie najświeższy. Do naszej dyspozycji mamy:

1x HDMI 2.0 wejście

1x HDMI 2.0 wyjście z e-ARC

1x S/PDIF wejście optyczne

1x USB 2.0

Możemy zatem podpiąć do soundbara odtwarzacz B-Ray i słuchać muzyki bez odpalania TV, a w razie potrzeby i tak przekazać obraz z odtwarzacza na telewizor. Jednocześnie przy takim połączeniu możemy używać belki jako głośników dla aplikacji wbudowanych w SmartTV lub ogólnie telewizji (o ile telewizor obsługuje e-ARC lub ARC).



Do portu USB możemy podpiąć telefon lub pendrive – w drugim przypadku możemy odtwarzać utwory MP3 oraz FLAC bezpośrednio na soundbarze.

Nieco rozczarowuje brak złączy HDMI 2.1 – oznacza to, że konsoli nowej generacji nie podłączymy przelotowo bez rezygnacji z wysokiego odświeżania. Sama belka za to akceptuje (i przekazuje dalej) sygnał HDR w formacie Dolby Vision, HDR10 oraz HLG. Pod względem dźwięku jest już nieco gorzej, gdyż do dyspozycji mamy tylko (i aż) Dolby Atmos. Należy zapomnieć nie tylko o całej rodzinie formatów DTS, ale również treści kodowane z pomocą Dolby True HD nie będą w pełni obsługiwane.



Od spodu znajdziemy tylko dokręcane nóżki – w ich miejsce można przymocować dołączone uchwyty ścienne.

Skrzynia basowa nie powala rozmiarem, ale broni się jakością wykonania

Dołączony w zestawie subwoofer jest raczej niedużych rozmiarów, dzięki czemu bez problemu zmieści się nawet w bardzo skromnym salonie, ale niestety nie spodziewajmy się po nim niesamowicie głębokich zejść dźwięku.



Przetwornik zamontowano od spodu, więc nie zalecamy stawiania głośnika na trawie.

Konstrukcja jest utrzymana w podobnej stylistyce, co belka, choć tym razem całość jest z laminowanego MDF. Zaokrąglone boczne krawędzie optycznie sprzęt powiększają, podczas gdy w rzeczywistości jego wymiary to zaledwie 20 x 20 x 35 cm (przy czym 35 cm to wysokość z nóżkami). Masa jest adekwatna do rozmiaru – 3,5 kg, czyli tylko nieco więcej niż sama belka (3,3 kg).



Spasowanie elementów konstrukcji jest na bardzo wysokim poziomie - nic tu nie stuka i nie dudni. Subwoofer bardzo dobrze obliczono pod względem objętości.

Z tyłu znajdziemy złącze zasilania oraz przyciski do ręcznego parowania i resetowania połączenia – nie mieliśmy okazji z nich korzystać, gdyż SW po podpięciu do prądu w kilka chwil sam się połączył z belką i od tego czasu można całkowicie o nim zapomnieć.



Otwór Bassrefleks wystrojono tak, aby podbić okolice 40-60 Hz – należy pamiętać, aby nie dosuwać głośnika do samej ściany (wypada zachować przynajmniej 10-15 cm odstępu).

Przetwornik, jak już wspomnieliśmy, zamontowano klasycznie od spodu. Średnica 5,25” szału nie robi, ale spory skok membrany na dosyć miękkim zawieszeniu pozwala na odpowiednio niskie zejścia, podczas gdy mały rozmiar naturalnie lepiej sprawdza się w szybszej muzyce. Ale o tym nieco dalej, przy omawianiu wrażeń.



Membrana i zawieszenie nie są osłonięte, zatem radzimy uważać na gryzonie puszczone samopas!

Specyfikacja zestawu TCL TS8132

Nazwa zestawu: TCL Alto 8e TS8132 Moc całkowita: 350 W Format dźwięku: 3.1.2 Typ głośnika

niskotonowego: Aktywny, bezprzewodowy;

5,25", 120 W, bassreflex Liczba głośników w belce: 7 Zakres przenoszonej

częstotliwości dźwięku: 50 - 20 000 Hz Obsługiwane formaty

dźwięku: Dolby Atmos; Łączność

bezprzewodowa: Wi-Fi 5;

Bluetooth 5.0;

AirPlay 2;

Spotify Connect;

Google Home;

Amazon Alexa Złącza: wejście HDMI 2.0;

wyjście HDMI 2.0 (4K 60 Hz) - eARC;

wejście optyczne (Toslink);

USB 2.0 Dekodowane formaty: MP3, FLAC Wymiary belki: 1000 x 65 x 122 mm (SxWxG);

waga 3,3 kg Wymiary subwoofera: 200 x 350 x 200 mm (SxWxG);

waga 3,5 kg Akcesoria: pilot z bateriami;

wsporniki do montażu na ścianie;

kable zasilające Kolor: czarny Pobór energii: 0,5-60 W;

typowo ~41 W Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 1399 zł

TCL TS8132 oferuje bardzo obszerny asortyment sterowania

Poza opisanymi przyciskami samego soundbara, do sterowania mamy jeszcze pilota. Ten niestety jest na podczerwień, więc trzeba go skierować w belkę, aby zadziałał. Przycisków mamy tu całkiem sporo, co pozwala na natychmiastowy wybór dowolnego źródła, jednego z trzech dostępnych profili brzmienia oraz na sterowanie charakterystyką dźwięku.



