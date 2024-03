Czy mechaniczna klawiatura nadaje się do pisania? Oo, jeszcze jak! Logitech MX Mechanical Mini pokazuje, że “mechanik” może być wydajnym narzędziem pracy, ale nie dla wszystkich. Sprawdziłem, czy to dobry sprzęt i czy warto go wziąć na raty 0%.

4,7/5

Dlaczego mechaniczna klawiatura?

Po co robić test Logitech MX Mechanical Mini? Ano geneza prosta jest. Pisałem lata temu na mechanicznej, takiej gamingowej klawiaturze. Była to moja główna klawiatura do pracy i lubiłem ją. Miała przełączniki, kilometrowy skok klawiszy i oferowała komfort pisania znany z maszyn do pisania, co to się czasem czyimś dziadkom kurzą na strychu. Innymi słowy, średnio to się nadawało do wydajnej pracy, ale lubiłem ten sprzęt.

Następnie przez kilka ładnych lat przerzuciłem się na pracę w wymiarze wyłącznie laptopowym i polubiłem się z super-turbo-mega niskoprofilowymi klawiaturami. Jedną z moich ulubionych była niesławna klawiatura motylkowa w MacBookach - psuła się, to prawda, ale pisało się na niej szybko, była responsywna, fajnie brzmiała.

Dziś pozostaję fanem niskoprofilowych klawiatur, ale że człowiek nie powinien zamykać się na nowe doznania, to uznałem, że sprawdzę, czy mechanik jest w stanie zaoferować komfort pracy porównywalny (a może lepszy) do tego znanego z klawiatur nożycowych, membranowych i takich tam. Wiecie, tych właśnie niskoprofilowych, zbliżonych kulturą pracy do klawiatur laptopowych.

Zdecydowałem wtedy - testujemy! Szukając, co by tu przetestować, w oczywisty sposób wpadłem na Logitech MX Mechanical Mini. Dlaczego w oczywisty? Otóż wielkim jestem fanem klawiatury Logitech MX Keys Mini i naturalnym wydawało mi się sprawdzenie, jak radzi sobie jej mechaniczna siostra, czy tam brat lub inny kuzyn. Sprawdziłem więc, byście wy nie musieli. Sprawdziłem i dzielę się przemyśleniami - taki jestem!

Czym jest i co potrafi Logitech MX Mechanical Mini

Do rzeczy! Logitech MX Mechanical Mini to mechaniczny przedstawiciel linii klawiatur znanych jak świat długi i szeroki. Znanych i lubianych, funkcjonalnych, estetycznych, przeznaczonych do roboty, wymyślonych dla wymagających użytkowników, a tym samym dość drogich. Teoretycznie twierdzenie, że Logitech MX Mechanical Mini to niemal klon Logitech MX Keys Mini mogłoby się obronić, bo klawiatury łączą niewielkie wymiary i premium feeling, ale w praktyce to dwa kompletnie różne urządzenia. Zaprojektowane z myślą o realizacji tych samych zadań, ale w kompletnie inny sposób.

Coby nie przedłużać, a jednocześnie nie wyrzucić tu wszystkich potencjalnie interesujących, ważnych i niezbędnych danych technicznych - Logitech MX Mechanical Mini to klawiatura stworzona do roboty, którą docenić mają wszelkiej maści klepacze klawiaturowi: dziennikarze, copywriterzy, programiści, blogerzy, asystenci biurowi, sekretar… tft, office managerki! Podsumuję marketingowo - masz dużo tekstów do napisania, a terminy gonią? Logitech MX Mechanical Mini to sprzęt, którego potrzebujesz!*

Miękkie technikalia, jeśli to kogoś interesuje

Co potrafi, co umie i w co wyposażono Logitech MX Mechanical Mini? Po pierwsze, to klawiatura wyposażona w 3 rodzaje przełączników, które wybieramy w momencie zakupu. Mamy tu przełączniki z wyraźnym klikiem, przełączniki ciche i dobrze sprężynujące - ten wariant testowałem oraz przełączniki liniowe. Klawiatura pozwala na połączenie i płynne przełączanie się między 3 urządzeniami, a układ klawiszy jest na tyle zuniwersalizowany, że pasuje i do Windowsa i macOS. Do tego mamy przyjemne dla oka automatyczne podświetlenie - klawiatura rozpoznaje, kiedy zaczynamy pracę i włącza podświetlenie, jeśli jest to potrzebne, dopasowując je też do warunków oświetleniowych.

