Prasowanie koszul nie jest najlepszą rozrywką, prawda? Cóż, to fakt i nic z tym nie zrobimy. Co możemy jednak zrobić, to sprawić, by prasowanie było szybkie, dokładne, precyzyjne i wygodne, a pomóc w tym może Generator pary Braun CareStyle 7 Pro.

Płatna współpraca z marką Braun.

Braun CareStyle 7 Pro na wideo

Co potrafi Braun CareStyle 7 Pro?

Braun CareStyle 7 Pro to generator pary o iście topowym charakterze. By być dokładnym - to najmocniejszy generator pary marki Braun - mamy tu do 190 gramów stałego wyrzutu pary na minutę, co jest obłędną wartością. Mało tego, jeśli musimy wygładzić szczególnie oporne do rozprasowania miejsca – ten generator ma opcję dodatkowego wyrzutu pary z siłą 650 gramów na minutę.

CareStyle 7 Pro to pierwsze żelazko na świecie z certyfikatem ergonomii ErgoCert, co oznacza, że ergonomiczny design uchwytu żelazka realnie powoduje mniejsze zmęczenie nadgarstka podczas prasowania. Samo żelazko jest też lekkie dzięki temu, że w przeciwieństwie do zwykłych żelazek parowych, pojemnik na wodę zawiera osobno.

Urządzenie oferuje kilka trybów pracy: iCare, Eco, Turbo i ProSteam, które wybieramy bezpośrednio z poziomu uchwytu żelazka, co jest mega wygodne. Okej, a co potrafią te tryby?

iCare oferuje jedno ustawienie temperatury - bezpieczne dla wszystkich tkanin. Innymi słowy, nie trzeba czekać na schłodzenie lub nagrzanie stopy żelazka. Nie trzeba nawet specjalnie sortować ubrań przed prasowaniem.

Turbo to najwyższa temperatura i wyrzut pary, wiecie, coś idealnego przy prasowaniu tych opornych tkanin.

Tryb Eco sprawdza się wybornie przy prasowaniu najdelikatniejszych tkanin i oszczędza aż 55% energii w porównaniu do najwyższych ustawień.

Tryb ProSteam to 30 sekund nieprzerwanej emisji pary. Klikamy przycisk, którego nie musimy trzymać i możemy odświeżyć nawet całkowicie zapomniane, zagubione w szafie ubrania i wygładzić najbardziej oporne zagniecenia. To doskonały tryb do prasowania pionowego.

Trochę technikaliów

Co jeszcze trzeba o tym generatorze wiedzieć? Mamy tu 2-litrowy pojemnik na wodę, cyfrową blokadę kapania i automatyczne wyłączenie, co jest bezpieczną, bardzo mile widzianą cechą.

Na uwagę zasługuje również technologia Freeglide 3D pozwalająca prasować do tyłu bez marszczenia materiału, przesuwać żelazko po guzikach, zamkach czy kieszeniach oraz stopa EloxalPlus, czyli najlepsza stopa marki Braun zapewniająca doskonały poślizg po tkaninie i ekstremalnie trudna do zarysowania.

Nie tylko prasowanie: jak odświeżyć dawno nieużywane ubrania?

Braun CareStyle 7 Pro to nie tylko żelazko z generatorem pary, które potrafi wyprasować najbardziej nawet oporne ubrania. To też urządzenie, które z powodzeniem pomoże nam w odświeżeniu ubrań, które wisiały w szafie kilka tygodni, może miesięcy, a może i lat - jeśli ktoś ma smoking, to pewnie wie, że akurat ten strój stosunkowo rzadko ogląda światło dzienne.

Jak odświeżyć ubranie? Jeśli poszukamy porad na ten temat w sieci, to na pewno jakaś strona podpowie nam, by użyć do tego parownicy. By rozwiesić koszulę i ciągłym strumieniem pary dotrzeć we wszystkie zakamarki. Tego tradycyjne żelazka nie potrafią, ale generator pary Brauna nie ma z tym najmniejszego problemu.

Bierzemy sobie zatem koszulę, odpalamy tryb ProSteam, w którym żelazko wyrzuci z siebie nieprzerwany strumień pary w ciągu całych 30 sekund. Takie pionowe prasowanie po naciśnięciu jednego przycisku odświeża każdy zakamarek koszuli, marynarki czy garsonki. Dociera do każdego zagięcia prasowanej tkaniny, momentalnie przywracając jej świeżość i doskonałą prezencję.

Wrażenia z użytkowania

Braun CareStyle 7 Pro jest urządzeniem niebywale wdzięcznym w obsłudze. Wygodnym i intuicyjnym, wyprzedzającym choćby moje domowe żelazko, które też sroce spod ogona nie wypadło, o kilka długości. Ergonomia, co już wiecie, jest tu na mistrzowskim poziomie, długość przewodów, które można sprytnie schować w bazie, odpowiednia, a interfejs iMode, czyli filozofia sterowania urządzeniem - absolutnie genialna. To mogłoby się nazywać w każdy dowolny sposób, nawet mniej chwytliwie, bo broni się praktycznością i przemyślaną implementacją. Fakt, że mamy zawsze pod ręką, pod palcem nawet, przycisk, którym możemy dopasować sposób pracy żelazka do naszych oczekiwań oraz do tkaniny, którą prasujemy - to istny game changer!

Warto postawić na Braun CareStyle 7 Pro?

Siląc się na podsumowanie, zapytam tak w eter, takie ogólne to będzie pytanie. Czy zakup generatora pary tej klasy to inwestycja niezbędna? Nie. Zdecydowanie nie. Czy jest to jednak inwestycja w sprzęt przydatny, w coś co poprawia komfort życia, ułatwia wykonywania czynności, które śnią się nam po nocach? Zdecydowanie tak.

I teraz do brzegu - CareStyle 7 Pro to generator pary warty każdych pieniędzy. Działa niesamowicie skutecznie i w zasadzie niejako pozbawiony jest wad. Gdyby żelazka mogły założyć związek zawodowy to Braun CareStyle 7 Pro napisałby statut tego związku.

Jeśli masz w szafie więcej niż dwie koszule… albo inaczej! Jeśli koszula, garnitur, garsonka, sukienka, spódnica to część garderoby związana z twoją pracą lub jeśli twoje życie w jakimś wymiarze zależy od twojej prezencji, to ten generator pary, który sobie tu ze mną dzisiaj występuje, będzie dla ciebie realnym wsparciem w dbaniu o wizerunek.