Z pomocą pilota również możemy dostać się do menu serwisowego, aby wykonać kalibrację pozycjonowania dźwięku lub przywrócić ustawienia domyślne.

Pilot umożliwia również przełączanie i pauzowanie utworów odtwarzanych przy pomocy bezprzewodowej łączności oraz tych puszczanych bezpośrednio z nośnika USB wpiętego w soundbar. Tutaj również możemy włączyć lub wyłączyć cyfrowe rozszerzenie dźwięku stereo do wirtualnego 5.1 (opcja Surround).

Sterowanie głosem – wystarczy poprosić Alexę lub Asystenta Google

Jak na nowoczesny sprzęt przystało, TCL nowy soundbar uczyniło kompatybilnym ze sterowaniem głosem z pomocą Amazon Alexa oraz Asystenta Google. Belka pozwala na obsługiwanie głosem praktycznie wszystkich funkcji, ale oczywiście musimy mieć odpowiednie urządzenia do komunikacji z systemem (w przypadku Google wystarczy telefon z systemem Android).



Dzięki Chromecast możemy również przesyłać obraz (zdjęcie/filmy), który dalej zostanie wyświetlony na podpiętym do soundbara telewizorze.

Obsługa AirPlay 2, Google Home oraz Spotify Connect

O ile obsługa Google Home nikogo nie zdziwi, to z kolei bardzo miło, że tak relatywnie tania konstrukcja otrzymała pełne wsparcie dla Apple AirPlay 2, co pozwala w dowolnym momencie przekierować na nią dźwięk z naszego iPhona, iPada czy też innego „Jabłka”. Podobnie duże brawa dla TCL za obecność funkcji Spotify Connect – pozwala to odtwarzać muzykę z naszego konta Spotify bez jej przekazywania bezprzewodowo do głośników, co zwiększa jej jakość (a do tego możemy niezależnie słuchać muzyki z belki i głośników telefonu).



Prawdziwa rozpusta - możemy Spotify podpiąć na wszystkie trzy sposoby - AirPlay, Chromecast oraz ich autorskie Spotify Connect! A jeśli one zawiodą, to pozostaje jeszcze sparować belkę jako głośniki Bluetooth ;)

Jak brzmi TCL TS8132? Czy czuć przestrzeń?

Pora przejść do konkretów. Soundbar testowaliśmy przez blisko miesiąc i przyznamy, że zaskoczył nas bardzo pozytywnie w kilku kwestiach. Tu też uprzedzamy – jeżeli sami sobie taki zestaw kupicie, to dajcie mu 2-3 dni na wygrzanie cewek, odtwarzając umiarkowanie głośno dowolne dźwięki. Przed takim zabiegiem brzmienie jest bardzo przeciętne i płaskie, a zdecydowanie warto na pełen efekt nieco poczekać. Proces ten dotyczy zresztą większości nowego sprzętu grającego.

TCL TS8132 nie jest najmocniejszym mocowo zestawem w swoim segmencie, więc bardzo dużych pomieszczeń nie wypełni optymalnie dźwiękiem, ale w tych mniejszych i średnich robi świetną robotę!

Zestaw oferuje łącznie 350 W mocy maksymalnej, co w tym przypadku oznacza następujący rozkład:

2x dwudrożny zestaw (przetwornik nisko-średnio tonowy + wysoko tonowa kopułka) o mocy 48 W każdy (kanał lewy i prawy);

2x przetwornik pełnozakresowy skierowany ku górze (kanały górne operujące na zasadzie odbić) o mocy 48 W każdy;

1x przetwornik pełnozakresowy skierowany do przodu (kanał centralny) o mocy 48 W;

1x przetwornik niskotonowy (w subwooferze) o mocy 120 W.

To inaczej rzecz ujmując klasyczny układ dźwięku przestrzennego w formacie 3.1.26 i trzeba przyznać, że przednia scena jest bardzo dobrze pozycjonowana, zwłaszcza gdy źródło dźwięku jest kodowane w Dolby Atmos. Jednakże po podpięciu belki do PC i skonfigurowaniu dźwięku Dolby Atmos, nawet zwykłe MP3 w stereo potrafią nabrać ciekawej głębi. Trochę tylko szkoda, że TCL dla tego modelu nie przewidziało opcji dokupienia satelitek bezprzewodowych, aby wykrzesać pełne 5.1.2.