Dalej mamy niby od 15 dni do 10 miesięcy pracy na jednym ładowaniu. Do 10 miesięcy z wyłączonym podświetleniem. Tej drugiej wartości nie sprawdziłem, ale 15 dni pracy pod pełnym obciążeniem to dla tego sprzętu żaden problem - wydaje się, że tu deklaracje producenta są mocno zachowawcze. Sprzęt łączymy z komputerem po Bluetooth lub poprzez rozwiązanie producenta - Logi Bolt, a ładujemy go przez port USB-C.

Dodam jeszcze, bo to fajne, że poprzez oprogramowanie Logi Options+ możemy sobie MX Mechanical Mini spersonalizować w szerokim zakresie.

Jeśli chodzi zaś o wykonanie, bo to też ważne w sprzęcie za poważne pieniądze, to jest topowe. Aluminium, świetnej jakości plastiki, solidne nóżki pozwalające na ustawienie klawiatury pod kątem - wszystko to topowa jakość. Sama bryła klawiatury jest solidna, dość ciężka, sztywna i stabilna w każdych warunkach. Co tu się rozpisywać - topowa rzecz, ot co!

Jak się na tym pracuje?

Oceniałem tę klawiaturę z perspektywy wykonywanego zawodu, który dumnie się nazywa, ale sprowadza się w wymiarze produkcyjnym w zasadzie do klepania w klawiaturę. Klepałem zatem w Logitech MX Mechanical Mini aż miło! Jakie wnioski? Pisanie na tym sprzęcie daje radość! Klawisze przekazują jakże pożądaną informację zwrotną podczas aktywacji, ich skok jest bardzo przyjemny, taki długi, ale jak na mechaniczne realia to jednak krótki (brzmi śmiesznie, ale taka prawda). Dźwięk towarzyszący nam podczas pracy jest jak ulubiona audycja radiowa, a do stabilności całej konstrukcji nie można mieć najmniejszych uwag.

Wrażenia z użytkowania są absolutnie, jednoznacznie pozytywne i bezpośrednio każą mi myśleć o Logitech MX Mechanical Mini jako o jednej z najlepszych klawiatur, z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia. W moim prywatnym TOP 5 spokojnie! Sprzęt dowozi również pod względem estetyczno-komfortowym - ładnie wycięte klawisze dobrze się obsługuje, a ich podświetlenie nie razi w oczy, będąc tak jednolitym, jak to przy tej konstrukcji możliwe. No i ta funkcjonalność! Klawisze funkcyjne, możliwość sparowania z 3 urządzeniami, zuniwersalizowany (powiedzmy) układ pod Windowsa i macOS. Ogień!

Ma wady? Czysto subiektywnie - tak. W mojej ocenie ten niewielki niby skok klawiszy i tak może być zbyt duży dla osób nieprzyzwyczajonych do mechanicznych klawiatur. Konstrukcja MX Mechanical Mini sprawia niejako, że nie jest to "najszybsza" klawiatura na rynku, z czym można się jednak pogodzić, więc to trochę czepialstwo z mojej strony - podobnie jak doklejenie przycisków “Home”, “End” i innych na prawej krawędzi, nad prawą strzałką kierunkową. Zasadność obecności tych klawiszy będzie dla wielu bezdyskusyjna, ale taki zabieg wymusił zmiany w układzie przycisków, które mnie osobiście po prostu nie podeszły. Nie obraziłbym się, gdyby sama obudowa była ciut cieńsza, płytsza taka, ale to już czepialstwo do potęgi, więc zostawmy to.

Oprogramowanie robi robotę, hej!

Jestem fanem Logi Options+. To świetny, prosty, ale przyjemnie napisany soft, który pozwala na zarządzanie sprzętem marki Logitech. Żadnych szaleństw, wodotrysków i kosmicznych innowacji w tym oprogramowaniu nie ma, ale to jego bezsprzeczna zaleta. Nie będę się więcej rozpisywał, a zainteresowanych odeślę do innego tekstu, gdyż robiąc test Logitech MX Keys Mini wspomniałem o sofcie nieco więcej.