Belka została elektroniczne obcięta na poziomie pasma 160 Hz – niższe częstotliwości przekierowano na subwoofer.

Najbardziej jednak zaskoczyła nas jakość brzmienia tego zestawu w… muzyce! Zgadza się, większość belek świetnie sprawdza się w filmach i grach, ale raczej słabo wypadają przy odtwarzaniu szybszej muzyki (a w tej cenie to praktycznie norma). TCL TS8132, co prawda, nie bryluje w tych typowo filmowych i związanych z grami aspektach, ale dzięki niedużej membranie głośnika niskotonowego nie zamula podczas odtwarzania muzyki!

TCL TS8132 to jeden z niewielu, a na pewno jeden z najtańszych soundbarów, jakie możemy polecić do odsłuchu, nawet głośnego, utworów muzycznych – tak tych klasycznych, jak i popularnych

Zadziwiło nas, że belka radzi sobie bardzo dobrze z odtwarzaniem dźwięków pianina, skrzypiec czy też kontrabasu. Jednocześnie w szybkich utworach z gatunku rocka progresywnego dźwięk jest dynamiczny i czysty w całym zakresie, jaki nasze uszy były w stanie zarejestrować.

Jak głośny jest zestaw TCL TS8132

Skala sterowania głośnością kończy się na wartości 100, ale realnie w okolicy 70 belka zaczyna wyraźnie odstawać głośnością od subwoofera. Producent podaje skuteczność na poziomie 100 dB i potwierdzamy, że część pasma w naszych testach nawet przekroczyła tę wartość, ale dla faktycznie pełnego brzemienia (subiektywnie) poziom ciśnienia akustycznego szacujemy na okolicę 88 dB, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem.

Jak sprawdza się Dolby Atmos w TCS TS8132

To kolejny aspekt, który wypadł wyjątkowo dobrze jak na nasze oczekiwania względem ceny zestawu. Głośniki górne faktycznie potrafią nadać głębi, a procesor odpowiedzialny za przetwarzanie sygnału 5.1 do 3.1.2 naprawdę daje radę z oszukiwaniem odbiorcy co do obecności źródła dźwięku za jego plecami. To oczywiście mocno zależy od naszego sufitu – w pomieszczeniu testowym z płaskim stropem efekt był bardzo dobry, podczas gdy pomieszczenie ze znacznie wyższym sklepieniem w kształcie trójkąta już nieszczególnie dawało poczucie przestrzennego brzmienia.

Czy brzmienie TCL TS8132 sprawdza się w filmach i grach?

Ten aspekt to w sumie najsłabsza strona testowanego zestawu, co nie znaczy, że wypada w niej jakoś wyjątkowo słabo – ot po prostu adekwatnie do ceny. Niestety fizycznego rozmiaru przetwornika i mocy wzmacniacza oprogramowaniem się nie oszuka i nie ma co liczyć na masaż wnętrzności w wykonaniu zestawu TCL TS8132. Sceny z wybuchami, strzelaninami czy ogólnie takie, w których nawet lekkie drganie podłogi jest zawsze mile widziane, wypadają tutaj raczej płytko. Bas czuć, ale nie jest to poziom, jaki oferują znacznie droższe zestawy z 8” i większymi przetwornikami niskotonowymi. Wyjątkiem może tu być używanie tego zestawu w pomieszczeniu o powierzchni do 10 m2 ;)

Czy warto kupić zestaw TCL TS8132?

Patrząc przez pryzmat ceny, która w przypadku TCL TS8132 zaczyna się od około 1200 zł, trudno nie przyznać racji stowarzyszeniu EISA – to faktycznie jedna z najciekawszych propozycji tego roku, choć zdecydowanie nie dla każdego.



Takie ustawienie wygląda ładnie, ale trzeba się liczyć z przysłonięciem części ekranu przez subwoofer.

Jeżeli oczekujecie bardzo soczystego basu, który będzie potęgować efekt eksplozji w grach czy filmach, albo jeżeli poszukujecie realnej alternatywy dla fizycznego zestawu 5.1, to nie tędy droga. I nie mamy tu na myśli konkretnie tego modelu, ale ogólnie dopatrywania się takich cech w sprzęcie z tego segmentu cenowego.

TCL TS8132 to wyśmienity zestaw w swojej klasie, zwłaszcza jeżeli nie będziemy używać go w pomieszczeniu większym niż 20-25 m2

Ostatecznie uważamy zakup zestawu TCL TS8132 za całkiem opłacalny, w szczególności jeżeli ważna jest uniwersalność zastosowań oraz funkcjonalność. Jakość wykonania oraz stylistyka również są na wysokim poziomie i z pewnością (za sprawą Dolby Atmos) otrzymamy znacznie lepsze pozycjonowanie dźwięku niż mogą zaoferować zestawy kina domowego 2.0/2.1 w tej samej cenie.