Konkrety - warto postawić na Logitech MX Mechanical Mini?

Pewnie podejrzewacie, że na końcu czekają na was pochwalne peany na cześć “mechanika” od Logitech i nie zawiodę was! Logitech MX Mechanical Mini to bajeczna klawiatura! Śliczna, doskonale wykonana, brzmiąca tak, że ło matko i córko! Do tego ergonomicznie jest w punkt (choć nie jest idealnie), funkcjonalnie nie można mieć do niej ani pół zastrzeżenia, a jakość i kultura pracy przełączników to istny top.

Nie jest to jednak klawiatura dla każdego i na pewno nie jest to klawiatura dla mnie. Pisanie jest na niej obłędnie przyjemne, bo człowiek ma wrażenie, że nawet pisząc wiadomość na Messengerze, siedzi właśnie nad swoim Opus magnum. Czuje się jakąś podniosłość w pisaniu, choćby głupot, za pomocą tego sprzętu. Nie wiem dlaczego. Nie potrafię wskazać jednej jej zalety, która sprawia, że to tak doskonała klawiatura. Obstawiam, że to wypadkowa wszystkich cech. Fakt jest jednak taki, że obcowanie z Logitech MX Mechanical Mini to inne przeżycie - jednoznacznie jakościowe, wysublimowane na swój sposób, nadające sens pisaniu, pracy, życiu, wstawaniu codziennie rano… Wiecie, o co chodzi.

Przy tej całej swojej cudowności, klawiatura ta ma wszelkie cechy “mechaników”, których nie lubią ich przeciwnicy.

Skok klawiszy jest znaczny i to mimo tego, że mając na uwadze konstrukcję i typ sprzętu można go nazwać znikomym.

Efektywność pisania odstaje od szybkich klawiatur niskoprofilowych - również tych tańszych.

Klawisze są mocno klasyczne i takie grubo ciosane - nie mają żadnych zaobleń, wypukłości i innych zabiegów mających wpływać pozytywnie na ergonomię.

Największym jednak wrogiem tej klawiatury jest znana i lubiana, a nawet uwielbiana Logitech MX Keys Mini, czyli jej membranowo-nożycowa siostra. MX Keys Mini lepiej wpasowuje się w potrzeby użytkowników przyzwyczajonych do płaskich, laptopowych klawiatur, a do tego jest mniejsza, ma mniej grubaśny design (czyli tak po ludzku - jest smuklejsza), ma absolutnie doskonale wyprofilowane klawisze i…

Dobra, podsumujmy sobie to i owo, coby mieć jakieś podstawy do wystawienia oceny Logitech MX Mechanical Mini. To klawiatura nie dla mnie i pewnie nie dla wszystkich, którzy lubią szybkie i precyzyjne i topowo responsywne, a do tego niskoprofilowe klawiatury. To jednak perspektywa czysto subiektywna, bo obiektywizując temat nieco, trzeba stwierdzić wprost, że Logitech MX Mechanical Mini jest doskonała! Daje ogrom radości podczas pracy, takiej pożądanej informacji zwrotnej, jest przemyślana i funkcjonalna, a z perspektywy fanów mechanicznych klawiatur - spokojnie może być określana mianem najlepszej mechanicznej klawiatury do pisania. W sumie… Podpisuję się pod tym określeniem! To w mojej ocenie faktycznie najlepsza mechaniczna klawiatura do pisania na rynku.

* Chętnie odstąpię prawa do tego claimu ;)

Opinia o Logitech MX Mechanical Mini Plusy wyraźna informacja zwrotna po aktywacji klawisza

niski profil - jak na mechaniczną klawiaturę

świetne wykonanie

kompaktowy rozmiar

dobry czas pracy na baterii

praca z 3 urządzeniami

miłe dla oka podświetlenie klawiszy

topowy komfort pracy - dla fanów mechanicznych klawiatur

dobra ergonomia Minusy ergonomia lepsza w Logitech MX Keys

klawisze “Home” etc. zlicowane z prawą strzałką są dyskusyjnym pomysłem

mogłaby być ciut większa, by klawisze nie były tak ciasno upakowane

Ocena Logitech MX Mechanical Mini 94% 4.7/5

Niezależna opinia redakcji. Klawiatura na test została bezpłatnie wypożyczona od firmy Mindspot Communication & Media.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.